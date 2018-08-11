Моуринью ждут неприятности. Португалец так никого и не купил

Выступая на клубном телеканале «Манчестер Юнайтед» после поражения со счетом 0:1 от «Баварии» 5 августа, Жозе Моуринью сказал, что его команда столкнется с «трудным сезоном», если не подпишет еще хотя бы одного игрока. В то время наставник был уверен, что совершит трансфер центрального защитника. Однако этого не произошло.

Несмотря на некоторые слухи о возможном приезде уругвайца, который, как впоследствии выяснилось, отклонил едва поступившее предложение еще на прошлой неделе, состав команды Моуринью остался таким же, каким был 4 июля, когда его пополнилиз «Сток Сити», призванный стать третьим вратарем.

За 36 часов до стартового матча Премьер-лиги сезона 2018/19 против «Лестера» Моуринью спросили, есть ли у него в распоряжении все те, с кем можно было бы конкурировать с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

«Я понимаю, какие слова вы хотите от меня услышать. Думаю, что к концу ноября или в декабре вы и так увидите, какие команды будут бороться за победу в Премьер-лиге», — сказал он.

Означает ли это, что у «Манчестер Юнайтед» действительно есть проблемы? Этим вопросом задался журналист BBC Саймон Стоун.

Почему они никого не подписали?

Если говорить коротко, то они просто не смогли прийти к правильной сделке. Уверенность Моуринью в том, что клуб получит новичка до 31 июля базировалась на том, что «Манчестер Юнайтед» вел сразу нескольких игроков.

Варианты были разными: от Гарри Магуайра из «Лестера» до Йерри Мины из «Барселоны» (который в итоге перешел в «Эвертон»). В списке потенциальных трансферов были и более опытные Жером Боатенг и тот же Годин.

У «Юнайтед» есть деньги для совершения больших сделок. Они были готовы их потратить, чтобы заполучить лучшего футболиста. Исполнительный вице-президент Эд Вудворд точно не стал бы вздрагивать, если бы ему озвучили сумму в 100 миллионов фунтов, которая стала бы для клуба рекордной, ведь он заплатил бы за нужного человека.

Но нужный человек в итоге так и не материализовался. Когда «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце играл с «Реалом» в Майами, то никто особо и не дискутировал по поводу трансфера Рафаэля Варана, потому что было очевидно, что действующий победитель Лиги чемпионов его не продаст.

Переговоры по Магуайру тоже далеко не продвинулись, так как у англичанина остается четыре года по контракту, а «Лестер» поднимал цену до того уровня, на котором остановился «Ливерпуль», подписывая Вирджила ван Дейка. В «Манчестер Юнайтед» посчитали, что было бы глупо платить такие деньги за игрока без опыта Лиги чемпионов и относительно нового в Премьер-лиге.

Рафаэль Варан managingmadrid.com

А вот мастерство Година нельзя поставить под сомнение. В свои 32 года он остается одним из лучших защитников мира. В последние дни трансферного окна «Юнайтед» пытался его заполучить, но Годин предпочел выбрать новый контракт с «Атлетико», закрыв еще одну дверь перед английским клубом.

Мюнхенская «Бавария» предложила Жерома Боатенга за 40 миллионов фунтов. В свое время Моуринью восхищался экс-игроком «Манчестер Сити». Впрочем, проанализировав его ужасные показатели — 33 матча за два сезона на фоне травм и болезней — англичане предложили аренду, которая для самого футболиста и чемпиона Германии оказалась неприемлема.

В то же время для «Юнайтед» неприемлемыми оказались переговоры по Мине. В клубе решили отстраниться от агентов колумбийца, требующих серьезные гонорары, полагая, что могли бы создать опасный прецедент с игроком, который не относится к топ-футболистам мира.

В течение большей части лета доносились слухи по поводу трансфера Тоби Алдервейрелда. Однако они оказались необоснованными, поскольку в «Манчестер Юнайтед» никогда не планировали делать ставку на 29-летнего бельгийца.

Как сказал один из источников в клубе: «Мы оказались в ситуации, когда могли просто поменять нашего пятого лучшего центрального защитника на пятого лучшего центрального защитника из другой команды». В сложившихся обстоятельствах «Манчестер Юнайтед» пришел к выводу, что нет смысла ничего предпринимать.

Что за история с Антони Марсьялем?

Если какая-то история и приводит к расхождению мнений относительно краткосрочной стратегии «Манчестер Юнайтед», то это история с Антони Марсьялем. Менее 20 дней назад стало очевидно, что Моуринью готов отпустить француза в другой клуб.

Антони Марсьяль sportingnews.com

Решение было сделано на фоне комментарием агента форварда Филиппа Ламболи, который в телевизионном интервью в июне сказал, что после рассмотрения всех факторов и вариантов его клиент хотел бы уйти.

По правде говоря, Моуринью и сам был рад такому развитию событий, ведь давно перестал всерьез рассчитывать на Марсьяля, который малозаметен на поле в решающие минуты, да и его контракт истекает всего через два года. Впрочем, эта точка зрения разделяется не всеми людьми на «Олд Траффорд».

В одном из разговоров между Вудвордом и президентом «Тоттенхэма» Даниэлем Леви представитель лондонского клуба проявил заинтересованность к Марсьялю и Хуану Мате. В обоих случаях он получил отрицательный ответ.

Когда наступила последняя неделя трансферного окна, появились слухи о том, что Марсьяль может быть продан, чтобы покрыть расходы на покупку Ивана Перишича из «Интера», поклонником которого является Моуринью.

Впрочем, источники на «Олд Траффорд» были непреклонны в том, что Марсьяля не продадут. Так оно и оказалось. Учитывая тот факт, что у «Манчестер Юнайтед» нет футбольного директора, не совсем понятно, кто же принимает такие решения, противоречащие планам Моуринью.

И хотя Марсьяль остался, тренер не обязан привлекать его к матчам, что и произошло на прошлых выходных, когда француз остался тренироваться в Манчестере, а основная команда вылетела в Мюнхен на контрольную встречу.

Причина его отсутствия? Возвращение во Францию за неделю до завершения тура по США. Марсьяль решил посетить рождение своего ребенка.

«Не ищите здесь никакой истории. В межсезонье он сначала поработал три дня, а затем еще девять, хотя особо не тренировался и не играл в футбол. Если ты так готовишься к сезону, то должен начинать все заново с другими людьми», — сказал Моуринью.

К чему все это приведет Моуринью?

Если «трудный сезон» станет явью, то португальца ждет период турбулентности на несколько месяцев. Это понятно, ведь у него нет всех тех игроков, которых он хотел.

Моуринью может дать шанс молодежи, но он также считает, что для конкуренции с «Манчестер Сити» нужен костяк из опытных игроков высочайшего уровня, которым должно быть около 29 лет.

Те же, кто отвечает за подписание чеков, имеют тенденцию работать на большую перспективу. Например, Поль Погба, приобретенный за 89 миллионов фунтов, пришел не один, а с армией из 5,62 миллиона подписчиков в Twitter. В современном футболе это имеет огромное значение.

Поль Погба independent.co.uk

Итак, хочет того Моуринью или нет, Погба так и не был продан этим летом, несмотря на наличие предложений и тот факт, что француз готов к своему второму отъезду из «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» при оценке своих трансферных операций должен учитывать волатильность рынка. Переход Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» за 200 миллионов фунтов в данном случае должен служить исключением. Однако он создал пульсирующий эффект, который привел к тому, что «Барселона» подписала Усмана Дембеле и Филиппе Коуриньо за 135,5 и 142 миллиона фунтов соответственно.

В свое время сэра Алекса Фергюсона высмеяли за фразу, что «на рынке не существует никакой цены». Но «Юнайтед» в любом случае должен серьезно подумать, прежде чем применять формулу «платить любую цену».

В итоге же в распоряжении Моуринью остается почти тот же состав, что в прошлом сезоне занял второе место в АПЛ. Уже нет ушедшего на пенсию Майкла Каррика, но появились полузащитник сборной Бразилии Фред и перспективный защитник Диогу Далот.

Кроме того, к удовлетворению португальца, но к огорчению многих болельщиков команды, в «Манчестер Юнайтед» остался Маруан Феллайни, подписавший в конце июня новый двухлетний контракт.

Достаточно ли этого, чтобы компенсировать отставание в 19 очков от «Манчестер Сити» и в то же время сдержать ожидаемую угрозу от возрождающегося «Ливерпуля»?

Моуринью говорит, что к концу ноября мы узнаем, какие клубы будут претендовать на титул. Если среди них не окажется «Манчестер Юнайтед», никто не удивится, если «красные дьяволы» начнут искать нового кандидата на пост главного тренера. 0