Цифры трансферного окна в АПЛ. Как вели себя клубы этим летом?

Расходы

Суммарные расходы выросли более чем на 200 миллионов фунтов по сравнению с прошлым летом и в третий год подряд перешагнули отметку в миллиард фунтов.

«Ливерпуль» является лидером по данному показателю, потратив 177 миллионов фунтов. 67 миллионов ушли на голкипера «Ромы» Алисона, плюс переходы Наби Кейта (52,8 млн), Фабиньо (43,7 млн) и Джердана Шакирри (13,5 млн).

«Челси» стал вторым по затратам — 128,6 миллиона. Основная часть (71,6 млн) была потрачена на голкипера «Атлетика» Кепу, а еще 57 млн — на полузащитника «Наполи» Жоржиньо.

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Весьма неожиданно следующим в списке идет «Фулхэм» — 105,3 млн фунтов. «Дачники» стали первым в истории новичком АПЛ, который потратил такую сумму сразу после своего повышения в элиту.

Отличился в этом плане и «Лестер», который заполучил семерых новичков на общую сумму 104,3 миллиона фунтов, в том числе таланнтливого проспекта из Чемпионшипа Джеймса Мэддисона (24 млн) и опытного экс-капитана «Вест Бромвича» Джонни Эванса, который обошелся всего в 3,5 миллиона.

Шкала трат клубов АПЛ Sky Sports

На другом конце шкалы разместился «Тоттенхэм», который не потратил ни копейки. «Шпоры» вообще остались без новичков, а «Кристал Пэлас» скромно вложил 9,5 миллиона в троих игроков, один из которых — Макс Майер из «Шальке», который достался клубу бесплатно.

Доходы

«Лестер» возглавил этот рейтинг, обналичив 60 миллионов фунтов от продажи Рияда Мареза в «Манчестер Сити», в то время как «Ньюкасл» получил 43,5 млн — в основном от продажи Александара Митровича (27 млн) и Микеля Мерино (10 млн).

«Уотфорд» получил 40 млн за трансфер Ришарлисона в «Эвертон», а «Челси» смягчил убытки благодаря продаже Тибо Куртуа в «Реал» за 35 миллионов фунтов.

«Манчестер Сити» получил 30,2 миллиона фунтов, а следом идут «Манчестер Юнайтед» (23,1 млн), «Эвертон» (22,7 млн), «Борнмут» (20 млн), «Саутгемптон» (15 млн) и «Ливерпуль» (12,5 млн).

Шкала доходов клубов АПЛ Sky Sports

«Тоттенхэм», «Кристал Пэлас», «Бернли» и «Кардифф» сохранили ключевых игроков и ничего не заработали этим летом.

Что касается общего баланса, то лишь «Ньюкасл» и «Фулхэм» остались в плюсе на 21 и 16 миллионов соответственно.

Самый большой дефицит бюджета у «Ливерпуля» (-164,5 млн), затем идут «Фулхэм» (-105,3 млн), «Челси» (-90,1 млн), «Вест Хэм» (-87,9 млн) и «Арсенал» (-66,6 млн).

По показателю аренд в очередной раз лидирует «Челси» — 22 игрока были отправлены в другие команды получать опыт в другие команды, следом идут «Манчестер Сити» (13), «Ливерпуль» (10), «Эвертон» и «Уотфорд» (оба — 8). 0