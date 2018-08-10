АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Арсенал» встретится с «Ман Сити»

10 августа стартовал новый чемпионат английской Премьер-лиги. Матчи первого тура пройдут также 11 и 12 августа.

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 2:1

В стартовом матче нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер».

Подопечные Жозе Моуринью одержали победу со счетом 2:1.

«МЮ» вышел вперед уже на 3-й минуте матча. Пенальти за игру рукой реализовал Поль Погба.

Увеличить преимущество хозяевам поля удалось на 83-й минуте. Люк Шоу сумел протолкнуть мяч сперва мимо защитника, а затем и мимо голкипера.

«Лестер» сумел отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время. После подачи с фланга мяч попал в штангу, а Джейми Варди сыграл на добивании.

Английская Премьер-лига. 1-й тур «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 2:1 (1:0) Голы: Погба, 3 — с пенальти (1:0). Шоу, 83 (2:0). Варди, 90+2 (2:1)«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Шоу, Байи, Линделеф, Мата, Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминэй, 77), Перейра, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 67)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Адриэн Силва (Иборра, 80), Амарти (Варди, 63), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 63), Ихеаначо, ГрэйПредупреждения: Амарти, 51. Фред, 54. Перейра, 69

«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

11 августа, 14:30 мск

«Хаддерсфилд» — «Челси»

11 августа, 17:00 мск

«Борнмут» — «Кардифф»

11 августа, 17:00 мск

«Уотфорд» — «Брайтон»

11 августа, 17:00 мск

«Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

11 августа, 17:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Эвертон»

11 августа, 19:30 мск

«Саутгемптон» — «Бернли»

12 августа, 15:30 мск

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

12 августа, 15:30 мск

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

12 августа, 19:00 мск