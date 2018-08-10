АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Арсенал» встретится с «Ман Сити»

«Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 2:1
В стартовом матче нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер».
Подопечные Жозе Моуринью одержали победу со счетом 2:1.
«МЮ» вышел вперед уже на 3-й минуте матча. Пенальти за игру рукой реализовал Поль Погба.
Увеличить преимущество хозяевам поля удалось на 83-й минуте. Люк Шоу сумел протолкнуть мяч сперва мимо защитника, а затем и мимо голкипера.
«Лестер» сумел отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время. После подачи с фланга мяч попал в штангу, а Джейми Варди сыграл на добивании.
Английская Премьер-лига. 1-й тур
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 2:1 (1:0)
Голы: Погба, 3 — с пенальти (1:0). Шоу, 83 (2:0). Варди, 90+2 (2:1)«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Шоу, Байи, Линделеф, Мата, Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминэй, 77), Перейра, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 67)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Адриэн Силва (Иборра, 80), Амарти (Варди, 63), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 63), Ихеаначо, ГрэйПредупреждения: Амарти, 51. Фред, 54. Перейра, 69
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