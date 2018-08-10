ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Арсенал» встретится с «Ман Сити»

    Обзор матчей первого тура английской Премьер-лиги

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Арсенал Кардифф Сити Вулверхэмптон Вест Хэм Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Бернли Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ньюкасл Саутгемптон Эвертон Челси Хаддерсфилд Таун Фулхэм Уотфорд Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Матео КовачичКовачич — в «Челси». Игрок без позиции, который пригодится Сарри АлисонТрансферные итоги АПЛ. Активный «Ливерпуль» и скромный «МЮ» Люк ШоуАПЛ. «МЮ» справился с «Лестером», «Арсенал» встретится с «Ман Сити»
  • 19:26
    • «Урал» и «Динамо» сыграли вничью в Екатеринбурге
  • 00:20
    • «Марсель» разгромной победой открыл новый чемпионат Франции
  • 23:58
    • «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лестер» в стартовом матче АПЛ
  • 23:41
    • «Краснодар» объявил о трансфере исландского защитника
  • 23:29
    • Ласицкене завоевала золотую медаль чемпионата Европы
  • 21:26
    • Сарри уверен, что Азар останется в «Челси»
  • 21:12
    • Аршавин: Пенальти Смолова? В заводских командах за такое могли закопать
    Все новости спорта
    Люк Шоу
    Люк Шоу
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    10 августа стартовал новый чемпионат английской Премьер-лиги. Матчи первого тура пройдут также 11 и 12 августа.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 2:1

    В стартовом матче нового сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер».

    Подопечные Жозе Моуринью одержали победу со счетом 2:1.

    «МЮ» вышел вперед уже на 3-й минуте матча. Пенальти за игру рукой реализовал Поль Погба.

    Увеличить преимущество хозяевам поля удалось на 83-й минуте. Люк Шоу сумел протолкнуть мяч сперва мимо защитника, а затем и мимо голкипера.

    «Лестер» сумел отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время. После подачи с фланга мяч попал в штангу, а Джейми Варди сыграл на добивании.

    Английская Премьер-лига. 1-й тур
    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» — 2:1 (1:0)
    Голы: Погба, 3 — с пенальти (1:0). Шоу, 83 (2:0). Варди, 90+2 (2:1)«МЮ»: де Хеа, Дармиан, Шоу, Байи, Линделеф, Мата, Погба (Феллаини, 84), Фред (Мактоминэй, 77), Перейра, Санчес, Рэшфорд (Лукаку, 67)«Лестер»: Шмайхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилвелл, Адриэн Силва (Иборра, 80), Амарти (Варди, 63), Ндиди, Мэддисон (Геззаль, 63), Ихеаначо, ГрэйПредупреждения: Амарти, 51. Фред, 54. Перейра, 69

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

    11 августа, 14:30 мск

    «Хаддерсфилд» — «Челси»

    11 августа, 17:00 мск

    «Борнмут» — «Кардифф»

    11 августа, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Брайтон»

    11 августа, 17:00 мск

    «Фулхэм» — «Кристал Пэлас»

    11 августа, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

    11 августа, 19:30 мск

    «Саутгемптон» — «Бернли»

    12 августа, 15:30 мск

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

    12 августа, 15:30 мск

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»

    12 августа, 19:00 мск

    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Когда закроется трансферное окно в Европе и РПЛ
  • 09/08/2018 в 22:37
    •
  • Прогноз
  • «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
  • 3.10
  • Сегодня в 14:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА проиграл на своем поле
  • Неузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
    • 00:56 06/08/2018     Лука Модрич
  • Трансферный дайджест. 31 июля — 6 августа
    • 23:23 06/08/2018     Массимо Каррера
  • Греческий ад. «Спартак» не выстоял, но сохранил шансы
    • 00:51 09/08/2018
    Тоже интересно
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. Ничья «Урала» и «Динамо», ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Рубин» будет принимать «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу Вчера в 19:410
  • 20:04
    • Полякова стала чемпионкой Европы по прыжкам в воду
  • 19:13
    • «Валенсия» арендовала нападающего «Челси»
  • 16:46
    • «Спартак» объявил о подписании Еременко
    Футболисты «Зенита» Футбол Позор в Минске. «Зенит» сдался без бояСМИ — о поражении «сине-бело-голубых» от «Динамо» Вчера в 11:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Справится ли Моуринью с давлением?
  • 5,11
    •
  • 20:54
    • «Реал» отправил защитника в аренду
  • 20:40
    • Парфенов: Должны были удерживать победный результат
  • 20:29
    • Хохлов: Любой тренер не будет доволен ничейным результатом
    Неудача ПСЖ в борьбе за титул будет сенсацией Футбол Анонс Лиги 1: ПСЖ увеличивает отрывПревью чемпионата Франции Вчера в 00:280
  • 20:15
    • СМИ: Модрич решил остаться в «Реале»
  • 19:53
    • Защитник «Челси» продолжит карьеру в «Эвертоне»
  • 15:51
    • «Милану» нужен лидер «Спартака»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие