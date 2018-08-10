Ковачич — в «Челси». Игрок без позиции, который пригодится Сарри

«Челси» договорился с «Реалом» об аренде Матео Ковачича. Хорватский полузащитник — большой талант, однако главная задача сейчас — раскрыть весь его реальный потенциал.

«Интер» подписал Ковачича, когда ему было 18 лет. Миланский клуб тогда заполучил одного из самых желанных футбольных вундеркиндов Европы. На тот момент вряд ли был хоть один топ-клуб, который не присматривался бы к полузащитнику «Динамо» Загреб. «Интер», клуб, с которым Ковачичу удалось потренироваться в десятилетнем возрасте, преуспел в непростой борьбе за игрока.

Хорватская легенда Звонимир Бобан характеризовал Ковачича как «идеального полузащитника» и добавлял: «Я бы сказал, что у него есть потенциал стать лучше, чем я был когда-то». Знаменитый капитан «Интера» Хавьер Дзанетти признавался, что Ковачич — самый многообещащий молодой игрок «Интера» с 1997 года, когда в команде появился Роналдо.

Всегда очень непросто соответствовать таким ожиданиям, особенно если тебе еще и дают футболку с №10. Ковачич был нестабилен под руководством Вальтера Мадзарри, и ситуация не изменилась после того, как на «Сан-Сиро» вернулся Роберто Манчини.

Ковачич в «Интере» video.gazzetta.it

В итоге в 2015 году хорват был продан «Реалу» — всего лишь через несколько дней после того, как Дзанетти заверил, что клуб полностью верит в игрока. Однако «Интеру» так и не удалось до конца разобраться с Ковачичем. Голкипер Самир Ханданович настаивал на том, что хорват «может стать лучшим игроком мира на своей позиции». Проблема была в том, что к тому моменту все еще не было понятно, какой именно была эта позиция.

Бобан считал эту гибкость Ковачича преимуществом, однако сам игрок не всегда чувствовал подобное. В Италии он играл левого вингера, атакующего полузащитника, а также плеймейкера, который действует из глубины. Ориентиром для него были Андреа Пирло и Лука Модрич: «Мне нравится быть в самом сердце событий». Однако другие не соглашались. Так, Джованни Трапаттони описывал Ковачича, как «смесь Кака и Зеедорфа».

Любой, кого могут сравнить с как минимум тремя игроками из классической команды «Милана», которая выигрывала Лигу чемпионов в 2007 году, определенно обладает необычным набором навыков. Ковачич владеет дриблингом, но ему нравится игркать из глубины. При этом у него нет достаточных оборонительных качеств, как у опорного полузащитника, но и нет достаточной целеустремленности для «десятки», где главным показателем являются ассисты и голы.

Первый тренер Ковачича в «Интере» Андреа Страмаччони быстро решил эту задачу. «Он не будет играть между линиями, как делал это, будучи ребенком», — объяснял тренер, также отмечая, что Ковачич «не обеспечит необходимую вам защиту, располагаясь перед оборонительной линией». Он классный и элегантный — безусловно. Но возникает соблазн задаться вопросом, не слишком ли часто Ковачича обозначают тем, кем он не является?

«Он не типичный полузащитник оборонительного плана», — отмечал на тот момент тренер «Реала» Рафа Бенитес, когда Ковачич перебрался в столицу Испании. «Он является знаком качества. Он идет вперед, он активно передвигается, он отлично распоряжается мячом», — говорил тренер. Ковачич делал все эти вещи на протяжении трех сезонов в «Реале», и статистика подчеркивает это редкое сочетание способностей.

Ковачич в «Реале» en.as.com

По итогам прошлого сезона Матео был четвертым в Ла Лиге по количеству успешных обводок в среднем за матч. Кроме того, он был девятым по количеству передач за игру и четырнадцатым по количеству отборов мяча. Больше ни один игрок Ла Лиги не вошел в топ-25 по всем трем этим показателям. Ковачич определенно вносил свой вклад, но делал это с перерывами. Одиннадцать из двадцати одного выходов на поле у хорвата были со скамейки запасных.

Статистика Ковачича в прошлом сезоне Sky Sports

Всего же он провел за самый успешный клуб мира 109 матчей и в каждом из трех сезонов побеждал с командой в Лиге чемпионов. При этом стоит упомянуть, что он не выходил в стартовом составе команды ни на один из трех финалов «Реала» в ЛЧ. Да и на чемпионате мира в России Ковачич принял участие в пяти из семи матчей сборной Хорватии, однако не в финале турнира.

Ковачичу только 24, и у него еще полно времени, чтобы от матча к матчу становиться ключевым игроком своей команды. У того же Пирло ушло некоторое время, чтобы найти свою роль, но в конце концов он расцвел тогда, когда команда строилась вокруг него. Было невозможно убедить «Реал» сделать то же самое для Ковачича. Маловероятно также, что таким будет план «Челси» касательно арендованного футболиста.

Матео Ковачич — новичок «Челси» twitter.com/Mateo_Kova23

У Маурицио Сарри уже есть свой плеймейкер в лице Жоржиньо, а в роли «бокс-ту-бокс» никто не сможет составить конкуренцию в полузащите Н'Голо Канте. Кроме того, у «Челси» есть различные креативные варианты впереди. Но Ковачич может стать ценным активом для «Челси» на любой из этих позиций. Возможно, та гибкость, которая до сих пор была столь проблематичной для «Челси» является как раз тем, что привлекает его нынешнего работодателя.

Это хорошие новости для его перспектив на «Стемфорд Бридж». Куда менее ясно, как это отразится на его шансах в итоге превратиться в стабильного игрока мирового класса — именно этого давно ждут от него многие критики и эксперты. Это все еще интересно. У зрителей АПЛ теперь будет возможность крупным планом взглянуть на загадку имени Матео Ковачича. 0