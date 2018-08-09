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    Кепа Аррисабалага в «Челси». Все, что нужно знать об испанце

    23-летний футболист призван заменить Тибо Куртуа

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    Кепа Аррисабалага
    Кепа Аррисабалага
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    Обозреватель SkySports Адам Бейт решил собрать главную информацию о Кепе Аррисабалаге, за которого «Челси» заплатил огромные деньги.
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    Столкнувшись с потерей Тибо Куртуа, «Челси» решился подписать вратаря Кепу Аррисабалагу из «Атлетика» Бильбао, заплатив за него рекордные 71,6 миллиона фунтов. Это огромная сумма, ведь 23-летний парень провел за сборную Испании всего один матч. Однако мы прекрасно понимаем, что цены на трансферном рынке сейчас повсеместно завышены, поэтому, для лондонцев это был вынужденный шаг, на который они пошли, чтобы команда не потеряла в качестве.

    Более простым вариантом считался Джек Батленд. Скорее всего, за него можно было бы заплатить 30 миллионов фунтов и обо всем договориться со «Сток Сити». Впрочем, учитывая его скромные показатели — вспоминается его дорогостоящая ошибка в Лестере или два пропущенных мяча от «Эвертона» — сохранялся риск того, что «Челси» в скором времени пришлось бы вновь выходить на рынок.

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    • Сделав выбор в пользу Кепы, Маурицио Сарри понадеялся, что обзавелся надежным первым номером на длительный срок. Если он и не относится к топ-вратарям Европы, то, по крайней мере, может войти в эту категорию. Этим летом испанец был близок к «Реалу», вошел в список сборной Испании. У этого парня есть талант.

    Развитие

    Как и многие выпускники академии «Атлетика» Бильбао, Кепа делал первые футбольные шаги во взрослом футболе в клубе «Баскония», выступающем в четвертом по силе дивизионе. Набравшись немного опыта, он вернулся в Бильбао, чтобы играть за вторую команды «Атлетика».

    Позже в его карьере были аренды в «Понферрадину» и «Реал Вальядолид», где он приобрел еще более ценный опыт. Он хорошо послужил ему, когда Кепа вернулся в «Атлетик» в 2016 году и к завершению сезона стал основным голкипером команды Эрнесто Вальверде. Нынешний наставник «Барселоны» позволил молодому вратарю дебютировать в Примере в матче с «Депортиво», после которого восхвалял его «невероятную зрелость».

    «Он знает, что в его игре есть моменты, над которыми нужно работать и улучшать их», — сказал Вальверде чуть позже, когда Кепа помог «Атлетику» квалифицироваться в еврокубки. «Но он вратарь с отличными рефлексами и невероятной уверенностью, которой делится с другими». В ноябре 2017 года он дебютировал за взрослую сборную Испании в победном матче против Коста-Рики (5:0).

    Кепа Аррисабалага в матче с «Атлетико»
    skysports.com

    Статистика

    Рефлексы, о которых говорил Вальверде, подтверждаются статистикой. Кепа — блестяще справляется с отражением ударов. Он не только отбил два из трех пенальти, с которыми столкнулся в прошлом сезоне Примеры, но и выполнил 64 сейва после ударов с пределов штрафной площади — третий показатель среди всех вратарей турнира.

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    • Хотя он также отлично контролирует мяч, ему все равно придется приспосабливаться к стилю игры, который прививает Сарри. В «Атлетике» он сделал больше точных длинных передач (368), чем любой другой голкипер Примеры в прошлом сезоне. Однако в «Челси» ему придется выполнять больше коротких передач и взаимодействовать с защитниками.

    Сравнение

    Конечно, стать заменой Куртуа — это огромный вызов. Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Челси» не выполнил поставленной задачи, бельгийский вратарь не допустил ни одной ошибки, которая привела бы к голу в 35 сыгранных матчах Премьер-лиги. А вот Кепа в прошлом сезоне допустил сразу две такие ошибки в составе «Атлетика», и раз уж он стал самым дорогостоящим вратарем в мире, то должен соответствовать статусу и избавиться от недостатков.

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    • У Кепы есть как минимум один пример для подражания — партнер по сборной Испании Давид Де Хеа. Вратарь «Манчестер Юнайтед» пережил тяжелый старт карьеры в Премьер-лиге, где ему понадобилось время, чтобы физически адаптироваться к турниру, но вскоре он проявил себя в лучшем свете и, возможно, стал одним из лучших в мире на позиции вратаря.

    Кепа Аррисабалага в составе сборной Испании
    skysports.com

    Отказ от «Реала»

    Переход Кепы в «Челси» случился всего через несколько месяцев после того, как он отклонил предложение мадридского «Реала» и подписал новый контракт с «Атлетиком» на семь с половиной лет, в котором была прописана сумма выкупа в размере 71,6 миллиона фунтов. Ею как раз и воспользовались «синие».

    «Те, кто общаются со мной, знают, что я из тех людей, которые любят анализировать все, прежде чем принимать решение. Я размышлял в течение некоторого времени, а сейчас хочу поблагодарить клуб, который с уважением отнесся к моему решению», — сказал тогда Аррисабалага.

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    • Кепа заявил, что намеревался остаться в родном клубе на долгое время, но шанс заменить Куртуа в «Челси» был слишком заманчивым, чтобы отказаться.

    Что о нем говорят?

    Маурицио Сарри: «Я видел его год назад. Мое первое впечатление — он очень хороший голкипер. Очень молодой, но очень, очень хороший».

    Полузащитник «Атлетика» Микель Сан Хосе: «Мы все знаем, что он отличный вратарь. Он всегда расслаблен и передает свое спокойствие нам. Мы никогда не видели, чтобы он нервничал или сомневался».

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    • Эрнесто Вальверде: «Вы убедитесь, что такому игроку можно доверять».

    Вывод

    Совсем скоро Кепа получил первую порцию аплодисментов в Лондоне. Конечно, «Челси» заплатил за него невероятную сумму, но в то же время приобрел одного из самых одаренных молодых голкиперов Европы. Ему было непросто стать первым номером «Атлетика» в молодом возрасте. Сделать то же самое в «Челси» будет еще сложнее. 0

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