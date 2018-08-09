Кепа Аррисабалага в «Челси». Все, что нужно знать об испанце

Более простым вариантом считался Джек Батленд. Скорее всего, за него можно было бы заплатить 30 миллионов фунтов и обо всем договориться со «Сток Сити». Впрочем, учитывая его скромные показатели — вспоминается его дорогостоящая ошибка в Лестере или два пропущенных мяча от «Эвертона» — сохранялся риск того, что «Челси» в скором времени пришлось бы вновь выходить на рынок.
Сделав выбор в пользу Кепы, Маурицио Сарри понадеялся, что обзавелся надежным первым номером на длительный срок. Если он и не относится к топ-вратарям Европы, то, по крайней мере, может войти в эту категорию. Этим летом испанец был близок к «Реалу», вошел в список сборной Испании. У этого парня есть талант.
Развитие
Как и многие выпускники академии «Атлетика» Бильбао, Кепа делал первые футбольные шаги во взрослом футболе в клубе «Баскония», выступающем в четвертом по силе дивизионе. Набравшись немного опыта, он вернулся в Бильбао, чтобы играть за вторую команды «Атлетика».
Позже в его карьере были аренды в «Понферрадину» и «Реал Вальядолид», где он приобрел еще более ценный опыт. Он хорошо послужил ему, когда Кепа вернулся в «Атлетик» в 2016 году и к завершению сезона стал основным голкипером команды Эрнесто Вальверде. Нынешний наставник «Барселоны» позволил молодому вратарю дебютировать в Примере в матче с «Депортиво», после которого восхвалял его «невероятную зрелость».
«Он знает, что в его игре есть моменты, над которыми нужно работать и улучшать их», — сказал Вальверде чуть позже, когда Кепа помог «Атлетику» квалифицироваться в еврокубки. «Но он вратарь с отличными рефлексами и невероятной уверенностью, которой делится с другими». В ноябре 2017 года он дебютировал за взрослую сборную Испании в победном матче против Коста-Рики (5:0).
Статистика
Рефлексы, о которых говорил Вальверде, подтверждаются статистикой. Кепа — блестяще справляется с отражением ударов. Он не только отбил два из трех пенальти, с которыми столкнулся в прошлом сезоне Примеры, но и выполнил 64 сейва после ударов с пределов штрафной площади — третий показатель среди всех вратарей турнира.
Хотя он также отлично контролирует мяч, ему все равно придется приспосабливаться к стилю игры, который прививает Сарри. В «Атлетике» он сделал больше точных длинных передач (368), чем любой другой голкипер Примеры в прошлом сезоне. Однако в «Челси» ему придется выполнять больше коротких передач и взаимодействовать с защитниками.
Сравнение
Конечно, стать заменой Куртуа — это огромный вызов. Несмотря на то, что в прошлом сезоне «Челси» не выполнил поставленной задачи, бельгийский вратарь не допустил ни одной ошибки, которая привела бы к голу в 35 сыгранных матчах Премьер-лиги. А вот Кепа в прошлом сезоне допустил сразу две такие ошибки в составе «Атлетика», и раз уж он стал самым дорогостоящим вратарем в мире, то должен соответствовать статусу и избавиться от недостатков.
У Кепы есть как минимум один пример для подражания — партнер по сборной Испании Давид Де Хеа. Вратарь «Манчестер Юнайтед» пережил тяжелый старт карьеры в Премьер-лиге, где ему понадобилось время, чтобы физически адаптироваться к турниру, но вскоре он проявил себя в лучшем свете и, возможно, стал одним из лучших в мире на позиции вратаря.
Отказ от «Реала»
Переход Кепы в «Челси» случился всего через несколько месяцев после того, как он отклонил предложение мадридского «Реала» и подписал новый контракт с «Атлетиком» на семь с половиной лет, в котором была прописана сумма выкупа в размере 71,6 миллиона фунтов. Ею как раз и воспользовались «синие».
«Те, кто общаются со мной, знают, что я из тех людей, которые любят анализировать все, прежде чем принимать решение. Я размышлял в течение некоторого времени, а сейчас хочу поблагодарить клуб, который с уважением отнесся к моему решению», — сказал тогда Аррисабалага.
Кепа заявил, что намеревался остаться в родном клубе на долгое время, но шанс заменить Куртуа в «Челси» был слишком заманчивым, чтобы отказаться.
Что о нем говорят?
Маурицио Сарри: «Я видел его год назад. Мое первое впечатление — он очень хороший голкипер. Очень молодой, но очень, очень хороший».
Полузащитник «Атлетика» Микель Сан Хосе: «Мы все знаем, что он отличный вратарь. Он всегда расслаблен и передает свое спокойствие нам. Мы никогда не видели, чтобы он нервничал или сомневался».
Эрнесто Вальверде: «Вы убедитесь, что такому игроку можно доверять».
Вывод
Совсем скоро Кепа получил первую порцию аплодисментов в Лондоне. Конечно, «Челси» заплатил за него невероятную сумму, но в то же время приобрел одного из самых одаренных молодых голкиперов Европы. Ему было непросто стать первым номером «Атлетика» в молодом возрасте. Сделать то же самое в «Челси» будет еще сложнее. 0