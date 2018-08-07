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    Обновленный «Ливерпуль». Три аспекта успешного сезона

    Есть предпосылки к тому, что в новом сезоне «Ливерпуль» сможет совершить прорыв в результатах и впервые за долгое время завоевать титул в АПЛ

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    «Ливерпуль» в нынешнее межсезонье потратил уже 176,95 млн фунтов на пятерых новичков и в новом сезоне попытается не только дойти до финала Лиги чемпионов, но и завоевать большой трофей, в том числе в английской Премьер-лиге. Журналист Sky Sports Адам Бэйт назвал три фактора, в которых команда Юргена Клоппа может прибавить для достижения успеха.
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    В прошлом сезоне АПЛ: 4-е место.

    Основные новички: Наби Кейта, Фабиньо, Джердан Шакири, Алиссон, Айзек Кристи-Дэвис.

    Кто покинул команду: Эмре Джан, Джордан Уильямс, Джон Флэнаган, Дэнни Уорд.

    Ключевой игрок: Мохаммед Салах.

    Этим летом болельщики вновь полны надежды, что Юрген Клопп сможет повторить успех времен дортмундской «Боруссии» и завоевать титул в своем третьем полном сезоне у руля коллектива. К этому есть и предпосылки, ведь «красные» усилились топ-голкипером и рядом качественных исполнителей, которые помогут главной суперзвезде Салаху добывать победы и положить конец ожиданиям золотых медалей.

    «Ливерпуль» получил необходимую глубину состава

    Фабиньо
    twitter.com/lfc

    Дело не только в том, что новички дали составу дополнительное качество, но они дают возможность проводить ротацию.

    Кейта и Фабиньо могут стать игроками стартового состава, но при этом в средней линии остались Хендерсон, Милнер и Вейналдум. Это означает, что количество сильных футболистов увеличилось.

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    • Не менее важно иметь аналогичную опцию и в атаке. Салах и Фирмино вряд ли проведут все матчи сезона, поэтому тренер будет полагаться не только на них. Даниэль Старридж, Доминик Соланке и Дэнни Ингз в прошлом сезоне за 1279 минут забили четыре гола и отдали два ассиста, но теперь от них потребуется большее. Кроме того, сможет ли Шакири стать двигателем успеха в новой команде?

    Новички помогут справляться с глубокой защитой соперника

    Наби Кейта
    twitter.com/lfc

    Команда Клоппа была очень хороша в матчах с грандами, но многое не получалось против «маленьких» коллективов, которые проводят большую часть времени в обороне.

    Семь домашних ничьих, в том числе с «Вест Бромвичем» — это слишком много. Поражение от «Суонси» наглядно продемонстрировало, что «красные» не всегда справляются с «закрытыми» соперниками. Теперь у Клоппа есть люди, которые способны решить эту проблему?

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    • Кейта, в частности, может стать ключевой фигурой в данном вопросе. Это игрок с творческой жилкой — у него есть дриблинг и умение отдать обостряющий пас. Это может изменить ситуацию, когда Салах и остальные плотно закрыты защитниками.

    «Ливерпуль» прибавит в оборонительных навыках

    Алиссон
    twitter.com/lfc

    Ливерпульцы забили 84 мяча за сезон в АПЛ — это второй показатель после «Манчестер Сити». При этом пропущенных было 38, что больше, чем у «Тоттенхэма», «МЮ» и «Манчестер Сити». Более того, даже седьмой «Бернли» пропустил всего на один мяч больше. Нехватка защитников может приводить к очень серьезным проблемам, если с этим ничего не делать.

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    • Подписание Вирджила ван Дейка способствовало улучшению ситуации — подопечные Клоппа с новичком в основе начали пропускать меньше, чем «Манчестер Сити». Кроме того, теперь у тренера есть Алиссон, который не будет допускать таких грубых ошибок в рамке ворот, которые были у Лориса Кариуса. И все-таки Юргену Клоппу все еще нужны новые защитники, чтобы прибавить в надежности.

    Итог

    Нравится летняя работа Юргена Клоппа, который усилил атакующую линию, а именно благодаря атакам можно завоевывать титулы. Фабиньо, Шакири и Кейта точно дадут команде дополнительную мощь. Также вернулся Лаллана. «Ливерпуль» может стать реальным претендентом на титул в АПЛ, но нужен еще один центрбек. Как вариант — Гарри Магуайр из «Лестера», но надо еще обойти «Манчестер Юнайтед». 0

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