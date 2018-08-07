Обновленный «Ливерпуль». Три аспекта успешного сезона

Основные новички: Наби Кейта, Фабиньо, Джердан Шакири, Алиссон, Айзек Кристи-Дэвис.

Кто покинул команду: Эмре Джан, Джордан Уильямс, Джон Флэнаган, Дэнни Уорд.

Ключевой игрок: Мохаммед Салах.

Этим летом болельщики вновь полны надежды, что Юрген Клопп сможет повторить успех времен дортмундской «Боруссии» и завоевать титул в своем третьем полном сезоне у руля коллектива. К этому есть и предпосылки, ведь «красные» усилились топ-голкипером и рядом качественных исполнителей, которые помогут главной суперзвезде Салаху добывать победы и положить конец ожиданиям золотых медалей.

«Ливерпуль» получил необходимую глубину состава

Фабиньо twitter.com/lfc

Дело не только в том, что новички дали составу дополнительное качество, но они дают возможность проводить ротацию.

Кейта и Фабиньо могут стать игроками стартового состава, но при этом в средней линии остались Хендерсон, Милнер и Вейналдум. Это означает, что количество сильных футболистов увеличилось.

Не менее важно иметь аналогичную опцию и в атаке. Салах и Фирмино вряд ли проведут все матчи сезона, поэтому тренер будет полагаться не только на них. Даниэль Старридж, Доминик Соланке и Дэнни Ингз в прошлом сезоне за 1279 минут забили четыре гола и отдали два ассиста, но теперь от них потребуется большее. Кроме того, сможет ли Шакири стать двигателем успеха в новой команде?

Новички помогут справляться с глубокой защитой соперника

Наби Кейта twitter.com/lfc

Команда Клоппа была очень хороша в матчах с грандами, но многое не получалось против «маленьких» коллективов, которые проводят большую часть времени в обороне.

Семь домашних ничьих, в том числе с «Вест Бромвичем» — это слишком много. Поражение от «Суонси» наглядно продемонстрировало, что «красные» не всегда справляются с «закрытыми» соперниками. Теперь у Клоппа есть люди, которые способны решить эту проблему?

Кейта, в частности, может стать ключевой фигурой в данном вопросе. Это игрок с творческой жилкой — у него есть дриблинг и умение отдать обостряющий пас. Это может изменить ситуацию, когда Салах и остальные плотно закрыты защитниками.

«Ливерпуль» прибавит в оборонительных навыках

Алиссон twitter.com/lfc

Ливерпульцы забили 84 мяча за сезон в АПЛ — это второй показатель после «Манчестер Сити». При этом пропущенных было 38, что больше, чем у «Тоттенхэма», «МЮ» и «Манчестер Сити». Более того, даже седьмой «Бернли» пропустил всего на один мяч больше. Нехватка защитников может приводить к очень серьезным проблемам, если с этим ничего не делать.

Подписание Вирджила ван Дейка способствовало улучшению ситуации — подопечные Клоппа с новичком в основе начали пропускать меньше, чем «Манчестер Сити». Кроме того, теперь у тренера есть Алиссон, который не будет допускать таких грубых ошибок в рамке ворот, которые были у Лориса Кариуса. И все-таки Юргену Клоппу все еще нужны новые защитники, чтобы прибавить в надежности.

Итог

Нравится летняя работа Юргена Клоппа, который усилил атакующую линию, а именно благодаря атакам можно завоевывать титулы. Фабиньо, Шакири и Кейта точно дадут команде дополнительную мощь. Также вернулся Лаллана. «Ливерпуль» может стать реальным претендентом на титул в АПЛ, но нужен еще один центрбек. Как вариант — Гарри Магуайр из «Лестера», но надо еще обойти «Манчестер Юнайтед». 0