Изгои АПЛ. 10 дорогих и невостребованных футболистов

У большинства клубов английской Премьер-лиги столько денег, что они не всегда знают, как ими грамотно распоряжаться. Даже если они совершают неудачный, но дорогой трансфер, то особо не расстраиваются. И все же это вносит свой негативный вклад.

Обозреватель составил список из десяти самых дорогих изгоев Премьер-лиги, которые до закрытия трансферного окна могут сменить клубную прописку.

Эльяким Мангаля («Манчестер Сити»)

Эльяким Мангаля fourfourtwo.com

Большинство самых дорогих защитников мира выступают в английской Премьер-лиге, преимущественно на «Этихаде», однако не все из них регулярно выходят на поля.

Все еще игрок «Манчестер Сити» Эльяким Мангаля, похоже, не имеет будущего в клубе. Его переход из «Порту» четыре года назад за 42 миллиона фунтов оказался явно ошибочным.

Сезон 2016/17 он провел на правах аренды в «Валенсии», а затем шесть месяцев пробыл в расположении «Эвертона», за который провел всего два матча, после чего получил травму колена и долгое время восстанавливался.

Если у Николаса Отаменди, Венсана Компани, Эмерика Ляпорта и Джона Стоунза есть достаточно возможностей для завоевания доверия Пепа Гвардиолы, то Мангаля, которому сейчас 27 лет, нужно уходить, если он хочет играть.

Ислам Слимани («Лестер»)

Ислам Слимани fourfourtwo.com

Сразу после завоевания титула — летом 2016 года — «Лестер» провел большую работу на трансферном рынке, чтобы закрепить за собой статус одного из лидеров Премьер-лиги. Клуб подписал шестерых новичков, самым дорогим из которых стал Ислам Слимани. За алжирского форварда «лисы» заплатили «Спортингу» в последний день трансферного окна 28 миллионов фунтов, что стало новым рекордом.

Габаритный и отлично играющий головой Слимани считался одним из сильнейших бомбардиров Португалии, но в Англии пережил настоящие страдания, и даже дубль в дебютном матче не помог ему поверить в себя.

В январе «Ньюкасл» арендовал Слимани, однако и в новом клубе он не смог возобновить карьеру. Он прибыл в команду с травмой бедра, которая отсрочила его дебют, после чего не смог забить в четырех матчах кряду, зато получил дисквалификацию на три игры за неспортивное поведение. «Лестер», судя по всему, рад вернуть его обратно.

Лазар Маркович («Ливерпуль»)

Лазар Маркович fourfourtwo.com

Летом 2014 года «Ливерпуль» получил 65 миллионов фунтов за Луиса Суареса и сразу же их потратил. На «Энфилд» прибыли восемь новичков, но далеко не все из них в итоге добились успеха.

Лазар Маркович, вероятно, стал худшим подписанием, поскольку за четыре года провел всего 34 матча в составе «красных».

Приобретенный у «Бенфики» за 20 миллионов фунтов, сербский полузащитник оказался слишком бессильным и неэффективным под руководством Брендана Роджерса. Когда в октябре 2015 года пост главного тренера занял Юрген Клопп, Маркович перешел в «Фенербахче», после чего еще трижды бывал в арендах.

Его последним клубом был «Андерлехт», где 24-летний игрок шесть недель набирал форму, прежде чем состоялся его дебют. Этим летом он вернулся в «Ливерпуль», но, конечно, ненадолго.

Ахмед Муса («Лестер»)

Ахмед Муса fourfourtwo.com

Как и в случае со Слимани, купленный за 16,6 миллиона фунтов нигериец стал частью серии приобретений, направленных на укрепление позиций тогдашних чемпионов Англии. В предсезонных товарищеских матчах Ахмед Муса впечатлил своим темпом, но не смог развить свой успех. Всего за два года он провел 21 матч в лиге и забил лишь два мяча.

Крейг Шекспир и Клод Пюэль подвергли Мусу остракизму, после чего клуб отдал его в аренду московскому ЦСКА.

«Лестер» будет надеяться и молиться, что два гола, забитых в ворота Исландии на чемпионате мира, помогут продать Мусу и компенсировать большую часть денег, вложенных в него.

P.S. Уже после написания материала стало известно, что «Лестер» продал Ахмеда Мусу «Аль-Насру» из Саудовской Аравии за 19 миллионов евро.

Винсент Янссен («Тоттенхэм»)

Винсент Янссен fourfourtwo.com

С тех пор, как Матея Кежман и Афонсо Алвес провалились в Премьер-лиги, к подписанию нападающих из Эредивизи стали относиться с осторожностью. К сожалению, не все из них становились новыми Луисами Суаресами или Рудами ван Нистелроями. Угадайте, попал ли в эту категорию Винсент Янссен!

Янссен провел всего один сезон в чемпионате Голландии, но зато какой! После подписания контракта с АЗ он забил 27 мячей, что стало лучшим показателем в лиге, и завоевал трофей Йохана Кройффа, вручаемый лучшему молодому игроку.

Все это привело к тому, что в 2016 году «Тоттенхэм» заплатил за него 17 миллионов фунтов. Он должен был облегчить график игр Гарри Кейна, как раз получившего травму. Янссен работал усердно, но этого оказалось недостаточно, ведь в 25 матчах лиги он забил всего дважды (с пенальти и после прострела партнера).

Прошлый сезон он провел в аренде в «Фенербахче». Скорее всего, «Тоттенхэм» захочет окончательно избавиться от Янссена, если получит хоть какое-то предложение.

Дэнни Дринкуотер («Челси»)

Дэнни Дринкуотер fourfourtwo.com

Главными творцами чемпионства «Лестера» принято считать Джейми Варди, Рияда Мареза и Н’Голо Канте. Дэнни Дринкуотер в эту компанию преимущественно не попадал, хотя его способность отдать решающую передачу все же немного недооценена.

Вскоре после чемпионства он провел несколько матчей за сборную Англии, подписал новый контракт, но после сезона неопределенности в «Лестере» все же перешел в «Челси» за 35 миллионов фунтов в последний день трансферного окна.

Впрочем, полученная травма и серьезная конкуренция привела к тому, что Дринкуотер практически не играл с первых минут. Сейчас его перспективы выглядят еще более туманными, ведь в команду перешел Жоржиньо. По слухам, «Эвертон» и «Вест Хэм» заинтересованы в нем, но времени для подписания остается не так много.

Роберт Снодграсс («Вест Хэм»)

Роберт Снодграсс fourfourtwo.com

Впечатляющая игра за кризисный «Халл Сити» привели к тому, что в январе 2017 года «Бернли» и «Вест Хэм» предложили за Снодграсса сразу 10 миллионов фунтов. В итоге «молотобойцы» выиграли борьбу за форварда, но вскоре поняли, что он не тот, кого они искали.

Уже после 15 матчей, в которых Роберт Снодграсс не забил ни одного гола, его вывели из основного состава и предложили искать новый клуб.

Футболист сборной Шотландии прошлый сезон провел в аренде в «Астон Вилле», где он смог набрать форму и стал ключевым игроком команды, дошедшей до финала плей-офф. Снодграсс вернулся в «Вест Хэм», но «вилланы» хотели бы его подписать.

Курт Зума («Челси»)

Курт Зума fourfourtwo.com

Когда речь заходит о накоплении перспективных молодых игроков, сразу вспоминается «Челси», который каждое лето отправляет по арендам целую армию своих футболистов, имена которых быстро забываются заурядными болельщиками.

23-летний Курт Зума, приобретенный у «Сент-Этьена» за 12 миллионов фунтов в 2014 году, пока не входит в эту группу, но за четыре с половиной года на «Стэмфорд Бридж» провел явно меньше матчей, чем рассчитывал.

Чаще всего французский защитник играл в тяжелом сезоне 2015/16, когда «Челси» занял десятое место после увольнения Жозе Моуринью. Вскоре травма крестообразной связки вывела его из строя, так что завоевать доверие Антонио Конте ему было сложно.

Зума успел провести сезон в «Сток Сити», а этим летом вернулся в «Челси», но не попал в список 25 игроков, которых Маурицио Сарри взял на предсезонный сбор. Более того, француз потерял свой пятый номер, доставшийся Жоржиньо — тревожный знак.

Кевин Миральяс («Эвертон»)

Кевин Миральяс fourfourtwo.com

Для Кевина Миральяса, перешедшего в «Эвертон» из «Олимпиакоса» в 2012 году, все начиналось очень хорошо. Футболист сборной Бельгии действовал остро и целеустремленно в течение первых сезонов в Англии, особенно под руководством Роберто Мартинеса, однако последние пару лет его карьера замерла.

Если в мае прошлого года Миральяс подписал с «Эвертоном» контракт до 2020 года, то сейчас клуб не скрывает желания избавиться от него. «Ириски» не передумали даже после возвращения бельгийца из аренды в «Олимпиакосе».

Новый главный тренер Марку Силва не допустил Миральяса к тренировкам с основной командой. Также отдельно работают Куко Мартина, Эшли Уильямс и Никола Власич.

Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»)

Маттео Дармиан fourfourtwo.com

Жозе Моуринью никогда не стеснялся говорить, что он думает о каком-то конкретном игроке. В прошлом сезоне он доверил место на флангах обороны Эшли Янгу и Антонио Валенсии — 30-летним вингерам, которые переквалифицировались в защитников с течением времени.

Эти изменения оставили в тени более привычных защитников, как Люк Шоу и Маттео Дармиан, о недостатках которых тренер вспоминал в комментариях.

Шоу, возможно, еще получит шанс после летней тяжелой работы, тем более что он довольно молод, а вот 28-летний Дармиан, приобретенный за 12,7 миллиона фунтов у «Торино» в 2015 году, похоже, готовится к уходу.

Итальянец регулярно выходил на поле только в дебютном сезоне в Англии. Впрочем, он потерял место на поле в связи с отсутствием атакующих навыков. Подписание Диогу Далота этим летом намекает, что Дармиану нужно искать новый клуб. 0