Муса перешел в клуб из Саудовской Аравии

Нападающийстал игроком клубаиз Саудовской Аравии.

Об этом сообщает официальный Twitter «Аль-Наср».

25-летний Муса поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на четыре года. В новой команде нигериец будет выступать под седьмым номером.

По неофициальной информации, «Лестер» получит за форварда как минимум 19 миллионов евро плюс 20 миллионов возможны в качестве бонусов.

Напомним, весеннюю часть прошлого сезона Муса провел в аренде в московском ЦСКА. На ЧМ-2018 нападающий забил два гола в трех матчах за сборную Нигерии. 0