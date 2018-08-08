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    Предсезонные итоги. В «Челси» осознали важность Азара

    «Синие» этим летом пережили довольно странную предсезонную кампанию, нарушенную чемпионатом мира и новой тренерской драмой

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    Антонио Конте провел всего несколько тренировочных занятий, прежде чем ему сказали, что он больше не нужен, после чего в команду прибыл новый наставник Маурицио Сарри.
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    В товарищеских матчах мы увидели победы на «Пертом Глори» и миланским «Интером», затем было поражение от «Манчестер Сити» во встреча за Суперкубок. Но что еще мы узнали о предсезонной кампании «Челси»? Обозреватель Squawka Стив Дженнингз выделил пять основных моментов.

    1. Каллум Хадсон-Одои становится звездой

    Каллум Хадсон-Одои
    squawka.com

    В данном заявлении нужно выделить два момента. Первый — «Челси», очевидно, видит в 17-летнем Хадсоне-Одои свое будущее. Второе — он еще не звезда, а лишь становится ею.

    После нескольких потрясающих матчей в Международном Кубке чемпионов талантливый парень был вознагражден попаданием в стартовый состав «Челси» на игру Суперкубка против «Манчестер Сити».

    Впрочем, проведя тяжелые 59 минут, он был заменен. Справедливости ради, нужно признать, что он действовал против одного из лучших защитников страны Кайла Уокера, который, похоже, является одним из немногих, кто способен соответствовать темпу Хадсона-Одои.

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    • Тот факт, что он играет на позиции Эдена Азара, также не добавляет оптимизма, но вингер надеется, что он сделал достаточно, чтобы в новом сезоне получить больше игрового времени хотя бы со скамейки запасных.

    Учитывая, что будущее Азара в «Челси» до сих пор не определено, Хадсон-Одои рано или поздно в любом случае должен пользоваться доверием тренерского штаба.

    2. Альваро Морате все еще не хватает уверенности

    Альваро Мората
    squawka.com

    Год назад Мората перешел в «Челси» из «Реала» и блестяще начал сезон на «Стэмфорд Бридж», но ближе к окончанию чемпионата серьезно сдал, из-за чего сумел забить в Премьер-лиге всего 11 голов.

    В итоге 25-летний игрок даже не поехал со сборной Испании на чемпионат мира. Если судить по предсезонным матчам, то ощутимых признаков его оживления мы не увидели.

    Его игра против «Арсенала» в Дублине показала явные проблемы с реализацией перед воротами. У него был хороший шанс, но из выгодной позиции он промахнулся, да и в целом сыграл ниже своего уровня.

    Испанец также некомфортно себя чувствовать в матче за Суперкубок с «Манчестер Сити», особенно в сравнении с Серхио Агуэро, который выглядел уверенным на противоположном конце поля.

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    • «Челси» не подписал нового нападающего, поэтому у Мораты еще должен появиться шанс проявить себя, если только Сарри не предпочтет Оливье Жиру.

    3. «Сарри-боллу» может понадобиться больше времени

    Маурицио Сарри
    squawka.com

    «Наполи» под руководством Сарри был известен тем, что играл в привлекательный футбол, что, вероятно, и стало решающим фактором для «Челси» при выборе нового главного тренера.

    Для того, чтобы его философия работала, Сарри требует от футболистов играть определенные роли, к которым нужно приноровиться, что требует времени.

    Именно по этой причине «Челси» Сарри пока никак нельзя сравнить с «Наполи» образца прошлого сезона. Это вполне понятно, ведь наставник лишь недавно переехал в Лондон.

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    • Как только итальянец окончательно определится с теми, кто будет играть каждую роль в стартовом составе, мы должны увидеть от «синих» признаки традиционного атакующего футбола, который прославил Сарри в Серии A.

    Пока же болельщикам на «Стэмфорд Бридж» нужно сохранять терпение и веру, поскольку первые результаты могут оказаться нестабильными.

    4. Важность Эдена Азара неоспорима

    Эден Азар
    squawka.com

    Несмотря на впечатляющую игру Хадсона-Одои, летом «Челси» не хватало звездного игрока, который способен самостоятельно создать момент у чужих ворот, чем годами занимается Азар.

    Бельгиец, лишь недавно приступивший к тренировкам после выступления на чемпионате мира, является ключевым игроком «Челси», что особенно сильно чувствовалось, когда он не выходил на поле в предсезонных играх.

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    • Похоже, лондонцам удалось отбиться от посягательств «Реала» и «Барселоны», поэтому Азар должен остаться в клубе на сезон 2018/19.

    Это отличная новость для Сарри, который потребует от Азара как можно скорее набрать форму, ведь у «Челси» нет забивного нападающего, да и средняя линия не всегда создает угрозу чужим воротам.

    27-летний футболист получил огромные овации, когда вышел на поле в матче против «Лиона» — болельщики «Челси, по-видимому, справедливо оценили его важность.

    5. Итан Ампаду выделяется на фоне полезных резервистов

    Итан Ампаду
    squawka.com

    После поражения от "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок "Челси" провел финальную товарищескую встречу против "Лиона" на "Стэмфорд Бридж".

    Многим резервным игрокам была предоставлена возможность продемонстрировать свою полезность перед стартовым матчем сезона против "Хаддерсфилд Таун", среди которых и 17-летний центральный защитник Итан Ампаду.

    Талантливый игрок сыграл не по своим годам надежно (0:0 по итогам 90 минут, 5:4 — по пенальти). Его навыки руководить всей защитой и вовсе произвели впечатление, так что у Сарри может возникнуть соблазн регулярно использовать его в той же Лиге Европы.

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    • Рубен Лофтус-Чик тоже впечатлил, хотя его резкие проходы часто не приносили какого-либо результата.

    А вот Тэмми Абрахам не сделал ничего, чтобы убедить Сарри, что он является достойным кандидатом на замену Мораты или Жиру. 0

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