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    Новый «Сити»: новые трюки Гвардиолы, которые Вы не заметили

    Игровые и тактические мелочи, которые помогли добыть Суперкубок

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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    LiveSport.Ru заприметил детали победы «Манчестер Сити» в Community Shield. Делимся ими с Вами.
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    Среди профессиональных тренеров есть пословица — «В футболе мелочей не бывает». Гвардиола — всем профессионалам профессионал, и он уж точно понимает это изречение.

    Поэтому в летнее межсезонье игроки «Манчестер Сити» тщательно отрабатывали новые ходы главного тренера. В матче за Суперкубок новшества стали видны во всей красе. Нужно только присмотреться, ведь на первый взгляд их не заметишь.

    В этом и прелесть футбола — незаметные детали кардинально меняют исход поединка.

    Розыгрыши ударов от ворот

    Клаудио Браво
    24Horas.cl

    Прием старый, но как показал матч за Суперкубок, вполне дееспособный. Гвардиоле очень важна вратарская позиция. Еще в «Барселоне» он регулярно напрягал руководство поисками техничных голкиперов.

    Для испанского специалиста всегда было важно, чтобы страж ворот хорошо играл ногами. Поэтому в «Баварии» Хосеп особо не возмущался — Нойер в этом аспекте признанный мастер.

    Вот и в поединке против «Челси» 5 августа можно было заметить, что «манкунианцы» довольно редко выбивали от ворот. Чаще можно было увидеть, как они просто разыгрывают мяч. Причем чаще Клаудио Браво отдавал мяч левому беку.

    Новшество в том, что после розыгрыша не следовало длинной передачи от защитника. Шла средняя передача низом в край. Дальше — в одно касание в центр поля. Получался отыгрыш «на третьего».

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    • Такой выход со своей половины поля очень эффективно образовывал дыры в центральной линии «аристократов». Если помните, первый мяч Агуэро пришел именно с края. Это потом Кун подправлял круглого в центр для удара. Но изначально атака шла по правому крылу.

    За 90 минут «Сити» нанес 18 ударов и, заметьте, 13 из них — из пределов штрафной. В том числе 13 опасных моментов было в ситуации «открытых» непрерывных атак, то есть не после стандартов. Теперь розыгрыши от ворот кажутся мелочью?

    Подкаты в любой точке поля

    Фернандиньо
    Ghanasoccernet.com

    Обычно техничные команды не используют этот элемент. Но игроки Гвардиолы с радостью стелились по всей площади поля. Особенно это было заметно в центре, когда у «Челси» была возможность быстро развить контратаку.

    Причем «горожане» не гнушались подкатываться под мяч даже возле своей штрафной. За всю игру они совершили 7 перехватов на своей половине поля.

    Лучшим по этому компоненту стал худощавый гладиатор — Фернандиньо. Однако не им единым — сразу три игрока стартового состава «Манчестер Сити» выиграли 100% единоборств: Уокер, Стоунз и Менди.

    Независимость от Де Брёйне

    Кевин Де Брёйне
    KABC

    Гвардиола — приверженец командной игры. Он не терпит зависимостей. Возможно, на старте карьеры его не сильно смущала зависимость от гения Лионеля Месси, но с приходом опыта стало видно — испанец хочет создать абсолютный идеал командной игры.

    Аналогично он пытался сделать в «Баварии», но ближе всего к достижению цели он находится именно сейчас — в Манчестере. После триумфального прошлого сезона у него наверняка возникло тревожное предчувствие «Дебрёйнезависимости».

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    • Действительно, рыжий бельгиец отдал больше всех голевых передач не только в своем клубе, но и во всей Премьер-лиге. Однако Суперкубок показал, что Кевин Де Брёйне очень даже заменяемый футболист. По словам самого Гвардиолы, Бернарду Силва выступил совсем не хуже.

    В то же время даже не португалец стал лидером по ключевым передачам, коих «Сити» сделал в четыре раза (!) больше соперника — 16. Номером один по подготовке удара стал нападающий «горожан» Кун Агуэро –аргентинец выполнил четыре ключевых паса.

    Такие новшества от Хосепа Гвардиолы кажутся мелочами на первый взгляд. Но счет на табло, Суперкубок — в клубном музее, а далеко идущие планы — уже в голове. Поэтому только новый сезон сможет показать, насколько мы были правы. 0

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