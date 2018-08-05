«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии

в матче за Суперкубок Англии на стадионе «Уэмбли» обыгралсо счетом 2:0 (1:0).

В составе «горожан» дублем отметился нападающий Серхио Агуэро, забивший свои 200-й и 201-й голы за команду.

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии впервые с 2012 года и в пятый раз в своей истории.

Для «синих» это была первая официальная игра под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.