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    «Манчестер Сити» переиграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии

    Суперкубок Англии Футбол Англии Челси Манчестер Сити
    «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии на стадионе «Уэмбли» обыграл «Челси» со счетом 2:0 (1:0).

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро
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    В составе «горожан» дублем отметился нападающий Серхио Агуэро, забивший свои 200-й и 201-й голы за команду.

    «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии впервые с 2012 года и в пятый раз в своей истории.

    Для «синих» это была первая официальная игра под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.

    Суперкубок Англии
    «Челси» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 Агуэро (13), 0:2 Агуэро (58)«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо, Педро (Мозес, 79), Фабрегас (Дринкуотер, 60), Хадсон-Одои (Виллиан, 59), Мората (Абрахам, 69)«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз, Менди, Уокер, Лапорт, Фоден (Браим Диас, 76), Фернандиньо, Марез (Габриэл Жезус, 68), Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80)
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