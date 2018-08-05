«Манчестер Сити» переиграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии

Серхио Агуэро
mancity.com
В составе «горожан» дублем отметился нападающий Серхио Агуэро, забивший свои 200-й и 201-й голы за команду.
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии впервые с 2012 года и в пятый раз в своей истории.
Для «синих» это была первая официальная игра под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.
Суперкубок Англии
«Челси» — «Манчестер Сити» — 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Агуэро (13), 0:2 Агуэро (58)«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Баркли, Жоржиньо, Педро (Мозес, 79), Фабрегас (Дринкуотер, 60), Хадсон-Одои (Виллиан, 59), Мората (Абрахам, 69)«Манчестер Сити»: Браво, Стоунз, Менди, Уокер, Лапорт, Фоден (Браим Диас, 76), Фернандиньо, Марез (Габриэл Жезус, 68), Бернарду Силва, Сане (Гюндоган, 46), Агуэро (Компани, 80)