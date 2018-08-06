«МанСити» послал зловещий сигнал конкурентам

Накануне «Манчестер Сити» победил «Челси» (2:0) в Суперкубке Англии. Приводим самые интересные комментарии в медиа.

Молодой Фоден затмил Жоржиньо, которого упустил «Сити»

«Впервые увидев Жоржиньо с мячом, фанаты "Манчестер Сити" не удержались от того, чтобы не засвистать новичка "Челси", который отказался переходить в команду Пепа Гвардиолы, но этот недовольный гул длился до того, как стало ясно, что от решения полузащитника перебраться в Лондон выиграл его коллега по амплуа из лагеря соперника, что добился победы в одни ворота. Это те моменты, за которые нужно похвалить Фила Фодена, который прекрасно взаимодействовал в центре поля с Бернарду Силвой, однако прежде чем хайп-машина заработает на полную катушку, нужно отметить, что "Синие" не могли рассчитывать в этой игре на Н'Голо Канте. В конце концов, это был матч с небольшими ставками, и хотя выступление 18-летнего хавбека дает понять, почему его называли "стокпортским Иньестой", его пока что рано называть спасителем английского футбола», — рассуждает на страницах The Guardian Джейкоб Стейнберг.

«Вместе с тем, было тяжело не увидеть, как Фоден вдохновенно играет на поле, демонстрируя то, почему Гвардиола назвал его "дарованием". Его уравновешенность стоила многого: вера в свои силы появилась от осознания того, что он принадлежит к столь яркой компании футболистов, действуя спокойно с мячом и врываясь сквозь порядки оппонентов, что могло заставить наставника сборной Англии Гарета Саутгейта почувствовать слабость в ногах. Если и есть тот качественный исполнителей, которого "Львам" не хватало в России этим летом, им был креативный полузащитник, который мог бы на равных соперничать с Лукой Модричем, когда Хорватия доминировала в центре поля в полуфинальной игре ЧМ-2018».

Марез показал, зачем «Сити» его подписал

«Охота "Горожан" на Рияда Мареза, которая длилась год или больше, может выглядеть, как расточительная или тщеславная покупка — словно человек с девятью "Феррари" покупает "Порше", однако как бы странно это ни прозвучало, атакующие варианты манкунианцев в прошлом сезоне были несколько ограниченными. Алжирец может стать лучшим запасным в АПЛ нового сезона, и кроме того, что у Гвардиолы появился еще один вингер, важно также то, что его наличие позволяет паре других исполнителей действовать в центре полузащиты», — убежден в материале ESPN Ник Миллер.

«Фоден и Бернарду Силва заняли позиции, где обычно играет Кевин де Брейне и Давид Сильва — футболисты, которые не должны потерять место в основе, тем не менее, теперь каталонский менеджер не будет нервничать, кого из них ему выбрать. Если бы Марез не был подписан, и если пришлось бы играть Фодену и Бернарду Силве, тогда им пришлось действовать на флангах атаки. Но после приобретения алжирского полузащитника, больше шансов на то, что оба будут чаще появляться в центре средней линии. И это только один положительный аспект данной истории.

Сарри еще нужно привить новый стиль "Челси"

"Стремление нового менеджера 'Челси' Маурицио Сарри к инновациям делает его сильным кандидатом для того, чтобы изменить игру команды к лучшему, даже несмотря на уверенную победу 'Манчестер Сити', которая обозначила масштаб проблемы для итальянца. Это продолжительные последствия годичного спада в исполнении 'Синих', и сейчас стоит вопрос о том, готов ли коллектив к очередным тактическим изменениям, ведь для их внедрения не всем есть место, и не все обладают нужной ментальной силой, чтобы бороться за свой статус заново, независимо от того, что тренер планирует построить из унаследованного им от предшественника. Отвечая на вопрос о сути своей философии, Сарри заявлял, что требует от своих подопечных прессинговать соперника, чего лондонцы не делали должным образом против манкунианцев, и при этом не контролировал ход игры, о чем также говорил специалист, характеризуя свое футбольное мировоззрение", — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

"Создание нового коллектива на подходе, и менеджер 'Челси' знает, что в следующие недели ему предстоит делать сложный выбор, чтобы они помогли добиться нужного уровня раньше, чем позже. У 'Синих' может быть больше профессионалов, нежели в любом другом английском клубе, большая диаспора, которая распространяется от игроков первой команды до армии арендованных в разных лигах, и временами такое положение вещей может выглядеть хаосом, однако фокус в том, что самые успешные менеджеры лондонцев умело сокращали состав и использовали определенным образом 23 исполнителей. Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Антонио Конте — все делали это в прошлом, поэтому нет смысла бороться с системой, что позже поймет Сарри, ведь трюк в том, что заставить ее работать для себя".

"Сити" не утратил голод к успеху

"Конечно, будет неправильно слишком подробно анализировать результат Суперкубка Англии, сыгранного при сухой погоде футболистами, которые далеки от своей оптимальной формы, где ряд основных исполнителей не появился на поле. Но одно очевидно по итогам данного поединка — 'Манчестер Сити' не утратил голод продолжать добиваться успеха. Страстная радость Гвардиолы после первого гола своей команды от Серхио Агуэро, а также раздражение утраченным Илкаем Гюндоганом шансом сделать счет 3:0 в добавленное время — лишь часть предсезонной подготовки менеджера чемпиона страны", — рассказывает в материале Sky Sports Питер Смит.

"Это желание нашло отклик среди подопечных, которые выглядели остро, доминирующе и способными снова стать лучшими в Англии, сумев нанести 18 ударов в створ ворот 'Челси'. Начиная от блестящего Бернарду Силвы, продолжая вдохновляющим дебютом Мареза и заканчивая лидерством Джона Стоунза в обороне и опорной зоне, 'Горожане' были хороши во всех линиях. Это зловещий знак для конкурентов, и для того, чтобы финишировать выше манкунианцев в новом сезоне, нужно выдать впечатляющий год". 0