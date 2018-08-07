Предсезонные итоги. Наступила решающая неделя для Моуринью

История повторяется

В ходе предсезонной кампании настроение Моуринью постепенно ухудшалось. Что-то подобное мы уже видели, когда португалец готовился к своему третьему сезону в предыдущих клубах.

Этим летом наставник открыто критиковал физическое состояние Антонио Валенсии, сомневался в лидерских качествах Эрика Байи, а также применял дисциплинарные меры к Антони Марсьялю, который не вернулся вовремя в команду из-за рождения сына.

И все же больше всего Моуринью беспокоил его трансферный бюджет. Этим летом команда пополнилась тремя новичками, среди которых представитель сборной Бразилии Фред, но португальцу хотелось бы подписать еще хотя бы двух игроков. Тренер всерьез опасается, что «Юнайтед» ждет «трудный сезон», если он не сможет получить желаемых футболистов.

Жозе Моуринью skysports.com

Мы уже видели Моуринью в подобном настроении. Это темные страницы истории «Челси» — начало сезона 2015/16. Несмотря на майскую победу в Премьер-лиге и подписание нового контракта в августе, у Жозе что-то пошло не так, поэтому в том же Международном кубке чемпионов он проиграл «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Фиорентине», подойдя к старту сезона без побед в пяти контрольных встречах.

Тогда Моуринью был разочарован уровнем профессионализма Диего Косты, прибывшего в расположение команды с избыточным весом. Кроме того, часть игроков возвращалась из отпуска с опозданием.

«Манчестер Юнайтед» интересовался Полем Погба, Рафаэлем Вараном и Джоном Стоунзом, но вместо них Моуринью получил Бабу Рахмана из «Аугсбурга» за 21,7 миллиона фунтов и Папи Джилободжи.

Все эти предсезонные несчастья достигли кульминации в стартовом туре Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» в матче против «Суонси». Португалец всерьез разозлился, когда медицинский персонал «Челси» бросился оказывать помощь Эдену Азару, хотя лондонцы к тому моменту уже играли в меньшинстве.

Жозе Моуринью в «Челси» skysports.com

После той встречи, завершившейся ничьей 2:2, все пошло по наклонной, а Моуринью был уволен уже в декабре, когда действующие чемпионы находились всего в одном балле от зоны вылета. Вот так за семь месяцев он прошел путь от чемпиона до безработного.

Есть ли позитив?

Вы должны понимать, в каких жарких и душных мюнхенских условиях приходилось играть Маркусу Рашфорду и Алексису Санчесу. «Манчестер Юнайтед» лишь изредка переходил на чужую половину поля, чтобы подарить двум своим форвардам хоть какие-то моменты у чужих ворот. Им явно не хватало поддержки.

Маркус Рашфорд skysports.com

На прошлой неделе Санчес принял непосредственное участие в двух голах в ворота «Реала», однако в Мюнхене не смог сохранить стабильность, так как тренер попросил его больше работать без мяча на левом фланге. Складывалось ощущение, что «Манчестер Юнайтед» играет второй матч в плей-офф Лиги чемпионов и хочет сохранить преимущество в один забитый мяч.

Очевидно, что с такой тактикой Моуринью до конца не смог понять, что может дать команде связка Санчес — Рашфорд в ближайшем матче против «Лестера».

За 90 минут футболисты «Юнайтед» нанесли всего один удар по воротам — дальний выстрел от Фреда, который, без сомнения, стал яркой вспышкой для Моуринью.

Бразилец не сыграл ни минуты на чемпионате мира, но в двух последних матчах предсезонки выглядел полным скорости и желания. Его готовность действовать ближе к атаке может стать ключевым козырем команды в новом сезоне, особенно если Погба не наберет тех кондиций, что были у него на мундиале.

Фред skysports.com

Кто готов к пятничному матчу?

Возвращение Рашфорда, сыгравшего 65 минут, даст Моуринью дополнительный вариант перед формированием состава на матч против «Лестера». И хотя действия англичанина были очень ограничены, скорее всего, именно он составит пару Санчесу в стартовом составе.

Между тем, Марсьяль остается вне состава «Юнайтед» даже после заключительной предсезонной игры, так что его будущее в клубе остается неопределенным.

Марсьяль выбыл из предсезонного тура «Манчестер Юнайтед», чтобы поприсутствовать на рождении своего сына, но около недели не давал информации о своем местонахождении, а затем заявил, что у его подруги Мелани да Круз возникли проблемы со здоровьем. При этом еще в июне появилась информация, что француз хочет покинуть клуб, а Моуринью не будет этому препятствовать.

Алексис Санчес против «Баварии» skysports.com

Сейчас Марсьяль находится в Кэррингтоне, где тренируется вместе с Ромелу Лукаку и Джесси Лингардом. В то же время Поль Погба, Маруан Феллайни и Эшли Янг до сих пор не возобновили занятия после чемпионата мира, поэтому их выход на поле в первом матче сезона крайне маловероятен.

Неманья Матич, Диегу Далот, Серхио Ромеро и Антонио Валенсия не играли с «Баварией» из-за травм, тогда как Эрик Байи захромал прямо во время игры, действуя в защите в паре с Виктором Линделефом.

Учитывая закрытие трансферного окна и старт Премьер-лиги, для Моуринью наступила решающая неделя. 0