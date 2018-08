Лампард ворвался в мир тренеров

«Сцена была готова, а сценарий — написан: находясь при смерти, когда добавленное к основному время уже подходило к своему концу, Том Лоуренс обеспечил идеальное начало жизни на тренерской скамейке для Фрэнка Лампарда. Время как будто замерло, когда после его удара головой мяч угодил точно в сетку ворот соперника, чем вихрем вовлек молодого специалиста в современный мир тренеров. Ему пришлось пережить напряженный первый тайм, в котором "Рэдинг" повел в счете, пока молодой игрок Мэйсон Маунт не восстановил равновесие, после чего Лоуренс и принес победу в этот первый идеальный вечер для своего менеджера», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

What a way to win your first game as manager! 🙌 Tom Lawrence steers a superb header into the back of the net! ⚽ Follow coverage of the @SkyBetChamp opener as Frank Lampard takes his Derby side to Reading live on Sky Sports Football: https://t.co/UPcu1f7vtd pic.twitter.com/WE7NyGqDMq

«Как заявил сам рулевой "Дерби", такое ощущение было не все время по ходу матча, однако камбэк все же состоялся, хотя такой исход был жесток для "Роялистов", возглавляемых бывшим помощником наставника Лампарда в "Челси" Полом Клементом. Мощный верховой удар от Йона Дади Бодварссона вогнал "Баранов" в положение отыгрывающихся, но затем своем слово молвил Маунт, преуспевший в прошом сезоне в "Витессе", и никто не мог предвидеть поздний героизм Лоуренса. Том насладился эйфорией фанатов гостей, когда, отмечая гол, лег перед ними на поле, пока ассистенты Лампарда Джоди Моррис и Крис Джонс обнимали босса».

When you get a 9️⃣4️⃣th minute winner in your first game in charge... 🥳

Send us your celebrations with @SkySports using #TakeYourSeat for a chance to win Sky Q with Sky Sports for a year:

Find out more here: https://t.co/hGZR7egzrJ pic.twitter.com/ZMU7iP5IN6