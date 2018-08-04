Лампард ворвался в мир тренеров

Накануне в первом туре английского Чемпионшипа (второго по рангу дивизиона страны) «Дерби Каунти» вырвал три очка на последних минутах матча у «Рэдинга» (2:1), чем принес первую победу своему менеджеру, а также известному экс-полузащитнику «Челси» Фрэнку Лампарду.

Идеальное начало эры Лампарда

«Сцена была готова, а сценарий — написан: находясь при смерти, когда добавленное к основному время уже подходило к своему концу, Том Лоуренс обеспечил идеальное начало жизни на тренерской скамейке для Фрэнка Лампарда. Время как будто замерло, когда после его удара головой мяч угодил точно в сетку ворот соперника, чем вихрем вовлек молодого специалиста в современный мир тренеров. Ему пришлось пережить напряженный первый тайм, в котором "Рэдинг" повел в счете, пока молодой игрок Мэйсон Маунт не восстановил равновесие, после чего Лоуренс и принес победу в этот первый идеальный вечер для своего менеджера», — пишет на страницах The Guardian Бен Фишер.

What a way to win your first game as manager! 🙌

Tom Lawrence steers a superb header into the back of the net! ⚽

Follow coverage of the @SkyBetChamp opener as Frank Lampard takes his Derby side to Reading live on Sky Sports Football: https://t.co/UPcu1f7vtd pic.twitter.com/WE7NyGqDMq — Sky Sports Football (@SkyFootball) 3 августа 2018 г.

«Как заявил сам рулевой "Дерби", такое ощущение было не все время по ходу матча, однако камбэк все же состоялся, хотя такой исход был жесток для "Роялистов", возглавляемых бывшим помощником наставника Лампарда в "Челси" Полом Клементом. Мощный верховой удар от Йона Дади Бодварссона вогнал "Баранов" в положение отыгрывающихся, но затем своем слово молвил Маунт, преуспевший в прошом сезоне в "Витессе", и никто не мог предвидеть поздний героизм Лоуренса. Том насладился эйфорией фанатов гостей, когда, отмечая гол, лег перед ними на поле, пока ассистенты Лампарда Джоди Моррис и Крис Джонс обнимали босса».

When you get a 9️⃣4️⃣th minute winner in your first game in charge... 🥳

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Лампард эффективно изменил тактику по ходу игры

«Тем не менее, Лампард осознает, что "Дерби" должен играть лучше, ведь подопечные медленно и долго перепасовывались, и "Рэдинг" сумел пользоваться слишком многими эпизодами неряшливости в исполнении оппонентов. В первом тайме гостям не хватало ритма в атаке, хотя и доминировали во владении мячом. За свою карьеру футболиста Фрэнк видел и играл в разной манере команд, и его подход к стилю наверняка находится на более прогрессивной части шкалы, однако проблема в том, что комбинационным действиям его подопечных не хватало живости и воображения», — отмечает в материале The Telegraph Сэм Дин.

«По истечении первого получаса владение сферой "Каунти" составляло 70 процентов, но центральный защитник "Роялистов" Пол Макшейн лишь пять раз касался снаряда — ему даже не пришлось вступать в отбор, выбивать мяч или совершать перехваты. "Скучный, скучный 'Дерби', — скандировали фанаты хозяев, которые также не преминули отпустить в адрес Лампарда шпильку о том, что, по их мнению, он хуже Стивена Джеррарда. Однако, после перерыва гости стали играть более прямолинейно, и хотя они быстро пропустили, все же сумели быстро отреагировать на пропущенный мяч своим голом".

Лампард-тренер спокоен по ходу матча

"В первом тайме менеджер 'Баранов' выглядел нервозным, слека беспокойным, расхаживая в одну и другую сторону у кромки поля, то засовывая руки в карманы, то вытаскивая их оттуда. Но несмотря на нервны, его общее поведение было непроницаемым: когда гости забили после перерыва, Лампард заметил офсайд и указал на поднятый арбитром флаг, а после того, как 'Рэдинг' вышел вперед, спокойно побрел в сторону тренерской скамейки. Никаких криков, раздражения или пинания бутылок с водой — он призвал подопечных собраться и похлопал руками, без каких-либо знаков", — описывает для ESPN язык тела молодого тренера Ник Миллер.

"Это было такое себе управленческое спокойствие — такое его поведение, возможно, в будущем будет раскритиковано представителями старой школы, которых характеризует показная демонстрация 'страсти' и 'желания' в любое время. Лампард умен, поэтому знает, что такая концовка поединка — это исключение из правил. Он оказался достаточно сознательным, чтобы признать после поединка, что его команда не заслуживала победы".

Лампарду еще предстоит научиться практическому тренерству

"Отчетная игра может подвести к выводу, что молодой тренер заслуживает критики, но не все было так плохо в этот вечер — итоговый счет это доказывает. Конечно, это была не самая выдающееся выступление, но 'Рэдинг' — хорошо организованный коллектив, оборону которого тяжело взломать, особенно на его поле в первый день нового сезона. Подопечные Лампарда был медлительны в первой половине, но сумели перестроиться во втором тайме, что может быть прямым результатом одной только беседы с менеджером в перерыве", — убежден на страницах The Mirror Джек Полден.

"Они, конечно, пропустили вскоре после возобновления игры, но стали действовать энергичнее и отдали сопернику инициативу, благодаря чему смогли идти вперед и чаще бить по воротам, доказывая, что подход Лампарда работает. 'Дерби' удалось сравнять счет благодаря Маунту, которого менеджер арендовал у 'Челси', что также говорит о знании качеств своего исполнителя тренером. Тем самым итоговая победа в добавленное время была полностью заслуженной".

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