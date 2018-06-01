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    Задачи Лэмпарда. Наставнику «Дерби Каунти» нужно решить несколько проблем

    Экс-игрок сборной Англии попробует свои силы в Чемпионшипе

    Дерби Чемпионшип Футбол Англии
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    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард
    dcfc.co.uk
    Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером «Дерби Каунти», в котором уже в ближайшее время столкнется с множеством проблем. Автор SkySports Энди Хинчклифф рассмотрел пять первоочередных задач, ожидающих преемника Гари Роуэта на «Прайд Парк».

    Усмирить ожидания

    Первая работа в любом случае будет сложной, вне зависимости о того, кто ты и чего достиг в качестве игрока. Нужно быстро войти в курс дела и понять, что работает, а что нет.

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    Для Лэмпарда это настоящее испытание, потому что «Дерби» в последние годы очень близок к повышению в классе. Казалось, что минувший сезон принесет команде билет в Премьер-лигу, но этого не произошло.

    Работать тренером – тяжелая ноша, работать тренером в Чемпионшипе – еще более тяжелая ноша, ну а работать тренером с «Дерби» в Чемпионшипе – это что-то еще более сложное. Вес ожиданий в этом клубе просто огромен. Фанаты теперь просто уверены, что новый тренер пришел воплотить их мечту в реальность. С ними придется несладко.

    Фрэнк Лэмпард
    Фото:skysports.com

    Создать свой стиль работы

    Роуэт улучшил уровень физического состояния футболистов, что помогло «Дерби» добраться до плей-офф. «Бараны» неплохо сражались с «Фулхэмом», но ответная игра этого противостояния показала, как далеко они от выхода в Премьер-лигу. У команды много опыта, но не более того.

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    Будет ли легче в следующем сезоне? Команды, которые вылетели из Премьер-лиги, возможно, не так сильны, как те, которые туда вышли, и это дает «Дерби» определенные шансы, но выполнить задачу все равно будет чрезвычайно тяжело.

    Лэмпард – один из лучших игроков в истории Премьер-лиги, но все дело в том, что о его прошлом все быстро забудут, поэтому ему нужно создать свой стиль работы, благодаря которому можно добиваться результатов и выигрывать матчи.

    Фрэнк Лэмпард в составе «Челси»
    Фото:skysports.com

    Омолодить состав

    Семь из 11 игроков, которые вышли в стартовом составе ответного матча против «Фулхэма», уже отметили свое 30-летие, а еще один – 29-летний Крейг Форсайт – очень близок к этому.

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    Рассматривает ли новый тренер вариант с омоложением состава? Он уже упоминал в своих комментариях академию «Дерби», так что может попробовать сделать более молодую и голодную до побед команду. Ему придется быстро оценить, кто есть у него в резерве, и понять, с кем можно продолжать работу.

    Тренеры Чемпионшипа со связями в Премьер-лиге в прошлом имели успех. Нужно использовать каждый контакт, который у тебя был, а у Фрэнка их было много. Кажется, что он найдет некоторые варианты усиления. Футболисты захотят играть под его руководством только из-за его громкого имени.

    У «Дерби Каунти» много возрастных игроков
    Фото:skysports.com

    Сработаться с владельцем

    Лэмпард подписал трехлетний контракт, но это лишь клочок бумаги. У «Дерби», например, за последние три года было шесть тренеров! Неважно, кем ты являешься. Если ты неудачно начнешь сезон, то можешь уйти еще до Рождества.

    По поводу будущего владельца клуба Мела Морриса в последнее время ходило много слухов. Возможно, из-за них Роуэт и решил покинуть команду. Но разве вы бы назначили кого-то вроде Фрэнка, если бы думали о продаже клуба? Шанс получить такого человека выпадает крайне редко, так что Лэмпард должен чувствовать, что именно он призван вернуть команду в Премьер-лигу.

    За последние несколько лет «Дерби» потратил много денег, но все равно не вышел в элитный дивизион. Лэмпард мог бы устроить полную перестройку, привлечь абсолютно новых игроков, но у него это вряд ли получится. Многое из того, что он захочет сделать, сводится к финансам, поэтому ему нужно заручиться полной поддержкой руководства.

    Мел Моррис
    Фото:skysports.com

    Изменить менталитет

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    Если «Дерби» будет в первой шестерке к Рождеству, тогда жизнь Лэмпарда значительно облегчится. Впрочем, поскольку у него столь громкое имя, люди будут ждать от него чудес едва ли не в первых матчах.

    Фрэнка ждет много событий на «Прайд Парк», среди которых можно выделить что-то вроде ментального блока, когда дело доходит до повышения в классе.

    Фрэнк – молодой специалист, но сможет ли он найти решение проблем «Дерби»? Это задача, стоящая перед ним, и будет интересно понаблюдать за тем, как развернутся события.

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