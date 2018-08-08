Рэшфорд, Агуэро и другие. Рейтинг всех «десяток» АПЛ

Игровая футболка с номером 10, пожалуй, является самой знаковой в футболе. Так много великих игроков, от Пеле и до Лионеля Месси, носили «десятку» и способствовали присвоению ей легендарного статуса.

По всему миру она чаще всего ассоциируется с плеймейкером. Фактически же футболка с №10 чаще всего достается оттянутому форварду или второму нападающему. Однако, как и любой другой игровой номер, «десятку» может носить на спине кто угодно. Но в АПЛ этот номер зарезервирован исключительно для игроков полузащиты и атаки.

В новом сезоне десятый номер будут использовать все 20 команд чемпионата — «Манчестер Юнайтед» стал последним, отдав №10, под которым ранее играл Уэйн Руни, Маркусу Рэшфорду.

Издание Squawka.com составило рейтинг всех «десяток» английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

20. Айзак Саксесс, «Уотфорд»

Нигерийский форвард перешел в «Уотфорд» из «Гранады» в 2016 году и пока еще не зажег в английском клубе. На его счету пока лишь 19 появлений на поле и только один забитый гол. Проведя большую часть прошлого сезона в аренде в «Малаге», Саксесс надеется на больший успех под руководством Хави Грасии.

19. Элдер Кошта, «Вулверхэмптон»

Элдер Кошта ProSportsImages.co.uk

Выпускник известной академии «Бенфики» Кошта присоединился к «Вулверхэмптону» в 2016-м и быстро стал неотъемлемой частью команды под руководством своего соотечественника Нуну Эшпириту Санту — коллективу удалось вернуться в АПЛ. Летающий вингер принял непосредственное участие в 34 голах «волков» за два сезона.

18. Кеннет Зохоре, «Кардифф Сити»

Датский нападающий, который прилично попутешествовал, выступая за датские, итальянский, шведский и бельгийский клубы, обосновался в Кардиффе в 2016 году. В прошлом сезоне Зохоре забил 9 голов в 26 матчах и помог команде Нила Уорнока вновь оказаться в АПЛ.

17. Мохамед Диаме, «Ньюкасл».

Центральный полузащитник, который ранее выступал за «Вест Хэм» и «Халл Сити», является регулярным игроком основного состава при Рафаэле Бенитесе. Тренер ранее неоднократно высказывался о лидерстве игрока в раздевалке. В прошлом сезоне сенегальский футболист преуспел в более глубокой роли.

16. Энди Кинг, «Лестер»

Ветеран «Лестера», примерный валлийский полузащитник сейчас выполняет роль игрока ротации, но опыт, который Кинг получил, победив в каждом из трех топ-дивизионов Англии, является ценным для главного тренера «лис» Клода Пюэля.

15. Томер Хемед, «Брайтон»

Израильский нападающий пережил непростое время в «Брайтоне», забив лишь два гола в шестнадцати последних матчах, однако остается популярным игроком команды Криса Хьютона. Если Хемеду удастся избежать травм, то он несомненно повысит шансы «Брайтона» на место в середине таблицы.

14. Джордон Айб, «Борнмут»

Джордон Айб Sky Sports

Убедившись в отсутствии перспектив в «Ливерпуле», вингер в 2015 году перебрался в «Борнмут» и с тех пор преуспел под руководством Эдди Хоуи. В прошлом сезоне Айбу удалось забить свои первые голы в АПЛ. Будет справедливым заметить, что от него стоит ждать еще большего.

13. Эшли Барнс, «Бернли»

Будущий игрок сборной Австрии провел свой лучший сезон за «Бернли». Уроженец Бата забил 9 голов в тридцати шести матчах и помог команде Шона Дайка пробиться на евроарену. У них есть все шансы пройти в групповой этап Лиги Европы, особенно с учетом той формы, которую Барнс продемонстрировал в матчах второго раунда квалификации против «Абердина».

12. Чарли Остин, «Саутгемптон»

Переход Остина из «КПР» в «Саутгемптон» в 2016 году был для него возвращением к жизни и был встречен с большим энтузиазмом. Каждый раз, когда полностью здоровый Остин выходит на поле, он непременно досаждает обороне противника. Мы видели проблески этого в непростом прошлом сезоне для «святых».

11. Том Кэрни, «Фулхэм

Если Райан Сессеньон — это лицо "Фулхэма", то Том Кэрни — это сердцебиение команды. Выпускник академии "Лидса" в прошлом сезоне был безупречен, а "Фулхэм" сумел выцарапать для себя повышение в классе. Его выдающаяся игра не осталась незамеченной, и "Фулхэму" уже пришлось отклонить два предложения "Вест Хэма" — сперва в размере 15 миллионов фунтов, а затем 18 миллионов.

10. Андрос Таунсенд, "Кристал Пэлас"

Андрос Таунсенд Daily Mail

От Таунсенда ожидали очень многого, когда он появился в "Тоттенхэме" много лет назад, но он, возможно, не раскрыл свой потенциал. Однако сейчас всем ясно, что для него наступила новая жизнь под руководством Роя Ходжсона.

9. Аарон Муй, "Хаддерсфилд"

Муй в прошлом году дебютировал в АПЛ и надолго запомнит прошедший сезон. 27-летний плеймекер отлично вписывается в систему Дэвида Вагнера. Его умение вести игру команды было одним из ключевых элементов успешной борьбы "Хаддерсфилда" за сохранение прописки в элитном дивизионе.

8. Мануэль Лансини, "Вест Хэм"

"Молотобойцам" будет не хватать Лансини, пока он восстанавливается после серьезной травмы колена, которая была получена во время перерыва на матчи сборных и стоила ему места в составе Аргентины на чемпионате мира. За ним было приятно наблюдать с тех пор, как он перебрался в Лондон, и когда он вернется, то это будет похоже на появление нового игрока.

7. Гильфи Сигурдссон, "Эвертон"

Мастерство никуда не денешь. И хотя Сигурдссону еще предстоит продемонстрировать все, на что он способен, в "Эвертоне", нет никаких сомнений в том, что он остается одним из лучших плеймейкеров чемпионата. Под руководством нового главного тренера мы сможем увидеть лучшие качества исландского маэстро.

6. Маркус Рэшфорд, "Манчестер Юнайтед"

Маркус Рэшфорд twitter.com/ManUtd

Появление Рэшфорда было одним из немногих ярких моментов "МЮ" в эпоху после Алекса Фергюсона. После дебюта при Луи ван Гале Рэшфорд постоянно прибавлял и выдал свой самый продуктивный сезон — 13 голов и 9 результативных передач в 52 матчах.

5. Садио Мане, "Ливерпуль"

"Ливерпуль" обладает, возможно, самой убийственной атакующей тройкой мирового футбола. Конечно, у них есть сильные конкуренты, но эта тройка, созданная Юргеном Клоппом, это что-то особенное. Мохамед Салах и Роберто Фирмино по праву украли первые полосы газет в прошлом сезоне, однако нельзя недооценивать блестящего Садио Мане, невероятная игра которого позволила ему в новом сезоне надеть футболку с №10.

4. Месут Озил, "Арсенал"

Кажется, ни один из игроков не подвергается более неоправданной критике, нежели элегантный созидатель 'Арсенала' Озил. Так много шума вокруг его языка тела, когда нужно сосредоточиться на том, что он делает лучше всего. Может быть, он потерял свою корону "короля ассистов" АПЛ, однако он все равно остается огромной силой.

Месут Озил Goal.com

3. Серхио Агуэро, "Манчестер Сити"

Есть спорное мнение, что Агуэро — это лучший игрок в истории "Манчестер Сити". Это не выпад в сторону тех, кто был до него, включая легендарных Майка Саммерби, Колина Белла и Фрэнсиса Ли. Однако взгляните на то, чего добился аргентинец после перехода из "Атлетико". Он лучший бомбардир в истории клуба и первый, кому удалось забить за "Сити" 200 голов, а также один из тех форвардов, которых в АПЛ опасаются больше всего.

2. Эден Азар, "Челси"

Никогда не знаешь, чего ждать от Азара, когда играешь против него, и что он сделает в матче против тебя — такова скорость мысли бельгийца. Есть ряд причин, по которым "Реал" и "Барселона" охотятся за ним.

1. Гарри Кейн, "Тоттенхэм"

Гарри Кейн talksport.com

Не так давно многие предрекали, что Кейн будет чем-то вроде "чуда на один сезон". Несколько лет пролетели очень быстро, и англичанин стал одним из самых убийственных форвардов европейского футбола. За последние четыре сезона он забивает в среднем по 26,25 гола. Кейн является выпускником академии "шпор" и нам еще предстоит выяснить, останется ли он в "Тоттенхэме" до конца карьеры. 0