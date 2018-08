Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезона

Ранее мы уже представляли вам подборку самых худших футбольных экипировок нового сезона. Она касалась только английской Премьер-лиги.

Редакция LiveSport.Ru решила расширить границы и взглянула на футбольный мир под широким углом. В топ попали команды из европейских дивизионов, кроме одной — победителя.

Тип: домашняя

В плей-офф прошлого сезона Чемпионшипа «Дерби Каунти» имел шанс выйти в Премьер-лигу, однако в полуфинале по сумме двух матчей уступил «Фулхэму».

Тем не менее, руководство «баранов» решило порадовать своих футболистов и заказало у своего технического спонсора уникальный дизайн нового домашнего комплекта экипировки.

И креативщики Umbro постарались на славу — совсем отказались от креатива. На удивление — сработало! Минимализм набирает все большую популярность и уже добрался до футбольных форм. Знаменитые рукава Умбро подчеркивает элегантный горловик.

Единственное нарекание критиков вызвала спонсорская надпись, которую «оценщики» назвали слишком большой. Все остальное, что называется, «зашло» и должно быть под стать новому менеджеру команды — Фрэнку Лэмпарду.

Тип: выездная

Эта футболка навеяна воспоминаниями о триумфе «фармацевтов» в финале Кубке УЕФА 1988 года. Тогда «Байер-04» выиграл двухматчевое противостояние в серии пенальти.

Той знаменательной для «львов» победе исполнилось 30 лет. Чтобы отметить дату, технический спонсор команды Jako выпустил выездную форму белого цвета с традиционными полосками.

Красные и черные диагональные линии на белом фоне означают постепенные изменения, которые происходят в клубе. Так говорят специалисты, а нам просто кажется, что это удачный способ избежать обыденного вида. Впрочем, экспертам виднее, все равно вышло неплохо.

Тип: домашняя

«Волки» провели замечательный сезон в Чемпионшипе, на 9 очков опередив ближайшего преследователя и став самой результативной командой чемпионата (82 забитых гола).

Такой успех нельзя было оставить без внимания, и руководство «Уондерерс» пошло на два кардинальных шага. Первый — производство нового комплекта домашней формы с уникальным дизайном.

Отдельный реверанс разработчикам внешнего вида футболки — возвращение к классическому английскому дизайну очень кстати. Более яркий перелив золотого цвета говорит об амбициях новичка Премьер-лиги. Придраться можно разве что только к серому оттенку в логотипе спонсора.

Amazing atmosphere at the @ManderCentre in #Wolverhampton ⚽️🙌🏻

Hundreds of @Wolves fans are here showing their support for the club’s new 2018/19 home and away kits — Ruben Neves seems to have made quite an impression too 👀🎉 pic.twitter.com/KFJykgaRus