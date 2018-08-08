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    Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезона

    Неевропейский клуб выиграл европейский топ

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    Новый сезон — в концовке недели, участники формы представить успели. В футболе особый, элитный дресс-код — вот список тех, кто пробил его топ.
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    Ранее мы уже представляли вам подборку самых худших футбольных экипировок нового сезона. Она касалась только английской Премьер-лиги.

    Редакция LiveSport.Ru решила расширить границы и взглянула на футбольный мир под широким углом. В топ попали команды из европейских дивизионов, кроме одной — победителя.

    5. «Дерби Каунти»

    Тип: домашняя

    Домашняя форма «Дерби Каунти»
    fourfourtwo.com

    В плей-офф прошлого сезона Чемпионшипа «Дерби Каунти» имел шанс выйти в Премьер-лигу, однако в полуфинале по сумме двух матчей уступил «Фулхэму».

    Тем не менее, руководство «баранов» решило порадовать своих футболистов и заказало у своего технического спонсора уникальный дизайн нового домашнего комплекта экипировки.

    И креативщики Umbro постарались на славу — совсем отказались от креатива. На удивление — сработало! Минимализм набирает все большую популярность и уже добрался до футбольных форм. Знаменитые рукава Умбро подчеркивает элегантный горловик.

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    • Единственное нарекание критиков вызвала спонсорская надпись, которую «оценщики» назвали слишком большой. Все остальное, что называется, «зашло» и должно быть под стать новому менеджеру команды — Фрэнку Лэмпарду.

    4. «Байер»

    Тип: выездная

    Выездная форма «Байера-04»
    fourfourtwo.com

    Эта футболка навеяна воспоминаниями о триумфе «фармацевтов» в финале Кубке УЕФА 1988 года. Тогда «Байер-04» выиграл двухматчевое противостояние в серии пенальти.

    Той знаменательной для «львов» победе исполнилось 30 лет. Чтобы отметить дату, технический спонсор команды Jako выпустил выездную форму белого цвета с традиционными полосками.

    Красные и черные диагональные линии на белом фоне означают постепенные изменения, которые происходят в клубе. Так говорят специалисты, а нам просто кажется, что это удачный способ избежать обыденного вида. Впрочем, экспертам виднее, все равно вышло неплохо.

    3. «Вулверхэмптон»

    Тип: домашняя

    Домашняя форма «Вулверхэмптона»
    plbold.dk

    «Волки» провели замечательный сезон в Чемпионшипе, на 9 очков опередив ближайшего преследователя и став самой результативной командой чемпионата (82 забитых гола).

    Такой успех нельзя было оставить без внимания, и руководство «Уондерерс» пошло на два кардинальных шага. Первый — производство нового комплекта домашней формы с уникальным дизайном.

    Отдельный реверанс разработчикам внешнего вида футболки — возвращение к классическому английскому дизайну очень кстати. Более яркий перелив золотого цвета говорит об амбициях новичка Премьер-лиги. Придраться можно разве что только к серому оттенку в логотипе спонсора.

    Второй шаг — это жуткие траты на новых футболистов. Совсем недавно стало известно о подписании «Вулверхэмптоном» нападающего «Мидлсбро» Адама Траоре.

    Сумма в 18 миллионов фунтов стала рекордной для клуба. Еще четыре новичка, которых представили ранее, тоже свидетельствуют о больших планах на новый сезон.

    2. «Рома»

    Тип: домашняя

    Домашняя форма «Ромы»
    it.eurosport.com

    Новая домашняя форма «Ромы» — это образец мужества и величия. Такой пафос вполне оправдан, если присмотреться к деталям новой «Roma» home kit 2018/19 от Nike.

    Презентация формы римлян

    Во-первых, мужество. Оно выражается в цвете, оттенок которого стал более красным и насыщенным. Поговаривают, что это отсылка к поражению от «Ливерпуля» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. Мол, «волки» готовы учиться у своих победителей.

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    • Во-вторых, величие. Именно это качество реализовано посредством «фона» футболки. За насыщенным цветом можно рассмотреть элементы кольчужной брони, которую носили гладиаторы Рима. Аналогичную символику передает суженный к центру воротник и значок фирмы производителя.

    1. «Кайзер Чифс»

    Тип: домашняя и выездная

    Домашняя форма «Кайзер Чифс»
    Student Spaza

    Сегодняшний европейский топ выиграла совсем неевропейская команда. «Кайзер Чифс» играет в Премьер-лиге ЮАР и базируется в Йоханнесбурге (Южная Африка). В прошлом сезоне «вожди» заняли только третье место. Но у них повод всегда один.

    «Кайзер Чифс» — обладатель целой армии болельщиков. Их численность — порядка 16 миллионов. Потому оставить своих фанатов без «плюшки» «вожди» просто не имели права.

    Выездная форма «Кайзер Чифс»
    Student Spaza

    Вот руководство «толстосума» и выпустило два потрясных комплекта от Nike. Домашняя форма — золотая со сходящимися полосами, которые символизируют единство на футбольном поле.

    Выездная — это пурпурная футболка с черными рукавами. Казалось бы, чего потрясного. Но все дело в деталях. Например, на воротнике выездной формы красуются золотые капли, которые меняют оттенок. К тому же сам воротник торчит гребнем.

    Осталось только произнести знаменитую фразу — «обалдеть, дайте две!»

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