Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезона

Новый сезон — в концовке недели, участники формы представить успели. В футболе особый, элитный дресс-код — вот список тех, кто пробил его топ.

Ранее мы уже представляли вам подборку самых худших футбольных экипировок нового сезона. Она касалась только английской Премьер-лиги.

Редакция LiveSport.Ru решила расширить границы и взглянула на футбольный мир под широким углом. В топ попали команды из европейских дивизионов, кроме одной — победителя.

5. «Дерби Каунти»

Тип: домашняя

Домашняя форма «Дерби Каунти» fourfourtwo.com

В плей-офф прошлого сезона Чемпионшипа «Дерби Каунти» имел шанс выйти в Премьер-лигу, однако в полуфинале по сумме двух матчей уступил «Фулхэму».

Тем не менее, руководство «баранов» решило порадовать своих футболистов и заказало у своего технического спонсора уникальный дизайн нового домашнего комплекта экипировки.

И креативщики Umbro постарались на славу — совсем отказались от креатива. На удивление — сработало! Минимализм набирает все большую популярность и уже добрался до футбольных форм. Знаменитые рукава Умбро подчеркивает элегантный горловик.

Единственное нарекание критиков вызвала спонсорская надпись, которую «оценщики» назвали слишком большой. Все остальное, что называется, «зашло» и должно быть под стать новому менеджеру команды — Фрэнку Лэмпарду.

4. «Байер»

Тип: выездная

Выездная форма «Байера-04» fourfourtwo.com

Эта футболка навеяна воспоминаниями о триумфе «фармацевтов» в финале Кубке УЕФА 1988 года. Тогда «Байер-04» выиграл двухматчевое противостояние в серии пенальти.

Той знаменательной для «львов» победе исполнилось 30 лет. Чтобы отметить дату, технический спонсор команды Jako выпустил выездную форму белого цвета с традиционными полосками.

Красные и черные диагональные линии на белом фоне означают постепенные изменения, которые происходят в клубе. Так говорят специалисты, а нам просто кажется, что это удачный способ избежать обыденного вида. Впрочем, экспертам виднее, все равно вышло неплохо.

3. «Вулверхэмптон»

Тип: домашняя

Домашняя форма «Вулверхэмптона» plbold.dk

«Волки» провели замечательный сезон в Чемпионшипе, на 9 очков опередив ближайшего преследователя и став самой результативной командой чемпионата (82 забитых гола).

Такой успех нельзя было оставить без внимания, и руководство «Уондерерс» пошло на два кардинальных шага. Первый — производство нового комплекта домашней формы с уникальным дизайном.

Отдельный реверанс разработчикам внешнего вида футболки — возвращение к классическому английскому дизайну очень кстати. Более яркий перелив золотого цвета говорит об амбициях новичка Премьер-лиги. Придраться можно разве что только к серому оттенку в логотипе спонсора.

Amazing atmosphere at the @ManderCentre in #Wolverhampton ⚽️🙌🏻

Hundreds of @Wolves fans are here showing their support for the club’s new 2018/19 home and away kits — Ruben Neves seems to have made quite an impression too 👀🎉 pic.twitter.com/KFJykgaRus — Charlotte Winfield (@JournoCharlotte) 4 июля 2018 г.

Второй шаг — это жуткие траты на новых футболистов. Совсем недавно стало известно о подписании «Вулверхэмптоном» нападающего «Мидлсбро» Адама Траоре.

Сумма в 18 миллионов фунтов стала рекордной для клуба. Еще четыре новичка, которых представили ранее, тоже свидетельствуют о больших планах на новый сезон.

2. «Рома»

Тип: домашняя

Домашняя форма «Ромы» it.eurosport.com

Новая домашняя форма «Ромы» — это образец мужества и величия. Такой пафос вполне оправдан, если присмотреться к деталям новой «Roma» home kit 2018/19 от Nike.

Презентация формы римлян

Во-первых, мужество. Оно выражается в цвете, оттенок которого стал более красным и насыщенным. Поговаривают, что это отсылка к поражению от «Ливерпуля» в последнем розыгрыше Лиги чемпионов. Мол, «волки» готовы учиться у своих победителей.

Во-вторых, величие. Именно это качество реализовано посредством «фона» футболки. За насыщенным цветом можно рассмотреть элементы кольчужной брони, которую носили гладиаторы Рима. Аналогичную символику передает суженный к центру воротник и значок фирмы производителя.

1. «Кайзер Чифс»

Тип: домашняя и выездная

Домашняя форма «Кайзер Чифс» Student Spaza

Сегодняшний европейский топ выиграла совсем неевропейская команда. «Кайзер Чифс» играет в Премьер-лиге ЮАР и базируется в Йоханнесбурге (Южная Африка). В прошлом сезоне «вожди» заняли только третье место. Но у них повод всегда один.

«Кайзер Чифс» — обладатель целой армии болельщиков. Их численность — порядка 16 миллионов. Потому оставить своих фанатов без «плюшки» «вожди» просто не имели права.

Выездная форма «Кайзер Чифс» Student Spaza

Вот руководство «толстосума» и выпустило два потрясных комплекта от Nike. Домашняя форма — золотая со сходящимися полосами, которые символизируют единство на футбольном поле.

Выездная — это пурпурная футболка с черными рукавами. Казалось бы, чего потрясного. Но все дело в деталях. Например, на воротнике выездной формы красуются золотые капли, которые меняют оттенок. К тому же сам воротник торчит гребнем.

Осталось только произнести знаменитую фразу — «обалдеть, дайте две!»

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