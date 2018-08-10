Трансферные итоги АПЛ. Активный «Ливерпуль» и скромный «МЮ»

«Арсенал»

Скаутинговая служба клуба была давно готова к этому окну, поэтому лондонцы давно уладили все свои вопросы. Все приобретения «Арсенала» явяются весьма качественными, а парни вроде Лукаса Торрейры и Сократиса Папастатопулоса должны усилить игру команды прямо сейчас, но кто знает, как все сработает в итоге? Оценка: B.

«Борнмут»

Джефферсон Лерма afcb.co.uk

Десять лет прошло с тех пор, как клуб обанкротился, вылетел в четвертый дивизион и был на волоске от полупрофессионального футбола. Теперь клуб потратил более 25 миллионов фунтов на Джефферсона Лерму. Колумбийский вингер должен оказаться большим мастером, чтобы оправдать сделку. Есть еще плеймейкер Дэвид Брукс — очень перспективный игрок. Возможно, команде не помешал бы новый форвард, ведь только Каллум Уилсон перешагнул отметку в десять голов. Оценка: B-.

«Брайтон»

«Брайтон» в основном пополнял запас молодых талантов, в том числе на правах аренды. Кто может иметь значение для первого состава? Иранский нападающий Алиреза Яханбакш и полузащитник Ив Биссума — основное усиление. Никто не знает, как они адаптируются в АПЛ, но стоит доверять клубу, подписавшему Паскаля Гроса за три миллиона фунтов. Оценка: B+.

«Бернли»

Джо Харт twitter.com/burnleyofficial

Странное трансферное окно. Первую сделку клуб оформил за пять дней до его закрытия. Переход центрбека Бена Гибсона выглядит логичным, но трансфер Джо Харта — очень спорное решение.

Том Хитон и Ник Поуп получили травмы, но после их возвращения из лазарета возникнет проблема в лице еще одного конкурента. Зачем было тратить большую часть бюджета на третьего вратаря? Оценка: C.

«Кардифф Сити»

На первый взгляд, усиление игроками из Чемпионшипа — не то, что надо команде, которая только поднялась в АПЛ. Но «Кардифф» уже имеет опыт прошлого, когда клуб выглядел на рынке пьяным матросом, тратил огромные деньги и в итоге оказался в долгах и без результата. На этот раз они ведут себя куда экономнее. Четыре миллиона фунтов за Алекса Смитиса — прекрасная сделка, а аренда Гарри Артера — умный шаг. Оценка: С.

«Челси»

Жоржиньо twitter.com/chelseafc

Трудно понять, чем занимались в «Челси» этим летом. Маурицио Сарри нуждался в усилении центра поля, получив туда Жоржиньо и Матео Ковачича, но замена Тибо Куртуа в лице Кепы из «Атлетика» в лучшем случае выглядит нейтрально. Это все, чем отличился клуб. Сарри получил состав, который в прошлом сезоне стал только пятым. Оценка: С.

«Кристал Пэлас»

В начале карьеры Макс Майер считался бриллиантовым талантом, но не просто так после «Шальке» 22-летний хавбек оказался всего лишь в «Пэлас». Шейху Куяте неплохо показывал себя в «Вест Хэме» до тех пор, пока что-то пошло не так. Нет повода волноваться относительно Джордана Айю, учитывая его опыт в АПЛ. Настоящей победой можно назвать сохранение в команде Вильфрида Заа. Оценка: B-.

«Эвертон»

Безумный последний день окна получился у команды. 50 миллионов евро за Ришарлисона — чрезвычайно много, но он может стать хорошим усилением, если сможет показать свою лучшую версию. Поздние подписания Бернарда, Андре Гомеса, Йерри Мины помогут тренерскому штабу прикрыть слабые места, но, вероятно, команде не помешал бы и центрфорвард. Оценка: B-.

«Фулхэм»

Сложно предсказать, как будут выглядеть новички в той или иной команде, но уже сейчас стоит отметить «Фулхэм».

Клуб только поднялся из Чемпионшипа, но уже потратил более ста миллионов фунтов. Тем не менее, команду усилили 11 исполнителей. которые закрыли все проблемные зоны. Можно отметить умную аренду защитника Тимоти Фосу-Менса, покупку перспективного Джо Брайена, а также опытного Андре Шюррле и многих других. Теперь у клуба есть команда, которая способна на многое. Оценка: A.

«Хаддерсфилд Таун»

Политика клуба может вызвать недоумение. Несколько арендованных игроков были выкуплены в межсезонье, а чрезвычайно полезным может оказаться немецкий защитник Эрик Дурм. Но остальные — Рамадан Собхи, Жуниньо Бакуна, Адама Диахами — весьма спорное усиление. Оценка: С.

«Лестер Сити»

Очень достойная кампания. Две главные победы — сохранение в составе Гарри Магуайра и новый контракт Джейми Варди. Но и без полезных новичков не обошлось. Джеймс Мэддисон может стать звездой, Джонни Эванс — опытный защитник, а Рикардо Перейра приходит из Португалии с прекрасными отзывами о своей игре. Оценка: B+.

«Ливерпуль»

Джердан Шакири twitter.com/lfc

Эмре Джан может оказаться куда более весомой потерей, чем думают некоторые болельщики. Но в итоге руководство «Ливерпуля» определило все слабые места и купило лучших игроков из тех, кто был доступен на рынке. Потрачено много денег, но все окупится, если в свою силу заиграют Алисон, Фабиньо, Кейта и Шакири. Оценка: A.

«Манчетер Сити»

Сложно найти позиции для усиления, когда команда так хороша, как «горожане» в прошлом сезоне. Рияд Марез призван увеличить глубину состава на флангах атаки, но при этом у Гвардиолы нет игрока, который способен заменить возрастного Фернандиньо.

Клуб почти заполучил Жоржиньо, но тот выбрал «Челси», после чего в Манчестере решили больше никого не искать в середину поля. По-видимому, Фабиан Делф является основной опцией для Пепа. Факт остается фактом — хавбека, действующего из глубины, найти не удалось. Оценка: B-.

«Манчестер Юнайтед»

Фред twitter.com/manutd

Если бы оценку ставил сам Жозе Моуриньо, то он наверняка поставил бы Z. Клуб так и не получил нового центрального защитника и правого вингера. Кроме того, не удалось даже переманить Диего Година из «Атлетико». На выходе имеем только полузащитника Фреда из «Шахтера» и перспективного португальца Диого Далота. Тем не менее, клуб не отдал порядка 60 миллионов фунтов за Гарри Магуайра, что уже можно считать хорошим результатом. Оценка: С+.

«Ньюкасл Юнайтед»

Все плохо. Сложно называть главной надеждой на острие атаки Саломона Рондона или с энтузиазмом относиться к аренде бразильца Кенеди. В конечном счете, политика клуба не тратить на игрока больше 9,5 миллиона фунтов — еще один повод для Рафы Бенитеса опасаться понижения в классе. Оценка: F.

«Саутгемптон»

Трудно предположить, что будет с главными талантами команды. Все хотят, чтобы новичок из «Ливерпуля» Дэнни Ингз начал забивать, но нельзя забывать о его травматичности. Ангус Ганн — хороший вратарь, но его не проверяли на уровне АПЛ. Мохамед Эльюнусси — интересный парень из «Базеля». Тем не менее, Душан Тадич был продан, а замену ему так и не нашли. Оценка: C.

«Тоттенхэм»

Клубу не было смысла проводить громкие трансферы после того, как в команде остались Гарри Кейн, Кристиан Эриксен и другие лидеры. Так и вышло, «шпоры» вообще никем не усилились. Это первый клуб, который совершил такой «подвиг» за последние 15 лет. Возможно, это несколько самонадеянно, но команда действительно в полном порядке. Но в других лигах Европы все еще можно подписывать новичков, поэтому лондонские звезды могут уйти в любой момент. Смелая политика от «Тоттенхэма», но она в итоге может привести к катастрофе. Оценка: F.

«Уотфорд»

Немного странно, что клуб не реинвестировал деньги за Ришарлисона, но логики в «Уотфорде» искать не стоит. Жерар Деулофеу, который был подписан на постоянной основе, остается загадкой, в то время как Бен Форстер способен решить вратарский вопрос. Все равно остается ощущение, что клуб мог сделать больше. Оценка: C.

«Вест Хэм»

Джек Уилшир twitter.com/westhamutd

Клуб очень плодотворно поработал на трансферном рынке. Но нельзя назвать новичков команды сложно задачей, если рассмотреть их подробно. Здесь хватает риска. Джек Уилшир — хавбек с постоянным риском получить травму, Андрей Ярмоленко может и не заиграть в Англии, а 30 миллионов фунтов за Фелипе Андерсона, который не играл ключевой роли в «Лацио», и Лукас Перес — звучит не убедительно. Оценка: C+.

«Вулверхэмптон»

Болельщики были недовольны отсутствием усиления на флангах защиты. Но, когда клуб может пригласить Руя Патрисиу и Жоау Моутинью — жизнь не так уж плоха. Адама Траоре из «Мидлсбро» — самый интригующий новичок. Есть что-то таинственное в выпускнике академии «Барселоны», который показал свой лучший футбол под руководством Тони Пьюлиса. Оценка: А. 0