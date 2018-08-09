Когда закроется трансферное окно в Европе и РПЛ

Летнее трансферное окно в этом году заметно отличается от прошлых сезонов. Если обычно все крупные чемпионаты завершают трансферные дела 31 августа, то на этот раз ситуация выглядит иначе. В большинстве случаев при этом клубы могут подписывать свободных агентов после дедлайна.

Дедлайн в английской Премьер-лиге

Джо Харт — игрок «Бернли» burnleyfootballclub.com

Официальным закрытием трансферного окна у англичан считался день 31 августа, но в элитном дивизионе было принято решение изменить это правило после жалоб некоторых менеджеров в последние сезоны, терявших ключевых игроков уже по ходу сезона.

Трансферный рынок теперь закрывается для клубов АПЛ 9 августа в 5 часов вечера — за день до старта «МЮ» в новом сезоне матчем против «Лестера».

В Чемпионшипе решили соответствовать дате, которая была установлена в Премьер-лиге, хотя сезон в лиге стартовал еще в прошлые выходные. Разница лишь в том, что у клубов останется возможность арендовать игроков до 31 августа. Эти сделки также могут включать в себя пункт, согласно которому переход становится полноценным после окончания аренды в январе. Это можно назвать лазейкой.

При этом английские клубы все равно могут продавать и отдавать в аренду игроков в те лиги, где трансферный рынок остается открытым после 9 августа. Зимнее окно будет открыто весь январь, как обычно.

Дедлайн в испанской Ла Лиге

Артуро Видаль — усиление «Барселоны» twitter.com/fcbarcelona

Испанские клубы решили не вносить какие-либо изменения в режим работы рынка, поэтому окно закроется традиционно в полночь пятницы, 31 августа.

После этого дня команды по-прежнему могут подписывать свободных агентов, а также продавать футболистов в другие лиги, где открыт трансферный рынок.

Зимнее трансфеное окно будет работать в январе.

Дедлайн в итальянской Серии А

Крайним сроком для клубов будет пятница, 17 августа, а именно — 8 часов вечера. Окно закроется за день до старта сезона в элитном дивизионе.

Клубы Серии А и Серии B не смогут подписывать игроков после этой даты, хотя в Серии С бизнес продолжится до 25 августа. Свободные агенты смогут переходить в любой момент после этих дат, а клубы будут иметь возможность продавать и отдавать в аренду игроков в клубы из лиг, в которых окно открыто.

Кроме того, в Италии будет несколько усеченное зимнее трансферное окно — с 3 по 18 января.

Дедлайн в немецкой Бундеслиге

Немецкие клубы завершат трансферную деятельность в 6 часов вечера 31 августа. Клубы по-прежнему смогут усилиться свободными агентами после этого дня, как и продавать игроков в другие чемпионаты.

Зимнее окно будет работать весь январь.

Дедлайн во французской Лиге 1

В Лиге 1 все будет работать по образцу Ла Лиги. Крайний срок для всех сделок — пятница, 31 августа. Зимнее окно будет охватывать весь январь.

Дедлайн в РПЛ

Трансферное окно в России закрывается 1 сентября.

Можно сказать, что у клубов есть небольшой «люфт». Во многих странах окна уже закроются, но у российских команд будет возможность еще поторговаться и усилиться новичками по приемлемой цене. Президент РПЛ Сергей Прядкин уже заявил, что лига не планирует идти по примеру англичан и сокращать трансферное окно, так как дату 1 сентября можно назвать преимуществом.

Другие лиги:

1 сентября: Дания, Шотландия, Турция

2 сентября: Нидерланды

21 сентября: Португалия

18 октября: Австралия. 0