«Интер» и «Реал» в борьбе за качество

«Интер» добивается подписания системообразующего полузащитника «Реала» Луки Модрича, который, если верить СМИ, не прочь перейти в итальянский клуб. Разбираем позицию каждой стороны и пытаемся понять, чем завершится эта ситуация.

«Интер»

После того, как в минувшем сезоне «Интер» драматично пробился в Лигу чемпионов благодаря победе над прямым конкурентом «Лацио» в гостях (3:2 после 1:2), руководство клуба закономерно пытается не просто усилить состав для борьбы на нескольких фронтах, но и добавить в него нужное для главного еврокубка качество. Дополнительным стимулом для правления «нерадзурри» служит то, что команда целых семь лет не участвовала в главном еврокубке, а значит необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить за собой статус постоянного участника турнира. Именно поэтому коллектив уже пополнили искушенные Лигой чемпионов полузащитник Раджа Наингголан и фулбек Шиме Врсалько, а теперь к ним может присоединиться Лука Модрич.

Хорватский центрхав — не просто высококлассный и опытный исполнитель, а человек, для которого успех в самом престижном клубном первенстве Старого света стал по сути будничным, ведь он стал одним из творцов четырех побед «Реала» в ЛЧ за предыдущие пять лет. Такие футболисты помогают вывести команду на новый уровень не только своей игрой, но и тем, как их авторитет заставляет одноклубников поверить в себя перед лицом больших соперников. При этом сделать сие куда легче, если рядом с Модричем уже есть партнеры по его блистательной национальной сборной — тот же Врсалько, Марсело Брозович, а также Иван Перишич.

Модрич

По информации испанских СМИ, сам полузащитник заинтересовался предложением «Интернационале». Отмечается, что футболист соблазнился возможностью заключить четырехлетний контракт с зарплатой в 10 млн евро в год, который ему представила итальянская сторона, в сравнении с нынешним окладом в 6,5 млн евро. При этом «нерадзурри» якобы предлагают хавбеку дополнительные два года в китайском «Цзянсу Сунин» по завершении выступлений в Милане с аналогичным заработком, и 32-летний хорват понимает, что на лучшее в этом возрасте он может больше не претендовать.

Тем не менее, медиа также отмечают, что Модрич привязан к «Реалу», поэтому еще не решил, как поступить в этой ситуации. Полузащитник намерен поговорить с руководством королевского клуба и новым наставником Хуленом Лопетеги по поводу возможного предложения Мадрида о новом трудовом договоре, а также перспектив в новой команде. Судя по всему, он понимает, что успешный цикл «Сливочных» завершился, и после ухода Зинедина Зидана и Криштиану Роналду коллектив ожидает непростой процесс перестройки, тогда как «Интер» представляет собой новый вызов и новый шанс выигрывать трофеи.

«Реал»

Вместе с тем, действующий чемпион Европы и мира не горит желанием расставаться с одним из своих лидеров, особенно после того, как его покинули такие фигуры на тренерской скамейке и на поле. В итальянской прессе есть информация, что президент королевского клуба Флорентино Перес заключил джентльменское соглашение с Модричем, которое позволяет ему сменить команду по его запросу, особенно после того, сколько хорват сделал для Мадрида. И все же, сам главный функционер «Реала» недавно заявил, что хавбек не уходит, а его трансфер может состояться только в том случае, если покупатель заплатит 750 млн евро, которые прописаны в его контракте.

Но, вероятно, что президент «Сливочных» пытается заработать как можно большую сумму от его трансфера, чтобы найти качественную замену футболисту, особенно в свете возможного ухода соотечественника Луки Матео Ковачича. В лагере королевского клуба не могут не понимать, что исполнитель в таком возрасте и на такой позиции еще максимум два сезона сможет соответствовать нынешнему уровню, после чего его будет сложно продать по выгодной цене. С другой стороны найти такого же качественного полузащитника в оставшиеся до конца лета время выглядит проблематичной задачей.

Что ожидать?

Сам факт того, что после выдвинутого «Интером» предложения в размере 40 млн евро по Модричу прошло уже больше недели, говорит о сложной миссии для итальянского клуба. Сам полузащитник хотя и заинтересовался вариантом с переездом в Милан, но все-таки уважает «Реал» и не собирается любой ценой добиваться трансфера, как это произошло в случае с Роналду. Вдобавок, Перес своим напоминанием о сумме прописанных в контракте игрока отступных дает понять, что и он не желает отпускать важного исполнителя, даже если джентльменское предложение с последним действительно существует.

На фоне потери своей главной звезды и неудачи в его замене с помощью Неймара, Килиана Мбаппе или Эдена Азара руководство королевского клуба наверняка попытается избежать еще одного удара по силе команды, уставновившей свою гегемонию в европейском футболе. Ведь даже с учетом перестройки, которая начинается в Мадриде, там нужны опытные и качественные исполнители, рядом с которыми молодежь и просто новички будет расти быстрее. Посему рискнем предположить, что Модрич не покинет этим летом «Сантьяго Бернабеу», и то, что хорват запечатлен на фото клуба в Instagram в новой запасной форме, скорее всего, говорит о его привычном статусе игрока «Реала». 0