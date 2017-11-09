ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Интер» и «Реал» в борьбе за качество

    Где окажется Модрич?

    Реал Мадрид Футбол Испании Интер Футбол Италии Трансферы
    Вся лентаСамое главное
    Лука Модрич«Интер» и «Реал» в борьбе за качество Федор СмоловСмолов может оказаться в «Локо». Кому и зачем это надо? Жозе МоуриньюПредсезонные итоги. Наступила решающая неделя для Моуринью
  • 21:50
    • БАТЭ выиграл в Азербайджане
  • 20:52
    • Каррера: «Спартак» не боится ПАОКа и сыграет в свою игру
  • 20:10
    • Россиянка Ефимова выиграла золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом
  • 20:00
    • Фесикова завоевала золото ЧЕ по плаванию на дистанции 100 м на спине
  • 17:11
    • «Челси» оштрафует Куртуа за пропуск второй тренировки кряду
  • 16:44
    • Колесниченко принесла России 18-е золото чемпионата Европы
  • 16:18
    • Эрнани не планирует уходить из «Зенита»
    Все новости спорта
    Лука Модрич
    Лука Модрич
  • 50 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    «Интер» добивается подписания системообразующего полузащитника «Реала» Луки Модрича, который, если верить СМИ, не прочь перейти в итальянский клуб. Разбираем позицию каждой стороны и пытаемся понять, чем завершится эта ситуация.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Интер»

    После того, как в минувшем сезоне «Интер» драматично пробился в Лигу чемпионов благодаря победе над прямым конкурентом «Лацио» в гостях (3:2 после 1:2), руководство клуба закономерно пытается не просто усилить состав для борьбы на нескольких фронтах, но и добавить в него нужное для главного еврокубка качество. Дополнительным стимулом для правления «нерадзурри» служит то, что команда целых семь лет не участвовала в главном еврокубке, а значит необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить за собой статус постоянного участника турнира. Именно поэтому коллектив уже пополнили искушенные Лигой чемпионов полузащитник Раджа Наингголан и фулбек Шиме Врсалько, а теперь к ним может присоединиться Лука Модрич.

    Хорватский центрхав — не просто высококлассный и опытный исполнитель, а человек, для которого успех в самом престижном клубном первенстве Старого света стал по сути будничным, ведь он стал одним из творцов четырех побед «Реала» в ЛЧ за предыдущие пять лет. Такие футболисты помогают вывести команду на новый уровень не только своей игрой, но и тем, как их авторитет заставляет одноклубников поверить в себя перед лицом больших соперников. При этом сделать сие куда легче, если рядом с Модричем уже есть партнеры по его блистательной национальной сборной — тот же Врсалько, Марсело Брозович, а также Иван Перишич.

    Модрич

    По информации испанских СМИ, сам полузащитник заинтересовался предложением «Интернационале». Отмечается, что футболист соблазнился возможностью заключить четырехлетний контракт с зарплатой в 10 млн евро в год, который ему представила итальянская сторона, в сравнении с нынешним окладом в 6,5 млн евро. При этом «нерадзурри» якобы предлагают хавбеку дополнительные два года в китайском «Цзянсу Сунин» по завершении выступлений в Милане с аналогичным заработком, и 32-летний хорват понимает, что на лучшее в этом возрасте он может больше не претендовать.

    Тем не менее, медиа также отмечают, что Модрич привязан к «Реалу», поэтому еще не решил, как поступить в этой ситуации. Полузащитник намерен поговорить с руководством королевского клуба и новым наставником Хуленом Лопетеги по поводу возможного предложения Мадрида о новом трудовом договоре, а также перспектив в новой команде. Судя по всему, он понимает, что успешный цикл «Сливочных» завершился, и после ухода Зинедина Зидана и Криштиану Роналду коллектив ожидает непростой процесс перестройки, тогда как «Интер» представляет собой новый вызов и новый шанс выигрывать трофеи.

    «Реал»

    Вместе с тем, действующий чемпион Европы и мира не горит желанием расставаться с одним из своих лидеров, особенно после того, как его покинули такие фигуры на тренерской скамейке и на поле. В итальянской прессе есть информация, что президент королевского клуба Флорентино Перес заключил джентльменское соглашение с Модричем, которое позволяет ему сменить команду по его запросу, особенно после того, сколько хорват сделал для Мадрида. И все же, сам главный функционер «Реала» недавно заявил, что хавбек не уходит, а его трансфер может состояться только в том случае, если покупатель заплатит 750 млн евро, которые прописаны в его контракте.

  • Гарет Бэйл — лицо новой эпохи «Реала»?
  • Именно валлиец Гарет Бэйл может стат главной звездой нового мадридского «Реала» — без Зинадина Зидана и Криштиану Роналду
  • 29/07/2018

    • Но, вероятно, что президент «Сливочных» пытается заработать как можно большую сумму от его трансфера, чтобы найти качественную замену футболисту, особенно в свете возможного ухода соотечественника Луки Матео Ковачича. В лагере королевского клуба не могут не понимать, что исполнитель в таком возрасте и на такой позиции еще максимум два сезона сможет соответствовать нынешнему уровню, после чего его будет сложно продать по выгодной цене. С другой стороны найти такого же качественного полузащитника в оставшиеся до конца лета время выглядит проблематичной задачей.

    Что ожидать?

    Сам факт того, что после выдвинутого «Интером» предложения в размере 40 млн евро по Модричу прошло уже больше недели, говорит о сложной миссии для итальянского клуба. Сам полузащитник хотя и заинтересовался вариантом с переездом в Милан, но все-таки уважает «Реал» и не собирается любой ценой добиваться трансфера, как это произошло в случае с Роналду. Вдобавок, Перес своим напоминанием о сумме прописанных в контракте игрока отступных дает понять, что и он не желает отпускать важного исполнителя, даже если джентльменское предложение с последним действительно существует.

  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
  • Десять футболистов, чьи трансферы не останутся незамеченными
  • 02/08/2018

    • На фоне потери своей главной звезды и неудачи в его замене с помощью Неймара, Килиана Мбаппе или Эдена Азара руководство королевского клуба наверняка попытается избежать еще одного удара по силе команды, уставновившей свою гегемонию в европейском футболе. Ведь даже с учетом перестройки, которая начинается в Мадриде, там нужны опытные и качественные исполнители, рядом с которыми молодежь и просто новички будет расти быстрее. Посему рискнем предположить, что Модрич не покинет этим летом «Сантьяго Бернабеу», и то, что хорват запечатлен на фото клуба в Instagram в новой запасной форме, скорее всего, говорит о его привычном статусе игрока «Реала». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 июля — 6 августа
  • Вчера в 23:23
    •
  • Прогноз
  • «Реал» — «Рома»
  • 1,95
  • Завтра в 03:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Малком забил мяч в дебютном матче за «Барселону»
  • Месси и Суарес получили нового партнера в атаке
    • 20:45 01/08/2018     ЦСКА проиграл на своем поле
  • Неузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка
    • Вчера в 00:56     Килиан Мбаппе
  • От Бонуччи до Мбаппе. Кто еще из звезд может сменить клуб?
    • 00:43 02/08/2018
    Тоже интересно
    Юрген Клопп и Джердан Шакири Футбол Обновленный «Ливерпуль». Три аспекта успешного сезонаЕсть предпосылки к тому, что в новом сезоне «Ливерпуль» сможет совершить прорыв в результатах и впервые за долгое время завоевать титул в АПЛ 14:360
  • 21:32
    • Вилков рассудит «Рубин» и «Зенит»
  • 20:20
    • Хачанов стартовал с победы на турнире в Торонто
  • 16:00
    • Усманов подтвердил факт продажи акций «Арсенала»
    Лука Модрич Футбол Трансферный дайджест. 31 июля — 6 августаОтпустит ли «Реал» Луку Модрича, убежит ли Тибо Куртуа из «Челси», продаст ли «Вильярреал» Дениса Черышева и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:230
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Аякс» и киевское «Динамо» не подведут
  • 3,39
    •
  • 22:08
    • «Мальме» и «Види» сильнейшего не выявили в матче Лиги чемпионов
  • 21:18
    • Россиянка Жук не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале
  • 21:07
    • «Пюник» сыграл вничью с «Маккаби» в Лиге Европы
    «Сити» успешно начинает новый футбольный год Футбол «МанСити» послал зловещий сигнал конкурентамРеакция прессы на Суперкубок Англии Вчера в 17:570
  • 13:34
    • Погба недоволен критикой со стороны Моуринью
  • 13:21
    • «Локомотив» проявляет интерес к форварду «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
  • 13:07
    • Гурбанбердиева и Мальцев выиграли золото ЧЕ в произвольной программе в миксте
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие