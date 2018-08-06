Трансферный дайджест. 31 июля — 6 августа

Лука Модрич

«Реал», полузащитник, 32 года

Одним из двух главных ньюсмейкеров прошедшей недели стал полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Одного из лучших футболистов мира всерьез рассчитывает подписать итальянский «Интер». Миланский клуб готов платить Модричу 11,5 миллионов евро в год.

«Наш клуб предпринимает все усилия, чтобы эта сделка состоялась. Я мечтаю о Модриче, как и все наши фанаты», — подтвердил интерес «Интера» главный тренер команды Лучано Спаллетти.

Сам Модрич, по данным La Gazzetta dello Sport, настроен на то, чтобы уйти из «Реала», уже сообщил об этом «Интеру» и будет настаивать на своем трансфере во время беседы с Флорентино Пересом, которая должна состояться 8 августа.

Президент «сливочных» наоборот не горит желанием отпускать лидера команды. Он заявил, что готов отпустить Модрича за космические 750 миллионов евро. Также Перес считает, что Модрич не хочет уходить, а вместе со своими агентами просто пытается выбить себе новый улучшенный контракт (текущий истекает в 2020 году).

Интересной информацией обладает та же La Gazzetta dello Sport. Несколько месяцев назад Перес якобы пообещал Модричу, что отпустит хорвата даже бесплатно, если «Реал» выиграет третью Лигу чемпионов подряд.

Добавим, что главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги уверен, что хорват останется в команде: «Он наш игрок. Мы наслаждались его игрой и будем продолжать это делать».

Наш прогноз: «Интер»

Тибо Куртуа

«Челси», вратарь, 26 лет

Тибо Куртуа Goal.com

Голкипер сборной Бельгии стремится в «Челси». «Реал» готов заплатить за вратаря 35 миллионов евро — не такие большие деньги для сегодняшних реалий, однако следующим летом Тибо Куртуа может и вовсе уйти бесплатно. А уйти он хочет и дал понять об этом руководству клуба через своего агента.

«Тибо отчетливо дал понять клубу, что хотел бы перейти в "Реал". Это лучший вариант для него», — сказал представитель игрока Кристоф Хенротай.

Попытки Маурицио Сарри удержать Куртуа, похоже, не увенчаются успехом. Доподлинно неизвестно, состоялся ли у тренера разговор с бельгийцем, однако итальянец, несмотря на желание сохранить топ-голкипера, заявил, что ему нужны только игроки с большой мотивацией защищать цвета «синих».

И самая последняя информация — Куртуа 6 августа должен был вернуться к тренировкам с «Челси» с рядом других игроков, которые выступали на ЧМ-2018, однако бойкотировал вечернее занятие «синих». Жирнее намека на желание уйти и не придумаешь.

«Челси» уже даже начал искать замену лучшему вратарю ЧМ-2018. The Telegraph пишет, что «синие» готовы раскошелиться на клаусулу Яна Облака, а это 100 миллионов евро.

Наш прогноз: «Реал»

Денис Черышев

«Вильярреал», полузащитник, 27 лет

Денис Черышев managingmadrid.com

Испанский «Вильярреал», похоже, больше не рассчитывает на одного из лучших игроков сборной России на чемпионате мира-2018. По данным испанских СМИ, клуб не планирует сохранять Дениса Черышева и готов продать его.

При этом «Вильярреал» взинтил цену на игрока до 20 миллионов евро (Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 8 миллионов).

На 27-летнего россиянина есть спрос в Испании и Англии. Из Примеры Черышевым якобы интересуется «Реал Сосьедад», а из АПЛ — «Эвертон». Основным претендентом на игрока является испанский клуб.

Наш прогноз: «Реал Сосьедад»

Роман Еременко

свободный агент, полузащитник, 31 год

Роман Еременко LiveSport.Ru

Дисквалификация Романа Еременко истекает в октябре и уже в августе он может начать тренировки с новой командой. Вероятней всего, этой командой будет «Спартак».

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что финн возобновит карьеру в России и назвал три варианта — «Спартак», ЦСКА и «Краснодар». Позже телеканал MTV Sport заявил, что Еременко уже договорился со «Спартаком», и о трансфере объявят на этой неделе.

Также Арустамян через три дня добавил: «Знаю, что контракт Еременко с новым клубом будет подписан по интересной системе — на проверочный срок. Если клуб убедится, что Еременко все тот же, что в 2015–2016 годах, когда он играл в футбол на высоком уровне, тогда в действие вступит вторая часть контракта, рассчитанная на более длительный срок».

Интересно, что еще один журналист Максим Квятковский рассказал о том, что Еременко нарушил устную договоренность с ЦСКА: «Точно знаю, что существовала 100-процентная договоренность: Роман вернется в ЦСКА. Знаю и о том, что армейский клуб поддержал футболиста после его ошибки. Не очень понятно, чем руководствовались Еременко и его агент, принимая решение перейти в "Спартак". Факт, что поступили они очень некрасиво».

Наш прогноз: «Спартак»

Марлос

«Шахтер», полузащитник, 30 лет

Марлос ФК «Шахтер»

На лидера донецкого клуба Марлоса засматривается итальянская «Рома». Римляне продолжают искать игрока на правый фланг после того, как сорвался трансфер Малкома. Да еще и «Аякс» отказал «Роме» в трансфере Давида Нереса.

Отмечается, что римляне даже советовались с тренером сборной Украины Андреем Шевченко, сообщает Corrierre Dello Sport. Тот, конечно же, дал положительные отзывы.

Впрочем, гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин отрицает возможный уход Марлоса: «Марлос в "Роме" — слухи. Я все отрицаю».

Наш прогноз: «Шахтер»

Йерри Мина

«Барселона», защитник, 23 года

Йерри Мина fifa.com

Йерри Мина все еще не покинул «Барселону», однако слухи о его уходе продолжают наполнять медийное пространство.

«Манчестер Юнайтед», который являлся главным претендентом на игрока, уже по неизвестной причине отказался от трансфера и переключился на Тоби Алдервейрелда.

Теперь на Мину претендуют другие английские клубы: «Эвертон» и «Астон Вилла». Ближе к трансферу — «ириски», которые и дают больше (32 миллиона евро) и вроде как уже договорились с игроком о пятилетнем контракте.

Наш прогноз: «Эвертон»

Марио Балотелли

«Ницца», нападающий, 27 лет

Марио Балотелли dailymail.co.uk

Итальянская «Парма» стала претендентом на скандального Марио Балотелли.

Интерес пармезанцев к форварду подтвердил спортивный директор «Пармы» Даниэле Фоджиано. «Провели несколько встреч с агентами игроков, включая представителя Балотелли. С таким игроком не так просто подписать контракт, ведь сложно удовлетворить его требования», — цитирует Football Italia Фаджиано.

Напомним, у Балотелли остался еще год контракта с «Ниццей». Французский клуб готов расстаться с игроком за 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на игрока также претендовал «Марсель».

Наш прогноз: «Ницца»

Бернард

свободный агент, полузащитник, 25 лет

Бернард ФК «Шахтер»

Экс-полузащитником «Шахтера», который покинул клуб на правах свободного агента, продолжают активно интересоваться в Англии и Италии. В числе главных претендентов на Бернарда — «Челси», «Вест Хэм», «Эвертон», «Интер» и «Милан».

«Челси» вроде как предложил бразильцу контракт, но ограничил время на раздумья — до 7 августа.

«Милану» интересен трансфер с Бернардом, так как он является свободным агентом, однако «россонери» не хотят участвовать в аукционе и предлагать игроку больше, чем остальные претенденты. Также «Милан» готов предложить контракт на три сезона, тогда как бразилец же требует у клуба контракт на четыре года.

«Интер» в свою очередь попросил игрока повременить с подписанием контракта с каким-либо другим клубом, но и сам предложение еще не сформировал.

Переезд в английский чемпионат может быть для маленького Бернарда чем-то вроде самоубийства, поэтому рискнем предположить, что бразилец в итоге выберет Италию.

Наш прогноз: «Милан» или «Интер» 0