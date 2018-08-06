Еременко в «Спартаке». Хорошо или плохо?

В финских СМИ появилась информация о том, что на этой неделе московский «Спартак» подпишет контракт с полузащитником Романом Еременко. 31-летний футболист, выступавший за ЦСКА, был дисквалифицирован в 2016 году за употребление кокаина. С 7 августа Еременко имеет право возобновить тренировки, а принять участие в официальном матче уже 10 октября — в десятом туре РПЛ.

Контракт Еременко будет краткосрочным, либо со специальной опцией

«Последние 22 месяца Роман мог тренироваться только индивидуально или с любительскими командами, но за два месяца до истечения дисквалификации он имеет право присоединиться к профессиональному клубу, чтобы набрать форму. Знаменательный день — 7 августа. По словам Нобеля Арустамяна, вариантами Еременко на сегодняшний день являются "Спартак", ЦСКА и "Краснодар".

С одним из этих клубов Роман заключит контракт, однако сейчас в приоритете у футболиста, пропустившего два года, зарабатывание денег, поэтому он согласится уехать в тот же Китай зимой (летнее окно в Поднебесной уже закрыто), если получит щедрое предложение. Таким образом, контракт Романа с одним из клубов РПЛ будет либо краткосрочным, либо с опцией расторжения в случае получения более выгодного в финансовом плане предложения», — пишет обозреватель Soccer.ru Александр Чистяков.

Подписание Еременко может привести к расколу в «Спартаке»

«Его переход имеет все шансы вернуть "Спартак" в то неспокойное состояние, от которого клуб так старательно уходил. И речь не только о болельщиках. То, что в первом же матче Романа могут встретить свистом и баннером, где будет что-то про наркотики, еще не самое страшное. Профессионал должен быть к такому готов. Лишняя мотивация.

Гораздо хуже, что сообщения от инициативных групп очень редко появляются на пустом месте. Это дым, а огонь чаще всего тлеет в команде или около нее. Судя по информации, которой владеют более осведомленные коллеги, тренерский штаб рассматривает Еременко в качестве альтернативы Глушакову — наверху треугольника с Зобниным и Фернанду. Так что удар не по Попову или Ханни, а по капитану "Спартака". И это уже чуть более серьезный повод для волнений — как внутри команды, так и вокруг нее.

Пока не поставлены подписи, руководству красно-белых нужно еще раз как следует все взвесить. Оценить риски, которых очень много, подсчитать выгоды, которые пока не очевидны. Но если решение принято, оно должно быть окончательным. И клубу надо сделать все, чтобы не было никаких расколов», — отметил автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов.

Андрей Червиченко Бывший президент «Спартака» Он парень хороший, показывал яркий футбол. Но все-таки у него был большой перерыв. Если этот переход произойдет, по первым двум-трем матчам будет понятно его состояние. Он может влиться в «Спартак» и составить конкуренцию в центре поля.

Сделка не выглядит логичной

Роман Еременко ПФК ЦСКА

«Почему переход Романа Еременко в "Спартак" кажется странным? Только потому, что в "Спартаке" явный перебор с центральными полузащитниками. Тут не спасёт даже то, что Ерёменко может сыграть в центре поля на любой позиции. Только вдумайтесь. Есть центральная ось Фернандо — Зобнин — Глушаков. На флангах полузащиты Промес и Самедов. Хотя теперь правильнее говорить Промес и Ташаев/Ломовицкий/Самедов. Не попадают в основной состав Ханни, Попов, Педро Роша, Мельгарехо. В сентябре восстановится Жано. Вот скажите, куда тут еще Роман Еременко?

Вспоминается бессмертная фраза из мультика "Простоквашино": "Чтобы что-то купить, нужно сначала что-то продать". Ведь трансферы Ханни, Попова, Педро Роши и Мельгарехо не были бесплатными. К тому же у футболистов неплохая зарплата. В такой ситуации брать еще полузащитника — странно.

Придется в последний день трансферного окна раздавать футболистов в аренду, продолжая платить им часть зарплаты. Так себе экономика для футбольного клуба. Тем более что пока остается загадкой, в какой форме находится Роман Еременко после двух лет отстранения от профессионального футбола», — рассуждает журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Евгений Кафельников Экс-теннисист, фанат «Спартака» Еременко нужен в «Спартаке» только для внутреннего разлада в команде. Больше ни для каких целей он не пригодится. Игроков на эту позицию много у клуба, он точно не нужен команде. Дело даже не в «армейском» прошлом. У нас много игроков этого амплуа и все сильнее него. Тем более он заигран за Финляндию. Мы собираем весь отстой, что ли? Всех пенсионеров будем кормить у себя? Нам лучше кормить Ломовицкого, Максименко. А то и так отдали Митрюшкина и всех остальных. Зачем нужен этот старый багаж?

«Спартак» получит одного из лучших игроков РПЛ. Но так было два года назад

«Что получает 'Спартак'? В прогнозах надо делать оговорку о том, что речь идет о футболисте, который пропустил два года. Можно, конечно, говорить о том, что Роман нанимал тренера по физподготовке и трудился индивидуально в Эмиратах, Финляндии и Испании.

Можно строить теории заговора о том, что футболист мог работать и с какой-либо командой во время дисквалификации — но это теория не работает, потому что тренировки в профессиональной команде во время дисквалификации запрещены ФИФА.

Два года назад Роман был одним из лучших футболистов РФПЛ, на начало 2016-го его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляла 16 миллионов евро — больше сейчас в 'Спартаке' стоит только Квинси Промес.

Еременко был хорош — давал объем, его качества плеймейкера позволяли включать русского финна в топ-5 лучших игроков премьер-лиги. Роман был конкурентоспособен и на уровне Лиги чемпионов. 'Спартак' может получить физически мощного, квалифицированного плеймейкера, который по уровню выше (опять-таки — был два года назад) Джано и Ханни, и более разносторонен, чем Глушаков. Вопрос тут только один — если Еременко делом докажет, что он после двух лет простоя сильнее конкурентов, то возникает вопрос, что вообще в команде делают Джано и Ханни?», — спрашивает корреспондент «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров. 0