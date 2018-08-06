Неузнаваемые «армейцы». ЦСКА грозит роль середняка

Московский ЦСКА в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Ростова» со счетом 0:1. Единственный гол в дебюте встречи на свой счет записал Сергей Паршивлюк. Мы решили узнать реакцию СМИ на это событие.

Паршивлюк напомнил о дерби

Обозреватель газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Гончаров напомнил, что в свое время Сергей Паршивлюк уже забивал в ворота ЦСКА, будучи игроком «Спартака».

«Характер и итог первого тайма сложно назвать сенсацией. "Ростов" играл не то чтобы намного лучше, но в его футболе прослеживалось больше мысли и осознанности. Дончане прессинговали армейцев в средней линии, пользовались их несыгранностью или неряшливостью, перехватывали мяч и сразу же доставляли его к чужой штрафной. Активнее всего команда Валерия Карпина задействовала фланги: справа носились реактивные Ионов и Паршивлюк, а слева зажигал Скопинцев.

Быстрый гол, собственно, как раз стал следствием широкой ростовской атаки: Ионов убежал на фланге от Магнуссона, сильным поперечным пасом через все поле нашел на противоположном краю Скопинцева, а тот воспользовался тем, что армейская оборона слишком сильна вжалась в штрафную и не выдвинулась навстречу. У левого защитника гостей было время, чтобы оглядеться и выполнить зрячую подачу на Паршивлюка на дальнюю штангу. Армейцы крутили головами влево-вправо, словно зрители в теннисе, но поделать ничего не смогли.

И как тут было не вспомнить про спартаковское прошлое автора забитого мяча. Более того, в голове сразу всплыл эпизод из сентябрьского дерби 2013 года в Черкизове, когда Паршивлюк отметился почти идентичным голом (подача с левого фланга — прыжок на дальнем углу вратарской и четкий удар головой), а тренировал красно-белых все тот же Карпин. "Спартак" тогда, кстати, победил со счетом 3:0», — подчеркивает Гончаров.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Не могу сказать, что сегодня мы играли «первым номером», у нас не было такой задачи. Моментами отдавали мяч ЦСКА. В команде нет эйфории. Получилось так, что выиграли две игры. Да, у ЦСКА много перемен, но это сильная команда. Все только начинается, впереди еще 28 туров. У нас задача набирать очки в каждом туре.

Слабая активность «армейцев» и дебют Эрнандеса

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что футболисты ЦСКА на протяжении практически всей игры были малоактивны, и даже дебютант Абель Эрнандес особо не добавил остроты в атаке.

«К сожалению для армейских болельщиков, в первой половине кроме активности Фернандеса хозяевам нечем было напрячь хорошо организованную оборону ростовчан. Неплохо у команды Валерия Карпина работал и центр поля, где матерый Александр Гацкан сотоварищи без особых проблем разрушали атаки соперника.

Виктору Гончаренко ничего не оставалось, кроме как выпустить на второй тайм прибывшего на днях в команду из английского "Халла" форварда Абеля Эрнандеса. Уругваец, конечно, смотрелся получше Дмитрия Ефремова, пару раз нанес завершающие удары (оба раза — выше цели), однажды намеревался напугать голкипера гостей Илью Абаева горизонтальными ножницами, но лайнсмен сорвал трюк поднятым флажком, фиксируя офсайд.

Впрочем, игра Эрнандеса стала лучшей иллюстрацией общему состоянию ЦСКА на данный исторический момент. В плане созидания и завершения атак армейцы нынче откровенно не впечатляют, так что у Виктора Гончаренко впереди непочатый край работы», — убежден Прокудин.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Сегодня был великолепный стадион. Качество газона вызывает самые восторженные отзывы, на таком поле всегда приятно играть. Исходя из наших возможностей на данный момент, сложно требовать от команды большего. Но движение вперёд есть. Мы лучше действуем в позиционном нападении, чем ожидали. Но разный уровень готовности у игроков, у тех же Ахметова и Эрнандеса, поэтому баланса нет. «Ростов» — опытная команда, знает, что делает, умеет играть на сохранение результата. Будем развивать игроков, которые есть в команде. За исключением гола не было предпосылок, чтобы «Ростов» забил второй мяч. Считаю, что в обороне продолжаем действовать хорошо. Другое дело, что нужен баланс между обороной и атакой. Надо улучшить атакующие действия.

Проблемы с составом

Журналист «Чемпионата» Олег Лысенко отметил кадровые проблемы ЦСКА, которые вынудили Виктора Гончаренко поставить на позицию опорника Кирилла Набабкина.

«Наивно было полагать, что потеря самого талантливого воспитанника — а Головин под это определение согласно трактовке УЕФА подходит — безболезненно пройдёт для ЦСКА. Прагматик Гончаренко уж точно не тешил себя иллюзиями на этот счёт. Но будь в кондиции Дзагоев, отсутствие Александра, возможно, не столь сильно бросалось бы в глаза. Увы, Алан снова травмировался, и средняя линия москвичей капитально просела.

Об остроте проблемы можно судить по одному факту: у тренера не нашлось более подходящего кандидата в опорную зону, чем номинальный защитник Набабкин. Опытный универсал старательно вживался в новую роль, но навыков игры в центре поля ему заметно недоставало. Если с разрушительной работой №14 справлялся, то в созидании не преуспел.

Испытывая трудности с продвижением по центру, "армейцы" сделали акцент на фланги, но и этот метод доставки мяча на передовую себя до перерыва не оправдал. Подачам Фернандеса и Щенникова недоставало точности.

А Чалов, как известно, не из той породы форвардов, которые в состоянии самостоятельно создать момент самому себе. Игрок зависимый, Фёдор нуждается в качественном обслуживании партнёрами, но уровень сервиса красно-синей полузащиты в этот раз оставлял желать лучшего. За 45 минут Чалов нанёс два удара по воротам: один блокировали защитники, другой взял Абаев», — констатирует Лысенко.

Никита Чернов Защитник ЦСКА Ребята старались, полностью отдавались игре. Чуть-чуть где-то не повезло, где-то мастерства не хватило. На теоретическом занятии обязательно разберем гол, тренер все покажет и расскажет. По первым следам: игрок после подачи выбежал и ударил из-за спины. В перерыве Гончаренко спокойно объяснил ошибки и сказал, что надо улучшить. «Ростов» — хорошая команда, которая играет вторым номером. Нам и в прошлом году было сложно придумать что-то в атаке, в этом и подавно. Они на пятой минуте нам забили и все, начали играть вторым номером — сели в оборону. «Ростов», в принципе, так и играет.

Под угрозой обрушения

Автор «Советского спорта» Юрий Цыбанев не видит в составе ЦСКА системообразующего игрока, поэтому опасается, как бы команда не стала обычным середняком лиги.

«Сегодня за названием "ЦСКА" — некая субстанция неопределенного качества. Середняк? Аутсайдер? Ясно лишь, что не лидер. И матчи с участием вице-чемпиона сложно будет провести по разряду дерби, во всяком случае в первом круге.

Ну да, кого-то еще подкупят. Однако из практики наших команд доподлинно известно: понакупленные не образуют того игрового стержня, на который можно нанизывать локальные умения. Это ответственное поручение — сугубо для отечественного костяка.

Но в нынешнем образе ЦСКА не видно, увы, таких российских игроков. Системообразующих. Готовых или готовящихся к роли ментальных лидеров. И вот эта беда, по-моему, всех других страшнее. (Алана Дзагоева не причисляю к таким игрокам исключительно из-за нескончаемых мучений с травмами, из коих он практически не вылезает.)

Может, через какое-то время для ключевой роли созреет Кучаев. Или Хосонов. Но пока-то вне игры и тот, и другой. И как бы в этот самый тяжкий, самый голый свой год за все последнее 15-летие ЦСКА не рухнул. Новых лидеров попросту не успев дождаться…», — опасается Цыбанев.

Ильзат Ахметов Полузащитник ЦСКА Конечно, я рад, что смог дебютировать за ЦСКА в РПЛ, однако в то же время эмоции от поражения перекрывают эмоции от дебюта. Перед выходом на поле главный тренер говорил мне, чтобы я пытался принимать нестандартные решения и старался обострять игру. Не совсем доволен тем, как я провел матч, так как было много потерь и неверно принятых решений. После матча Гончаренко сказал нам, чтобы мы не расстраивались, так как сезон длинный, все впереди.

Надежда на Гончаренко

Колумнисты портала Soccer.ru тоже не видят радужных перспектив у ЦСКА, но надеются, что Виктор Гончаренко сможет как-то улучшить игру.

«ЦСКА как надежный многомоторный самолет, который способен планировать и держаться в воздухе, даже когда значительная часть двигателей выведена из строя. Но настал такой критический момент, когда у армейцев не осталось целых двигателей. ЦСКА лишился многоопытных мастеров в обороне, в креативной зоне из-за ухода Головина и травмы Дзагоева наступила потеря мысли.

Просто некому создавать комбинации, придумывать ходы, которые способны взломать оборону соперника. В атаке Чалову не хватает матерости, а Эрнандес только приехал. Его пришлось бросать в бой во втором тайме, но Абель включался лишь эпизодами, ему явно пока дискомфортно, хотя по воротам "Ростова" пробил четыре раза — чаще, чем любой другой участник матча.

Получается, что ЦСКА остается надеяться на спасения Акинфеева и умение тащить все и везде Марио Фернандеса. Этих ресурсов слишком мало, чтобы оперировать ими как козырями в любом поединке.

Нынешний ЦСКА внезапно оказался командой другого класса, других способностей, другого опыта. Это совершенно другая команда, истерзанная во всех линиях и непохожая на себя прошлых лет, когда тоже в принципе ресурсами большими армейцы не обладали. Остается надеяться, что Гончаренко выкрутится и на этом необитаемом острове», — говорится в материале.