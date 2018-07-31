Аншлаг и скучные нули

Московский ЦСКА стартовал в новом сезоне РФПЛ выездным матчем против «Крыльев Советов». Встреча завершилась вничью — 0:0. Фаворит чаще владел мячом, но хозяева не позволили москвичам практически ничего создать у своих ворот.

Матч-эхо ЧМ-2018

«Почти 40 тысяч билетов на первый же в истории "Самары Арены" матч премьер-лиги разлетелись за два дня. Это ведь тоже эхо мирового первенства, благодаря которому волжские болельщики встретили овацией не только Андрея Тихонова и лучших из его игроков, но и армейских сборников Акинфеева с Фернандесом. Не говоря уже об Игнашевиче, делавшем первые шаги в высшем дивизионе именно в Самаре. Он произвел символический первый удар по мячу, отдав пас уроженцу волжского города и тоже заслуженному мастеру спорта — голкиперу хоккейной сборной России и чемпиону мира Семену Варламову», — описал старт игры Андрей Кузичев из «Спорт-Экспресса».

У Гончаренко есть проблемы с креативом

ЦСКА не удалось предложить сопернику ничего, кроме борьбы ПФК ЦСКА

«Работа Гончаренко во главе ЦСКА после кадровой революции, произошедшей текущим летом, — одна из главных интриг стартовавшего чемпионата России. А в матче за Суперкубок страны белорусский специалист лишился еще и получившего травму Алана Дзагоева. В той встрече армейцы приятно удивили уверенными действиями в обороне, но в атаке были крайне неубедительны. И это при том, что тогда в команде еще был Витиньо!

Так что даже беглого взгляда на состав армейцев против "Крыльев Советов" было достаточно, чтобы понять — доминировать они не будут и сегодня. Более того, если вынести за скобки Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса, по подбору футболистов составы "КС" и ЦСКА выглядят равнозначными. Во всяком случае, на старте сезона.

В Суперкубке Дзагоева заменил номинальный защитник Кирилл Набабкин, поднявшийся в опорную зону. Этот же ход Гочаренко повторил и на сей раз. Таким образом, в основе красно-синих вышли сразу шесть (!) номинальных защитников: Никита Чернов, Хердур Магнуссон и Родриго Бекао в центре обороны, Георгий Щенников и Марио Фернандес расположились по флангам, а Набабкин — в центре поля. Если учесть, что остальные четыре полевые позиции заняли молодые Хетаг Хосонов, Дмитрий Ефремов, Кристиян Бистрович и Федор Чалов, становится очевидным, почему у команды проблемы с креативом», — подчеркнул журналист «Советского спорта» Артем Зибрак.

Магнуссон хорош, но нельзя думать только о защите

Хердур Магнуссон ПФК ЦСКА

«Сразу несколько наблюдений по исландскому новичку москвичей. Во-первых, он очень дерзкий. В хорошем смысле. Прыгает выше всех, очень уверенно идет на мяч. Второе — показалось, что к атакам он подключается чаще других защитников и свободно переходит центр поля. Кстати, аут он пуляет и впрямь очень далеко.

"Армейцы" так увлеклись латанием защиты, что словно бы и забыли про созидание. Оборона после всех потрясений уже второй матч выглядит прилично. Но ведь туда и инвестиции были. В атаке всё пока очень тоскливо. Увы, в случае с ЦСКА это не всегда приводит к покупке новых футболистов.

Держим кулачки и ждем усиление, "армейцам" вместе с "Локо" еще представлять Россию на групповом этапе ЛЧ. Ко вторым вопросов по трансферам пока меньше», — пишет автор «Чемпионата» Максим Еремин.

Командам не хватило мастерства

Соперники практически не создавали моментов ПФК ЦСКА

«Андрей Тихонов отстоял весь первый тайм на бровке в форменной футболке "Крылышек" (хоть на замену выходи) и по выражению его лица непонятно было, доволен ли наставник. Виктор Гончаренко после перерыва выпустил на поле 19-летнего словенца Яку Бийола и тот добавил гостям динамизма. Юный легионер ускорил переход из обороны в атаку, оживился Чалов и уже Евгению Конюхову пришлось спасать команду.

ЦСКА активизировался, но уж очень часто ошибались молодые армейские футболисты. Хердур Магнуссон в безобидной ситуации и вовсе чуть не привез своей команде голевую атаку. Армейцы, совсем недавно проведшие на поле 120 минут в матче с "Локомотивом, как ни странно, к концу встречи сохранили больше сил, функционально молодняк Гончаренко хорошо подготовлен. К тому же, атаки 'Крылышек' утратили остроту после выхода Александра Соболева вместо Канунникова. Габаритный воспитанник сибирского футбола выглядел в штрафной гостей, как слон в посудной лавке, постоянно теряя мяч из-за очевидных технических проблем.

Обе команды хотели выиграть и обеим командам не хватало для этого мастерства. Гончаренко бросил в бой последний свой козырь — Тимура Жамалетдинова, но тот за 15 минут ничем себя не проявил. Тихонов попытался добавить команде скорости и остроты, выпустив Павла Яковлева. Экс спартаковец возвратился в 'Крылышки' в четвертый раз (!) за карьеру! Восторженно встреченный трибунами хавбек пару раз протащил мяч по флангу, прострелил в штрафную, где его без борьбы терял Соболев. Нулевая ничья — совершенно справедливый исход этой встречи, в которой борьбы хватало, а вот дефицит класса ощутим был у обеих команд", — констатировал главред "Спорта День за Днем" Сергей Бавли. 0