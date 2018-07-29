Победа без класса. Семаку еще нужно отладить механизм «Зенита»

Питерский «Зенит» вырвал победу над «Енисеем» (2:0) в гостевом матче 1-го тура нового сезона РПЛ. Артему Дзюбе удалось распечатать ворота соперников на 81-й минуте игры. Позже преимущество команды с передачи Шатова удвоил вышедший на замену Далер Кузяев.

Вместо Красноярска — в Тюмень

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак оценивает стартовые составы команд, отмечая возвращение в обойму «Зенита» целого ряда игроков.

«Накануне, рассказывая журналистам о встрече с президентом в Кремле, Артем Дзюба обмолвился о том, что прилетит в Красноярск глубокой ночью и мгновенно получил ответ от твиттера "Енисея": "Друзья, 'Зенит', позвоните Дзюбе, пожалуйста. Скажите, что матч 'Енисей' — 'Зенит' в Тюмени. Но если что, игру покажут в кинотеатрах и барах Красноярска!". Похоже, что пожелание дошло до адресата — Дзюба вышел на поле стадиона "Геолог" с первых минут.

Помимо Артема Сергей Семак выпустил в основе еще четверых футболистов, вернувшихся летом из аренд: Олега Шатова, Роберта Мака, Кристиана Нобоа и Эрнани. От весенней версии "Зенита" в средней линии остался лишь Леандро Паредес. В обороне отметим появление молодого Эльмира Набиуллина, получившего свой шанс после возвращения в Италию Доменико Кришито.

Рисунок игры предугадывался еще до стартового свистка. Зенитовцы прибрали мяч к ногам и могли открыть счет уже в дебюте встречи, но Давиду Юрченко удалось перевести мяч в перекладину после удара Шатова из пределов штрафной. Гости очень энергично начали матч и нанесли несколько неплохих дальних ударов по воротам Юрченко, но к середине тайма их эмоции угасли, и красноярцы смогли отодвинуть игру от своих ворот».

Поле против команд

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов считает, что матч мог получиться куда интереснее, если бы команды не были вынуждены играть в Тюмени.

«Презентовать первый вариант обновленного "Зенита" тренерскому штабу пришлось на стадионе с искусственным газоном. Полем "Геолога" остались недовольны и в "Енисее" — слишком много резиновой крошки. Для игравших агрессивно в атаку в ФНЛ красноярцев и любящих бежать вперед петербуржцев это стало небольшой проблемой — команды могли и хотели играть быстрее.

Зато жители Тюмени довольны. Их обрадовал не просто шанс посмотреть на премьер-лигу и одних из лучших игроков чемпионата страны, но и возможность сделать это бесплатно. Старенький стадион позволял смотреть игру, просто стоя по обратную сторону забора. Толпы по ту сторону ограждения не собирались, но пара десятков фанатов на билетах явно сэкономили.

Экономил по первому тайму и "Зенит". Немного повзрывался именинник Шатов, опробовали тактику дальнего удара Леандро Паредес и Эрнани, и все. "Енисей" даже сумел прижать гостей к воротам в середине игры. Без особых изысков в атаке "Зенит" начал и вторую половину игры».

Аленичев против Семака

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов оценивает игру команды, которую строит в Петербурге Сергей Семак.

«По последнему товарищескому матчу с ЦСКА было видно, что Дмитрий Аленичев готовит "Енисей" конкретно к противостоянию с петербуржцами. Красноярцы играли в несвойственной командам этого тренера стиле, глубоко оборонялись в пять защитников и два "опорника" по схеме 5-3-2. Однако "Зенит" Семака, очевидно, будет больше похож на "Зенит" Лучано Спаллетти, а не Роберто Манчини или Мирчи Луческу.

Сине-бело-голубые не пытались придавить соперника, забросав его кроссами, или плести какие-то сложные кружева у его штрафной. При обороне зенитовцы зачастую садились достаточно глубоко — включали мощный коллективный отбор уже за центральным кругом. Таким образом, стремились получить свободное пространство на чужой половине поля, чтобы потом использовать его, в том числе за счёт длинных передач от Леандро Паредеса и Кристиана Нобоа.

Пока, конечно, не всё удаётся так, как хочет Семак. Слишком мало времени тренер работает с командой. К примеру, оставляет желать лучшего взаимодействие крайних защитников с вингерами, особенно это касается связки Набиуллин — Шатов слева. Олег по ходу игры что-то недовольно высказывал более молодому партнёру».

«Енисей» пытался играть на равных

Редакция Sport24 отдает должное дебютанту Премьер-лиги, который старался навязать борьбу «Зениту». и преуспел в этом.

«В первом тайме "Енисей" старательно сдерживал атаки "Зенита" — казалось, что играют две равные по уровню команды, все сильные стороны соперника команда Аленичева нивелировала, пусть практически и не владела мячом. Из опасных моментов запомнился выстрел Шатова в перекладину и дальний удар Паредеса, с которым справился Давид Юрченко. Поначалу "Енисей" почти не владел мячом, но потом пришел в себя и неплохо жалил питерцев контратаками. Хотя преимущество, конечно, было на стороне гостей.

Во второй сорокапятиминутке "Зенит" продолжал владеть преимуществом, но чего-то гиперопасного создать никак не мог. Почти все атаки шли через правый фланг, где старались соорудить гол Смольников и Мак. Дзюба цеплялся за мячи, но осмысленного движения перед насыщенной штрафной соперника "Зениту" не хватало».

Кузяев сделал результат

Автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков выделяет в составе «Зенита» не Артема Дзюба, а организовавшего его гол Далера Кузяева, позже удвоившего счет.

«Если бы не старания Юрченко, "Енисею" ни за что не удалось бы сохранить "ноль" на табло в первом тайме. Отличный сейв после хитрого удара Паредеса, прыжок под перекладину за выстрелом Смольникова — бывший вратарь "Тосно" был на высоте. Как и Саркисов — один из двух футболистов, выступавших за красноярцев в прошлом сезоне. Ему почти удалось перебросить далеко вышедшего из ворот Лунева, но голкипер "Зенита" успел достать мяч. К середине первого тайма игра выровнялась, а после перерыва хозяева и вовсе создали ряд ярких моментов, к которым гости явно были не готовы.

И все же три очка взял фаворит. Исход встречи решила одна замена Семака. Когда игра "Зенита" сбилась на сплошные навесы, от которых не было никакого толка, когда Мак, активный и настойчивый, нанес несколько опасных, но неточных ударов, тренер петербуржцев выпустил Кузяева вместо Эрнани, и Далер сделал результат.

Сначала нанес удар, заблокированный защитником, но первым к отскоку успел Дзюба и с правой точно пробил в угол ворот. Гол он отпраздновал армейским приветствием — жестом, который на чемпионате мира стал его коронным. Затем Кузяев принял передачу от Шатова и хлестким ударом с левой не оставил шансов Юрченко. Семак стартовал в "Зените" с победы — тяжелой и оттого еще более важной».

Победа без класса

Автор Soccer.ru Разочарован игрой «Зенита» в матче с «Енисеем».

«Это не три очка на командном классе. На классе это когда 2:0 еще в первом тайме, поскольку дальше бегать не могут или не хотят. А здесь пришлось потеть до конца. Переиграли новичка лиги с мячами на 81-й и 85-й минутах, не создав за полтора часа трудных задач для Юрченко, кроме голов. Даже ставку на Дзюбу не поддержали тактически. Прикажете Артему всегда забивать единственным ударом за игру? Так никто не умеет. "Зенит" может стать чемпионом, но им еще пахать и пахать.

Семак не успел выстроить игру. Как и предполагали, надежда на то, что Сергей Богданович — хороший человек и осторожный тренер. Сплотит коллектив, помирит иностранцев и россиян, даст шанс вернувшимся из аренды, что и сделал. Верят, что тренер не будет просить денег на новичков, доверит новому спортивному директору "Зенита" покупку от силы двух человек — парня с пасом в полузащиту и флангового защитника в основу, если понадобится. Одним словом, будут замаливать грехи прошлого.

"Зенит" доминировал в Тюмени, чему "Енисей" помешать не мог. Но фаворит ходил по грани ничьей 0:0. Выручили в концовке два игрока сборной — Кузяев и Дзюба, хотя индивидуальные решения могли не сработать, ведь "Енисей" не проваливался и держался достойно. Так что чемпионский класс, которого пока нет, этому "Зениту" еще нужно заслужить. Команда с Набиуллиным, Смольниковым, Паредесом, Маком, Шатовым и Эрнани в основе не имела тотального превосходства в мастерстве даже над дебютантом РПЛ с игроками "Амкара" на поле.

Неудивительно, ведь пермяки отбирали очки у "Зенита" последних лет в 5 матчах из 8. Но Семак не оступился, заполучил сложную победу. Желание, везение, минимальные перестроения, адаптация к искусственному газону — все сложилось вместе, и сегодня фаворит добился своего».

«Зенит» возвращается во времена Лучесу

Автор «Бомбардир.ру» Александр Плеханов оценивает изменения. произошедшие в «Зените» при Семаке и находит их очень знакомыми.

«Ниже — несколько фактов о "Зените" Семака, который очень напоминает возвращение к прошлому.

1. В стартовом составе "Зенита" пять игроков, которые вернулись из аренд. Эрнани был в "Сент-Этьене", Мак — в ПАОКе. Нобоа, Шатов и Дзюба развивались в российских командах. Некоторым удалось даже забить команде, которой они принадлежат. Четверо из них были лидерами в "Зените" Мирчи Луческу.

2. За половину сезона Премьер-лиги в "Зените" Манчини нападающий Артем Дзюба забил ровно один мяч. В одной игре "Зенита" Семака российский форвард сразу повлиял на результат и отметился победным голом. В моменте со вторым мячом с его скидки началась победная атака. Зато Заболотный вышел на замену только в концовке.

3. Семак дает шанс каждому. Набиуллин сидел на скамейке половину сезона и сыграл только две игры чемпионата. Встреча с "Енисеем" открыла Набиуллину место в старте, а в запас из "Зенита-2" вернулся даже Александр Анюков.

"Зенит" выиграл у "Енисея" в Тюмени, где красноярцы пока проводят домашние матчи. Артем Дзюба вчера встречался с Путиным, пролетел кучу километров, а сегодня стал героем. Кажется, главное отличие "Зенита" Семака от коллектива его предшественника в том, что клуб научился забивать соперникам с плотной обороной, а игроки теперь преодолевают самих себя. Здесь больше не избавляются от футболистов пачками и стремятся создать что-то крепче, чем состав из легионеров».

Семаку еще нужно отладить механизм

Колумнист «Советского Спорта» Евгений Зырнякин сравнивает стартовые матчи «Спартака» и «Зенита».

«Случайно так вышло или можно уже начинать искать в этом тенденцию, но и у зенитовцев ключевым игроком, генератором успеха стал опорный-моторный полузащитник сборной России. Причем еще и внес решающий вклад, соорудив момент, в котором Дзюба разобрался с отскоком, а вскоре роскошно отличился лично, ударом с полуразворота под крестовину. Похоже, что чемпионат мира вывел Далера Кузяева, как и Романа Зобнина, на новый психологический уровень. С той разницей, что спартаковец возмужал, а зенитовец, подчеркнуто сосредоточенный, наоборот, как будто стал эмоционально живее и раскованнее. По крайней мере так это выглядит со стороны.

Конечно, "Зениту" еще предстоит отлаживать игровой механизм, собирая в ожерелье свои самоцветы — Шатова, Паредеса, Нобоа, вычислять траектории для точной доставки мяча на Дзюбу. Команда ведь строится во многом заново, пусть тренерский штаб и футболисты прекрасно знакомы друг с другом и со всеми базовыми принципами зенитовской игры. Но уже сейчас в "Зените" пылает пламя победных устремлений, чего ему очень не хватало в последние годы — даже когда исправно ладился футбол. Он снова неравнодушен к тому, что делает и как его воспринимают. Когда завяжется и склеится игра, это свойство характера принесет ему немало дивидендов». 0