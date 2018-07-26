Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ

Российский чемпионат возвращается, проведя в межсезонье ребрендинг: новое название (РПЛ вместо РФПЛ), новые шрифты, новое лого (вы видели, это медведь) и вообще новая эстетика. А вот ожидания от предстоящего сезона во многом привычные — некоторые проблемы ребрендингом не решить.

Повторение интриги

Сложно поверить в то, что российский чемпионат может хоть в чем-то превосходить своих европейских коллег с приставкой «топ», но это действительно так. Уже который сезон в РФПЛ присутствует то, чего не хватает Бундеслиге, АПЛ или Серии А — интрига.

Борьба за чемпионство велась до предпоследнего тура (хотя во много благодаря осечкам «Локомотива» в концовке), не менее жестокая схватка за выживание шла и в подвале турнирной таблицы — защищенным от стыковых матчей на чувствовал себя никто вплоть до команды, занимающей 8-е место.

Хочется надеяться на то, что и в новом сезоне группа лидеров будет такой же обширной, а вернувшиеся в РПЛ «Крылья Советов», «Оренбург» и дебютирующий там «Енисей» не выступят безропотными поставщиками легких очков, которые снова опустятся в ФНЛ по итогам сезона.

Рост посещаемости

Посещаемость российски стадионов неуклонно падала последние годы, но перед ЧМ-2018 случился небольшой всплеск. Если в 2017 году средняя посещаемость матчей РФПЛ была 11,4 тысячи человек, то в 2018 году она выросла до 14 тысяч.

Статистические исследования говорят о том, что на ближайшие пару лет после мундиаля, посещаемость матчей заметно вырастает (чтобы потом упасть к изначальному уровню). Этому способствует возросший после ЧМ интерес к футболу и новые арены, построенные к турниру и перешедшие после его завершения на баланс клубов.

Впрочем, не все клубы этому рады. Примерная стоимость эксплуатации одного стадиона — 280-300 млн рублей за сезон. Если в Москве и Петербурге с заполняемостью нет проблем, то пример новенькой «Казань-Арене», на которую собиралось в прошлом сезоне по 6 тысяч человек, показывает, что в провинции все сложнее.

Как решат проблему в Самаре, Екатеринбурге, Ростове? Хотя, с последним все ясно — «Ростов» не в состоянии арендовать собственный стадион и начнет сезон на «Олимп-2». Чтобы его примеру не следовали другие, глава РПЛ Сергей Прядкин хочет « привязать арены к клубам, чтобы была монетизация».

Кроме того, лига придумала финансово награждать клубы за хорошую работу с посещаемостью. Но что-то подсказывает, что эти награды осядут в двух столицах и Краснодаре.

Внедрение VAR

Судейство в российском чемпионате в последние сезоны неоднократно вызывало серьезные нарекания. И это неудивительно. В прошлом году шесть инспекторов РФПЛ и ФНЛ не сдали экзамен на знание футбольных правил (!) и были отстранены от работы в весенней части турниров. Комментарии, как говорится, излишни.

Разумеется, проблем с судейством всегда хватало и в топ-чемпионатов, просто там куда серьезнее наказывали провинившися арбитров. Но прогресс не стоит на месте, и вот уже один за другим турниры начинают вводить в свой обиход систему видеопомощи арбитрам (VAR).

Ее полезность еще раз ярко продемонстрировал прошедший чемпионат мира: пенальти справедливо отменялись или назначались, голы засчитывались и красные карточки не показывались — после просмотра видеповторов, а почти все серьезные ошибки были допущены судьями «старой закалки», которые отказывались прибегать к VAR.

В России еще только поговаривают о том, что надо бы, когда-нибудь... Но клубы берут дело в свои руки. В «Краснодаре» уже закупили оборудование и подготовили его к эксплуатации, а «Спартак» объявил, что организует VAR на «Арене Открытие» за свой счет.

По словам главы РПЛ Сергея Прядкина, в этом сезоне дорогостоящую аппаратуру используют «на некоторых матчах в тестовом формате». Для работы с системой нужны квалифицированные кадры, и сейчас в РФС идет обучение для работы с ней.

Проблемы с календарем

Календарь РФПЛ — источник постоянных споров, раздоров и скандалов уже далеко не первый год. В нормальном, продвинутом турнире составляя календарь учитывают логистику, городские праздники/события, погодные условия, особенности региона, где будет проходить определенный матч.

Календарь и его незыблемость гарантирует совсем не только интересы телевидения и возможность болельщикам планировать поездки и иной досуг. Это залог равных условий, в которых находятся команды. Но не в России, где сначала календарь составляется программой по коэффициенту Бергера, где первая команда встречается с последней, вторая с предпоследней и так далее, а затем....затем начинаются переносы.

Лига пытается усидеть на двух, а то и на трех стульях: и сделать вид, что деньги зарабатывает, и угодить топ-клубам с календарем, устраивая переносы матчей из-за еврокубков, и не забыть про «интересы сборной России». А если в дело вмешиваются посторонние факторы, вроде президентских выборов, то начинается и вовсе кавардак.

И в результате мы получаем матчи в лютый мороз в Хабаровске, отмену из-за холодов же кубковой встречи «Спартака» в Самаре, или прекрасную ситуацию, когда ЦСКА после выхода в ¼ финала ЛЕ отдыхал 16 дней, а потом проводил 7 матчей за 21 день.

У самих клубов при этом, как правило не спрашивают, чего они хотят — лига знает лучше. В результате новый сезон еще не стартовал, а скандал уже есть — Юрий Семин, пожаловался, что на обсуждение не зовут тренеров клубов, и что «Локомотиву» придется сыграть три матча за девять дней. И это только начало.

Отъезд Смолова за границу

Нападающий «Краснодара» и лучший бомбардир лиги последних сезонов уже не первый год вострит лыжи в Европу, но все никак не соберется — в те клубы, куда Федору перейти хотелось, его не приглашали, а туда, откуда звели, ехать ему самому не захотелось.

Помочь с карьерными перспективами должен был домашний чемпионат мира, к которому Смолов подходил в качестве основого форварда и главной надежды на успех. Но ЧМ-2018 сыграл злую шутку с нападающим, получившим мощнейший удар по репутации и почти лишившимся перспектив на побег из РПЛ.

Уже в первом матче Смолов, не попавший в игру, присел на скамью запасных, откуда и наблюдал, как сборная прыгала выше головы, а занявший его место в стартовом составе Дзюба обменивался салютами со Станиславом Черчесовым. Федор не только ни разу не забил с игры, но еще и не реализовал пенальти в решающей четвертьфинальной серии.

Результатом стали потоки критики от экспертов и откровенной ненависти от фанатов. Хочется, чтобы нападающий использовал негатив в качестве дополнительной мотивации, как это успешно сделал его конкурент по национальной команде.

Выдав ударную игру в первой части сезона, Смолов может наконец исполнить мечту и отправиться в Европу. Болельщиком же разозленный Федор, который будет рвать и метать, клепая голы за «Краснодар» — только в радость.

Финансовые проблемы и задержки зарплат

Денежные проблемы как клубов, так и РФС, были еще одной отличительной чертой последних сезонов РФПЛ, причемс каждым годом ситуация становилась все хуже. Сначала были просто задержки зарплат, затем все стало так серьезно, что игроки в буквальноми смысле стали бастовать.

Апофеозом стала концовка прошлого сезона, когда «Тосно», выиграв Кубок России, вылетел из Премьер-лиги и прекратил существование, оставив игроков с огромными долгами на руках. Пермский «Амкар» сохранил прописку в РФПЛ, но прекратил существование из-за финансовых проблем.

Серьезные проблемы с задержками по зарплате в прошлом сезоне были в «Ростове» и «Рубине», а в «Анжи» они остались и по сей день — благодаря смерти «Амкара» и «Тосно» вылетевший из премьер-лиги махачкалинский клуб моментально в неё вернулся, но непонятно зачем — руководства клуба откровенно говорит, что из-за нехватки команда может не доиграть сезон.

Нет никакого сомнения, что по хожу сезона мы еще не раз услышим о бедственном финансовом положении клубов из нижней части таблицы.

Проблемы с трансляциями

Все, что нужно знать о российском футболе на ТВ, это то, что телеаудитория чемпионата России по футболу год за годом сокращалась.

И причин тому несколько одна из которых — уже выше упомянутый календарь, из-за которого матч рвущегося к чемпионству «Локомотива» мог оказаться поставленным на середину понедельника.

Пока в испанских трансляциях Примеры мы наблюдаем повторы голов и опасных моментов с технологией 3D вращения а-ля «Матрица», а АПЛ поражал количествами камер за воротами и идеальными определениями офсайдов и взятия ворот, на картинку некоторых матчей чемпионата России без слез не взглянешь.

Вполне типично для трансляций РФПЛ на «Матч ТВ» — перебои со звуком, сбои в картинке и очень своеобразный подход к сетке показа, когда даже топовые матчи можно начать смотреть примерно с 10-20-й минуты из-за хоккейного овертайма, квалификации «Формулы-1», или по не менее важным причинам.

Но лучшее, как говорится, впереди. Вдохновившись временным «бустом» интереса к футболу, руководство «Матч ТВ» решило его монетизировать, запуская новый платный канал, на котором будут показаны все 240 матчей РПЛ в прямом эфире. И лишь 60 из них будут в параллельном эфире на федеральном «Матч ТВ».

Не менее удивительны и кадровые решения. Если главным «Матч ТВ» рулили выходцы с телеканала «Домашний», то новый «Матч Премьер» отдали в откуп бывшему резиденту «Камеди Клаб» Гавриилу «Гавру» Гордееву.

В последнее время он работал директором кабельного телеканала ТНТ4. К спорту отношения не имел. Короче, готовьтесь — обхохочемся.

Семак в «Зените»

Питерский «Зенит», обжегшийся на очередном иностранце с громким титулом. впервые за почти 15 лет сделал ставку на тренера-россиянина, к тому же молодого, не имеющего в послужном списке громких побед в ранге наставника.

Учитывая выжженную землю и руины, оставленные после себя Роберто Манчини, Сергею Семаку придется непросто, ответственность велика. Молодой тренер отлично проявил себя в скромной «Уфе», но один из крупнейших и популярнейших клубов в России — совсем другой коленкор.

Новый тренер активно разбирается с хозяйством — в распоряжении Семака столько игроков, что итоговый вариант его «Зенита» нам только предстоит увидеть.

Тренер избавляется от неликвида, вроде Юсупова и Джорджевича, и выстраивает новую команду, лидером который может стать воссиявший на ЧМ-2018 Артем Дзюба. Тем более, что Александр Кокорин пока еще восстанавливается.

Не исключено, что от результата, которого добьется Семак, будет зависеть судьба ряда молодых специалистов его поколения.

Защита титула «Локомотивом»

Чемпионство «Локомотива» в прошлом сезоне стало для всех довольно неожиданным. Состав у команды был явно не претендующим на золото, основной защитник и основной голкипер попеременно были травмированы, в атаке играл перуанский ветеран, а у главного тренера был конфликт с руководством клуба.

Но «Локо» удачно воспользовался проблемами конкурентов, набирая свои очки, чтобы бочком-бочком протиснуться к заветному призу — когда все опомнились, было уже поздно. В предстоящем сезоне такой ошибки конкуренты не допустят, оценивая соперника уже как действующего чемпиона.

И тут интересно, как команда Юрия Семина проведет свой второй сезон. Как тут не вспомнить московский «Спартак», который в пост-чемпионском похмелье полностью провалил осеннюю часть — дошло даже до разговор об отставке Массимо Карреры. Сумеет ли многоопытный тренер «Локомотива» провести предстоящий сезон не менее стабильно, чем прошедший?

Все предпосылки к этому у него есть. Никого из лидеров команда не потеряла, состав «Локо» лишь укрепился, а первая проверка уже на горизонте — Суперкубок.

Омоложенный ЦСКА

Суперкубок станет серьезной проверкой и для соперника железнодорожников — столичного ЦСКА. Армейцы уже не первый сезон испытывали проблемы серьезные проблемы с составом, но так тяжело, как в предстоящем сезоне им еще не было. Виктор Гончаренко потерял практически половину основного состава.

Самый серьезный удар пришелся по линии обороны — карьеру закончили братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Полузащите тоже пришлось несладко, покинули команду неистовый швед Понтус Вернблум и израильянин Бибрас Натхо, которые по очереди успешно решали проблемы ЦСКА в линии атаки, примеряя на себя роль бомбардиров.

Уехал Георгий Миланов — кого теперь выпускать на замену на 60-й минуте матча? В «Монако» перебирается молодой талант Александр Головин. А учитывая травматичность Алана Дзагоева и разговоры о скором отъезде Витиньо в Бразилию, с линией атаки у армейцев тоже беда.

Виктору Гончаренко пришлось в межсезонье перестраивать команду буквально с нуля, привлекая молодежь. Новички команды тоже пока не имеют большого опыта — исландцу Магнуссону 25 лет, бразильцу Бекао 22 года, а словенцу Бийолу и вовсе 19 лет.

Тем интереснее будет наблюдать за новым, молодым ЦСКА, которому придется провести самый сложный сезон за последние годы. 0