Вся система российского футбола превращается в фарс

Минувшая неделя принесла печальные новости, касающиеся сразу двух клубов, в прошлом сезоне выступавших в РФПЛ — «Тосно» и «Амкара».

В субботу, 9 июня, совладелец компании, которая является спонсором, в своем Фейсбуке объявил о прекращении существования клуба из Ленинградской области в связи с финансовыми трудностями.

Напомним, что «Тосно», за пять лет прошедшей путь от ПФЛ до победы в Кубке России, в стыковых матчах уступил «Енисею» и вылетел в ФНЛ. Игроки команды пытаются получить заработанные премиальные за несколько месяцев, подав на руководство клуба заявление в прокуратуру.

Пермский «Амкар» занял 13-е место в чемпионате России сезона-2017/18. В стыковых матчах за право выступления в высшем дивизионе пермская команда одолела «Тамбов» (2:0, 1:0).

Лицензию для участия в первенстве РФПЛ-2018/19 клуб получил только после подачи апелляции, причем при условии, что до 8 июня предоставит необходимые финансовые гарантии.

Но клуб не сумел найти деньги на будущий сезон — губернатор области Максим Решетников сократил финансирование команды, а спонсоры пока не находятся.

Руководство «Амкара» вело переговоры с инвесторами из Нижнего Новгорода и Калининграда. Поступило предложение продать клуб за 150 миллионов рублей. Однако до одобрения сделки дело так и не дошло.

В футбольных кругах говорят о том, что владельцы пермского клуба хотели бы получить не меньше 180 миллионов плюс погашение долгов (эту сумму оценивают в 200 миллионов рублей).

Окончательное решение по «Амкару» будет принято 13 июня, в среду. Вылетающий из РФПЛ пермский клуб заменит махачкалинский «Анжи».

Проект «Тосно» забуксовал и развалился

«Говорить о клубе и радоваться его успехам – одно, содержать, оплачивая эти успехи, – совсем другое. Все тот же Левченко вспоминал, как выход "Тосно" из ПФЛ в ФНЛ ударил по спонсорскому кошельку: "Если во второй лиге финансовые аппетиты 'Тосно' вполне вписывались в разблюдовку Fort Group, то уже в ФНЛ мы почувствовали, что становится тяжко". По его словам, вместо чеков из кафе быстрого питания компании "начали приносить счета из ресторана авторской кухни".

В первом дивизионе "Тосно" провел три года, и к концу третьего бюджет клуба, по сравнению с первым годом существования, вырос в шесть с половиной раз – с 75 до 500 миллионов рублей. О выходе в премьер-лигу, который едва не состоялся в дебютный же сезон в ФНЛ – "Тосно" попал в стыки, но уступил "Ростову" (1:5 по сумме двух матчей) – Левченко, кажется, вообще предпочитал не думать, потому что это удовольствие обошлось бы уже в 1 миллиард рублей.

В какой-то момент финансовая поддержка команды стала для Fort Group обузой, и Левченко этого не скрывал. Спонсор "Тосно" изначально не собирался заниматься благотворительностью – у компании были свои четкие интересы. В частности, участок в 150 га к востоку от Санкт-Петербурга у кольцевой автодороги, который ей должна была выделить администрация Ленобласти для постройки там стадиона для "Тосно", а также инфраструктуры и коммерческого жилья, что частично помогло бы вернуть затраты на содержание команды. Но проект забуксовал, заморозился и – развалился. А с ним, видимо, прошла и спонсорская любовь к футбольному клубу», — вспоминает историю клуба, взлетевшего из грязи в князи и упавшего обратно автор «Спорт-Экспресса» Егор Бычков.

От триумфа до гибели — месяц

«Сенсационно выбив "Спартак", "Тосно" стал фаворитом финала Кубка – в соперниках был середняк из ФНЛ. Матч с "Авангардом" поначалу был очень зрелищным, команды обменялись голами. А потом заснули почти на час. К концу игры Мирзов все же забил победный гол, и "Тосно" завоевал трофей. Новый стадион в Волгограде, вход бесплатный, полные трибуны, матч настоящей и будущей команд ФНЛ, игроки "Тосно" с трофеем… Выглядело странно, но интересно. Слишком много необычного на одной территории.

И развалился

9 мая – пляски с кубком, 9 июня – сообщение о расформировании. "Спасибо игрокам и болельщикам за положительные эмоции, пережитые в прошедшем сезоне. Такое не забывается! И на Кубке России всегда будет строка: клуб 'Тосно', 2018 год", – прощаясь, написал на своей странице в фейсбуке бизнесмен Максим Левченко.

Строка, конечно, будет. Вопрос – зачем.

У команды нет прошлого, нет собственного стадиона и фанатской базы. Редко в наше время можно поднять клуб с нуля. Случается как с "Краснодаром", и тогда пишется красивая история, но такое происходит крайне редко. "Тосно" был обречен – заранее стало ясно, что в еврокубках тосненцы выступать не смогут, а вылетев в ФНЛ, не факт, что смогут играть и там. Вышло в итоге еще циничнее – ровно через месяц после завоевания Кубка клуб умер. А еще хуже, что ни для кого это не стало шоком или трагедией, клуб просто исчез. С пермским "Амкаром" даже не сравнить», — считает гибель клуба закономерной редакция «Бомбардира».

«Тосно» не первый, и не последний

«О проблемах клуба знали давно. Разговоры и слухи возникали ещё по ходу сезона, ещё до того момента, как игроки "Тосно" стали обладателями кубка России, но почему-то мало кому верилось, что команда ленинградской области просто возьмёт и прекратит своё существование. Но так и произошло.

На днях закрывался официальный сайт клуба. По тому самому адресу висит лишь сиротского вида табличка с удручающей информацией: "Сайт закрыт. Продажи билетов на сайте fctosno.ru приостановлены". Похоже, спасать гипотетическим инвесторам уже нечего, — на клуб окончательно махнули рукой.

Из-за финансовых проблем (читай: долгов) вылетевший "Тосно" не смог пройти лицензирование ФНЛ, а во второй дивизион и вовсе заявляться не хочет. Задолженности перед игроками пока ещё не выплатили и они пишут заявления в прокуратуру.

Вот так практически мгновенно мечта немногочисленных поклонников "Тосно" превратилась в какой-то сумасшедший кошмар. Добравшись до главного достижения в истории, клуб прекращает свое существование.

Может, такое яркое падение (от праздника в финале до невозможности играть в ФНЛ) мы видим в первый раз, но такого рода истории уже не являются для нас сколько-нибудь удивительными. Мы, увы, видели подобного достаточно», — вспоминает автор Rusfootball.info Григорий Каленов другие примеры погибших российских клубов — от «Кубани» до «Сатурна».

«Тосно» — жертва системы футбольных лиг России

«А "Тосно" был частным клубом, отражением чьей-то мечты о создании своего футбольного клуба. Что бы ни говорили предрассудки, таких частных идеалистических проектов в последние годы становится всё больше: "Афипс", "Велес", "Чайка", петербургская "Звезда" — список со временем будет только продолжаться. Но никаких шансов жить долго и тем более счастливо в существующей в России системе футбольных лиг у них нет.

"Тосно" стал тому очередным примером. С каждой следующей ступенью финансовый разрыв становится всё более непостижимым. Если при переходе из ПФЛ в ФНЛ добавляется только логистика (хотя это "только" означает необходимость увеличения бюджета втрое и больше), то при переходе из ФНЛ в РФПЛ растут в разы и расходы на зарплату — лимит на легионеров обязывает подписывать достаточно дорогие паспорта.

Сохранять команду в ФНЛ частному проекту нет смысла — ни престижа, ни популярности, ни магии у этого турнира нет, на нём не сделать фанатскую базу и сопутствующие ей доходы. Всё чаще я слышу что-то такое от любящих футбол людей, у которых есть неплохие деньги (не только знакомых, иногда это ретранслированная речь): "Я бы вложился в клуб или даже создал свой, но смысл в этом какой?".

И ведь смысла действительно нет. Премьер-Лига тебя похоронит, ФНЛ с её унынием и расстояниями сделает тебя ходячим мертвецом, о ПФЛ и говорить не приходится», — справедливо утверждает, что менять нужно всю систему колумнист «Чемпионата» Антон Михашенок.

«Амкар» не был никому нужен

«Парадокс: в городе миллион жителей, "Амкар", конечно, им всем нужен (жалко же без него!), но если посчитать эту теоретическую нужность, перевести её в деньги, которые клуб зарабатывает на интересе к себе… то получится, что "Амкар" не нужен.

За сезон на матчи с участием "Амкара" пришло 285 тыс. человек. Звучит солидно (на самом деле, не очень), но 70% из них пришлось на гостевые матчи. Вы же понимаете, что это значит? Что "Амкар" набрал итоговую цифру посещаемости за счёт болельщиков других клубов, к которым приехал на выезд. А средняя посещаемость домашних игр в Перми составила 5600 зрителей. Ой. Это то количество людей, которое готово тратить деньги на "Амкар" как на продукт. Другими словами, этим продуктом практически не пользуются.

В этом болезнь нашего футбола, и "Амкар" — не причина болезни, но симптом. Лечение симптомов не устраняет причину болезни.

В то же время "Амкар" ежегодно отпускает четыре-пять игроков свободными агентами, вместо того, чтобы продать их заранее и хотя бы за копейку. Руководство "Амкара", которое год назад знало, что будет происходить этим летом (Гаджи Гаджиев говорил, что клуб может прекратить существование), сохранило в составе семь футболистов, у которых контракты истекают в июле 2018 года.

Вообще-то, все финансовые проблемы "Амкара" решаются двумя средними трансферами в "Зенит". Всего два трансфера, условно Набиуллина и Кузяева – и можно жить год. Но нет, ставка сделана на ветеранов. Среди 10 футболистов, которые провели на поле больше всего времени в прошедшем сезоне, нет ни одного младше 25 лет. О чём это я, даже из 20 их всего двое. Один из которых – взятый в аренду Эззатоллахи.

В клубе не считают, что можно решать свои финансовые проблемы, выращивая и продавая молодых игроков. Брать деньги у региональных властей, действительно, проще. А ещё год за годом искать частных спонсоров», — справедливо клеймит непрофессионализм менеджмента пермского клуба автор «Чемпионата» Кирилл Хаит.

«Амкар» оказался не в тренде

«Можно, наверное, сделать вид, что во всех невзгодах "Амкара" виноват только он сам и никто более. Повторить в тысячу первый раз, что клубы, мол, должны быть исключительно частными, а казённые деньги вправе получать дети да старики, но никак не бугаи в полном расцвете сил. Но только бурных аплодисментов такими речами нынче уже не сорвать – разве что жиденькие. Чем дальше, тем тише звучат в нашем футбольном доме гимны независимости от государства. Уж на что прежде горяч был Евгений Гинер в обличениях тех, кто припадал к бюджету, а теперь ЦСКА и сам выживает только благодаря компании "Россети", что в собственности у РФ. Сколько у нас в элите тех, кто управляется без помощи государства? Совсем негусто. Потому что в реальной нашей жизни всё много сложнее, чем в идеальной модели.

"Амкар", между прочим, всегда был одним из самых эффективных распорядителей бюджетных средств. В том смысле, что денег в клубной казне почти всегда имел чуть ли не меньше всех в лиге, а под угрозой вылета не стоял ни разу – в стыки-то нынче попал впервые.

А что касается частных хозяев… Вот Дмитрий Рыболовлев коренной пермяк, но в 2011-м, когда "Амкар" загибался в первый раз, вложиться отчего-то предпочёл не в земляков, а в "Монако". И Сулейман Керимов, когда стал хозяином "Уралкалия", что куёт монету на пермской земле, организовать новую историю решил не "Амкару", а "Анжи". Отдаться толковому частнику готов любой региональный клуб, да только желающих взять не видно.

Кто, думаете, сейчас в ФНЛ поведёт к вершинам "Ротор" и "Балтику"? Какие-то местные Галицкие? Отнюдь – губернаторы. Только территории у них экономически значительно слабее, чем та, где рос "Амкар". По сбору налогов Волгоградская область уступает Пермскому краю где-то в два раза, Калининградская область – примерно в три, а Мордовия (она ведь тоже с наследием) – раз в восемь. Как они потянут РФПЛ?

"Амкару" просто не повезло: он оказался не в тренде. И это, безусловно, трагедия, когда чью-то жизнь решает простая смена моды» — заступается за пермяков колумнист Sportbox.ru Андрей Колесников.

За что мы любили «Амкар»

«В 2008 году пермяки вышли в финал Кубка России. В первый час "Амкар" неистово возил ЦСКА. На 58-й минуте Дринчич положил сказочный гол в девятку, а Дуймович почти сразу воткнул второй (2:0). ЦСКА очнулся и вытащил ничью, а в серии пенальти взял золото на опыте. "Амкар" проиграл, но все равно влюбил страну.

В следующем "Амкар" дебютировал в Лиге Европы. Удалось поиграть только в одной стадии – раунде плей-офф против "Фулхэма". В гостях пермяки сгорели 1:3, но в ответной встрече почти дожали клуб из АПЛ на глазах полного стадиона (1:0). Это было очень достойно. В том розыгрыше "Фулхэм" дошел до финала, где отдал трофей "Атлетико".

"Амкар" вышел в РФПЛ в 2004-м. С того времени его название стало именем нарицательным для скучных матчей из подвала таблицы. Пермяки посмеялись над всеми и за 18 лет ни разу не вылетели в дивизион ниже. Теперь Премьер-лигу невозможно представить без "Амкара". Но, к сожалению, придется», — произносит краткую эпитафию редакция «Бомбардира».

В российском футболе теряется спортивный принцип

«Словом, в том, что "Амкара" не будет виноват сам "Амкар", сам клуб. И не нужно его оплакивать, не нужно жаловаться. Халатное и непрофессиональное управление бизнесом у нас еще пока никак не наказывается, поэтому расплачиваться за ошибки руководства придется самому клубу. Досадно лишь то, что в российском футболе в целом возможна такая ситуация.

Теряется всякий спортивный принцип. Вылетевший "Анжи" вовсе не вылетел, получается. И из ФНЛ никто особо не мчится в РФПЛ, понимая, что экономической мощности не хватит, не потянут. И это мы еще не говорим, о том, какой формальностью стала нижняя часть таблицы самой ФНЛ, которая постоянно не соответствует реальному положению вещей после окончания сезона. Клубы бьются, сражаются за выживание, спасаются или проигрывают, переживают бурю эмоций.

Но все это напрасно. Потому что все равно в итоге куча клубов не получит лицензию, не захочет повышения в лиге, и весь смысл спортивного соревнования, большого сезона теряется напрочь. Вся система российского футбола превращается таким путем в фарс. Конечно, это все может оказаться преждевременным. Ведь окончательное решение по "Амкару" примут 13 июня. Но можно сколько угодно таскаться по кабинетам, заседать, отменять постановления, принимать новые, а суть от этого не изменится. Культура управления футбольным бизнесом в России стремится к нулю», — делает далеко идущие выводы автор Soccer.ru Синклейр.

Где найти еще один «Краснодар»?

«На горизонте не видно щедрых спонсоров, областным и краевым властям надоело вкладываться в местные клубы, поэтому "Тосно" с "Амкаром" отключаются от аппаратов финансового жизнеобеспечения. К сожалению, всё к этому и шло. Инвестиционно-девелоперская компания Fort Group (прародитель и генеральный спонсор "Тосно") увлеклась скупкой крупных московских торговых центров – и клуб из Ленобласти не нашёл дополнительной поддержки со стороны, чтобы залатать бюджетную дыру. А "Амкар" барахлил долгие годы: ещё в середине нынешнего десятилетия тренер Станислав Черчесов обсуждал наболевший финансовый вопрос с губернатором Пермского края, пока игрок Георги Пеев выступал в прессе с монологами о задержках зарплаты.

Жаль болельщиков. Но что поделать? Вместо "Кубани" создаётся клуб с забавным неймом "Урожай", петербургское "Динамо" вообще перебралось в Сочи, московский "Арарат" пошумел в новостях и тихо свалил в Армению, а из ФНЛ не вылетели даже те клубы, которым это положено по спортивному принципу, да и желающих всплыть из ПФЛ лигой выше найти сложнее, чем точный прогноз в твиттере Георгия Черданцева.

Зато на "Прямой линии" с президентом РФ второй год ошивается Валерий Газзаев, недвусмысленно напоминая о том, что у него давно хранится папка с подробной программой развития отечественного футбола. Среди прочих идей, в ней есть предложение расширить РФПЛ до 18 или 20 клубов. Гениально, если учесть, что в низине российского футбола сейчас практически нет команд со стабильным бюджетом и грамотным стратегическим планированием. Предложенную Газзаевым реформу в этой плачевной ситуации стоит назвать именами Святого Георгия и Николая Чудотворца – бедные клубы не отличаются крепким здоровьем и лишены удачи во всех начинаниях.

Зимой 2011-го банкротился раменский "Сатурн" – и его место в Премьер-лиге занял обеспеченный "Краснодар" Сергея Галицкого. Но где вы найдёте ещё один "Краснодар" и ещё одного Галицкого? Нереально.

Через несколько дней в России стартует ЧМ-2018. Живём. Существуем. Болеем. Страна-то футбольная», — саркастичен автор FootballHD Роман Герасимов.

Российский футбол так и не научился зарабатывать

«Символично: 14-го начнется турнир, которого мы ждали целых семь лет, и в который государство вложило миллиарды, 9-го закрылся клуб-обладатель Кубка страны, спустя три дня упадет флажок для команды РФПЛ, которая отмечает 25 лет с момента основания.

Все воспринимается довольно спокойно и буднично, к тому, что клубы исчезают и появляются, уже привыкли. Но все же событие неординарное, потому что уходят ролевые модели. Клуб-частник (»Тосно«), где жили на свои, комплектуясь арендами и не платя больших зарплат. Самая большая, по моим данным, 900 тысяч рублей, что по меркам РФПЛ скромно.

История "Тосно" несколько напоминает "Москву", которую создавали на базе одного из клубов "Торпедо". Поиграли, посмотрели на затраты, закрылись, расплатившись со всеми. "Амкар" же – клуб, который содержали в пропорции 50/50 частные инвесторы и бюджет. Так договорились. Понятно, что частные инвесторы в практически любом российском регионе – это те, кого порекомендует бюджет. Насколько понимаю, в Пермском крае есть пул спонсоров, который дает деньги на различные проекты, в том числе спорт.

Мог ли "Амкар" содержать себя сам? Мог, но продлилось бы это в той модели, какая создана в российском футболе, недолго. В Перми продавали игроков – Селихова и Джикию, Йовичича и Анене, но этого все равно мало, чтобы обеспечивать себя самим. Денег в стране стало намного меньше, это главное, государство уходит из футбола.

А сам футбол за все это время не научился зарабатывать. Ни от ТВ (и в будущем деньги от ТВ не будут существенными, потому что телек не смотрят), ни от трансферов (наши игроки не нужны за границей с такими зарплатами), ни от болельщика.

Удивляемся: в России не чувствуется приближения чемпионата мира. Нет людей в футболках сборной, флагов страны на окнах. Так потому что футбол в стране потихонечку сжимается, не напоминая о себе. Уходят традиции, и новое поколение болельщиков не появляется. Но в ближайший месяц об этом забудем. Танцуем, наслаждаемся жизнью», — рисует драматичные картины обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

Нашему футболу нужна третья лига

«А как же поспособствует чемпионат мира развитию футбола в России?

А вот так.

Команда премьер-лиги Амкар никому не нужна в Перми, никому не нужна, чтобы перевезти в другой город, и никому не нужна даже с понижением в классе до первого дивизиона.

За неделю до чемпионата мира.

Ясно все только одному человеку — Валерию Газзаеву, у которого нет вопросов ни к президенту, ни к святому Георгию, ни даже к Николаю Чудотворцу, хотя вот этот вот мог бы хотя бы попробовать.

Ну ладно никому не нужна команда в Перми. Это не нуждалось в доказательствах.

Но никому не нужно и ее место в премьер-лиге.

А в первую лигу теперь никто не только снизу не захотел войти, ну, почти; но и сверху сподручнее оказалось просвистеть Амкару мимо, сразу до второй.

Нашему футболу кровно необходима третья лига. Пару лет, и все встретятся там», — выносит приговор российскому футболу в своем телеграм-канале телекомментатор Василий Уткин.