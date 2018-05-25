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    «Амкар» на распутье: понижение в классе, роспуск, Нижний Новгород

    Пермский клуб переживает сложные времена

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    «Амкар» в матче с «Тамбовом»
    «Амкар» в матче с «Тамбовом»
    Пермский «Амкар», несмотря на сохранение прописки в РФПЛ, рискует не сыграть в следующем сезоне элитного дивизиона, а все из-за старых проблем, которые требуют быстрого решения.

    Отсутствие финансирования

    Пермский «Амкар» уже давно испытывает финансовые трудности, но первый действительно тревожный звонок прозвенел в декабре прошлого года, когда всерьез заговорили о том, что клуб может прекратить свое существование. Причина – отсутствие финансирования на 2018 год.

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    На фоне этих проблем, а также растущей задолженности по заработной плате, в конце февраля в отставку подал главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев, под руководством которого команда держалась в безопасной зоне.

    Еще несколько дней руководители «амиачников» пытались переубедить Гаджиева, однако сделать это не удалось. Вакантное место занял Вадим Евсеев.

    Гаджи Гаджиев
    Бывший главный тренер «Амкара»
    И внутри команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложились добрые отношения со многими людьми. Сложность в принятии данного решения заключалась, в основном, именно в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амкара», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая навсегда останется в моем сердце.
    Следом за Гаджиевым могли уйти генеральный директор Игорь Резвухин и исполнительный директор Денис Маслов, но их удалось удержать.

    Сохранение прописки в РФПЛ

    Несмотря на негативный фон и прогнозы, футболисты «Амкара» продолжали бороться в чемпионате России.

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов в одном из интервью заговорил о том, что команда может продолжит свое существование, если сохранит прописку в элитном дивизионе.

    Денис Маслов
    Исполнительный директор «Амкара»
    Я не лезу в финансы. Есть правление, президент и генеральный директор. Я могу говорить о трансферах. 9 игроков есть, у кого кончаются контракты, и у меня нет никакой информации о том, что будет дальше. Огульно предлагать контракты я не имею права. Мне говорят одно – надо дождаться положительного завершения сезона. Только это и остается, но это неправильно для профессионального клуба. У меня нет ни полной, ни частичной ясности. Правление говорит одно: сохраним прописку в лиге – команда будет существовать.
    Во второй части сезона ко всем проблемам добавились еще и погодные. Газон на стадионе «Амкара» не соответствовал требованиям, поэтому домашние матчи приходилось проводить вдали от родного города.

    Преемник Гранквиста. «Краснодар» сделал ставку на Спаича Краснодарский клуб усилился сербским защитником Домашнюю встречу с «Локомотивом» пермяки и вовсе согласились провести в Москве, получив от «железнодорожников» неплохую компенсацию – 15 миллионов рублей. Им оплачивался перелет, проживание, а также отдана выручка за продажу билетов.

    Разразился скандал, многие увидели в этом подкуп со стороны «красно-зеленых», боровшихся за чемпионство. Однако «Амкар» доказал, что играет честно, сенсационно обыграв «Локомотив» со счетом 2:1.

    Стыковые матчи

    Текущий сезон «Амкар» завершил на 13-м месте в турнирной таблице, поэтому был вынужден играть стыковые матчи с одним из представителей ФНЛ, которым оказался «Тамбов».

    Дважды обыграв более низкую по рангу команду со счетом 2:0 и 1:0, пермяки обезопасили себя от вылета, но не от возникших проблем.

    Вслед за этим начались тревожные новости. Сначала из команды ушли Александр Салугин и Станислав Прокофьев, у которых истекли сроки контрактов. Вслед за ними в свои родные клубы вернулись ранее арендованные защитник Дмитрий Белоруков, полузащитники Александр Рязанцев и Саид Эззатоллахи и нападающий Аарон Оланаре.

    Кроме того, РФС отказал «Амкару» в выдаче лицензии на следующий сезон. Подобные проблемы имеются также у «Тосно» и «Ростова», но проблема пермского клуба выглядит тревожной как раз из-за того, что решения финансовых проблем попросту нет.

    В одном из интервью президент «Амкара» Геннадий Шилов даже допустил, команда может сняться с чемпионата России.

    Переезд – альтернатива для клуба

    Информация о возможном снятии «Амкара» с чемпионата порадовала «Анжи». Махачкалинский клуб, вылетевший в ФНЛ по итогам стыковых матчей, сразу же заявил о готовности занять место «амиачников» и остаться в элите.

    Президент «Анжи» Осман Кадиев подтвердил, что при первой же возможности его клуб согласится на этот вариант.

    Осман Кадиев
    Президент «Анжи»
    Мы всегда готовы, если будет такая возможность. Клуб всегда готов. Про «Амкар» не слышал. Я предпочитаю слухами не апеллировать.
    Форвард одного касания Рассказываем о Факундо Феррейре, который может продолжить карьеру в России Помешать желанию «Анжи» способен разве что переезд «Амкара» в другой город. Накануне издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что инвесторы из Нижнего Новгорода готовы посодействовать этому.

    Для «Амкара» это действительно неплохой вариант, ведь он сохранит клубный костяк, переедет на новый 45-тысячный стадион, построенный к ЧМ-2018, а также получит необходимое финансирование, которое позволит закрыть долги. В то же время будет обидно за пермских болельщиков, которые рискуют остаться без родной команды.

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