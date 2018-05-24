Преемник Гранквиста. «Краснодар» сделал ставку на Спаича

Молодой капитан

Урош Спаич родился 13 февраля 1993 года в Белграде. Там же поступил в футбольную школу «Црвены Звезды», которая открыла ему путь в большой футбол.

С 15 лет он начал привлекаться к матчам за различные молодежные команды, в которых он играл вполне успешно, о чем говорила его капитанская повязка на плече.

В первой команде он дебютировал в октябре 2010 года в возрасте 17 лет, когда вышел на замену в матче Кубка Сербии.

Впрочем, уже в начале 2011 года Спаич отправился в аренду в «Сопот», выступавший в третьей по силе лиге Сербии. Набравшись опыта и проведя больше трех десятков матчей, защитник вернулся в «Црвену Звезду» летом 2012 года.

Форвард одного касания Рассказываем о Факундо Феррейре, который может продолжить карьеру в России В первой половине нового сезона Спаич проявил себя настолько хорошо, что уже к зимнему перерыву заполучил капитанскую повязку, несмотря на то, что на тот момент ему было всего 19 лет.

Многие эксперты начали сравнивать его с Неманьей Видичем, Деяном Станковичем и Деяном Савичевичем, видя в нем будущее «Црвены Звезды», однако вышло так, что надолго в белградском клубе он не задержался.

К слову, его партнером по центру обороны в составе «красно-белых» был Никола Максимович, выступающий за московский «Спартак», с котором у Спаича даже возник конфликт на фоне некоторых неудачных матчей.

Урош Спаич в матче против «Партизана»

Переезд во Францию

Уже в июле 2013 года Урош подписал контракт с французской «Тулузой», заплатившей за него 1,5 миллиона евро.

В дебютном матче сезона Лиги 1 против «Валансьена» серб получил красную карточку уже на 35-й минуте за фол последней надежды. При этом арбитр допустил ошибку, поскольку правила нарушал не Спаич, а его партнер по команде Стив Яго.

В целом же первый сезон во Франции прошел хорошо. Спаич провел 34 матча во всех турнирах, а его команда заняла девятое место в таблице.

Урош Спаич забил в ворота «Марселя»

Однако в следующем сезоне ситуация значительно ухудшилась. Серб стал реже попадать в состав из-за травм, отыграв в чемпионате всего 17 матчей, а его команда до последнего боролась за выживание.

Сезон 2015/16 тоже не принес позитивных новостей. Игровые проблемы «Тулузы» никуда не делись, новый наставник Доминик Аррибаже не особо доверял Спаичу, а с приходом на тренерский мостик Паскаля Дюпра ситуация особо не поменялась.

Более того, от Спаича стали отворачиваться болельщики, которые после первого сезона видели в нем потенциал, а затем постепенно стали разочаровываться. Они заметили, что серб смог быстро интегрироваться в новый коллектив, выучил язык, но вот его видение игры и ошибки особо не менялись.

Критиковали защитника и за его медлительность. Примечательным здесь стал один из матчей против «Монако», в котором над Спаичем поиздевался уже немолодой на тот момент Димитар Бербатов.

Бельгия и первые трофеи

Летом 2016 года Спаич твердо решил уйти из «Тулузы», тем более что главный тренер Паскаль Дюпра его игнорировал.

В одном из интервью серб признался, что виной этому стала подброшенная наставником монетка. «Дюпра перестал видеть меня в команде лишь по причине случая. Во время подготовки к сезону ему нужно было избавиться от одного из защитников, он взял монетку, подбросил ее, и она указала на меня», — признался серб.

Жаркое лето Семина Все о трансферной кампании чемпиона России Долгое время Спаич не мог найти себе новый клуб, и лишь 31 августа он принял предложение «Андерлехта», в который перешел на правах аренды. В Бельгии многие скептически отнеслись к этой сделке, но первый сезон Урош провел просто отменно.

Он отлично вписался в систему Рене Вайлера, провел 39 матчей и забил сразу два гола, что для него является большой редкостью. Более того, Спаич вместе с «Андерлехтом» выиграл чемпионат Бельгии, а летом 2017 года – Суперкубок.

Гол Уроша Спаича в Кубке Бельгии

В сезоне 2017/18 Спаича начали преследовать травмы, не позволившие ему действовать также успешно, как годом ранее. Также было заметно, что в новой схеме с тремя центральными защитниками он чувствовал себя не слишком уверенно.

Очевидно, что «Андерлехт» не спешил с его продажей, но, когда начались переговоры с «Краснодаром», бельгийцы поняли, что на сербе можно заработать неплохие деньги. В итоге он был продан за шесть миллионов евро, то есть за вдвое большую сумму, заплаченную «Тулузе».

Сравнение с Гранквистом

Урош Спаич – классический центральный защитник, который в «Краснодаре» призван заменить Андреаса Гранквиста.

В чем-то эти футболисты схожи, особенно если говорить о лидерском характере, силовой борьбе и верховых дуэлях.

«Зенит» на выданье: Семаку или Сарри? Последние новости о выборе нового тренера питерского «Зенита» Впрочем, Спаич явно уступает шведу в качестве передач, а также в скорости, из-за которой он часто пропускает мимо себя резких игроков атаки соперника.

Также важно помнить, что Гранквист до перехода в «Краснодар» успел успешно поиграть в Нидерландах и Италии, тогда как Спаич все же провалил свой французский этап карьеры.

За сборную Швеции Гранквист провел 70 матчей, а вот Спаич имеет на своем счету лишь пять игр за команду Сербии, за которую, вероятно, не сыграет на чемпионате мира 2018 года.

Преимуществом серба является то, что он еще достаточно молод, поэтому может добиться прогресса и помочь «Краснодару» подняться на новый уровень.