Форвард одного касания

Первый сезон в «Шахтере»

Трансфер Факундо Феррейры в «Шахтер» в 2013 году стал для донецкого клуба историческим — ранее аргентинцы за «горняков» не играли. При этом переход за 7 миллионов евро выглядел весьма перспективным — за предыдущий сезон Феррейра наколотил 16 голов в 22 матчах чемпионата Аргентины за «Велес Сарсфилд», а фанаты «горняков» предвкушали, что у команды наконец-то появится форвард, который не будет транжирить моменты столь же феерически, как это умел делать Луис Адриано.

Однако в итоге Феррейра проиграл конкуренцию бразильцу. Луис Адриано, который всегда был любимчиком экс-наставника «горняков» Мирчи Луческу, имея поддержку тренера, раззабивался и выдал свой самый результативный сезон в «Шахтере» — 25 голов в 39 матчах во всех турнирах (20 мячей — в украинской Премьер-лиге). К тому же в расположении Луческу был еще и экс-игрок «Арсенала» Эдуардо, который появлялся в атаке в том числе и на позиции центрфорварда.

За весь сезон Феррейра забил 6 голов в УПЛ, однако шансов проявить себя получал маловато — всего 13 появлений в чемпионате. На евроарене аргентинец за сезон выходил на поле семь раз и каждый раз оставался ни с чем. При этом местами Факундо успел продемонстрировал свои задатки. Например, вот этот шедевр аргентинец забил киевскому «Арсеналу» в октябре 2013-го.

«Ньюкасл»

После сезона в «Шахтере» Феррейра отправился в аренду в «Ньюкасл». Однако в Англии дела пошли хуже некуда — за весь сезон Феррейра лишь пять раз попадал в заявку команды на матчи и так и не получил шанс выйти на поле. Частично аргентинцу по прозвищу «Чуки» помешали травмы, однако и в матчах за дубль «сорок» Феррейра так и не проявил себя, получив немало критики от требовательной английской прессы.

Возвращение в «Шахтер»

Карьера перспективного форварда продолжила опускаться по наклонной и после возвращения в стан «горняков». Там уже не было Луиса Адриано, однако при Луческу аргентинец так и не стал полноценным игроком основы — в сезоне 2015-2016 он провел в УПЛ лишь 11 матчей, в которых забил 3 гола, а в Лиге Европы отличился 2 голами в 6 поединках. Причем в этот раз Феррейра проиграл конкуренцию тому же Эдуардо, а также Александру Гладкому, который у украинских болельщиков является синонимом для слова «деревянный».

Приход Фонсеки

Для Феррейры все изменилось с приходом в «Шахтер» Паулу Фонсеки перед началом сезона 2015-2016. Португальский специалист начал доверять именно аргентинцу, заточил игру команды под него, и тот отплатил тренеру результативной игрой. Феррейра выдал свой лучший сезон в составе «Шахтера», забив 13 голов в 20 матчах чемпионата Украины, 4 гола в 3 матчах Кубка страны, а также 3 гола в 7 поединках Лиги Европы.

Все голы Феррейры в сезоне 2016-2017:

Ключевую роль в этом сыграло решение Фонсеки освободить нападающего от необходимости играть в футбол Луиса Адриано — постоянно бороться за мяч и активно действовать в подыгрыше. Фонсека позволил «Чуки» сконцентрироваться на завершении атак. Аргентинец начал попросту чаще бить по воротам, что вылилось и в увеличение результативности. Факундо мог быть незаметным на протяжении большей части матча, но появлялся в нужном месте в нужное время и замыкал передачи бразильской полузащиты «горняков», с которой нападающему иногда нужно просто удачно подставить ногу.

В сезоне 2017-2018 Феррейра начал зажигать по-настоящему. Аргентинец забил 30 голов во всех турнирах, став не только лучшим бомбардиром УПЛ (21 гол), но и первым за 15 лет игроком украинских клубов, которому удалось наколотить за сезон 30 мячей. К слову, 30 голов — столько же, сколько Феррейра забил за предыдущие три сезона в «Шахтере». Любопытно и то, что «Чуки» стал третьим в истории «Шахтера» по средней результативности за игру (0,47 гола).

Скандал с боллбоем

Довольно тихий аргентинец по ходу завершившегося сезона вляпался в скандал в Лиге чемпионов. Во время ответной встречи с «Ромой» Феррейра толкнул боллбоя, который не спешил подавать ему мяч, и спровоцировал потасовку на поле. Судья ограничился желтой карточкой, а «Шахтеру» затем пришлось извиняться перед «Ромой».

После матча аргентинец заявил, что хотел извиниться перед парнишкой, но тот уже ушел домой. Впрочем, боллбой обиды не держит: «Это была всего лишь неконтролируемая ярость со стороны игрока. Он тоже человек»

Свободный агент

Теперь Феррейра выходит на рынок свободных агентов. Аргентинец уже попрощался с «Шахтером» и рассматривает варианты. Говорит, что хочет попробовать себя в более сильной лиге и что ему нравятся чемпионаты Италии и Испании. О топ-клубах речи здесь не идет, но для России или средних команд из пятерки топ-чемпионатов Европы Феррейра вполне сгодится. Кроме Англии, безусловно — печальный опыт аргентинца в «Ньюкасле» наверняка отпугнет потенциальных претендентов на игрока, да и сам Феррейра понимает, что выгоднее смотрится в другом по стилю футболе.

Форвард штрафной

Впрочем, команда, которая возьмет Феррейру, должна быть готова к тому, что аргентинец — весьма узкопрофильный нападающий. Факундо является типичным форвардом штрафной площади. Что такое удар из-за пределов штрафной аргентинец практически не знает. Но при этом как рыба в воде чувствует себя при позиционных атаках и отлично умеет открываться под проникающие и фланговые передачи, успешно играя в том числе и головой.

Большинство его голов — это удары в одно касание с очень близкого или довольно близкого расстояния (в среднем — примерно с шести метров). Так, в ноябре прошлого года украинское издание «Команда №1» подсчитало, что все 14 на тот момент голов в сезоне за «Шахтер» аргентинец забил из штрафной, при этом 13 (!) — в одно касание.

В то же время аргентинец крайне редко пытается обыграть соперника один в один (это выглядит неудивительным, когда ты проводишь большую часть матча в набитой соперниками штрафной, а зовут тебя при этом не Лионель). Вот этот уход от соперника с последующим голом — абсолютное исключение из правил. Да и в единоборствах, как уже отмечалось выше, Факундо не силен — в лучшем случае он выигрывает каждую третью дуэль.

Идеальным вариантом для Феррейры, безусловно, будет команда, которая играет в похожем с «Шахтером» стиле, команда, в которой есть полузащита, способная доставить мяч своему нападающему на блюдечке. А главное — аргентинцу нужен тренер, который готов подстраивать игру команды под специфического форварда.