От Волги до Енисея

«Крылья Советов»

Самарский клуб представлять не нужно — этой завсегдатай высшего дивизиона, дела которого в сейчас идут неважно — за последние четыре года клуб дважды падал в ФНЛ и возвращался обратно.

Первый вылет из РФПЛ случился по итогам сезона 2013/14 и, будучи первым в истории клуба, стал настоящим шоком для самарских болельщиков.

«Крылья» попали под патронаж региональных властей и провели реорганизацию, — сменили гендиректора, пригласили иностранного тренера Франка Веркаутерена и уверенно выиграли первую лигу, не задержавшись, впрочем, в высшем дивизионе.

Если первый вылет в ФНЛ был скорее случайностью, второй был уже более закономерен и во многом был плодом управления клубом председателя совета директоров «Крыльев» Дмитрия Шляхтина.

На этот раз погрязшему в долгах самарскому клубу не удалось сохранить сильный состав, и пришедший спасать «Крылья» Андрей Тихонов собирал команду практически с нуля, вернув любимца болельщиков Дениса Ткачука и продлив контракт с голкипером Лорией.

Неудивительно, что начало сезона у команды не задалось и даже появились слухи о возможной отставке. Тем более, что тогда же пост губернатора Самарской области покинул Николай Меркушкин, являющийся председателем попечительского совета клуба и лично пригласивший Тихонова.

Тем не менее, Тихонов сумел поставить команде игру, выгодно отличающуюся от футбола Веркаутерена или Скрипченко, сделав ставку на сохранение ворот в безопасности и комбинирование игры в короткий и длинный пас, потому «Крылья» довольно успешно играют на выезде.

В прошлом сезоне молодой специалист с «Енисеем» занял третье место и попытал счастье в «стыках», не добившись успеха, а в этом завоевал прямое возвращение в РФПЛ. Да и в Кубке России успел пошуметь, выбив в 1/8 будущего чемпиона — «Локомотив».

В высшую лигу «Крылья» вернулись с новехонькой и шикарной ареной, построенной к чемпионату мира. Вот только надолго ли задержатся там самарцы? Финансовое будущее команды и перспективы усиления пока довольно туманны.

Дмитрий Шляхтин Президент «Крыльев Советов» Сегодня команда регулярно получает зарплату. Долговые обязательства с прошлых времен еще остались, но мы их потихоньку сокращаем. За два года 180 миллионов погасили. Прекрасно знаю бюджеты других клубов и понимаю, что для некоторых – это не много. Но для нас – значительно. Неоднократно заявлял, что с таким бюджетом мы так и будем кататься лифте: «ФНЛ-премьер-лига-ФНЛ-премьер-лига». Нужно либо увеличивать бюджет и подписывать более серьезных игроков и жить спокойно, либо так и будет. Поэтому у меня порой возникает желание уйти с этого проекта. Я не вижу перспектив. Регион не добавит, а тянуть все время на жилах – это нереально.

Впрочем, вспоминая управленческие таланты Шляхтина, за бесценок продававшего, понимаешь, что сколько бюджета ему не выделяй — не в коня корм.

«Крылья» же могут надеяться лишь на тренерские таланты Андрея Тихонова и его умение выжимать из подопечных максимум. Вот только РФПЛ — это совсем другой уровень.

«Оренбург»

Оренбуржцы уже успели попробовать на вкус высшую лигу — и совсем недавно. Правда, первый раз они пробились в РФПЛ, выиграв первенство ФНЛ в 2016 году под именем «Газовик».

Проведя ребрендинг, оренбуржцы провели довольно неплохой сезон для команды, впервые играющей в высшем дивизионе — на равных бились с клубами Премьер-лиги и заняли 13-е место, попав в стыки.

Вот только справиться со «СКА-Хабаровском» команде Роберта Евдокимова не удалось — основное время обоих матчей завершилось вничью, а по пенальти победу одержали дальневосточники.

Видимо, вкус высшего дивизиона пришелся «Оренбургу» по вкусу, затягивать с возвращением «газовики» не стали. Правда не все пошло гладко.

Возглавивший клуб Темури Кецбая сразу продекларировал целью победу в чемпионате, но подтвердить слова делом не сумел — после того, как команда провалила старт сезона, свалившись на дно таблицы, грузинского тренера сменил Владимир Федотов, работавший в штабе Евдокимова и помогавший выводить клуб в РФПЛ в первый раз.

Федотов сделал ставку на надежную защиту и острые контратаки, что быстро сказалось на результатах. Осенний отрезок «Оренбург» провел сверхуверенно, потерпев одно поражение в 18 турах, а зимой укрепился, уведя у прямого конкурента лучшего бомбардира ФНЛ. Правда перейдя в новый клуб Андрей Козлов перестал забивать, но «Енисей» уже был ослаблен.

Сказалось на успехах оренбуржцев и то, что «Газпром» оставил финансирование клуба практически на уровне Премьер-лиги, что и позволило предложить тому же Козлову зарплату в четыре раза превышающую имеющуюся.

Весенний отрезок «Оренбург» провел не менее уверенно и шансов упустить первую строчку практически не имел. Теперь клуб занимается увеличением вместимости стадиона с 7 до 12 тысяч, и уже начал трансферную кампанию.

Учитывая газпромовское финансирование и появившийся опыт игры в РФПЛ, оренбуржцы постараются на этот раз задержаться в высшей лиге подольше.

«Енисей»

Еще несколько лет назад красноярцы были ничем не примечательным провинциальным клубом, постоянно балансирующим на грани вылета из ФНЛ — в сезоне 2015/16 их спас от этого только отказ пробившейся из ПФЛ «Смены».

Все изменилось с приходом на тренерский мостик Андрея Тихонова, приглашенного региональными властями. В клубе полностью сменился состав, а во его главе стал новый гендиректор.

В итоге Тихонову, перед которым даже не было поставлено какой-то конкретной задачи, кроме как «поднять посещаемость», удалось собрать коллектив, который занял рекордное для себя третье место и пробился в стыковые матчи. Вот только одолеть тульский «Арсенал» красноярцам не удалось.

В межсезонье Андрей покинул команду, отправившись в Самару, но его знамя подхватил другой экс-спартаковец — Дмитрий Аленичев, с которым в Красноярск приехали Егор Титов и Валерий Клеймёнов. Руководство клуба. вдохновленное предыдущим сезоном, ставило задачи уже более амбициозно — выход в Премьер-лигу.

Аленичев сумел летом удержать в команде Козлова, усилил команду точечными приобретениями, вроде знакомого ему по Туле Александра Кутьина, и сделал ставку на тотальный контроль мяча и большое количество передач вразрез и низом.

Красноярцы вырвались в лидеры, но после того, как зимой главного бомбардира переманили конкуренты, тренер «Енисея» начал нервничать, экспериментировать с тактикой и в итоге команда растеряла преимущество, хотя и продолжила радовать результативной атакующей игрой — Козлова удачно заменил черногорец Обрадович.

Когда решили ЗАДАЧУ ⚽️🎉🕺🏼🤣 Публикация от ФК «Енисей» (@fcenisey) 24 Май 2018 в 1:50 PDT

В итоге задача на сезон все же была выполнена — «Енисей» вышел в РФПЛ через стыковые матчи. Стоит отметить, что команда уже успела примериться к уровню высшей лиги, уверенно выбив в «стыках» махачкалинский «Анжи» (3:0, 3:4), а в Кубке России выбив на стадии 1/16 финала «Ахмат».

Бюджет у «Енисея» невелик, но в отличие от некоторых клубов, выступающих в РФПЛ, у клуба нет проблем с задолженностями перед игроками. Так что Дмитрий Аленичев может на этот раз задержаться в Премьер-лиге больше, чем на сезон.

Денис Петровский Спортивный директор «Енисея» К счастью, у нас в плане финансов все хорошо, правительство Красноярского края оказывает нам основную поддержку. При этом все средства мы расходуем рационально и направляем их только на самое необходимое для клуба. Поэтому могу сказать, что на сегодняшний день финансовые проблемы отсутствуют. Из всех команд, которые получили повышение в классе из ФНЛ, «Енисей» имеет самый скромный бюджет. Несмотря на то, что у наших конкурентов бюджет больше в несколько раз, финансовых проблем у нашего клуба в данный момент нет. Исходя уже из утвержденного бюджета на сезон-2018/19, будем также тщательно планировать его расходы.

Впрочем, совсем без проблем не обошлось — стадион «Центральный» закрыт на реконструкцию к Универсиаде-2019, а в манеже, как в ФНЛ, красноярцам в премьер-лиге играть запретили.

В итоге клуб может начать сезон на стареньком стадионе «Локомотив», вместимостью 6 тысяч человек, или проводить матчи в другом городе: на стадионе «Геолог» в Тюмени или на стадионе «Труд» в Томске.

Второй вариант — это лишние расходы для клуба и отсутствие болельщиков на домашних матчах. Не лучшее начало дебютного сезона в РФПЛ, которое может сказаться на итоговом результате.