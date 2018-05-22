Новый вызов для графа Монтенегро

Спаситель «Арсенала»

Туляки пригласили Божовича после неудачного сезона 2016/17. «Арсенал» весь чемпионат болтался внизу таблицы и еле-еле остались в Премьер-лиге, финишировав 14-м и не впустив туда амбициозный «Енисей» Тихонова.

В межсезонье команда сильно обновила состав, и пригласила на тренерское место черногорца — по инициативе Алана Агузарова, известного агента, который два сезона работал советником президента тульского «Арсенала» Гурама Аджоева.

Агузаров не скрывает, что считает Божовича самым удачным трансфером туляков в прошедшем сезоне. Черногорский специалист уже успел сделать себе имя в России.

В первый же год в РФПЛ он стал со скромным «Амкаром» четвертым, пробившись в финал Кубка страны. Потом пара осечек на финише помешали его «Москве» оказаться в пятерке сильнейших.

А затем Божович и вовсе сотворил чудо, выиграв нищим и с погрязшим в долгах «Ростовом» Кубок России.

Аренда Дзюбы – это, конечно, однозначный успех и попадание в десятку. Но все же на первое место поставлю подписание Божовича! Изначально ведь он не питал особых иллюзий в отношении перехода в наш клуб. Все решила наша личная встреча с ним. Я тогда прилетел в Черногорию. Мы сидели около четырех часов, на протяжении которых я привел ему огромное количество аргументов, почему он должен сказать мне «да». В конце речь зашла о финансах. Я сказал, что он мне слишком симпатичен, чтобы с ним торговаться. Мы небольшой клуб, который не может позволить себе платить выше определенной планки, и эту планку я ему озвучил. При этом подчеркнул, что не улечу, пока он не подпишет контракт с нами (улыбается). Спасибо ему за то, что деньги для него не сыграли ключевой роли. А во главу угла он поставил другие вещи. Иначе он не сказал бы мне «да». Алан Агузаров

Задачи перед командой были поставлены более чем скромные — финишировать в десятке. Сезон «Арсенал» Божовича провел довольно неровно, были свои взлеты и падения, но задача была не просто выполнена — перевыполнена.

Тульский клуб финишировал на седьмой строчке, едва не получив бонусную путевку в Лигу Европы, доставшуюся шестой команды после победы «Тосно» в Кубке России.

Перед началом сезона меня вызвал губернатор и спросил, что я думаю по поводу перспектив выступления команды. Я сказал ему дословно: «Алексей Геннадьевич, я собирал эту команду, в ребятах уверен, думаю, займем место даже в восьмерке». Получается, слово сдержал. Губернатор очень требовательный и в то же время справедливый человек. Без него тут не было бы никогда такой команды. Должен заметить, что в отличие от некоторых других регионов, клуб живет за счет спонсорских денег, а не средств из бюджета, которые в данном случае идут только на нужды населения. Алан Агузаров

Внезапное расставание

Контракт Миодрага Божовича был подписан по схеме 1+1, но после того, как сезон подошел к концу, черногорец не стал продлевать соглашение и покинул клуб.

Представители «Арсенала» заявили, что «неделю назад» (а точнее — в районе 13-14 мая, сразу после завершения 30-го тура РФПЛ) предложили черногорцу вариант нового контракта, однако ответа не последовало и связаться с Божовичем не удалось.

Тренер также подтвердил, что новое соглашение ему предложили только после завершающего тура чемпионата России.

Не думаю, что сейчас надо поднимать какой-то шум по этому поводу. Контракт с «Арсеналом» был подписан по формуле «1+1». По прошествии одного года я поразмыслил над будущим и решил не продлевать соглашение. Просто ушёл и всё. Не знаю, перед кем я должен оправдываться. Такие решения принимаются чуть ли не ежедневно во всём мире. Я уехал из Тулы, сохранив самые добрые воспоминания о местных болельщиках. Вообще туляки – замечательные люди. Мне было хорошо в их городе, но теперь я ухожу. Имею право? Правда ли, что новый контракт предложили после победы над «Локомотивом»? Предложили, да. Отклонил, но не сразу. Пару дней подумал и ответил отказом. Миодраг Божович

В интервью сербским СМИ Миодраг был более откровенен напрямую заявив, что новый контракт ему предложили слишком поздно и такой подход его не устроил.

В заявлении тренера, приведшего «Арсенал» к лучшему результату в его истории, угадывается вполне объяснимая обида.

И действительно, достаточно посмотреть на соседствующую с «Арсеналом» в таблице «Уфу», в которой заранее продлили контракт с Сергеем Семаком, о котором руководство клуба в каждом интервью отзывается очень уважительно.

Теперь, даже в случае его возможного ухода в «Зенит», башкирский клуб получит вполне солидную компенсацию.

У руководства «Арсенала» есть свой взгляд на ситуацию. Спортивный директор тульского «Арсенала» Андрей Рудаков объясняет запоздалую реакцию по контрактным делам тем, что Божович рисковал не выполнить задачу на сезон.

Еще месяц назад турнирная ситуация складывалась таким образом, что «Арсенал» мог оказаться в стыковых матчах. Вплоть до матча заключительного тура с «Локомотивом» существовала вероятность того, что мы окажемся за пределами первой десятки в таблице. Соответственно задача на сезон (место не ниже десятого) не была бы выполнена. После 30-го тура чемпионата стало понятно, что «Арсенал» финиширует на 7-м месте. Сразу после игры с Миодрагом Божовичем лично пообщался президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев. Во время этой встречи главный тренер получил предложение продлить контракт. После этого клуб подтвердил свое намерение продолжить сотрудничество в письменной форме. В течение нескольких дней никакого ответа от Миодрага Божовича не было, а вчера он сказал, что покидает команду. Мы благодарим его за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. С сегодняшнего дня занимаемся поисками нового главного тренера. Андрей Рудаков

Действительно, плотность таблицы РФПЛ такова, что на протяжении последних пяти-шести туров любые команды занимающие с 6 по 13 места могли поменяться местами, что они нередко и делали.

Но стоит учесть, что за весеннюю часть сезона команда Божовича ни разу не опустилась ниже седьмого места, которое она в итоге и заняла.

Да, технически, перед последним туром ситуация в таблице была такова, что при весьма сложном стечении обстоятельств «Арсенал» мог финишировать не 7-м, а 11-м, но так ли велика разница между 10-м и 11-м местом? И стоит ли она того, чтобы терять тренера, выжимавшего из непритязательной команды максимум?

Пока что, все выглядит так, что в «Арсенале» не слишком и пытались удержать черногорца. Не исключено, что между ним и руководством клуба разногласия появились задолго до матча с «Локомотивом».

Косвенным подтверждением этому служит и то, что месяц назад команду покинул приведший Божовича в «Арсенал» Алан Агузаров, который прямо озвучил причину своего ухода.

Официально я ушел около месяца назад. Да, мы перестали понимать друг друга с Гурамом Захаровичем Аджоевым. Слишком разные представления в отношении многих вещей. Останется ли Божович в «Арсенале»? Думаю, нет. Почему? Это вам лучше спросить у него. Алан Агузаров

Как мы видим, предсказание Агузарова сбылось, и вполне можно предположить, что виновником ухода Божовича стал все тот же— функционер, который «успешно» поработал в, доведя его до бана в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей, а затем пригласил в «Арсенал», едва не отправившего клуб в ФНЛ.

Зато Аджоев – вице-президент Ночной хоккейной лиги, ее учредитель – Владимир Путин, а председатель попечительского совета – губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Что же дальше ждет Божовича и «Арсенал»?

Очередное обновление состава

Обозреватель «Советского Спорта» Дмитрий Аполоник предрекает тульской команде непростые времена.

«Есть у "Арсенала" и другая проблема. Большинство лидеров прошедшего сезона были в аренде или имели краткосрочный контракт, который заканчивается нынешним летом. На данный момент в составе оружейников 1 вратарь, 5 защитников, 3 полузащитника и 0 нападающих. Ясно, что селекционерам "Арсенала" предстоит огромная работа. Прошлым летом они попали в десятку – Ткачев, Альварес, Кангва, Чаушич и Джорджевич, пришедшие в команду, стали лидерами туляков. Сложности добавляет то, что Чаушич и Джорджевич, например, приходили "под Божовича", который прекрасно знал возможности этих игроков. Как Чаушич сработается с новым тренером – вопрос, и таких вопросов по составу много.

Кто сменит черногорца? В СМИ сразу появился список из до боли знакомых фамилий – Аленичев, Кононов, Рахимов. Возможно, Станислав Черчесов, работавший с Аджоевым в "Динамо", после чемпионата мира вернётся к клубной карьере именно в Туле. Свободных тренеров, желающих поработать с крепко стоящим на ногах в финансовом плане клубом РФПЛ, предостаточно. Выиграет ли руководство туляков в лотерею второй год подряд? Это мы поймём только к зиме. Только хочется, чтобы история с выбором нового тренера не затянулась. Масштабную селекцию нужно вести уже сейчас и с учётом пожеланий сменщика Божовича».

Божович умеет подбирать ключи к игрокам

Автор Sports.Ru Александр Дорский уверен, что будущее тренера куда более позитивно, чем будущее клуба, который он покидает.

«В этом сезоне "Арсенал" допускал очень много явных моментов, но год назад было не сильно лучше. Чемпионат-2016/17 – антирекордный по средней результативности и созданным моментам (во многом из-за моды на схему с тремя центральными защитниками – тогда ее хотя бы 1 раз использовали 12 команд), поэтому у соперников "Арсенала" было всего 30 явных моментов. Это был 14-й показатель в лиге – больше позволяли только "Урал" и "Томь".

При Божовиче Беляев вновь стал кандидатом в сборную, Горбатенко провел лучший сезон на взрослом уровне, Кирилл Комбаров очень эффективно подключался в атаку (3 голевых передачи – второй результат среди правых защитников вместе с Игнатьевым), Дзюба и Джорджевич провели по классной половине сезона, а Кангва превратился из ноунейма в одного из самых интересных фланговых нападающих лиги.

"Божович – человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по 'Ростову', – с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду – может жестко все высказать, надо создать расслабляющую атмосферу – будет подтрунивать. Миодраг подбирает ключи к любому футболисту", – говорил Дзюба.

Божович проделал хорошую работу, поэтому его чувства очень понятны. Среди кандидатов на его место – главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев, который уже работал в Туле. Это будет большая ошибка».

Ждем Божовича в «Зените»?

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко не удивится, если вместо Сарри или Семака пост наставника «Зенита» займет освободившийся Миодраг Божович.

«Такой высокой востребованностью в нашем футболе и более маститые специалисты похвастать не могут. Да, Граф с ходу выдал результат: четвёртое место и финал Кубка остаются наивысшими достижениями в истории "Амкара", но семь назначений в клубы РФПЛ (два из них в Перми) вызывают у российских коллег Божовича противоречивые эмоции – от восхищения до раздражения. Наверняка будет и восьмое – неспроста же черногорский гигант отказался от нового контракта с "Арсеналом". Если в конечном счёте он объявится в Петербурге – пазл сложится. Из топ-клубов только "Зенит" остаётся без тренера».

Дзюба и Божович неразлучны

В Северную столицу же отправляет тренера и автор «Газеты» Александр Седов.

«Команда из Тулы, едва не вылетевшая из РФПЛ год назад, в этом году заняла седьмое место и до последнего боролась с "Уфой" за шестую позицию, которая в итоге дала бы право сыграть в Лиге Европы.

Сам тренер отметил, что ему нужен новый вызов, а "Арсенал" слишком поздно обратился к нему с предложением продлить действующее соглашение.

"До игры последнего тура существовала вероятность, что 'Арсенал' окажется ниже 10-го места – задача на сезон не была бы выполнена. В итоге команда заняла 7-е место, главному тренеру было предложено продлить контракт", – прокомментировал ситуацию спортивный директор туляков Андрей Рудаков.

Выглядит такой комментарий несколько странно, потому что упасть ниже восьмого места для "Арсенала" было задачей практически нереальной, да и вряд ли работа Божовича, при котором команда заметно прибавила в качестве футбола, оценивалась исключительно по результату последнего тура.

Уйдя из "Арсенала", Божович автоматом стал кандидатом на пост главного тренера находящегося в поиске санкт-петербургского "Зенита". Такому варианту наверняка порадовался бы возвращающийся в Северную столицу из тульской аренды Артем Дзюба».

Петербург или Москва?

Журналист «Эхо Москвы» Алексей Осин считает, что Миодраг Божович скорее может оказаться в «Спартаке», чем в «Зените».

«Если грамотно подобрать факты, то дело можно представить как угодно. Вот смотрите. Массимилиано Аллегри не стал продлевать контракт с "Ювентусом", а Миодраг Божович взял и ушел из "Арсенала", откуда его никто, естественно, не гнал. Помимо грандов команда Божовича пропустила вперед только "Уфу" Семака. Отвечая на вопросы, сербский тренер ведет себя довольно странно, говоря, что он просто "взял и ушел" и "не должен ни перед кем оправдываться", словно его кто-то винит в том, что он сделал. Просто коллеги стараются сложить некий паззл.

Есть "Зенит" без тренера, есть "Ювентус", который находится в таком же положении. Почему бы виртуально не отправить Божовича в Петербург или в Москву, на тот случай, если Каррера уедет в Италию. Миодраг говорит, что из "Зенита" и "Спартака" к нему не обращались, но это всего лишь форма поведения, которая принята в футболе. Даже если все уже знают о переходе игрока или тренера, он все равно молчит до подписания контракта, поэтому в данном случае обращать на эти слова внимание не стоит.

Если честно, то я сомневаюсь, что Божович нужен "Зениту". Если же предположить что уходит Каррера, то "Спартак" куда более вероятный вариант, хотя и здесь есть выбор из своих. Это конечно не говорит о том, что акции Божовича не котируются. Он давно работает в России, прекрасно говорит по-русски, у него неплохая пресса, но все же, хочется, чтобы Каррера остался. Должок, знаете ли».

Божович будет в порядке

Футбольный комментатор Василий Уткин в эфире «Футбольного клуба» выразил уверенность в том, что будущее экс-наставника «Арсенала» вполне безоблачно.

«Божович может и подождать. Потому что, он из тех тренеров, которые как собаки Швейка — все время возвращаются к хозяину.

За Божовичем стоят заинтересованные весьма люди, у него агенты, которые сочетают влияние на появление фигуры Божовича и влияние на группу игроков, которые Божовичу всегда пригодятся. В этом нет никакого секрета, это не первая такая связка.

Потому, что Божович — хороший тренер. "Арсенал" показал с ним лучший в истории результат, а "Ростов" с ним выиграл кубок, чего пока не повторялось, правда? Так что Божович в порядке».