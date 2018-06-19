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    Покойся с миром, «Амкар»

    Ликвидация пермского «Амкара» — в нашем обзоре прессы

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    Финалист Кубка России—2007/08 пермский «Амкар», который провел подряд 14 сезонов в российской Премьер-лиге прекращает свое существование. Его место в следующем розыгрыше теперь займет махачкалинский «Анжи».
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    А ведь когда-то здесь работал Черчесов

    «"Амкара" больше нет. Теперь официально. Клуб с 25-летней историей, ставший в минувшем сезоне 13-м в РФПЛ и дважды обыгравший чемпиона, прекратил своё существование 18 июля. Об этом сообщил президент пермяков Геннадий Шилов.

    "Амкар" однажды уже чуть было не прекратил своё существование. В конце сезона-2010 на сайте клуба появилось обращение к болельщикам, в котором говорилось о добровольном вылете "Амкара" в первый дивизион из-за финансовых проблем. К счастью, тогда только пришедший в клуб на должность президента Геннадий Шилов сумел выправить ситуацию.

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    2008 год принято считать лучшим в истории клуба. В том сезоне подопечным — уже Миодрага Божовича — удалось залететь на рекордную четвёртую строчку в Премьер-Лиге и выйти в финал Кубка страны. К сожалению для "Амкара", трофей выиграли "армейцы", однако пермяки в то время очень гордились выходом команды в финал.

    14 июня 2013 года "Амкар" объявил о назначении на пост главного тренера Станислава Черчесова. Нынешний наставник сборной не доработал тот сезон в Перми и до его окончания покинул "Амкар" ради московского Динамо", — написал журналист 'Чемпионата' Иван Ковалёв.

    'Амкара' больше нет

    ""Амкар" очень жаль. Самобытная команда, грамотное руководство, долголетнее пребывание в РФПЛ, несмотря на нищенский бюджет. Но рано или поздно и этой сказочке должен был прийти конец, учитывая, сколько пермяки ходили по лезвию ножа. Не раз ведь приближались к обрыву, а теперь рухнули в пропасть с разбега, перед этим сохранив прописку в РФПЛ в очередной раз. "Амкара" больше нет. Остается лишь надежда, что кто-нибудь когда-нибудь найдет силы, деньги и желание возродить клуб из Перми. К счастью, футбольные команды умирают не навсегда, их можно воскрешать», — резюмирует блоггер Soccer.ru Семенычч.

    Российский футбол идет в никуда

    «Посмотрите, клубы закрываются. "Амкар" и "Тосно" пропадают. И таких команд будет много. Деньги ведь есть, вопрос лишь в организации. Если в руководстве страны скажут любому губернатору, что команда должна жить, то так и будет. А если ничего не говорят и ему футбол не нужен, то клуб умрет.

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    • В Перми первым делом губернатор закрыл женскую баскетбольную команду. Куда прийти девочкам? Нет баскетбола. Сейчас тоже самое с футболом. Такой край оставили без клуба. Поэтому руководство страны должно понять, что футбол нужно развивать и поддерживать.

    Очень важно, чтобы провинция жила и ей надо помогать. Сейчас футболу должны помогать из центра: какие-то то ли льготы, то ли специальные программы. Это должен быть социальный проект, а не личные амбиции президента какого-то клуба. Финансы – да, безусловно, но должна быть организация и она важнее всего. Можно и на улице играть – вспомните условия в СССР. Это какие-то шикарные условия что ли были? Играли, где попало и играли хорошо. Понятно, что время другое и условия должны быть другие.

    Для меня это самое важное. С нынешней позицией мы катимся вниз, российский футбол идет в никуда», — заявил главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в интервью «Бизнес Оnline».

    Ликвидационный зуд, или как убивали пермский «Амкар»

    «В то время как с высоких трибун произносятся речи о развитии футбола и успехах, которых добилась Россия на этом поприще, на деле происходит ровно обратное — в провинции закрывают футбольные клубы.

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    • Для пермского футбола наступили чёрные времена. И это никакое не преувеличение. Именно так можно охарактеризовать то, что футбольный клуб "Амкар" прекратил своё существование. Говоря по-простому, клуб умер, а вместе с ним умер и весь пермский футбол, а точнее, был убит. При этом самое поразительное в этой истории заключается в том, что клуб не хотел умирать, до последнего не хотел.

    Первые тревожные сообщения стали поступать ещё зимой. В декабре 2017 года генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил, что клуб может прекратить своё существование из-за проблем с финансированием. Ни со стороны края, ни со стороны спонсоров не было подтверждено финансирование клуба. По словам Резвухина, на 2018 год клубу выделили всего около 200 млн рублей — сумму, которой хватит только для того, чтобы заплатить налоги. В итоге "Амкару" дали доиграть сезон.

    Однако беда пришла, что называется, откуда не ждали. Руководство Пермского края отказалось выделять средства команде, а спонсоры так и не нашлись. В результате РФС отозвал лицензию, и "Амкар" теперь не сможет заявиться ни в Премьер-лигу, ни даже в ФНЛ.

    И случай с "Амкаром" не единственный, во многих других городах ситуация такая же катастрофическая — только в этому году, например, были закрыты клубы "Кубань" и "Тосно". Всё опять концентрируется вокруг столиц, а в регионах происходит постепенное вымирание», — пишет автор Regnum.ru Антон Скоселев.

    Вместо «Амкара» – «Анжи»

    «Еще в начале прошлой недели, когда РФС отозвал у пермского клуба лицензию, стало ясно, что "Амкар" умирает.

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    • Напомним, в минувшем сезоне "Амкар" занял 13-е место в премьер-лиге, а затем сохранил место в элите через стыковые матчи с "Тамбовом".

    С первой попытки пермяки лицензию не получили, но затем подали апелляцию, которая была удовлетворена. При этом отдел лицензирования РФС поставил перед клубом условие предоставить финансовые гарантии до 8 июня. Сделать это у клуба не получилось. Однако начальник отдела Евгений Летин отмечал, что "Амкар" может пройти внештатную процедуру лицензирования. Но и этого не произошло.

    Руководству "Амкара" поступало предложение от инвесторов из Нижнего Новгорода и Калининграда о покупке клуба за 150 миллионов рублей. Однако сделка не состоялась. По некоторым данным, Шилов намеревался получить 180 миллионов рублей, а также гарантии погашения долгов клуба, которые составляют порядка 200 миллионов рублей.

    Право заявиться в премьер-лигу-2018/19 от РФС получит "Анжи". На минувшей неделе махачкалинский клуб подал все необходимые документы, а процедуру лицензирования он прошел еще раньше. Так что препятствий для участия в высшем дивизионе у "Анжи" нет», — сообщает обозреватель «СЭ» Сергей Егоров.

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