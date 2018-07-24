Березуцкие ушли накануне большой перестройки ЦСКА

В субботу, 21 июля, защитники ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении профессиональной карьеры. Игроки провели провели на двоих 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную, карьеру в которой они завершили накануне ЧМ-2018.

Березуцкие ушли из футбола по-тихому

Корреспондент «Советского спорта» Константин Кринский, вспоминая достижения братьев, удивляется тому, как скромно они завершают игроцкую карьеру.

«17 лет в ЦСКА, шесть чемпионских титулов, семь вице-чемпионств и две бронзы РФПЛ. А ведь еще были семь Кубков России и шесть Суперкубков. Ну и конечно триумфальная победа Березуцких в Кубке УЕФА в 2005-м и третье место на Евро-2008 в составе сборной России. Алексей и Василий, как их вечный партнер по армейской обороне Сергей Игнашевич, выиграли в российском футболе абсолютно все. И даже больше.

Единственное отличие от Игнашевича — приостановление выступлений за сборную России, которое де-факто вылилось в завершение карьеры в национальной команде еще в 2016 году после Евро-2016. Не хочется винить братьев за то, что не пришли на помощь в нужный момент или не нашли мотивации перед заслуженной футбольной пенсией. Да и винить не то что не хочется, а просто нельзя.

Невозможно было представить, что мы заберемся так высоко на ЧМ-2018 и Сергей Игнашевич окажется одним из самых стабильных в нашей команде. Невозможно было представить, что они закончат карьеру в 36 лет, не поиграют еще "пару лет"и не дотянут до 38-ми, как тот же Сергей.

Братья Алексей и Валисий Березуцкие, в отличие от Сергея Игнашевича, ушли из футбола по-тихому, без послевкусия международных турниров и оваций в фан-зоне на Воробьевых горах. После окончания сезона братьев по сути на публике никто не видел, они не давали интервью и не рвались в телевизор. Видимо, так захотели. А чужой выбор принято уважать. Особенно когда это футболисты, чья легендарность зашкаливает до предела».

Уход в тени Игнашевича

Автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков считает, что у Березуцких больше не было мотивации продолжать карьеру игроков и сравнивает их уход, с триумфальным завершением карьеры Сергея Игнашевича.

«Говорят, Березуцким предлагали еще год контракта в клубе. Причем на уважительных к их опыту условиям — никто не собирался истязать их нагрузками. Условно, после двух проведенных матчей третий они бы пропускали и восстанавливали силы.

Но братьям это уже не нужно. В чем мотивация? Лигу чемпионов с ЦСКА не выиграть, а на внутренней арене наследников в лице Васина и Чернова, а также викинга Магнуссона должно хватить. В сборной есть Кутепов, Джикия, тот же Васин — тоже справятся.

А компенсировать такой просчет с чемпионатом мира шансов нет. Можно отдыхать. Хотя кто знает, может, согласись они вернуться в сборную, и все сложилось бы для команды совсем иначе.

Остается только гадать. Но одно очевидно: Березуцкие уходят не через парадный вход. Клуб устроит им проводы, болельщики одарят овацией на предсезонной встрече.

Но не сомневаюсь, когда Алексей и Василий смотрели трансляцию с Воробьевых гор, где тысячи фанатов чествовали сборную и пели с ней хором гимн, им было не только радостно за страну и друзей, но и обидно за себя».

Уход эпохи

Блогер Soccer.ru Станислав Горин не сомневатся, что с уходом Игнашевича и Березуцких в ЦСКА сменилась эпоха.

«Очевидно, что природа не наделила братьев выносливостью и настырностью Игнашевича, чтобы играть еще дольше. Зато Березуцкие обеспечивали ЦСКА чемпионскую надежность обороны в шести сезонах из шестнадцати — прекрасный результат для не самого богатого клуба Премьер-Лиги, и из призов они почти никогда не выпадали.

Когда еще в истории ЦСКА будет такой же успешной затяжной период? И будет ли он вообще? Березуцкие ведь точно не из-за лимита играли в лучшие времена — речь о качественных центральных защитниках с российскими паспортами. Василий и Алексей комфортно себя чувствовали в клубе, который стал им родным и домашним, но в последние годы фанаты понимали — еще один год, еще от силы два, и придется прощаться. Сегодня самое время поблагодарить братьев и пожелать им найти себя в новых начинаниях.

Если Игнашевич станет тренером, то Березуцкие конкретно о будущем в своем прощальном послании болельщикам не рассказали. Но они точно не пропадут, ведь выносливые — доиграли до открытия домашней арены ЦСКА, которую так долго ждали, привычки спокойно реагировать на критику — "армейцы" старой школы отличались умением брать реванши и совершать невероятные чемпионские рывки, и обладают чувством юмора, что демонстрировали не только в раздевалке, но и когда появлялись на телеэкранах. Колоритные персоны и качественные защитники.

Березуцкие никогда не были в тени других, это очень волевые и самостоятельные спортсмены. Так что не стоит слишком долго грустить о том, о чем давно догадывались. Березуцкие обязательно найдут себе применение вне игровой карьеры. Статус легенд откроет им многие двери, а ума хватит, чтобы не связываться с деятельностью, которая замарает репутацию веселых, думающих мужчин и характерных футболистов.

ЦСКА шестнадцать лет не сдавался, невзирая на обстоятельства, и шестнадцать лет вместе с клубом ни шагу назад не отступали два брата-близнеца, которым настолько комфортно вместе, что у них даже прощальное письмо одно на двоих».

Василий забивает за сборную

Пошатнувшаяся легенда

Автор Rusfootball.info Владимир Кудряшов вспоминает непростые времена для армейских защитников.

«Путь футболистов не всегда гладок и лёгок. Так и в жизни братьев была история, которая могла пошатнуть их наследие. Осенью 2009-го года полугодовую дисквалификацию мог получить Алексей Березуцкий. Не все сейчас помнят эту историю. После выезда в Манчестер на культовую ныне для армейских болельщиков игру с "Юнайтед" Фергюсона, закончившеюся феерическими 3-3 в дебютной игре под руководством Слуцкого в лиге чемпионов, в допинг-пробе младшего брата был найден след "судафеда", относящегося к категории стимуляторов. Зимой в Ньоне состоялось заседание дисциплинарного комитета УЕФА, по итогам которого было решено, что это техническая ошибка: ЦСКА отделался штрафом в 25 тысяч евро, а Алексей получил одноматчевую дисквалификацию.

То был 2009-ый год, самый непостоянный для ЦСКА в плане смены тренеров. При Зико Алексей внезапно часто стал оказываться на лавке — бразилец предпочитал играть по схеме в два центральных защитника и доверял при этом Василию и Сергею Игнашевичу больше. Никакого ропота со стороны брата не было, что подчёркивает ту самую дисциплину, о которой мы говорили в начале. Как и с 2013-го по 2015-ый — при Слуцком были целые периоды, когда Алексей лишь изредка подменял брата или Игнашевича на позиции центрдефа. Он никуда не ушёл, даже слухов об этом не было — стало ясно, что оба Березуцких закончат карьеру в армейском клубе. Закончили они её легендами.

Зико ушёл, Хуанде Рамос тоже не задержался, осенью в клуб пришёл Леонид Слуцкий, неопытный для команды с таким именем тренер-отличник, кандидат педагогических наук. В этом плане Березуцкие и новый тренер были похожи: и тем, и другому приходилось доказывать свою нужность армейскому клубу сквозь начальную массу критики извне. Свою неопытность Слуцкий восполнит тактической подкованностью, несмотря на отсутствие большого игроцкого опыта, и особо близкими отношения в армейском клубе у него сложатся именно с братьями».

Душ для Слуцкого

Березуцкие могут вернуться в новой роли

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер надеется, что братья Березуцкие вернутся в российский футбол в новой роли, найдя новую мотивацию.

«Не знаю уж, что именно — мучившие Василия травмы или иная стилистика работы Черчесова по сравнению с привычным Слуцким — побудило его внезапно объявить о приостановке выступлений за сборную. Но ни одна из целого ряда попыток нынешнего главного тренера вернуть братьев — последняя была за несколько дней до объявления "списка 28" — к успеху не привела. В отличие от ситуации с Игнашевичем.

В итоге майская победа в матче 30-го тура чемпионата России дома с "Анжи", подарившая ЦСКА прямую путевку в Лигу чемпионов, стала для братьев (оба играли в тот день в основе, как и Игнашевич) последним матчем в карьере. Ни Евгению Гинеру, ни Роману Бабаеву, ни Виктору Гончаренко уговорить их остаться не удалось. Хотя в свои без малого 36 — день рождения у них был на следующий день после победы России над Египтом и первого в постсоветской истории выхода сборной в плей-офф ЧМ — они совсем не выглядели людьми, которым пора заканчивать.

Впрочем, им — виднее. Никто лучше самих братьев о своем здоровье не осведомлен, и в последнее время ходили слухи, что кто-то из них играл чуть ли не с оторванной мышцей бедра. Футболу они отдали все, что могли. Эпоха закончилась. Символично, что одновременно с Игнашевичем.

И одно только не дает покоя. Не жалеют ли они в глубине души — и Василий, капитан в 2016-м, в особенности, — что, в отличие от Сергея, не согласились сыграть на ЧМ-2018.

Нет, они имели на это абсолютнейшее моральное право — в стольких больших турнирах сборной участвовали. Дело не в этом. А в том, о чем они думали и какими глазами смотрели на команду во время и после матчей с Египтом, Испанией, Хорватией. И каково им было узнавать о словах Игнашевича Черчесову: "Спасибо, что вы мне дали шанс так закончить карьеру".

Что ж, пусть неучастие в ЧМ-2018 возродит в братьях тот спортивный голод, который поможет им выплеснуть эту вероятную досаду в новой, еще неведомой нами футбольной роли. Все мы будем этому только рады».

Первый гол Алексея

Братья ушли накануне перестройки

Корреспондент «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что Алексей и Василий выбрали удачный момент, чтобы завершить карьеру.

«В последние три-пять лет журналисты каждое лето "отправляли" великое армейское трио на пенсию, но защитники не сдавались. СМИ подсчитывали суммарный возраст игроков, который в мае 2018 года составлял действительно солидные без малого 111 лет на троих. После очередного провала сборной России на Евро-2016 был объявлен курс на омоложение, и Березуцкие предпочли прервать выступления за национальную команду.

Однако череда травм вынудила Станислава Черчесова обратиться за помощью к опытным ветеранам, но они не нашли в себе сил на домашний чемпионат мира. Согласился вернуться лишь Игнашевич, которому за день до финала ЧМ-2018 стукнуло 39 лет. За что ему честь и хвала — нет никаких сомнений, что без него россиянам не удалось бы так "выстрелить" на первенстве мира. А если бы были и Березуцкие, точно дошли бы до финала, как шутили на трибунах в день прощания.

Березуцкие с Игнашевичем покидают ЦСКА в очень тяжелый для клуба, но удачный для себя момент. С каждым годом соответствовать высокому уровню все сложнее, а проблем со здоровьем все больше. К тому же армейцы не первый год испытывают финансовые и кадровые трудности, и тащить команду на опыте защитникам уже слишком тяжело. Прошлый сезон красно-синим давался непросто, и лишь в последнем туре им удалось вскочить на вторую строчку, дающую право прямого выхода в групповой этап ЛЧ. Еще на один год опытных ветеранов, похоже, просто не хватит. Тем более, помимо них Москву покинула группа качественных легионеров, и команде предстоит масштабная перестройка».

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