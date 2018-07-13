Усердная работа в Австрии. «Зенит» под руководством Семака только побеждает

Петербургский «Зенит» завершил два предсезонных сбора в Австрии и готовится к третьему, во время которого встретится с двумя представителями Серии A.

Новый тренер и обновленный штаб

В межсезонье тренерский штаб «Зенита» претерпел значительных изменений. Как известно, Роберто Манчини, тренировавший команду в прошлом сезоне, возглавил сборную Италии, а его место занял Сергей Семак, добившийся успехов в «Уфе», которую вывел в еврокубки.

Вместе с Семаком из Уфы в Санкт-Петербург переехал его ассистент Александр Низелик. Также в тренерский штаб нового специалиста вошли Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.

За физическую подготовку в новом штабе отвечают Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой занялись Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.

Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему помогают Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков и Мария Бурова.

Начальник команды — Евгений Кошелев. В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.

Выжидательная позиция на трансферном рынке

Если сравнивать с прошлым сезоном, то в составе «Зенита» больше нет Доменико Кришито и Александра Рязанцева. Также из команды ушли Виктор Файзулин, Вячеслав Зинков и Данил Круговой, но они и вовсе не были игроками основы.

Сейчас в распоряжении Сергея Семака около 40 футболистов, поэтому никого не удивит, если этим летом «Зенит» устроит распродажу. До сих пор не определена судьба аргентинцев Паредеса, Дриусси и Краневиттера, как и россиян Дзюбы и Новосельцева.

Что касается приобретений, то они тоже вполне вероятны. Уже сейчас «Зениту» приписывают интерес к полузащитнику «Фиорентины» Милану Баделю, хавбеку «Локомотива» Игорю Денисову, защитнику «Фенербахче» Роману Нойштедтеру и игроку обороны «Ромы» Жуану Жезусу.

Пока же «сине-бело-голуые» заняли выжидательную позицию и не спешат совершать приобретения, тем более что трансферное окно закроется еще не скоро.

Продуктивная работа в Австрии

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска 14 июня и по традиции начали проходить медосмотр, который растянулся на три дня. Игроки встретились с врачами, а также прошли серию тестов на велотренажере и беговой дорожке.

Сразу после этого главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак огласил имена тех, кто отправится на первый сбор в Австрии. В список вошли 29 футболистов, среди которых и находящийся на просмотре Ильзат Ахметов.

Как команда отправилась на «Газпром»-тренировочные сборы

Уже 17 июня «Зенит» отправился Миттерзилль для прохождения первого этапа подготовки к старту нового сезона.

Прибыв в Австрию, петербуржцы сразу же приступили к тренировкам, в которых особый акцент уделялся беговой работе. Эмануэль Маммана и Александр Кокорин работали по индивидуальной программе, так как не полностью восстановились после травм.

Александр Кокорин Нападающий «Зенита» Когда я понял, что предстоит долгое лечение, то сначала думал, что побуду с семьей, отдохну. Но все оказалось иначе — практически сразу мы начали проводить по две тренировки в день. Поначалу считал их, но после 90-й перестал. Восстанавливаться намного тяжелее, чем тренироваться. Никому этого не пожелаю. Так что эти месяцы… Два получились ужасными, тяжелыми. А вот третий, если говорить о состоянии здоровья, сложился хорошо. Но первые два — просто ужас. Хорошо, что рядом находилась семья. Со мной два месяца была мама, готовила супы. Там же отметил день рождения, приезжали друзья. Так что скучно не было. В клинике мне показывали сроки, которые проходили от операции до выхода на поле у разных людей. Там было и 98 дней, и 110. Так что все индивидуально и зависит от организма и работы. Но в любом случае сейчас у меня все хорошо. Я себя уже считаю здоровым. Теперь дело только в том, чтобы привести в тонус мышцы, которые мне подрезали. И все зависит только от меня.

Постепенно футболисты переходили к упражнениям на контроль мяча, отрабатывали действия в атаке и обороне, а 20 июня разделились на четыре команды и сыграли мини-турнир. «Синие» обыграли «желтых» со счетом 4:1 благодаря дублю Паредеса, а также голам Джорджевича и Богаева; в составе проигравших отличился Карпов. «Красные» победили «зеленых» со счетом 3:2, а дубли в разных командах оформили Черной и Шатов.

А вот первый полноценный матч «сине-бело-голубые» провели 24 июня против «Пинцгау», выступающего в третьей по силе лиге Австрии. Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Шатова в дебюте встречи.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Собираем информацию, пищу для размышлений. Естественно, у нас много вопросов, есть хорошие взаимодействия, есть плохие — будем работать. Это первый матч после недели достаточно тяжелой работы. Понятны и не самое быстрое движение, и невысокая реализация моментов, но для нас главное — собрать пищу для размышлений и посмотреть, кто лучше выглядит на тех или иных позициях, проанализировать и двигаться дальше.

Второй контрольный матч «Зенита» против братиславского «Слована» был запланирован на 29 июня, но не состоялся. Натуральное поле стадиона, где должна была пройти игра, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней.

«Зенит» — «Пинцгау»: полный обзор матча

«Сине-бело-голубые» решили провести дополнительную тренировка, после чего завершили первые сборы и отправились в Санкт-Петербург.

Получив три выходных дня, команда вновь собралась 3 июля, чтобы отправиться на второй сбор в австрийском Кицбюэле.

На новом месте «Зенит» работал примерно по той же программе, что и на первом сборе. Первый контрольный матч в Кицбюэле питерцы провели 8 июля против московского «Динамо», которое разгромили со счетом 5:0.

Первый гол в концовке первого тайма забил Эрнани, продемонстрировав умение забивать со штрафных. В середине второй половины встречи Джорджевич удвоил преимущество команды, а до разгрома дело довел Роберт Мак. В концовке встречи также успели отличиться тот же Джорджевич и Скроботов.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Я думаю, сам результат не имеет архиважного значения. Конечно, любой результат важен, потому что это спортивный дух, необходимость побеждать. Сегодня обе команды хотели победить, пока счет был ничейным, было очень много борьбы. Это очень хороший спарринг для нас, мы смогли посмотреть многих ребят на фоне уже достаточно хорошего соперника. Ну а счет… Конечно, забили много, и то, что мы забиваем, приятно, но анализировать будем прежде всего качество игры. А результат может быть любым, этим и интересен футбол.

«Зенит» — «Динамо»: полный обзор матча

11 июля «Зенит» завершил второй предсезонный сбор, победив швейцарский «Грассхопер» со счетом 2:0. По голу на свой счет записали Джорджевич и Дриусси.

«Зенит» — «Грассхоппер»: полный обзор матча

Планы на будущее

«Зенит» пробудет в Санкт-Петербурге до 15 июля, когда отправится на третий и заключительный летний сбор, который вновь пройдет в Миттерзилле.

У «сине-бело-голубых» запланировано две контрольные встречи: 17 июля они встретятся с итальянским «Дженоа» в Австрии, а 21 июля сыграют в Пизе с миланским «Интером».

После этих матчей подопечные Сергея Семака вернутся на родину, где продолжат подготовку к новому сезону, который для них начнется 29 июля в Тюмени, где в рамках первого тура российской Премьер-лиги они сыграют с «Енисеем».

Первый домашний матч «Зенит» проведет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа, когда примет тульский «Арсенал». 0