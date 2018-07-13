Усердная работа в Австрии. «Зенит» под руководством Семака только побеждает

Новый тренер и обновленный штаб
В межсезонье тренерский штаб «Зенита» претерпел значительных изменений. Как известно, Роберто Манчини, тренировавший команду в прошлом сезоне, возглавил сборную Италии, а его место занял Сергей Семак, добившийся успехов в «Уфе», которую вывел в еврокубки.
Вместе с Семаком из Уфы в Санкт-Петербург переехал его ассистент Александр Низелик. Также в тренерский штаб нового специалиста вошли Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук. Голкиперов продолжит тренировать Михаил Бирюков.
За физическую подготовку в новом штабе отвечают Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой занялись Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.
Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему помогают Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков и Мария Бурова.
Начальник команды — Евгений Кошелев. В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.
Выжидательная позиция на трансферном рынке
Если сравнивать с прошлым сезоном, то в составе «Зенита» больше нет Доменико Кришито и Александра Рязанцева. Также из команды ушли Виктор Файзулин, Вячеслав Зинков и Данил Круговой, но они и вовсе не были игроками основы.
Сейчас в распоряжении Сергея Семака около 40 футболистов, поэтому никого не удивит, если этим летом «Зенит» устроит распродажу. До сих пор не определена судьба аргентинцев Паредеса, Дриусси и Краневиттера, как и россиян Дзюбы и Новосельцева.
Что касается приобретений, то они тоже вполне вероятны. Уже сейчас «Зениту» приписывают интерес к полузащитнику «Фиорентины» Милану Баделю, хавбеку «Локомотива» Игорю Денисову, защитнику «Фенербахче» Роману Нойштедтеру и игроку обороны «Ромы» Жуану Жезусу.
Пока же «сине-бело-голуые» заняли выжидательную позицию и не спешат совершать приобретения, тем более что трансферное окно закроется еще не скоро.
Продуктивная работа в Австрии
Футболисты «Зенита» вышли из отпуска 14 июня и по традиции начали проходить медосмотр, который растянулся на три дня. Игроки встретились с врачами, а также прошли серию тестов на велотренажере и беговой дорожке.
Сразу после этого главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак огласил имена тех, кто отправится на первый сбор в Австрии. В список вошли 29 футболистов, среди которых и находящийся на просмотре Ильзат Ахметов.
Уже 17 июня «Зенит» отправился Миттерзилль для прохождения первого этапа подготовки к старту нового сезона.
Прибыв в Австрию, петербуржцы сразу же приступили к тренировкам, в которых особый акцент уделялся беговой работе. Эмануэль Маммана и Александр Кокорин работали по индивидуальной программе, так как не полностью восстановились после травм.
Постепенно футболисты переходили к упражнениям на контроль мяча, отрабатывали действия в атаке и обороне, а 20 июня разделились на четыре команды и сыграли мини-турнир. «Синие» обыграли «желтых» со счетом 4:1 благодаря дублю Паредеса, а также голам Джорджевича и Богаева; в составе проигравших отличился Карпов. «Красные» победили «зеленых» со счетом 3:2, а дубли в разных командах оформили Черной и Шатов.
А вот первый полноценный матч «сине-бело-голубые» провели 24 июня против «Пинцгау», выступающего в третьей по силе лиге Австрии. Петербуржцы победили со счетом 1:0 благодаря голу Шатова в дебюте встречи.
Второй контрольный матч «Зенита» против братиславского «Слована» был запланирован на 29 июня, но не состоялся. Натуральное поле стадиона, где должна была пройти игра, пришло в негодность из-за ливней, которые продолжались в течение нескольких дней.
«Сине-бело-голубые» решили провести дополнительную тренировка, после чего завершили первые сборы и отправились в Санкт-Петербург.
Получив три выходных дня, команда вновь собралась 3 июля, чтобы отправиться на второй сбор в австрийском Кицбюэле.
На новом месте «Зенит» работал примерно по той же программе, что и на первом сборе. Первый контрольный матч в Кицбюэле питерцы провели 8 июля против московского «Динамо», которое разгромили со счетом 5:0.
Первый гол в концовке первого тайма забил Эрнани, продемонстрировав умение забивать со штрафных. В середине второй половины встречи Джорджевич удвоил преимущество команды, а до разгрома дело довел Роберт Мак. В концовке встречи также успели отличиться тот же Джорджевич и Скроботов.
11 июля «Зенит» завершил второй предсезонный сбор, победив швейцарский «Грассхопер» со счетом 2:0. По голу на свой счет записали Джорджевич и Дриусси.
Планы на будущее
«Зенит» пробудет в Санкт-Петербурге до 15 июля, когда отправится на третий и заключительный летний сбор, который вновь пройдет в Миттерзилле.
У «сине-бело-голубых» запланировано две контрольные встречи: 17 июля они встретятся с итальянским «Дженоа» в Австрии, а 21 июля сыграют в Пизе с миланским «Интером».
После этих матчей подопечные Сергея Семака вернутся на родину, где продолжат подготовку к новому сезону, который для них начнется 29 июля в Тюмени, где в рамках первого тура российской Премьер-лиги они сыграют с «Енисеем».
Первый домашний матч «Зенит» проведет на стадионе «Санкт-Петербург» 4 августа, когда примет тульский «Арсенал». 0