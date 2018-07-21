Скромное межсезонье «Ростова»

Донской клуб едва не отправился в «стыки» по итогам прошлого сезона, а финансовые проблемы не дают разгуляться на трансферном рынке. Тем не менее, «Ростов» пополнил состав рядом молодых игроков и ударно подготовился к старту сезона на сборах в Астрии.

Новички

Ростовский клуб завершил прошлый сезон домашней победой над «Уралом» (1:0), что помогло занять по итогам чемпионата 11-е место и избежать стыковых матчей.

После этого игроки отправились в отпуск или национальные сборные, а менеджмент «Ростова» занялся селекцией.

Первым шагом стало подписание полноценного четырехлетнего контракта с 21-летним полузащитником «Спартака» Александром Зуевым, который прошлый сезон отыграл за дончан на правах аренды.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 27 Май 2018 в 10:03 PDT

Еще один полноценный контракт был подписан с Аязом Гулиевым, который также является воспитанником «Спартака». 21-летний хавбек заключил соглашение на 4 года.

Первый полноценный новичок появился уже 6 июня. Состав команды Валерия Карпина пополнил 22-летний полузащитник шведского АИка Антон Салетрос, подписавший 4-летнее соглашение.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 6 Июн 2018 в 6:00 PDT

Еще одним новичком стал защитник Арсений Логашов, который прошлый сезон провел в «Балтике». В составе «Ростова» игрок становился обладателем Кубка России сезона 2013/2014. Логашов подписал контракт по схеме 3+1.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 20 Июн 2018 в 5:32 PDT

Уже на втором сборе команды «Ростов» заключил контракт с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции и «Мальме» Деннисом Хаджикадуничем, подписавшим пятилетний контракт.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 12 Июл 2018 в 9:24 PDT

Что касается покинувших команду игроков, то полузащитник Хорен Байрамян перешел в аренду сроком на год в казанский «Рубин».

Полузащитник Мусса Думбия перешел на постоянной основе во французский «Реймс».

Контракт с полузащитником Валерием Чуперкой был расторгнут по соглашению сторон. То же произошло с нападающим Владимиром Дядюном.

21-летний вратарь Евгений Гошев продолжит карьеру в ФНЛ — он перебрался в ярославский «Шинник».

Защитника Константина Плиева ростовчане отправили в аренду, в калининградскую «Балтику», сроком до конца футбольного сезона 2018/2019.

В новый сезон — с новой формой

«Ростов» вышел из отпуска 13 июля. 13 и 14 июня игроки проходили плановое медобследование, после чего команда приступила к первым тренировкам. Первую неделю команда работала в Ростове-на-Дону.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 14 Июн 2018 в 8:39 PDT

Параллельно с этим прошла презентация формы на новый сезон. Все было очень скромно, традиционно для «Ростова». Но не так скромно, как раньше.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 15 Июн 2018 в 1:20 PDT

Звание обладателя Кубка России обязывало подойти к делу серьезнее. А уж если во главе команды такой стильный тренер, как Валерий Карпин...

Завершилась подготовка в Ростове тем, что 22 июля команда провела контрольную игру против «Академии футбола имени В. Понедельника». Встреча носила «закрытый» характер. Матч завершился победой «Ростова» — 4:0.

Первый сбор

24 июня желто-синие отправились на первый сбор в австрийский Бад-Радкерсбург, который продлился до 5 июля.

На сборе в Австрии к команде присоединился тренер-реабилитолог, испанец Альваро Сайабера, который с 2008 года работал в системе мадридского «Атлетико».

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 24 Июн 2018 в 12:11 PDT

На первом сборе команда провели три контрольных матча.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 26 Июн 2018 в 6:42 PDT

Победа над «Партизаном»

В пятницу, 29 июня ФК «Ростов» в первом контрольном матче на австрийском сборе одержал победу над сербским «Партизаном» со счетом 2:0.

В первом тайме обе команды не создали большого количества опасных моментов. В начале игры игроки «Партизана» пытались атаковать с фланга, но оборона и вратарь «Ростова» были надежны.

На 20-й минуте Мирзов здорово обыгрался с партнером и точно пробил в угол ворот с линии штрафной — 1:0.

Спустя минуту голом отличился Калачев. Тимофей получил мяч и эффектно отправил его в сетку.

В перерыве Валерий Карпин поменял весь стартовый состав и на поле вышла вторая группа футболистов.

Во втором тайме игра ускорилась и наша команда начала создавать больше возможностей для взятия ворот.

Активно на чужой половине поля вел себя Зуев. Но до конца встречи счет остался неизменным — 2:0.

Товарищеский матч «Ростов» (Россия) — «Партизан» (Сербия) — 2:0 (2:0) Голы: Мирзов, 20, Калачев, 21;«Ростов»: Абаев (Песьяков, 46), Макеев (Паршивлюк, 46), Логашов (Плиев, 46), Вилюш (Бобен, 46), Шанбиев (Ионов, 46), Гацкан (Щадин, 46), Калачев (Гулиев, 46), Скопинцев (Зуев, 46), Салетрос (Маер, 46), Мирзов (Сапета, 46), Панюков (Шомуродов, 46)Предупреждения: Гацкан, 10. Плиев, 50

Обзор матча с «Партизаном»

Резуан Мирзов Полузащитник «Ростова» Хорошо, что выиграли, хотя сейчас результат не так и важен. Играли под нагрузками, но это нормально, так как на сборах всегда тяжело. Наигрываем тактику, связи, много работаем. Мой гол? Калачев оставил мяч, я отыгрался с Панюковым и пробил в дальний угол. Хорошо, что удалось забить. Любая победа — это положительные эмоции. В команде хорошее настроение, позитив, будем работать дальше. — Что касается первого сбора, то он тяжелый, но так всегда. Нагрузки нужны, чтобы во время сезона нам было легче.

Ничья с «Радничками»

Во втором контрольном матче «Ростов» вновь встречался с сербским клубом. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Радничками», в прошлом сезоне завоевавшими путевку в Лигу Европы.

В первом тайме «Ростов» владел территориальным преимуществом. Соперники отвечали подачами в штрафную с которыми уверенно справлялся Песьяков.

На 39-й минуте Трошечкин благодаря дриблингу ворвался в штрафную и заработал пенальти. Ионов не промахнулся с точки — 1:0.

Спустя минуту сербская команда тоже заработала одиннадцатиметровый, но Песьяков отбил удар игрока соперников. До перерыва счет не изменился.

На 60-й минуте Валерий Карпин поменял весь стартовый состав. На 78-й минуте сербы добились своего и один из многочисленных дальних ударов пришелся точно в верхний угол ворот «Ростова» — 1:1. До конца встречи счет остался неизменным.

Товарищеский матч «Ростов» — «Раднички» — 1:1 (1:0); Гол «Ростова»: Ионов, 39 (пенальти);Стартовый состав «Ростова»: Песьяков (Абаев, 46), Калачев, Паршивлюк, Бобен, Ионов, Макеев, Майер, Трошечкин, Сапета, Щадин (игрок на просмотре), СкопинцевСостав после 60-й минуты: Абаев, Вилюш, Шомуродов, Салетрос, Плиев, Шанбиев (игрок на просмотре), Гацкан, Гулиев, Мирзов, Зуев, ЛогашовПредупреждения в составе «Ростова»: Вилюш, 81, Мирзов, 88;

Обзор матча с «Радничками»

Александр Сапета Полузащитник «Ростова» В первом тайме соперник почти ничего не создал у наших ворот. Был лишь пенальти, который отбил Песьяков. Больше ничего не запомнилось. Контролировали игру, придерживались тактике, которую выбрал наш тренер. Теперь будет время, чтобы разобрать прошедшую встречу. Стоит отметить, что сегодня играли под нагрузками. Моя игра? Был момент, чтобы забить после стандарта, но у меня толком не получился удар головой. Есть к чему стремиться, тем более ноги «тяжелые», но считаю, что сыграл нормально. Когда играешь 60 минут и выходишь на поле сразу после перерыва, то тяжеловато. Но «виной» всему нагрузки, двухразовые тренировки. Сейчас состояние не самое лучшее, но будем набирать форму через игры, тренировки. Уверен, к старту чемпионата подойдем в хорошем состоянии.

Ничья с «Тренчином»

Третий контрольный матч «Ростов» провел с клубом «Тренчин», который становился чемпионом Словакии и Кубка Словакии в сезонах 2014/15, 2015/16.

В первом тайме было много борьбы и фолов. Первый опасный момент создали соперники — после удара с выгодной позиции игрока «Тренчин» Абаев перевел мяч на угловой.

«Ростов» отвечал индивидуальными действиями техничных футболистов. Зуев, Мирзов Шомуродов много раз пытались прорваться к воротам, обыграв соперника, но игроки словацкого клуба раз за разом фолили.

В конце тайма Зуев вошел в штрафную и был свален на газон, но арбитр пенальти не назначил.

В перерыве на поле появился Панюков, находящийся в нашей команде на просмотре. Именно он сравнял счет ударом головой после подачи с углового на 57-й минуте. До конца встречи счет не изменился. Как итог — ничья 1:1

Товарищеский матч «Ростов» — «Тренчин» — 1:1 (0:1); Гол «Ростова»: Панюков (игрок на просмотре), 57;Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Салетрос, Гулиев, Зуев, Мирзов (Панюков, 46), Шомуродов, Логашов, Плиев, Гацкан;Состав после 60-й минуты: Абаев, Трошечкин, Ионов, Щадин (игрок на просмотре), Скопинцев, Бобен, Майер, Макеев, Калачев, Шанбиев (игрок на просмотре), Панюков (игрок на просмотре);

Обзор матча с «Тренчином»

Второй сбор

В понедельник, 9 июля, желто-синие прибыли в Австрию, где стартовал второй учебно-тренировочный сбор команды, который продилтся до 21 июля.

Публикация от Football club «Rostov» (@fcrostov) 10 Июл 2018 в 4:21 PDT

На нем к команде присоединись исландские легионеры Бьорн Сигурдарсон, Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, выступавшие на ЧМ-2018 за национальную команду.

На втором сборе «Ростов» провел два контрольных матча. 14 июля желто-синие сыграли с пражской «Славией», а 19 июля — с футбольным клубом «Хайдук» (Хорватия).

Поражение от «Славии»

На втором сборе «Ростов» сыграл с пражской «Славией», которая минувший сезон завершила на второй строчке в турнирной таблице.

В первом тайме инициатива переходила от одной команде к другой. В самом начале игры на 3-й минуте Мирзов не реализовал выход один на один после передачи Калачева.

В середине тайма желто-синих несколько раз выручил Песьяков, но на 34-й минуте мяч все-таки оказался в сетке ворот после великолепного дальнего удара игрока «Славии».

Второй тайм начался с атак чешской команды и на 51-минуте «Славия» удвоила преимущество после фланговой передачи.

На 63-й минуте в составе «Ростова» произошел ряд замен. На 76-й минуте Шомуродов головой замкнул подачу с фланга и сократил отставание в счете, который остался неизменным до конца встречи.

Товарищеский матч «Ростов» — «Славия» — 1:2 (0:1); Гол «Ростова»: Шомуродов, 76;Стартовый состав «Ростова»: Песьяков, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Салетрос, Ионов, Мирзов, Шомуродов, Хаджикадунич, Щадин (игрок на просмотре), ГацканСостав после 63-й минуты: Песьяков, Шомуродов, Гулиев, Трошечкин, Майер, Ингасон, Зуев, Макеев, Логашов, Плиев, Скопинцев

Обзор матча со «Славией»

Разгромный проигрыш «Хайдуку»

В четверг, 19 июля, «Ростову» противостояла одна из ведущих команд Хорватии — «Хайдук», завершивший прошлый сезон на 3-м месте в национальном чемпионате.

В первом тайме хорваты владели инициативой и сумели забить дважды.

Сначала ворота Абаева поразил игрок «Хайдука» дальним ударом на 22-й минуте, а на 34-й минуте хорваты удвоили преимущество с пенальти.

В перерыве произошел ряд замен. «Ростов» пытался сравнять счет, но на 60-й минуте желто-синией пропустили третий мяч после грубой ошибки в своей штрафной.

На 70-й минуте хорваты провели быструю атаку и забили еще один мяч после прострела с фланга. До конца встречи счет остался неизменным — 0:4.

Товарищеский матч «Ростов» — «Хайдук» — 0:4 (0:2); Состав «Ростова»: Абаев (Песьяков, 46), Логашов (Щадин, 46), Ингасон (Хаджикадунич, 46), Сигурдссон (Вилюш, 46), Паршивлюк, Юсупов (Скопинцев, 84), Гацкан, Салетрос (Шомуродов, 63), Ионов (Трошечкин, 75), Мирзов (Зуев, 64), Сигурдарсон (Калачев, 46)

Обзор матча с «Хайдуком»

Домой

20 июля ростовчане провели последнюю тренировку и отправились домой. Желто-синие начнут чемпионат домашней игрой с «Ахматом».

1-й тур, 28 июля (суббота): «Ростов» — «Ахмат» 21:30

2-й тур, 5 августа (воскресенье): ПФК ЦСКА — «Ростов» 19:00

3-й тур, 11 августа (суббота), 21:30: «Ростов» — «Крылья Советов»

4-й тур, 19 августа (воскресенье), 21:30: «Ростов» — «Енисей»

5-й тур, 24 августа (пятница), 19:30: «Арсенал» — «Ростов»

6-й тур, 31 августа (пятница), 19:30: «Ростов» — «Рубин»

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