Скромное межсезонье «Ростова»

Новички
Ростовский клуб завершил прошлый сезон домашней победой над «Уралом» (1:0), что помогло занять по итогам чемпионата 11-е место и избежать стыковых матчей.
После этого игроки отправились в отпуск или национальные сборные, а менеджмент «Ростова» занялся селекцией.
Первым шагом стало подписание полноценного четырехлетнего контракта с 21-летним полузащитником «Спартака» Александром Зуевым, который прошлый сезон отыграл за дончан на правах аренды.
Еще один полноценный контракт был подписан с Аязом Гулиевым, который также является воспитанником «Спартака». 21-летний хавбек заключил соглашение на 4 года.
🔥🔥🔥— Football Club Rostov (@rostovfc) 6 июня 2018 г.
Аяз Гулиев — игрок «Ростова»
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Первый полноценный новичок появился уже 6 июня. Состав команды Валерия Карпина пополнил 22-летний полузащитник шведского АИка Антон Салетрос, подписавший 4-летнее соглашение.
Еще одним новичком стал защитник Арсений Логашов, который прошлый сезон провел в «Балтике». В составе «Ростова» игрок становился обладателем Кубка России сезона 2013/2014. Логашов подписал контракт по схеме 3+1.
Уже на втором сборе команды «Ростов» заключил контракт с 20-летним защитником молодежной сборной Швеции и «Мальме» Деннисом Хаджикадуничем, подписавшим пятилетний контракт.
Что касается покинувших команду игроков, то полузащитник Хорен Байрамян перешел в аренду сроком на год в казанский «Рубин».
Полузащитник Мусса Думбия перешел на постоянной основе во французский «Реймс».
Контракт с полузащитником Валерием Чуперкой был расторгнут по соглашению сторон. То же произошло с нападающим Владимиром Дядюном.
21-летний вратарь Евгений Гошев продолжит карьеру в ФНЛ — он перебрался в ярославский «Шинник».
Защитника Константина Плиева ростовчане отправили в аренду, в калининградскую «Балтику», сроком до конца футбольного сезона 2018/2019.
В новый сезон — с новой формой
«Ростов» вышел из отпуска 13 июля. 13 и 14 июня игроки проходили плановое медобследование, после чего команда приступила к первым тренировкам. Первую неделю команда работала в Ростове-на-Дону.
Параллельно с этим прошла презентация формы на новый сезон. Все было очень скромно, традиционно для «Ростова». Но не так скромно, как раньше.
Звание обладателя Кубка России обязывало подойти к делу серьезнее. А уж если во главе команды такой стильный тренер, как Валерий Карпин...
Завершилась подготовка в Ростове тем, что 22 июля команда провела контрольную игру против «Академии футбола имени В. Понедельника». Встреча носила «закрытый» характер. Матч завершился победой «Ростова» — 4:0.
Первый сбор
24 июня желто-синие отправились на первый сбор в австрийский Бад-Радкерсбург, который продлился до 5 июля.
На сборе в Австрии к команде присоединился тренер-реабилитолог, испанец Альваро Сайабера, который с 2008 года работал в системе мадридского «Атлетико».
На первом сборе команда провели три контрольных матча.
Победа над «Партизаном»
В пятницу, 29 июня ФК «Ростов» в первом контрольном матче на австрийском сборе одержал победу над сербским «Партизаном» со счетом 2:0.
В первом тайме обе команды не создали большого количества опасных моментов. В начале игры игроки «Партизана» пытались атаковать с фланга, но оборона и вратарь «Ростова» были надежны.
На 20-й минуте Мирзов здорово обыгрался с партнером и точно пробил в угол ворот с линии штрафной — 1:0.
Спустя минуту голом отличился Калачев. Тимофей получил мяч и эффектно отправил его в сетку.
В перерыве Валерий Карпин поменял весь стартовый состав и на поле вышла вторая группа футболистов.
Во втором тайме игра ускорилась и наша команда начала создавать больше возможностей для взятия ворот.
Активно на чужой половине поля вел себя Зуев. Но до конца встречи счет остался неизменным — 2:0.
Ничья с «Радничками»
Во втором контрольном матче «Ростов» вновь встречался с сербским клубом. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Радничками», в прошлом сезоне завоевавшими путевку в Лигу Европы.
В первом тайме «Ростов» владел территориальным преимуществом. Соперники отвечали подачами в штрафную с которыми уверенно справлялся Песьяков.
На 39-й минуте Трошечкин благодаря дриблингу ворвался в штрафную и заработал пенальти. Ионов не промахнулся с точки — 1:0.
Спустя минуту сербская команда тоже заработала одиннадцатиметровый, но Песьяков отбил удар игрока соперников. До перерыва счет не изменился.
На 60-й минуте Валерий Карпин поменял весь стартовый состав. На 78-й минуте сербы добились своего и один из многочисленных дальних ударов пришелся точно в верхний угол ворот «Ростова» — 1:1. До конца встречи счет остался неизменным.
Ничья с «Тренчином»
Третий контрольный матч «Ростов» провел с клубом «Тренчин», который становился чемпионом Словакии и Кубка Словакии в сезонах 2014/15, 2015/16.
В первом тайме было много борьбы и фолов. Первый опасный момент создали соперники — после удара с выгодной позиции игрока «Тренчин» Абаев перевел мяч на угловой.
«Ростов» отвечал индивидуальными действиями техничных футболистов. Зуев, Мирзов Шомуродов много раз пытались прорваться к воротам, обыграв соперника, но игроки словацкого клуба раз за разом фолили.
В конце тайма Зуев вошел в штрафную и был свален на газон, но арбитр пенальти не назначил.
В перерыве на поле появился Панюков, находящийся в нашей команде на просмотре. Именно он сравнял счет ударом головой после подачи с углового на 57-й минуте. До конца встречи счет не изменился. Как итог — ничья 1:1
Второй сбор
В понедельник, 9 июля, желто-синие прибыли в Австрию, где стартовал второй учебно-тренировочный сбор команды, который продилтся до 21 июля.
На нем к команде присоединись исландские легионеры Бьорн Сигурдарсон, Сверрир Ингасон и Рагнар Сигурдссон, выступавшие на ЧМ-2018 за национальную команду.
На втором сборе «Ростов» провел два контрольных матча. 14 июля желто-синие сыграли с пражской «Славией», а 19 июля — с футбольным клубом «Хайдук» (Хорватия).
Поражение от «Славии»
На втором сборе «Ростов» сыграл с пражской «Славией», которая минувший сезон завершила на второй строчке в турнирной таблице.
В первом тайме инициатива переходила от одной команде к другой. В самом начале игры на 3-й минуте Мирзов не реализовал выход один на один после передачи Калачева.
В середине тайма желто-синих несколько раз выручил Песьяков, но на 34-й минуте мяч все-таки оказался в сетке ворот после великолепного дальнего удара игрока «Славии».
Второй тайм начался с атак чешской команды и на 51-минуте «Славия» удвоила преимущество после фланговой передачи.
На 63-й минуте в составе «Ростова» произошел ряд замен. На 76-й минуте Шомуродов головой замкнул подачу с фланга и сократил отставание в счете, который остался неизменным до конца встречи.
Разгромный проигрыш «Хайдуку»
В четверг, 19 июля, «Ростову» противостояла одна из ведущих команд Хорватии — «Хайдук», завершивший прошлый сезон на 3-м месте в национальном чемпионате.
В первом тайме хорваты владели инициативой и сумели забить дважды.
Сначала ворота Абаева поразил игрок «Хайдука» дальним ударом на 22-й минуте, а на 34-й минуте хорваты удвоили преимущество с пенальти.
В перерыве произошел ряд замен. «Ростов» пытался сравнять счет, но на 60-й минуте желто-синией пропустили третий мяч после грубой ошибки в своей штрафной.
На 70-й минуте хорваты провели быструю атаку и забили еще один мяч после прострела с фланга. До конца встречи счет остался неизменным — 0:4.
Домой
20 июля ростовчане провели последнюю тренировку и отправились домой. Желто-синие начнут чемпионат домашней игрой с «Ахматом».
1-й тур, 28 июля (суббота): «Ростов» — «Ахмат» 21:30
2-й тур, 5 августа (воскресенье): ПФК ЦСКА — «Ростов» 19:00
3-й тур, 11 августа (суббота), 21:30: «Ростов» — «Крылья Советов»
4-й тур, 19 августа (воскресенье), 21:30: «Ростов» — «Енисей»
5-й тур, 24 августа (пятница), 19:30: «Арсенал» — «Ростов»
6-й тур, 31 августа (пятница), 19:30: «Ростов» — «Рубин»