Паровоз только набирает обороты. «Локо» пока не побеждал на сборах

Сезон 2017/18 стал для «Локомотива» неимоверно успешным, ведь команда, в которую почти никто не верил, смогла завоевать чемпионский титул, ставший для клуба первым с 2004 года. Впрочем, «железнодорожникам» уже пора отойти от праздничного настроения и, засучив рукава, готовиться к защите трофея.

Тот же штаб и точечные усиления

Тренерский штаб «Локомотива» остался тем же, что и в прошлом сезоне, а вот состав команды уже претерпел некоторых изменений.

Пожалуй, самым главным трансфером этого лета для «красно-зеленых» стало подписание защитника сборной Нигерии Брайана Идову, тем более что он переехал в Москву свободным агентом.

Идову хорошо знаком российским болельщикам по выступлениям за пермский «Амкар», прекративший свое существование по итогам минувшего сезона.

Брайан Идову Защитник «Локомотива» Очень рад перейти в «Локомотив». С нетерпением жду, когда присоединюсь к команде на сборах. В детстве смотрел матчи «Локо» в Лиге чемпионов — против «Реала», «Интера». Вся страна гордилась командой! В составе «железнодорожников» хорошо знаком с Александром Коломейцевым, с которым мы вместе играли в Перми. Остальных ребят знаю по матчам «Амкара» против «Локомотива».

В «Локомотив» также вернулся нападающий Рифат Жемалетдинов, который провел два года в «Рубине». За его трансфер московский клуб заплатил 1,5 миллиона евро.

Кроме того, «железнодорожники» сохранили в своем составе нападающего Эдера. С португальцем, выступавшим в прошлом сезоне за команду на правах аренды и забившим чемпионский мяч в ворота «Зенита», подписан полноценный контракт.

Эдер Нападающий «Локомотива» Я очень рад связать свое будущее с «Локомотивом»! Первое время в России было тяжело: другая культура, другой футбол. Но спустя несколько месяцев я полностью привык и влюбился в Россию! Меня окружают замечательные партнеры, с которыми мы стали чемпионами страны, и сможем представить «Локо» в Лиге чемпионов! Отношения со всеми отличные, мы — настоящая команда. А Ману, Джеф и Гиля, с которыми мы говорим на одном языке, — стали лучшими друзьями.

Из аренд в «Локо» вернулись нападающий Игорь Портнягин и защитник Тимофей Маргасов.

Что касается покинувших клуб футболистов, то ими стали Ари, Неманья Пейчинович и Мирослав Лобанцев. Бразилец вернулся после аренды в «Краснодар», серб перешел в китайский «Чанчунь Ятай», а россиянин продолжит карьеру в «Роторе».

Отметим, также арендные переходы Алана Касаева в «Балтику» и Аршака Коряна в «Химки».

Важно сказать и о тех игроках, которые в межсезонье заключили с клубами новые контракты. Среди них оказались Джефферсон Фарфан (два года), Александр Коломейцев (один год), Антон Коченков (один год), Виталий Денисов (один год), Тарас Михалик (один год) и Дмитрий Тарасов (один год).

Новая форма

В межсезонье «Локомотив» обзавелся новым техническим спонсором, коим стала компания Under Armour.

Стороны заключили партнерское соглашение, которое предусматривает полное обеспечение экипировкой Under Armour игроков основного и молодежного составов, женской команды, а также «Казанки» и академии «Локомотива».

Игроки получат одежду, обувь, аксессуары и снаряжение, а также товары connected fitness.

Илья Геркус Генеральный директор «Локомотива» Under Armour впервые приходит на российский футбольный рынок. «Локомотив» и здесь стал первым! Мы очень рады сотрудничеству с таким крупным игроком на рынке спортивной экипировки и уверены, что болельщики по достоинству оценят качество новой формы. Мы убедились в ее высоких стандартах качества, оценили стиль. Уже ждем, когда же наша команда продемонстрирует обновку на поле, это станет запоминающимся моментом. Верим, что вместе с новым партнером добьемся новых высот.

Действительно, для Under Armour это первый контракт с российским футбольным клубом, а вот на мировом рынке эта компания известна сотрудничеством с «Саутгемптоном», «Сан-Паулу», «Флуминенсе», «Санкт-Паули», АЗ, «Куинз Парк Рейнджерс» и другими клубами.

Остается добавить, что презентация новой формы пройдет 23 июля на встрече с командой на «РЖД Арене».

Две ничьи на первом сборе

Футболисты «Локомотива» вышли из отпуска достаточно поздно — 20 июня. В этот день игроки прошли традиционный медосмотр, после которого получили допуск к межсезонным сборам.

Медосмотр «Локо» перед летними сборами 2018

Очевидно, что многие футболисты основы отсутствовали на приеме у врачей, поскольку находились в расположениях своих национальных команд на чемпионате мира. Тренерский штаб решил их заменить, вызвав игроков «молодежки» и «Казанки».

Уже на следующий день «красно-зеленые» отправились в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где и прошел первый межсезонный сбор команды.

Саркис Оганесян Тренер «Локомотива» Ребята вышли из отпуска, и главная задача первых сборов — восстановление их игрового тонуса. Готовим игроков к нагрузкам: от легких к тяжелым. На этот сбор мы взяли много молодежи — им нужно адаптироваться к требованиям основной команды. Рады снова вернуться в Австрию — здесь созданы все условия для хороших тренировок. Чистый воздух и идеальный зеленый газон — то, что нам сейчас нужно.

В первом товарищеском матче, прошедшем 29 июня, «Локомотив» сыграл вничью с «Аустрией Клагенфурт» со счетом 1:1. Единственный гол у российской команды забил вернувшийся в команду Рифат Жемалетдинов. Отметим также дебют капитана «молодежки» Алексея Миронова.

Рифат Жемалетдинов Нападающий «Локомотива» Очень рад, что забил в первом же матче после возвращения. Начало положено. Дальше будет больше. Играли нормально, по ходу матча раскочегарились, концовку провели хорошо. Команда под нагрузками, поэтому требовалось время, чтобы разбежаться. Моим заданием было оттягиваться в центр, получать мячи, разгонять атаки. Играл на позиции ложной девятки. Такая же роль была у меня в «Рубине». Чувствую себя на этой позиции как рыба в воде.

Первый сбор «железнодорожники» завершили еще одной ничьей — в этот раз в матче против хорватского «Осиека». Встреча получилась типичной для сборов: много борьбы и мало опасных моментов. Обе команды периодически обменивались дальними и неточными ударами. В итоге болельщики так и не дождались голов.

«Локомотив» — «Осиек» — 0:0. Обзор матча на сборах. 3 Июля 2018

Разгром от Слуцкого

Снова в Австрию футболисты «Локомотива» вернулись 9 июля, когда стартовал второй тренировочный сбор.

«Локо» на летних сборах. LokoLive из Австрии

На него отправились 20 футболистов, среди которых изначально не было братьев Миранчуков, Мануэла Фернандеша, Джефферсона Фарфана и Мацей Рыбуса, чьи национальные команды на тот момент уже прекратили борьбу на ЧМ-2018.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» На сегодняшний день у нас 20 футболистов. Есть группа молодых ребят, которые хорошо проявили себя на первом сборе. Ждем, что в ближайшее время подъедут сборники. У каждого из них свое время для отдыха. Например, Миранчуки получат неделю отпуска. Кто-то немного больше. Ждем и сборников, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе. Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча — 13, 17 и 21 июля. В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии. Главная задача — подвести футболистов к матчу за Суперкубок 27 июля.

Как и обещал Семин, 13 июля «Локомотив» провел первый контрольный матч на втором сборе. Соперником «красно-зеленых» стал австрийский «Вольфсберг», с которым москвичи сыграли вничью — 0:0.

Пожалуй, главным событием встречи стал выход на поле защитника Брайана Идову, дебютировавшего в составе «Локомотива».

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Работа идет. Ребята работают хорошо. В матче с «Вольфсбергом» дали футболистам больше игрового времени. Игорь Денисов, Баринов, Кверквелия сыграли по 90 минут, Игнатьев чуть меньше. Остальные — молодежь. Молодые неплохо себя проявляют. В первую очередь отмечу старание. Есть определенные задатки, которые нужно развивать. Вполне возможно, в ближайшее время увидим кого-то из них в основном составе. Что касается «Вольфсберга», это хороший соперник. Игра проходила при зрителях — уже более-менее похоже на чемпионат. Ждем новых футболистов, ждем сборников. Как я уже говорил, главное — привести команду к единому знаменателю в плане физической формы. Нужно нивелировать разницу между теми, кто на сборе, и теми, кто еще только приедет. Идову сыграл меньше получаса, поэтому рано говорить о впечатлениях.

Спустя четыре дня «Локомотив» потерпел первое поражение на сборах, уступив «Витессу», который возглавил известный российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Важно заметить, что уже с первых минут за «Локо» сыграли братья Миранчуки, Дмитрий Тарасов, Эдер и Мацей Рыбус.

Мацей Рыбус Полузащитник «Локомотива» Я присоединился к команде на прошлой неделе. Первые два дня работал по индивидуальной программе, потом вернулся в общую группу. Сегодня уже сыграл 70 минут. После отпуска хотелось побыстрее увидеть ребят и начать тренироваться. Мы пока не в той форме, в какой хотелось бы. Не все футболисты вернулись в команду после чемпионата мира. Тем не менее, мы создали много моментов, неплохо играли в пас и контролировали мяч. Пока не хватает физики. Мы уступили, но счет на сборах — не главное. Это просто хорошая тренировка. К Суперкубку будем готовы на 110 процентов.

Тренер соперника Леонид Слуцкий после игры заявил, что абсолютно уверен в том, что «Локомотив» будет готов к старту сезона.

Леонид Слуцкий Главный тренер «Витесса» Юрий Палыч интересовался, как у меня дела. Я спрашивал про «Локомотив». Коллегам всегда есть, о чем поговорить. Понятно, что «Локомотив» пока не в оптимальном состоянии. Не все лидеры вернулись в расположение команды с чемпионата мира. Миранчуки прилетели на сбор совсем недавно. Чемпионат мира внес коррективы в подготовку. Это объективные причины. Но у меня нет сомнений, что к началу сезона «Локомотив» подойдет в оптимальном состоянии. Как раз обсуждали молодых футболистов с Юрием Павловичем. Понятно, что некоторые игроки мне знакомы — тот же Лысов, который уже выходил на поле в премьер-лиге, или Жемалетдинов. Следить за другими ребятами было сложнее, потому что я уже полтора года не работаю в России. Что касается Голландии, здесь в любой команде много молодежи, которая не только попадает в заявку, но и регулярно выходит на поле.

Нацеленность на Суперкубок

Впереди у «Локомотива» запланированы тренировки и финальный контрольный матч с турецким «Акхисаром», который состоится 21 июля.

Сразу после этой встречи «железнодорожники» вернутся в Россию, где продолжат подготовку к новому сезон, который для них начнется уже 27 июля.

Именно в этот день «красно-зеленые» сыграют с ЦСКА в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

А уже 30 июля подопечных Юрия Семина ждет выезд в Уфу на матч первого тура российской Премьер-лиги. Еще через несколько дней мы станем свидетелями московского дерби — «Локомотив» примет «Спартак».

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