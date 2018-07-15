Заточка рогов: «Краснодар» готовится к старту сезона

Трансферные новости
14 мая, на следующий день после заключительного матча сезона-2017/2018 против казанского «Рубина», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Отдыхала команда 34 дня.
Матч против «Рубина» стал последним в рядах «Краснодара» сразу для двух футболистов, долгое время являвшихся олицетворением черно-зеленой команды — защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Жоаозиньо.
33-летний шведский футболист продолжит карьеру на родине, в клубе «Хельсингборг». А бразилец ушел на правах свободного агента и может пополнить ряды тульского «Арсенала».
Еще одной потерей стал полузащитник Вячеслав Подберезкин. Полузащитник зимой 2018 года был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «горожан» трансфер футболиста.
Нападающий «Краснодара» Андрей Иван перешел на правах аренды в венский «Рапид». 21-летний румынский форвард будет играть в австрийском клубе до конца сезона-2018/2019 с правом последующего выкупа.
Защитник Алексей Грицаенко перешел в «Енисей» на правах аренды. 23-летний центральный защитник, который в прошлом сезоне сыграл в 11 матчах, будет играть в клубе из Красноярска до конца сезона-2018/2019.
Новички
Первым новобранцем «Краснодара» в межсезонье-2018 официально стал уже 15 июня 28-летний полузащитник Дмитрий Стоцкий.
Футболист, перешедший в стан «горожан» из «Уфы», успешно прошел медобследование и подписал с клубом личный контракт, действие которого истекает в июне 2022 года.
26 июня «Краснодар» официально оформил трудовые отношения с 24-летним сербским защитником Урошем Спайичем. Футболист, перешедший из бельгийского «Андерлехта», подписал с клубом пятилетний контракт.
Спайич попал в состав Сербии на ЧМ-2018, но просидел все три матча группового этапа в запасе, после чего его команда вылетела с турнира.
Третий новичок был подписан уже после первого тренировочного сбора. 8 июля ФК «Краснодар» пополнил свой состав 24-летним полузащитником Анатолием Катричем, ранее защищавшим цвета московского «Динамо».
Игрок перешел в статусе свободного агента, подписал контракт на один год и был внесен в заявку «Краснодара-2». который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.
В заявку «Краснодара-2» отправился и 22-летний форвард Герман Онугха, имеющий российский паспорт и в прошлом сезоне выступавший за «Волгарь» из Астрахани.
Игрок, трансфер которого был выкуплен «Быками», подписал контракт срок которого истекает летом 2022 года.
11 июля ФК «Краснодар» пополнил свои ряды опытным защитником Иваном Тарановым, ранее защищавшим цвета самарских «Крыльев Советов».
32-летний игрок пришел в статусе свободного агента и подписал с черно-зелеными контракт сроком на 1 год. Он также был внесен в заявку «Краснодара-2».
15 июля «Краснодар» оформил свой самый громкий трансфер, достигнув договоренности о переходе 26-летнего атакующего полузащитника сборной Перу Кристиана Куэвы.
«Краснодар» и «Сан-Паулу» согласовали все детали трансфера Куэвы. Игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего состоится подписание его личного контракта с черно-зелеными, и он приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
Первый сбор
17 июня 2018 года «горожане» собрались после отпуска и начали подготовку к новому сезону с привычного медицинского обследования.
Первый сбор команда провела на своей учебно-тренировочной базе «Четук», где работала до 2 июля включительно.
К игрокам, не задействованным в национальных сборных, присоединились новичок Дмитрий Стоцкий, вернувшиеся из аренд Илья Жигулев и Ари, а также 8 футболистов из молодежки «Краснодара».
Разгромная победа над «Дружбой»
Первый предсезонный сбор завершился 2 июля контрольным матчем с майкопской «Дружбой», которая в прошлом сезоне финишировала на шестой строчке в зоне «Юг» ПФЛ.
Встреча состоялась в столице Адыгеи на республиканском стадионе «Дружба» и завершилась со счётом 7:0 в пользу «быков».
В первом тайме голами в составе «Краснодара» отметились Маурисио Перейра и Иван Игнатьев.
Во второй половине игры по дублю оформили Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулёв, один мяч забил Артём Голубев.
Кроме того, Игнатьев и Роман Шишкин отдали по две результативные передачи.
Футболисты получили три дня отдыха, а уже 6 июля черно-зеленый коллектив отправится на второй летний сбор в Австрию.
Второй сбор
На второй сбор черно-зеленые отправились в Австрию — в Бад-Вальтерсдорфе они будут тренироваться с 6 до 21 июля.
По ходу сборов к команде присоединись и новички — Урош Спаич, Анатолий Катрич и Герман Онугха.
На второй сбор «Краснодар» запланировал четыре контрольных матча. 9 июля черно-зеленые провели спарринг с самым титулованным клубом Африки — «Аль-Ахли», представляющим столицу Египта Каир.
12 июля соперником кубанской команды стал «Штурм» из города Грац, серебряный призёр последнего чемпионата Австрии.
Оппонентом по встрече, которая состоится 17 июля, выступит представитель российской Премьер-лиги «Оренбург», а 20 июля «Краснодар» подведёт итог сбору поединком с клубом «Бешикташ» из Стамбула, в минувшем сезоне финишировавшим на 4-м месте в турецкой Суперлиге.
Разгром от «Аль-Ахли»
В первом контрольном матче на вторых сборах «Краснодар» крупно проиграл «Аль-Ахли», который в прошлом сезоне в третий раз подряд выиграл чемпионат Египта.
Встреча прошла в расположенном на границе с Австрией словенском городе Горня Радгона на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу египетского клуба.
На 10-й минуте 19-летний нападающий Иван Игнатьев вывел «Краснодар» вперёд, однако ещё до конца первого тайма Валид Солиман оформил дубль и обеспечил «Аль-Ахли» преимущество, которое во второй половине игры закрепили Мохамед Габер, также забивший два мяча, и Ислам Мохареб.
Победа над «Штурмом»
Во втором спарринге австрийского сбора «Краснодар» встретился с серебряным призером минувшего чемпионата Австрии «Штурмом». Игра завершилась победой краснодарцев со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, который отличился точным ударом со стандарта на 60-й минуте.
Выездное лето
Впереди у «Быков» контрольные матчи с «Оренбургом» и «Бешикташем», после чего, 21 июля они отправятся домой.
Новый сезон для «Краснодара» начнется 29 июля выездным матчем с казанским «Рубином». Из пяти летних матчей лишь один будет домашним — августовская встреча со «Спартаком».