Заточка рогов: «Краснодар» готовится к старту сезона

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ФК «Краснодар» активно готовится к новому розыгрышу чемпионата России. «Быки» довольно активны на трансферном рынке. Свою первую полноценную предсезонную подготовку в качестве главного тренера проводит молодой специалист Мурад Мусаев.

Трансферные новости

14 мая, на следующий день после заключительного матча сезона-2017/2018 против казанского «Рубина», футболисты и тренеры «Краснодара» ушли в отпуск. Отдыхала команда 34 дня.

Матч против «Рубина» стал последним в рядах «Краснодара» сразу для двух футболистов, долгое время являвшихся олицетворением черно-зеленой команды — защитника Андреаса Гранквиста и полузащитника Жоаозиньо.

33-летний шведский футболист продолжит карьеру на родине, в клубе «Хельсингборг». А бразилец ушел на правах свободного агента и может пополнить ряды тульского «Арсенала».

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 13 Май 2018 в 11:57 PDT

Еще одной потерей стал полузащитник Вячеслав Подберезкин. Полузащитник зимой 2018 года был арендован «Рубином», а по истечении срока аренды казанский клуб принял решение выкупить у «горожан» трансфер футболиста.

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван перешел на правах аренды в венский «Рапид». 21-летний румынский форвард будет играть в австрийском клубе до конца сезона-2018/2019 с правом последующего выкупа.

Защитник Алексей Грицаенко перешел в «Енисей» на правах аренды. 23-летний центральный защитник, который в прошлом сезоне сыграл в 11 матчах, будет играть в клубе из Красноярска до конца сезона-2018/2019.

Новички

Первым новобранцем «Краснодара» в межсезонье-2018 официально стал уже 15 июня 28-летний полузащитник Дмитрий Стоцкий.

Футболист, перешедший в стан «горожан» из «Уфы», успешно прошел медобследование и подписал с клубом личный контракт, действие которого истекает в июне 2022 года.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 15 Май 2018 в 2:10 PDT

26 июня «Краснодар» официально оформил трудовые отношения с 24-летним сербским защитником Урошем Спайичем. Футболист, перешедший из бельгийского «Андерлехта», подписал с клубом пятилетний контракт.

Спайич попал в состав Сербии на ЧМ-2018, но просидел все три матча группового этапа в запасе, после чего его команда вылетела с турнира.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 26 Май 2018 в 4:14 PDT

Третий новичок был подписан уже после первого тренировочного сбора. 8 июля ФК «Краснодар» пополнил свой состав 24-летним полузащитником Анатолием Катричем, ранее защищавшим цвета московского «Динамо».

Игрок перешел в статусе свободного агента, подписал контракт на один год и был внесен в заявку «Краснодара-2». который в следующем сезоне будет выступать в ФНЛ.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 7 Июл 2018 в 11:39 PDT

В заявку «Краснодара-2» отправился и 22-летний форвард Герман Онугха, имеющий российский паспорт и в прошлом сезоне выступавший за «Волгарь» из Астрахани.

Игрок, трансфер которого был выкуплен «Быками», подписал контракт срок которого истекает летом 2022 года.

11 июля ФК «Краснодар» пополнил свои ряды опытным защитником Иваном Тарановым, ранее защищавшим цвета самарских «Крыльев Советов».

32-летний игрок пришел в статусе свободного агента и подписал с черно-зелеными контракт сроком на 1 год. Он также был внесен в заявку «Краснодара-2».

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 15 Июл 2018 в 10:04 PDT

15 июля «Краснодар» оформил свой самый громкий трансфер, достигнув договоренности о переходе 26-летнего атакующего полузащитника сборной Перу Кристиана Куэвы.

«Краснодар» и «Сан-Паулу» согласовали все детали трансфера Куэвы. Игрок в ближайшее время пройдет медицинское обследование, после чего состоится подписание его личного контракта с черно-зелеными, и он приступит к тренировкам в составе своей новой команды.

Первый сбор

17 июня 2018 года «горожане» собрались после отпуска и начали подготовку к новому сезону с привычного медицинского обследования.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 18 Июн 2018 в 4:52 PDT

Первый сбор команда провела на своей учебно-тренировочной базе «Четук», где работала до 2 июля включительно.

К игрокам, не задействованным в национальных сборных, присоединились новичок Дмитрий Стоцкий, вернувшиеся из аренд Илья Жигулев и Ари, а также 8 футболистов из молодежки «Краснодара».

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 22 Июн 2018 в 1:57 PDT

Разгромная победа над «Дружбой»

Первый предсезонный сбор завершился 2 июля контрольным матчем с майкопской «Дружбой», которая в прошлом сезоне финишировала на шестой строчке в зоне «Юг» ПФЛ.

Встреча состоялась в столице Адыгеи на республиканском стадионе «Дружба» и завершилась со счётом 7:0 в пользу «быков».

Матч с Дружбой

В первом тайме голами в составе «Краснодара» отметились Маурисио Перейра и Иван Игнатьев.

Во второй половине игры по дублю оформили Магомед-Шапи Сулейманов и Илья Жигулёв, один мяч забил Артём Голубев.

Кроме того, Игнатьев и Роман Шишкин отдали по две результативные передачи.

Товарищеский матч «Дружба» (Майкоп) — «Краснодар» — 0:7 (0:2) Голы: Перейра, 30 (штрафной, 0:1), Игнатьев, 33 (0:2), Сулейманов, 47 (Игнатьев, 0:3), Жигулёв, 55 (Игнатьев, 0:4), Сулейманов, 69 (Шишкин, 0:5), Жигулёв, 76 (Уткин, 0:6), Голубев, 82 (Шишкин, 0:7)«Дружба» (Майкоп): Гиголаев, Кирьян, Катаев (Джамалутдинов, 75), Бровчук, Ахмедханов, Конов (Делок, 78), Берёзов (Еркин, 58), Ещенко (Р. Мартынович, 83), Мамонов, Ашев (Белов, 63), Крылов (Кадимов, 59)«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 46), Петров (Грицаенко, 46), А. Мартынович (Голубев, 46), Бородин (Мартынов, 46), Рамирес (Шишкин, 46), Каборе (Черников, 46), Перейра (Жигулёв, 46), Стоцкий (Уткин, 46), Мамаев (Сулейманов, 46), Вандерсон (Катрич, 46), Игнатьев (Кутовой, 63)

Комментарий главного тренера

Футболисты получили три дня отдыха, а уже 6 июля черно-зеленый коллектив отправится на второй летний сбор в Австрию.

Второй сбор

На второй сбор черно-зеленые отправились в Австрию — в Бад-Вальтерсдорфе они будут тренироваться с 6 до 21 июля.

По ходу сборов к команде присоединись и новички — Урош Спаич, Анатолий Катрич и Герман Онугха.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 6 Июл 2018 в 2:10 PDT

На второй сбор «Краснодар» запланировал четыре контрольных матча. 9 июля черно-зеленые провели спарринг с самым титулованным клубом Африки — «Аль-Ахли», представляющим столицу Египта Каир.

12 июля соперником кубанской команды стал «Штурм» из города Грац, серебряный призёр последнего чемпионата Австрии.

Оппонентом по встрече, которая состоится 17 июля, выступит представитель российской Премьер-лиги «Оренбург», а 20 июля «Краснодар» подведёт итог сбору поединком с клубом «Бешикташ» из Стамбула, в минувшем сезоне финишировавшим на 4-м месте в турецкой Суперлиге.

Разгром от «Аль-Ахли»

В первом контрольном матче на вторых сборах «Краснодар» крупно проиграл «Аль-Ахли», который в прошлом сезоне в третий раз подряд выиграл чемпионат Египта.

Встреча прошла в расположенном на границе с Австрией словенском городе Горня Радгона на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1 в пользу египетского клуба.

Поражение от «Аль Ахли»

На 10-й минуте 19-летний нападающий Иван Игнатьев вывел «Краснодар» вперёд, однако ещё до конца первого тайма Валид Солиман оформил дубль и обеспечил «Аль-Ахли» преимущество, которое во второй половине игры закрепили Мохамед Габер, также забивший два мяча, и Ислам Мохареб.

Товарищеский матч «Краснодар» — «Аль-Ахли» (Египет) — 1:5 (1:2) Голы: Игнатьев, 10 (Рамирес, 1:0), Солиман, 21, с 11 м (1:1), Солиман, 45 (1:2), Мидо, 74 (1:3), Мидо, 77 (1:4), Мохареб, 90 (1:5)«Краснодар» (Россия): Синицын, Стоцкий (Грицаенко, 46), Мартынович (Шишкин, 46), Бородин (Мартынов, 46), Рамирес (Петров, 46), Каборе (Голубев, 46), Жигулёв (Черников, 46, Перейра (Уткин, 46), Мамаев (Окриашвили, 46), Вандерсон (Сулейманов, 46), Игнатьев (Катрич, 46)«Аль-Ахли» (Египет): Экрами, Самир (Нагиб, 71), Ашраф (Эльсайед, 70), Элсулиа, Фатхи (Хани, 65), Ашур (Тофик, 65), Закариа (Мидо, 73) Маалуль, Солиман (Мохареб, 60), Аджаи, Салах (Хамуди, 65)Предупреждения: Рамирес, 7 (срыв атаки), Каборе, 21 (неспортивное поведение) — Закария, 62 (грубая игра), Хани, 83 (грубая игра)

Комментарий Мусаева

Победа над «Штурмом»

Во втором спарринге австрийского сбора «Краснодар» встретился с серебряным призером минувшего чемпионата Австрии «Штурмом». Игра завершилась победой краснодарцев со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт уругвайский полузащитник Маурисио Перейра, который отличился точным ударом со стандарта на 60-й минуте.

Победа над «Штурмом»

Товарищеский матч «Краснодар» — «Штурм» (Австрия) — 1:0 (0:0) Гол: Перейра, 60 (штрафной)«Краснодар» (Россия): Крицюк, Петров (Грицаенко, 75), Мартынович, Шишкин, Рамирес (Калинин, 73), Каборе (Черников, 75), Стоцкий (Голубев, 73), Перейра (Жигулёв, 68), Мамаев (Сулейманов, 68), Вандерсон (Катрич, 75), Игнатьев (Уткин, 75)«Штурм» (Грац, Австрия): Зибенхандль, Авлонитис (Шраммель, 75), Шпендльхофер (Феррейра, 80), Маресич, Хирляндер (Овенстад, 83), Обермайр (Фадингер, 83), Ловрич (Лакнер, 59), Грожурек (Кох, 75), Жуль (Шуберт, 75), Эзе (Лема, 59), Пинк (Хозинер, 46)

Выездное лето

Впереди у «Быков» контрольные матчи с «Оренбургом» и «Бешикташем», после чего, 21 июля они отправятся домой.

Новый сезон для «Краснодара» начнется 29 июля выездным матчем с казанским «Рубином». Из пяти летних матчей лишь один будет домашним — августовская встреча со «Спартаком».

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar) 8 Июл 2018 в 1:24 PDT

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