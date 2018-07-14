Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКА

Прощание с лидерами
Очередной розыгрыш чемпионата России армейцы в середине мая завершили победой над «Анжи» (2:1), которая позволила им занять второе место и получить путевку в Лигу чемпионов.
Сразу после этого тренерский штаб заговорил об обновлении команды, поскольку ее покинул целый ряд игроков основного состава.
Армейский клуб решил покинуть шведский полузащитник Понтус Вернблум, который в последних сезонах стал по настоящему ключевым игроком.
Если швед сам решил не продлевать контракт, то с болгарским хавбеком Георгием Милановым армейцы не сумели договориться.
Не стал продлевать свой контракт и полузащитник сборной Израиля, и лучший бомбардир армейцев в сезонах 2014/15 и 2016/17 Бибрас Натхо.
Нигерийский нападающий Ахмед Муса, арендованный у «Лестера», покинул ЦСКА по истечении срока аренды. Сейчас армейцы пытаются договориться о выкупе контракта игрока у англичан.
После того, как сборная России завершила свое выступление на домашнем чемпионате мира, о завершении футбольной карьеры объявил 39-летний защитник Сергей Игнашевич.
Нападающего Константина Базелюка лидером назвать, конечно нельзя. Форвард просто не может закрепиться в составе клуба, следующий сезон он проведет в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.
Полузащитник Сергей Ткачёв, в прошлом сезоне выступавший за тульский «Арсенал» на правах аренды, остался в Туле еще на сезон.
Зато с защитником Георгием Щенниковым ЦСКА подписал новый пятилетний контракт.
Первый сбор
Армейцы, не выступающие в составе национальных сборных на ЧМ-2018, вышли из отпуска 18 июня и вылетели в Австрию на первый летний сбор, который продлился до 30 июня.
Отдых позади! Только что наша команда отправилась на первый летний сбор в Австрию ✈— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 июня 2018 г.
Из молодёжки Виктор Ганчаренко взял трёх игроков: Тикнизяна, Жиронкина и Пухова. Полный список футболистов, которые примут участие в первом сборе #ЦСКАвАвстрии, опубликуем скоро на сайте pic.twitter.com/QJRIyk66Wy
Из Москвы на сбор в Бад-Тацмансдорф отправились следующие футболисты: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.
Также с командой полетел восстанавливающийся Константин Кучаев, перенесший операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена.
Ряд футболистов, включая Витиньо, продолжающего восстановление Виктора Васина и вернувшегося из аренды Никиты Чернова, присоединился к команде непосредственно в Австрии.
#ЦСКАвАвстрии: день четвёртый https://t.co/1iinZywlrp pic.twitter.com/dwMFwtVKg1— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 21 июня 2018 г.
Команда начала работать в режиме двухразовых тренировок и придерживалась этого графика вплоть до 28 июня.
Сборы не обошлись без происшествий — в первые же дни на тренировке в одном из игровых эпизодов серьёзную травму получил полузащитник Александр Макаров, у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Футболисту пришлось улетать в Москву, где ему сделали операцию.
Новички
Пока команда находилась на первом сборе в Австрии, руководство ЦСКА работало над обновлением состава, подписав несколько новичков.
Уже 20 июня армейский клуб подписал с английскими «Бристоль Сити» соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона, который в это время выступал в составе национальной команды на ЧМ-2018, проведя все три матча группового этапа целиком.
К ЦСКА Магнуссон присоединится 17 июля, уже в Ватутинках.
Спустя два дня армейский клуб договорился о переходе 19-летнего центрального полузащитника Яки Бийола из словенского клуба «Рудар» (Веленье). Хавбек молодежной сборной Словении подписал пятилетний контракт и прибыл на первый сбор ЦСКА.
Третий новичок ЦСКА присоединился к команде аккурат к началу второго сбора. 4 июля красно-синие договорились с клубом «Байя» о переходе на правах аренды бразильского защитника Родриго Бекао.
Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
Ничья с австрийцами
Первый тренировочный сбор ЦСКА закрыл контрольным матчем с местным клубом «Адмира Ваккер», который финишировал на пятом месте в минувшем сезоне австрийской Бундеслиги.
Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Счет на 20-й минуте открыли армейцы — Фёдор Чалов отличился после передачи от Витиньо.
Однако уже через 7 минут австрийцы отыгрались — гол забил полузащитник Эдриса Лубега.
Второй сбор
После трёх выходных команда вновь собералась в Австрии на второй сбор, который проходил с 4-го по 15 июля.
На втором сборе армейцы наметили три контрольных матча: 7 июля армейцам противостоял «Копенгаген» (Дания), 11-го — «Гамбург» (Германия), а на 15-е число намечена встреча с «Бешикташем» (Турция).
После австрийских сборов армейцы вернутся в Москву и продолжат подготовку на базе в Ватутинках.
📸 Галерея с первой тренировки второго сбора #ЦСКАвАвстрии: https://t.co/AOGTLwDJGY pic.twitter.com/G1SwK0uKPH— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 5 июля 2018 г.
Работу на втором сборе начали те же игроки, что участвовали в первом сборе, включая и Александра Макарова, перенесшего операцию на колене.
Полузащитник восстанавливался в Бад-Тацмансдорфе под наблюдением армейского медицинского штаба и физиотерапевтов.
Также в тренировочный лагерь армейцев прибыл новичок красно-синих Родриго Бекао.
Поражение от датчан
В субботу, 7 июля, ЦСКА проиграл в контрольном поединке датскому «Копенгагену» со счетом 1:4.
В составе «армейцев» единственный гол забил полузащитник Астемир Гордюшенко, а в составе «Копенгагена» мячи записали на свой счет Расмус Фальк, Кенан Кодро, Ян Грегуш и Каспер Куск.
«Копенгаген» минувший сезон завершил на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Дании.
Проигрыш немцам
В среду, 11 июля, ЦСКА в третьем контрольном матче в межсезонье потерпел поражение от немецкого «Гамбурга» со счетом 0:1.
Автором единственного гола в матче стал полузащитник Льюис Холтби, реализовавший пенальти на 72-й минуте встречи.
Скоро домой
На 15-е число у ЦСКА намечена последняя контрольная встреча с турецким «Бешикташем». После австрийских сборов армейцы вернутся в Москву и продолжат подготовку на базе в Ватутинках.
17 июля к команде присоединится исландский новичок Хердир Магнуссон.
Начнут подготовку и игроки сборной России: Александр Головин и Алан Дзагоев начнут предсезонную работу 17 июля, а Игорь Акинфеев и Марио Фернандес — 22 июля.
Новый сезон для армейцев начнется 31 июля, выездным матчем с самарскими «Крыльями Советов».