Летнее обновление: Гончаренко строит новый ЦСКА

Пока сборная России билась на домашнем мундиале, столичный ЦСКА уже вовсю готовился к новому сезону РФПЛ. В новым розыгрыше чемпионата России армейцы предстанут обновленным коллетивом, серьезно поменявшим состав.

Прощание с лидерами

Очередной розыгрыш чемпионата России армейцы в середине мая завершили победой над «Анжи» (2:1), которая позволила им занять второе место и получить путевку в Лигу чемпионов.

Сразу после этого тренерский штаб заговорил об обновлении команды, поскольку ее покинул целый ряд игроков основного состава.

Армейский клуб решил покинуть шведский полузащитник Понтус Вернблум, который в последних сезонах стал по настоящему ключевым игроком.

Если швед сам решил не продлевать контракт, то с болгарским хавбеком Георгием Милановым армейцы не сумели договориться.

Не стал продлевать свой контракт и полузащитник сборной Израиля, и лучший бомбардир армейцев в сезонах 2014/15 и 2016/17 Бибрас Натхо.

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, арендованный у «Лестера», покинул ЦСКА по истечении срока аренды. Сейчас армейцы пытаются договориться о выкупе контракта игрока у англичан.

После того, как сборная России завершила свое выступление на домашнем чемпионате мира, о завершении футбольной карьеры объявил 39-летний защитник Сергей Игнашевич.

Нападающего Константина Базелюка лидером назвать, конечно нельзя. Форвард просто не может закрепиться в составе клуба, следующий сезон он проведет в «СКА-Хабаровск» на правах аренды.

Полузащитник Сергей Ткачёв, в прошлом сезоне выступавший за тульский «Арсенал» на правах аренды, остался в Туле еще на сезон.

Зато с защитником Георгием Щенниковым ЦСКА подписал новый пятилетний контракт.

Первый сбор

Армейцы, не выступающие в составе национальных сборных на ЧМ-2018, вышли из отпуска 18 июня и вылетели в Австрию на первый летний сбор, который продлился до 30 июня.

Отдых позади! Только что наша команда отправилась на первый летний сбор в Австрию ✈

Из молодёжки Виктор Ганчаренко взял трёх игроков: Тикнизяна, Жиронкина и Пухова. Полный список футболистов, которые примут участие в первом сборе #ЦСКАвАвстрии, опубликуем скоро на сайте pic.twitter.com/QJRIyk66Wy — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 18 июня 2018 г.

Из Москвы на сбор в Бад-Тацмансдорф отправились следующие футболисты: Илья Помазун, Георгий Кырнац, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Астемир Гордюшенко, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.

Также с командой полетел восстанавливающийся Константин Кучаев, перенесший операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки левого колена.

Ряд футболистов, включая Витиньо, продолжающего восстановление Виктора Васина и вернувшегося из аренды Никиты Чернова, присоединился к команде непосредственно в Австрии.

Команда начала работать в режиме двухразовых тренировок и придерживалась этого графика вплоть до 28 июня.

Сборы не обошлись без происшествий — в первые же дни на тренировке в одном из игровых эпизодов серьёзную травму получил полузащитник Александр Макаров, у которого был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. Футболисту пришлось улетать в Москву, где ему сделали операцию.

Новички

Пока команда находилась на первом сборе в Австрии, руководство ЦСКА работало над обновлением состава, подписав несколько новичков.

Уже 20 июня армейский клуб подписал с английскими «Бристоль Сити» соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона, который в это время выступал в составе национальной команды на ЧМ-2018, проведя все три матча группового этапа целиком.

К ЦСКА Магнуссон присоединится 17 июля, уже в Ватутинках.

Мы долго его смотрели. Это качественный защитник. В связи с уходом Понтуса нам нужен викинг, который был бы хорошо готов тактически. Плюс он отлично готов физически, может закрыть несколько позиций как в центре обороны, так и на фланге. У него много сильных качеств, которые нас привлекли. Виктор Гончаренко

Спустя два дня армейский клуб договорился о переходе 19-летнего центрального полузащитника Яки Бийола из словенского клуба «Рудар» (Веленье). Хавбек молодежной сборной Словении подписал пятилетний контракт и прибыл на первый сбор ЦСКА.

Бийол — очень сильный в единоборствах футболист, неуступчивый, с хорошим коротким и средним пасом. В ближайшее время мы поймем, лучше ли ему атаковать из глубины или действовать ближе к обороне, но набор сильных качеств у игрока в любом случае есть, и это самое главное. Виктор Гончаренко

Интервью Бийола

Третий новичок ЦСКА присоединился к команде аккурат к началу второго сбора. 4 июля красно-синие договорились с клубом «Байя» о переходе на правах аренды бразильского защитника Родриго Бекао.

Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона-2018/19 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.

Мы ищем исполнителей практически в каждую позицию. Оценив имеющиеся варианты, мы решили пригласить Родриго. Он силён физически, обладает неплохой скоростью и первым пасом. По чемпионату мира мы видим, как важны в современном футболе стандартные положения, и здесь Бекао тоже способен нам помочь. Есть время, чтобы поработать с ним и подвести его в нужных кондициях к Суперкубку и старту чемпионата России. Виктор Гончаренко

Интервью Бекао

Ничья с австрийцами

Первый тренировочный сбор ЦСКА закрыл контрольным матчем с местным клубом «Адмира Ваккер», который финишировал на пятом месте в минувшем сезоне австрийской Бундеслиги.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Счет на 20-й минуте открыли армейцы — Фёдор Чалов отличился после передачи от Витиньо.

Однако уже через 7 минут австрийцы отыгрались — гол забил полузащитник Эдриса Лубега.

Товарищеский матч «Адмира Ваккер» (Австрия) — «ЦСКА» (Москва) — 1:1 (1:1) Голы: Чалов, 20 (0:1). Лубега, 26 (1:1)«Адмира Ваккер»: Ляйтнер (Куттин, 46), Цвиршиц, Штраусс, Айву, Спасич, Тот, Баньяк, Форсагер, Лубега (Ботич, 65), Сакс, ЯколишЦСКА: Помазун, Щенников (Бийол, 73), Чернов, Набабкин, Гордюшенко (Ефремов, 46), Бистрович, Хосонов, Тикнизян, Витинью (Пухов, 78), Чалов, Жамалетдинов (Жиронкин, 69)

Обзор матча с «Адмира Ваккер»

Второй сбор

После трёх выходных команда вновь собералась в Австрии на второй сбор, который проходил с 4-го по 15 июля.

На втором сборе армейцы наметили три контрольных матча: 7 июля армейцам противостоял «Копенгаген» (Дания), 11-го — «Гамбург» (Германия), а на 15-е число намечена встреча с «Бешикташем» (Турция).

После австрийских сборов армейцы вернутся в Москву и продолжат подготовку на базе в Ватутинках.

Работу на втором сборе начали те же игроки, что участвовали в первом сборе, включая и Александра Макарова, перенесшего операцию на колене.

Полузащитник восстанавливался в Бад-Тацмансдорфе под наблюдением армейского медицинского штаба и физиотерапевтов.

Также в тренировочный лагерь армейцев прибыл новичок красно-синих Родриго Бекао.

Поражение от датчан

В субботу, 7 июля, ЦСКА проиграл в контрольном поединке датскому «Копенгагену» со счетом 1:4.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 7 Июл 2018 в 10:48 PDT

В составе «армейцев» единственный гол забил полузащитник Астемир Гордюшенко, а в составе «Копенгагена» мячи записали на свой счет Расмус Фальк, Кенан Кодро, Ян Грегуш и Каспер Куск.

«Копенгаген» минувший сезон завершил на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Дании.

Товарищеский матч ПФК ЦСКА — Копенгаген — 1:4 (0:2) Голы: Фальк, 7 (0:1). Кодро, 20 (0:2). Гордюшенко, 51 (1:2). Грегуш, 61 (1:3). Куск, 69 (1:4) ПФК ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Щенников, Бийол, Хосонов, Бистрович (Бекао, 70), Тикнизян (Гордюшенко, 46), Жамалетдинов (Ефремов, 46), Чалов, Витиньо (Пухов, 84)

Обзор матча с «Копенгагеном»

Приятно, что забил, но важнее командные результаты. Раз мы проиграли, да ещё и крупно — нельзя быть довольным. Так что по итогам матча настроение скорее чуть ухудшилось, но мы продолжаем подготовку и выкладываемся на все сто. Было видно, что игроки соперника вплотную подошли к оптимальной форме, а мы только-только её набираем, всё это время работали под нагрузками. Но всё равно были ошибки, которые нельзя допускать и нужно как можно скорее исправлять. Тренерский штаб предельно ясно нам всё объясняет, на тренировках и в следующих играх мы будем стараться это сделать. Астемир Гордюшенко

Проигрыш немцам

В среду, 11 июля, ЦСКА в третьем контрольном матче в межсезонье потерпел поражение от немецкого «Гамбурга» со счетом 0:1.

Автором единственного гола в матче стал полузащитник Льюис Холтби, реализовавший пенальти на 72-й минуте встречи.

Товарищеский матч ЦСКА (Россия) — «Гамбург» (Германия) — 0:1 (0:0) Гол: Холтби, 72 — с пенальтиЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Бекао, Щенников (Тикнизян, 80), Хосонов, Бистрович, Бийол (Ефремов, 76), Гордюшенко, Витинью (Жамалетдинов, 76), Чалов (Жиронкин, 87)«Гамбург»: Миккель, Нарей, Юнг (Бейтс, 46), ван Дронгелен (Арп, 74), Вагноманн (Дэвид, 60), Мориц (Штайнманн, 46), Квартенг (Яничич, 46), Холтби, Ито (Дравз, 82), Хайро (Амброзиус, 46), Ласогга (Винцхаймер, 46)Предупреждение: Набабкин, 28

Обзор матча с «Копенгагеном»

Скоро домой

На 15-е число у ЦСКА намечена последняя контрольная встреча с турецким «Бешикташем». После австрийских сборов армейцы вернутся в Москву и продолжат подготовку на базе в Ватутинках.

17 июля к команде присоединится исландский новичок Хердир Магнуссон.

Начнут подготовку и игроки сборной России: Александр Головин и Алан Дзагоев начнут предсезонную работу 17 июля, а Игорь Акинфеев и Марио Фернандес — 22 июля.

Новый сезон для армейцев начнется 31 июля, выездным матчем с самарскими «Крыльями Советов».

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) 8 Июл 2018 в 6:48 PDT

0