Подготовка «Рубина». Со скромными результатами и большими надеждами

Новый тренер по физподготовке
Летом казанский «Рубин» был вынужден попрощаться с тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили, принявшим решение продолжить работу в Испании.
Верчили начал работу в «Рубине» еще в 2013 году. Через некоторое время он перебрался в «Кубань», а затем — в «Ростов», но в сентябре прошлого года вернулся в Казань вместе с Курбаном Бердыевым.
Заменить Верчили призван его более молодой соотечественник — 35-летний Хавьер Нойя Сальсес, успевший поработать на родине с «Хетафе», «Фуэнлабрадой», «Мостолесом» и «Толедо».
С 2010 по 2018 год работал тренером по физподготовке в московском «Спартаке» — сначала в дубле, затем в «Спартаке-2» и главной команде. 31 мая покинул столичный клуб по истечении срока контракта.
Хавьер Нойя Сальсес является чемпионом России 2016/17, обладателем Суперкубка России-2017, победителем чемпионата ПФЛ зоны «Запад».
Прощание с ветеранами
В межсезонье состав «Рубина» претерпел значительных изменений, ведь команда попрощалась с некоторыми многолетними лидерами.
Гекдениз Карадениз принял решение завершить карьеру, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин не стали продлевать контракты, а Кристиан Нобоа вернулся из аренды в «Зенит».
Также из «Рубина» ушел полузащитник Ивелин Попов. Болгарин работал с командой на первом сборе, а вот в Австрию уже не полетел, вернувшись в «Спартак».
Кроме того, команду покинули более молодые Эмиль Бергстрем, Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов.
Что касается приобретений, то сразу же отметим выкуп у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Подберезкина, игравшего за «Рубин» на правах аренды.
Вскоре состав команды пополнил 21-летний хорватский защитник Филип Уремович, подписавший контракт на четыре года.
Вратарскую позицию «Рубин» усилил 23-летним Иваном Коноваловым, с которым тоже был подписан четырехлетний контракт. Его последним клубом был белорусский «Торпедо-БЕЛАЗ».
Появился в Казани и еще один испанец — защитник Хосе Мануэль Чико. 31-летний игрок заключил двухлетний контракт. Он имеет опыт выступлений не только у себя на родине, но и в Англии и Италии.
Кроме того, «Рубин» арендовал у «Ростова» на один сезон полузащитника Хорена Байрамяна.
Возобновление сотрудничества с JAKO
Официальным техническим партнером «Рубина» вновь стала немецкая компания JAKO, которая обязалась поставлять игровую и тренировочную форму для основной и молодежной команд в течение следующих трех лет.
Компания JAKO уже была техническим партнером «Рубина» в сезоне 2016/17, однако вскоре ей на смену пришла американская New Balance, с которой не удалось выстроить долгосрочное сотрудничество.
Четыре гола в шести матчах
Летний отдых для футболистов казанского «Рубина» закончился 17 июня, когда они вылетели из Москвы на первый тренировочный сбор в Белград.
В Сербию отправились 11 игроков основного состава: Тимур Акмурзин, Филип Уремович, Виталий Устинов, Егор Сорокин, Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Руслан Камболов, Реза Шекари, Никита Голдобин, Ивелин Попов. Также в этой компании оказался свободный агент Александр Бухаров и группа молодых игроков.
Сослан Джанаев присоединился к команде чуть позже, а вот Сердара Азмуна, Федора Кудряшова и Владимира Граната пришлось ждать дольше, ведь они играли на чемпионате мира 2018 года в России.
Первый контрольный матч подопечные Курбана Бердыева провели 26 июня, а соперником стал сербский клуб «Пролетер», у которого казанцы выиграли со счетом 2:0.
Состав на игру у «Рубина» вышел крайне экспериментальным. Что говорить, если даже голы забили футболисты, находившиеся на просмотре — Давид Хрубик и Срджан Кочич.
Сбор в Сербии казанцы завершили контрольной встречей, в которой уступили «Раднику» со счетом 0:1.
Самое обидное, что единственный гол «Рубин» пропустил уже в компенсированное время ко второму тайму, в середине которого Бухаров не реализовал пенальти.
Лучшим футболистом первого сбора болельщики признали болгарского полузащитника Ивелина Попова, который вскоре вернулся в «Спартак».
На второй сбор игроки «Рубина» отправились спустя неделю. В этот раз пунктом назначения стала Австрия, а точнее — Бад-Радкерсбург, расположенный на юге страны.
Потренировавшись несколько дней, казанцы провели товарищеский матч с клубом австрийской Бундеслиги «Адмира Ваккер». Подопечные Курбана Бердыева победили 1:0 благодаря автоголу соперника.
Уже на следующий день в расположение команды вернулся нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. Федор Кудряшов и Владимир Гранат прибыли в Австрию 15 июля.
К моменту приезда Кудряшова и Гранат «Рубин» успел сыграть с хорватским «Сплитом», которому проиграл с минимальным счетом. Ворота казанцев поразил Иван Делич в середине второго тайма.
В третьем матче австрийского сбора подопечные Курбана Бердыева нанесли поражение «Маккаби» из Петтах-Тиквы со счетом 1:0. Гол забил Игорь Коновалов. Также игра запомнилась выходом на поле Владимира Граната.
Завершился второй сбор 20 июля матчем против английского «Рединга», в котором победителя выявить не удалось — 0:0. В этот раз на поле вышел не только Гранат, но и Азмун, хотя серьезно потревожить оборону соперника даже он не смог.
В итоге в шести контрольных матчах летнего межсезонья «Рубин» смог забить всего четыре мяча.
Планы на будущее
Сразу после матча против «Рединга» футболисты «Рубина» вылетели в Казань, где и завершат подготовку к старту нового сезона.
Кроме того, на 25 июля у команды намечена встреча с болельщиками, для которых откроют фан-парк на территории стадиона, а также познакомят с новичками. Самые любопытные фанаты смогут понаблюдать за открытой тренировкой своих любимцев.
Новый сезон российской Премьер-лиги «Рубин» откроет домашним матчем против «Краснодара», который пройдет 29 июля.
Затем казанцев ждет выезд в гости к «Динамо», а уже в середине августа «Рубину» будет противостоять петербургский «Зенит». 0