Подготовка «Рубина». Со скромными результатами и большими надеждами

Казанский «Рубин» этим летом готовился к старту сезона в Сербии и Австрии, где не показал ничего выдающегося.

Новый тренер по физподготовке

Летом казанский «Рубин» был вынужден попрощаться с тренером по физической подготовке Хосе Пастором Верчили, принявшим решение продолжить работу в Испании.

Верчили начал работу в «Рубине» еще в 2013 году. Через некоторое время он перебрался в «Кубань», а затем — в «Ростов», но в сентябре прошлого года вернулся в Казань вместе с Курбаном Бердыевым.

Заменить Верчили призван его более молодой соотечественник — 35-летний Хавьер Нойя Сальсес, успевший поработать на родине с «Хетафе», «Фуэнлабрадой», «Мостолесом» и «Толедо».

Кто такой Хавьер?!

С 2010 по 2018 год работал тренером по физподготовке в московском «Спартаке» — сначала в дубле, затем в «Спартаке-2» и главной команде. 31 мая покинул столичный клуб по истечении срока контракта.

Хавьер Нойя Сальсес является чемпионом России 2016/17, обладателем Суперкубка России-2017, победителем чемпионата ПФЛ зоны «Запад».

Прощание с ветеранами

В межсезонье состав «Рубина» претерпел значительных изменений, ведь команда попрощалась с некоторыми многолетними лидерами.

Гекдениз Карадениз принял решение завершить карьеру, Сергей Рыжиков и Олег Кузьмин не стали продлевать контракты, а Кристиан Нобоа вернулся из аренды в «Зенит».

Олег Кузьмин Бывший защитник «Рубина» Спасибо Казани за восемь великолепных лет, что я здесь провел. Это было незабываемо! Лучший этап своей карьеры я провел именно здесь, поэтому решение было трудным. Спасибо «Рубину», сотрудникам, партнерам по команде, руководству, всем тем, кто меня поддерживал. Отдельная благодарность болельщикам! Не удалось попрощаться лично, хотя клуб был готов организовать встречу с болельщиками. Думаю, все, что я хотел сказать, я сказал на поле. Спасибо за все, «Рубин»!

Также из «Рубина» ушел полузащитник Ивелин Попов. Болгарин работал с командой на первом сборе, а вот в Австрию уже не полетел, вернувшись в «Спартак».

Кроме того, команду покинули более молодые Эмиль Бергстрем, Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов.

Что касается приобретений, то сразу же отметим выкуп у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Подберезкина, игравшего за «Рубин» на правах аренды.

Вячеслав Подберезкин Полузащитник «Рубина» Я очень рад, что клубам удалось договориться, и я перехожу в «Рубин»! Спасибо Курбану Бекиевичу и руководству клуба за доверие! Я в свою очередь обещаю сделать все возможное, чтобы приносить пользу команде и радовать болельщиков своей игрой!

Вскоре состав команды пополнил 21-летний хорватский защитник Филип Уремович, подписавший контракт на четыре года.

Филип Уремович Защитник «Рубина» Это большой шаг для меня не только в карьере, но и в жизни. Надеюсь, что помогу «Рубину» показать самые высокие результаты. Верю, что можем бороться за чемпионство, почему нет. Хочу как можно быстрее закрепиться в составе, адаптироваться не только на поле, но и в бытовом плане.

Первый день Уремовича в Казани

Вратарскую позицию «Рубин» усилил 23-летним Иваном Коноваловым, с которым тоже был подписан четырехлетний контракт. Его последним клубом был белорусский «Торпедо-БЕЛАЗ».

Появился в Казани и еще один испанец — защитник Хосе Мануэль Чико. 31-летний игрок заключил двухлетний контракт. Он имеет опыт выступлений не только у себя на родине, но и в Англии и Италии.

Кроме того, «Рубин» арендовал у «Ростова» на один сезон полузащитника Хорена Байрамяна.

Хорен Байрамян Полузащитник «Рубина» Мне позвонил Курбан Бекиевич, узнал мое мнение, хочу ли я перейти в «Рубин». Я сразу согласился, потому что работал с этим тренером, знаю его требования. Знаю на себе, что я прибавлял при нем в «Ростове», может даже не так часто играя. Спасибо руководству «Ростова», договорились, и я перешел.

Возобновление сотрудничества с JAKO

Официальным техническим партнером «Рубина» вновь стала немецкая компания JAKO, которая обязалась поставлять игровую и тренировочную форму для основной и молодежной команд в течение следующих трех лет.

Рустем Сайманов Генеральный директор «Рубина» Мы с нетерпением ждем возможности снова работать с JAKO. Как минимум ближайшие три года будем пользоваться всеми преимуществами наших партнеров, включая продукцию высочайшего качества и оперативную доставку. Уверен, что это партнерство принесет огромную пользу нашим игрокам и болельщикам.

Компания JAKO уже была техническим партнером «Рубина» в сезоне 2016/17, однако вскоре ей на смену пришла американская New Balance, с которой не удалось выстроить долгосрочное сотрудничество.

Четыре гола в шести матчах

Летний отдых для футболистов казанского «Рубина» закончился 17 июня, когда они вылетели из Москвы на первый тренировочный сбор в Белград.

В Сербию отправились 11 игроков основного состава: Тимур Акмурзин, Филип Уремович, Виталий Устинов, Егор Сорокин, Павел Могилевец, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Руслан Камболов, Реза Шекари, Никита Голдобин, Ивелин Попов. Также в этой компании оказался свободный агент Александр Бухаров и группа молодых игроков.

Большие перемены в команде

Сослан Джанаев присоединился к команде чуть позже, а вот Сердара Азмуна, Федора Кудряшова и Владимира Граната пришлось ждать дольше, ведь они играли на чемпионате мира 2018 года в России.

Первый контрольный матч подопечные Курбана Бердыева провели 26 июня, а соперником стал сербский клуб «Пролетер», у которого казанцы выиграли со счетом 2:0.

Состав на игру у «Рубина» вышел крайне экспериментальным. Что говорить, если даже голы забили футболисты, находившиеся на просмотре — Давид Хрубик и Срджан Кочич.

Рубин 2:0 Пролетер. Обзор матча

Сбор в Сербии казанцы завершили контрольной встречей, в которой уступили «Раднику» со счетом 0:1.

Самое обидное, что единственный гол «Рубин» пропустил уже в компенсированное время ко второму тайму, в середине которого Бухаров не реализовал пенальти.

Рубин 0:1 Радник. Обзор матча

Лучшим футболистом первого сбора болельщики признали болгарского полузащитника Ивелина Попова, который вскоре вернулся в «Спартак».

На второй сбор игроки «Рубина» отправились спустя неделю. В этот раз пунктом назначения стала Австрия, а точнее — Бад-Радкерсбург, расположенный на юге страны.

Потренировавшись несколько дней, казанцы провели товарищеский матч с клубом австрийской Бундеслиги «Адмира Ваккер». Подопечные Курбана Бердыева победили 1:0 благодаря автоголу соперника.

Рубин 1:0 Адмира. Обзор матча

Уже на следующий день в расположение команды вернулся нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. Федор Кудряшов и Владимир Гранат прибыли в Австрию 15 июля.

К моменту приезда Кудряшова и Гранат «Рубин» успел сыграть с хорватским «Сплитом», которому проиграл с минимальным счетом. Ворота казанцев поразил Иван Делич в середине второго тайма.

Рубин 0:1 Хайдук. Обзор матча

В третьем матче австрийского сбора подопечные Курбана Бердыева нанесли поражение «Маккаби» из Петтах-Тиквы со счетом 1:0. Гол забил Игорь Коновалов. Также игра запомнилась выходом на поле Владимира Граната.

Рубин 1:0 Маккаби. Обзор матча

Завершился второй сбор 20 июля матчем против английского «Рединга», в котором победителя выявить не удалось — 0:0. В этот раз на поле вышел не только Гранат, но и Азмун, хотя серьезно потревожить оборону соперника даже он не смог.

Рубин — Рединг. Обзор матча

В итоге в шести контрольных матчах летнего межсезонья «Рубин» смог забить всего четыре мяча.

Планы на будущее

Сразу после матча против «Рединга» футболисты «Рубина» вылетели в Казань, где и завершат подготовку к старту нового сезона.

Кроме того, на 25 июля у команды намечена встреча с болельщиками, для которых откроют фан-парк на территории стадиона, а также познакомят с новичками. Самые любопытные фанаты смогут понаблюдать за открытой тренировкой своих любимцев.

Новый сезон российской Премьер-лиги «Рубин» откроет домашним матчем против «Краснодара», который пройдет 29 июля.

Затем казанцев ждет выезд в гости к «Динамо», а уже в середине августа «Рубину» будет противостоять петербургский «Зенит». 0