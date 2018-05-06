Новый сценарий для фильма. Семин утер нос критикам

Легенда и творец

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин отдал должное Юрию Семину, который сумел раскрыть талант многих футболистов по ходу нынешнего сезона.

«Локомотив» — чемпион! «Только в благополучных командах могут расти футболисты. Кузяев и Кокорин в "Зените" – исключения. У "Локомотива" этот список куда длиннее. Причем многие раскрылись в новых для себя ролях. Лысов с переменным успехом закрывал брешь на левом фланге обороны. Баринов на старте сезона здорово помогал центральным защитникам. Фарфан осенью показал всем форвардам, как надо играть на этой позиции. Игнатьев сделался не только превосходным крайним защитником, но в некоторых матчах еще и латералем.

Миранчуков в медиапространстве стало двое, и даже обидно, что всего двое – хочется больше! Вряд ли сейчас найдется смельчак, который рискнет предположить, кто из братьев лучше. Да и зачем это? Лучшего игрока сезона определить проще – Фернандеш. Больше, чем игрок, уже легенда. Человек, способный одним пасом превратить самую надежную оборону в руины, а ударом – самого прыгучего вратаря в обычный мешок. В последних матчах он играл с переломом ребра. Не только художник, но и настоящий боец.

Все это – работа тренерского штаба. Собрать игроков, сделать так, чтобы они понимали, дополняли друг друга, отвести каждому такую роль, в которой он полностью раскроется, – это высший пилотаж. Это десятки месяцев кропотливой работы, сотни бессонных ночей и миллионы уничтоженных нервных клеток. Профессионализм и мужество. И, наверное, даже героизм. Учитывая возраст главного творца победы, его взаимоотношения с клубом и отсутствие доверия к нему. Поднимите архивы годичной давности, вспомните», — призывает Борзыкин.

Идеальный солдат

Владислав Воронин в своем блоге для sports.ru похвалил Игоря Денисова, ставшего отличным капитаном для чемпионского состава «Локомотива».

«Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет Реакция СМИ на победу «железнодорожников» над «Зенитом» «Другой удивительный сюжет – судьба Игоря Денисова. Возможно, самый неравнодушный, самый резкий, самый острословный футболист России у Семина вдруг стал идеальным солдатом. В "Зените" он организовал сокрушительную внутреннюю революцию, потребовав повышения зарплаты после переезда Халка и Витцеля.

В "Динамо" был готов драться с главным тренером Черчесовым. А в "Локомотиве" достиг запредельного уровня самообладания: не орет на всех, кто налажал в важный момент, не косится на тех, кто играет нестабильно, не рычит по мелочам. Все негативные эмоции он то ли проглатывает, то ли тушит, то ли как-то прячет.

Рассказывают, что после пары неудачных матчей Денисов так проваливался в самоанализ, что оставался в раздевалке, когда все уже помылись, уложились и уехали домой. Судьи уже заполнили протокол, а Денисов, не снимая грязную форму, все еще сидел на скамейке и будто проматывал игру заново.

Это самопожертвование, готовность не напрягать других и реальное вспахивание центра поля сделали его очень правильным капитаном для чемпионского сезона», — отмечает Воронин.

Будущее российского футбола

Корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин назвал нынешний «Локомотив» будущим российского футбола.

Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом» «Матч с "Локомотив" — "Зенит" — идеальный сон всех пиар/маркетинговых/финансовых служб. И дело даже не в полном стадионе, а в желании людей прийти на арену раньше и провести там время перед игрой. Весь сезон Геркус и его команда работали над этим — собирали локальные концерты, устраивали фестивали, но последняя игра — квинтэссенция их деятельности. Больше 10 тысяч болельщиков развлекались в зоне перед стадионом: либо слушали о мечтах рэпера L’one, либо просто ели сосиски и общались. Потоки людей постоянно смешивались и это, извините за пафосную фразу, вызывало чувство гордости за российский футбол.

"Зенит" уже год занимается тем же самым — в итоге даже на средние матчи заполняется больше половины стадиона. У "Локо" не такая большая арена, но затащить туда людей сложнее. Мировой опыт показывает, как делать все правильно. И руководство "Локо" строго ему придерживается.

Я не утверждаю, что "Локомотив" идеален. Внутренние противоречия вполне могут выдавить все то хорошее, что сейчас зарождается в клубе, и вновь вернуть ему статус "пятого колеса в московской телеге", хоть и самой "телеги" уже нет.

Но прямо сейчас "Локо" — пример клуба, где каждый занимается своим делом. Пример бизнес-проекта в русском футболе, который может быть эффективным и рентабельным. Пример, который казался невозможным. Но они сделали это. Хоть и не с полной гармонией, как в 2004-ом. Празднуйте, чемпионы!», — призывает Зимин.

Приятная и душевная победа

Журналист портала Sport24 Марк Бессонов заострил внимание на том, что чемпионом в составе «Локомотива» стал Борис Ротенберг.

«Обилие праздников приводит к чрезмерной сытости и успокоению. В прошлом сезоне взрыв устроил "Спартак", но сейчас его чемпионство так эмоционально уже не восприняли бы. Обычному болельщику хочется чего-то неординарного, не поддающегося логическому мышлению — того, что отложится в голове на долгие годы. Как чемпионство "Лестера".

Объяснить победу "Локо" в чемпионате на цифрах сложно, да и вряд ли это получится сделать убедительно. Просто примите то, что золото взяла команда со "стариком-тренером", "без состава и скамейки", "без забивного форварда", с "травмированным большую часть сезона ведущим защитником". И с Борисом Ротенбергом. Легендарным в болельщицких кулуарах персонажем.

Заслужил ли именно он чемпионство? Вряд ли. Но почему-то за него особенно приятно. Просто так, без объяснений причин. И это можно сказать про весь "Локомотив" в целом. Ротенберг – символ этой яркой, нелогичной, но такой приятной и душевной победы, которую мы запомним надолго», — уверен Бессонов.

Сценарий для фильма

Автор «Советского спорта» Сергей Подгорнов немного углубился в историю и признал, что по мотивам нынешнего сезона «Локомотива» можно снимать фильм.

Локомотив — Зенит 1:0 «Московский "Локомотив" – чемпион России. Вы просто вдумайтесь в эти слова. Прокрутите их несколько раз в голове, посмотрите на себя в зеркало и сильно засомневаетесь, что находитесь в правильном измерении.

В то, что чемпионство "Локо" возможно, не верил никто. Кроме Игоря Денисова и Джефферсона Фарфана. Президент клуба Илья Геркус, который об этом вчера рассказал, тоже не верил. Про максимальную кинематографичность чемпионства красно-зеленых сказали уже все. Теперь у Данилы Козловского есть готовый сценарий для его второго фильма про футбол.

Но главное – в другом. Вся страна вчера видела слезы Палыча. Могучего тренера, который в своей футбольной жизни прошел через все. И выигрывал многое. В России он уже давно собрал все трофеи. Но не зачерствел и не утратил интерес к футболу. "Локомотив" для него по-прежнему родной дом. Да, его рушили и выстраивали заново, делали ремонт на свой манер, но это не имеет значения.

Миодраг Божович провел в "Локомотиве" чуть больше, чем полгода. И все равно понял, что попал в клуб Семина, а болельщики признают только Юрия Палыча. Этого не понимали люди, которые называли себя эффективными менеджерами и обещали чемпионство через три года. Они хотели написать свою, новую историю и упрекать их в этом трудно. Но написать новую историю с красивым будущим невозможно, если не уважаешь прошлое.

Но речь, в общем-то, не об этих людях. В слезах Палыча ведь была не только радость. В них отчетливо просматривалась горечь от того, что тогда, в 2005-м так легко разрушилась их дружба с Валерием Филатовым. А ведь нужно-то было посмотреть друг другу в глаза и просто высказать все претензии, большинство из которых были надуманными.

Семина и Филатова объединяла невероятная любовь к "Локомотиву", который они вместе построили с нуля, и каждый из них хотел для клуба лучшего. Но в какой-то момент личное взяло верх. И от этого сейчас так горько», — пишет Подгорнов.