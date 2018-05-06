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    Отдали титул, но вышли в Лигу чемпионов. «Спартак» победил команду Карпина

    СМИ – победе «красно-белых» над «Ростовом»

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    Квинси Промес
    Квинси Промес
    Московский «Спартак» в домашнем матче 29-го тура обыграл «Ростов» со счетом 2:0. «Красно-белые» набрали три очка и обеспечили себе место в Лиге чемпионов благодаря голам Лоренсо Мельгарехо и Квинси Промеса. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

    Проблемное вскрытие насыщенной обороны

    Редакция Sport24 обратила внимание на тот факт, что футболисты «Спартака» долгое время не могли распечатать ворота «Ростова».

    «Золотой» гол Эдера. «Локомотив» оформил первое чемпионство за 14 лет Реакция СМИ на победу «железнодорожников» над «Зенитом» «Московский "Спартак" ожидаемо владел мячом (в процентном соотношении 58 на 42), но делал это как-то бестолково и бил по воротам не сильно чаще соперника. В первом тайме статистка ударов выражалась цифрами 8:7 (2:1 по попаданиям в створ).

    Самый перспективный из этих трех ударов на 16-й минуте нанес Лоренсо Мельгарехо, опять подменявший слева Дмитрия Комбарова. Возможно, самый недооцененный игрок в этом составе "Спартака" так мощно пальнул в верхний угол, что Абаеву пришлось лететь куда-то в космос.

    Во втором тайме "красно-белые" попытались взорваться, но вскрытие насыщенной обороны никогда не было их любимым занятием. На 67-й минуте Каррера не выдержал и вместо Таски бросил в бой Фернандо. Сзади при этом остались Кутепов и Пашалич (!). После этого неуверенно игравшего Тимофеева заменил Самедов.

    Что-то невероятно случилось на 71-й минуте: Промес накрутил на фланге двоих защитников (этого-то от него как раз ждали), навесил в центр, где набегавший Зобнин очень хотел пробить в противоход Абаеву. Но вратарь "Ростова" все сделал красиво. Почти сразу Зобнин в одиночку разобрался с обороной, но чуть-чуть не попал в ворота», — говорится в материале.

    Дикое невезение

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков объяснил длительные мучения «Спартака» с тем, чтобы забить гол, банальным невезением.

    «Локомотив» — чемпион! «В атаке у "Спартака" тоже был не полный набор: не доставало Зе Луиша. Но едва ли это стоит считать главной причиной столь долгого ожидания победного гола. Все проще: "красно-белым" дико не везло. Ведь моментов они создали на несколько матчей. Всех и не перечислить.

    Классно подключался к атакам и плотно бил издали Мельгарехо. Неоднократно не попадал из убойной позиции Ханни. Падал, убегая один на один, Луис Адриано (за что Абаев получил желтую карточку, а мог, наверное и красную). Вратарь "Ростова" при этом творил чудеса – он сделал несколько потрясающих спасений! Чего стоит его отменная реакция после удара Таски головой в противоход. А потом Зобнин пробил похожим образом – и снова Абаев был великолепен.

    Но и он бы не спас, попади Промес в рамку со штрафного. Это был самый опасный момент. Удар приняла на себя перекладина. Время шло, и уже стало казаться, что удача сегодня не собирается поворачиваться к "Спартаку" лицом.

    И все-таки прорвало. Похоже, мы сейчас наблюдаем настоящий расцвет Мельгарехо. Долго же этого пришлось ждать! Вытеснив из состава Дмитрия Комбарова и заняв место на когда-то привычном для себя левом фланге обороны, парагваец доказывает, что он очень хорош. И логично, что именно Мельгарехо стал автором гола, который можно оценить в несколько миллионов долларов – ведь попадание в группу Лиги чемпионов принесет "Спартаку" по-настоящему большие деньги. Забил он красиво, эффектно обыграв Сигурдссона и пробив в дальнюю "девятку".

    Второй и не менее красивый гол Промеса, сыгравшего в "стеночку" с Ханни, избавил 35 тысяч зрителей на трибунах от нервной концовки», — подчеркивает Папенков.

    Заветная Лига чемпионов

    Денис Попович в своей статье для Евро-Футбол.Ру обратил внимание на то, что «Спартак», набрав три очка, обеспечил себе место в Лиге чемпионов, тогда как «Ростов» не смог отдалиться от зоны стыковых матчей.

    «Гол все-таки был забит – на 79-й минуте Мельгарехо слева промчался сквозь двух исландских защитников – Сверрира Ингасона и Рагнара Сигурдссона – после чего пробил точно в "девятку". Совершенно заслуженный мяч "красно-белых" снял напряжение, повисшее над "Открытие Арена".

    Чувство облегчения добавило еще большей легкости игрокам "Спартака", забившим чумовой гол спустя пять минут. Промес и Ханни разыграли на двоих и голландец уложил мяч в сетку ворот ростовчан. В концовке матча на поле вышел Артём Мамин, дебютировавший за "красно-белых", а у "Ростова" аналогичным событием отметился Константин Плиев.

    "Спартак" набрал три очка и закрепился на второй строчке, а также гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон, а "Ростову" еще предстоит побороться за сохранение 12-го места в турнирной таблице», — говорит Попович.

    Ненадежная оборона

    Автор «Советского спорта» Артем Зибрак увидел в действиях «Спартака» не слишком слаженную игру в обороне.

    Лишат ли Россию одного места в еврокубках? Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда» «Надежности обороне спартаковцев решение Карреры также не особо способствовало, и несколько контратак ростовчан еще в первом тайме заставили изрядно понервничать Александра Селихова.

    Вратарь, как и в предыдущем матче в Перми, действовал дергано на выходах и едва не "привез" себе гол в одном из эпизодов – голкипер решил, что мяч уходит за лицевую от соперника, поставил оппоненту корпус, но проиграл силовую борьбу и мяч. Благо, партнеры подстраховали.

    Что до "Ростова", гости выбрали классическую гостевую схему в пять защитников и уверенно выдерживали план на игру. Разве что можно упрекнуть менявшихся на острие Дмитрия Скопинцева и Элдора Шомуродова за то, что большую часть времени они провели, по сути, на голодном пайке», — пишет Зибрак.

    Возвращение старых знакомых

    Журналисты «Чемпионата» заметили, что в составе «Ростова» было много экс-игроков «Спартака».

    Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул СМИ отреагировали на скандальное заявление Юрия Семина «Валерий Карпин впервые сыграл против "Спартака". После того как он покинул клуб, раскрутивший его и как футболиста, и как тренера, Карпин возглавлял команды, которые далеки от "Спартака", как Нарва — от Сан-Себастьяна. Правда, Валерий Георгиевич противостоял фарм-клубу красно-белых в ФНЛ с "Торпедо" из Армавира. Проиграл два матча из двух (1:2 и 0:1).

    В сегодняшнем "Ростове" вообще хватает людей прошедших через "Спартак". Когда Карпин принял южан, его спросили о возможных трансферах игроков из состава чемпиона. "По-моему, бывших спартаковцев в 'Ростове' и так слишком много – перебор уже", – ответил Карпин.

    Тем не менее, взял у "Спартака" Аяза Гулиева. Сегодня полузащитника в заявке ростовчан не было, как и ещё одного арендованного – Александра Зуева. В основу попали Сергей Паршивлюк и Александр Гацкан, а Сергей Песьяков и Евгений Макеев начали встречу на скамейке запасных», — отмечается в статье.

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