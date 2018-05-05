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    «Спартак» выиграл у «Ростова» и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Спартак» одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0.

    «Красно-белые» вышли вперед на 79-й минуте, когда Лоренсо Мельгарехо взял инициативу на себя, вошел в штрафную площадь, продавил защитников и аккуратно перебросил мяч мимо Ильи Абаева.

    Спустя еще пять минут хозяева удвоили свое преимущество. Роман Зобнин доставил мяч в штрафную, Софьян Ханни сделал передачу пяткой на ход Квинси Промесу, который с пяти метров пробил точно в угол.

    За несколько секунд до финального свистка «желто-синие» остались в меньшинстве, так как Хорен Байрамян получил вторую желтую карточку.

    Благодаря этой победе «Спартак» не только остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ (56 очков), но и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Ниже третьей строчки «красно-белые» уже не опустятся. «Ростов» занимает 12-е место (34 очка).

    Чемпионат России. 29-й тур
    «Спартак» — «Ростов» — 2:0 (0:0)
    Голы: 1:0 – 79 Мельгарехо, 2:0 – 84 Промес.«Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Ташчи (Фернандо, 67), Пашалич, Тимофеев (Самедов, 75), Мельгарехо, Зобнин, Ханни (Мамин, 89), Промес, Луис Адриано.«Ростов": Абаев, Паршивлюк, Бобен, Ингасон, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Маер (Калачев, 80), Байрамян, Гацкан, Сигурдссон, Шомуродов.Предупреждения: Байрамян (26), Абаев (38), Скопинцев (57), Ещенко (73).Удаление: Байрамян (90+3).
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