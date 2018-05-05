«Спартак» выиграл у «Ростова» и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

одержал победу надв домашнем матче 29-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Открытие Арене», завершилась со счетом 2:0.

«Красно-белые» вышли вперед на 79-й минуте, когда Лоренсо Мельгарехо взял инициативу на себя, вошел в штрафную площадь, продавил защитников и аккуратно перебросил мяч мимо Ильи Абаева.

Спустя еще пять минут хозяева удвоили свое преимущество. Роман Зобнин доставил мяч в штрафную, Софьян Ханни сделал передачу пяткой на ход Квинси Промесу, который с пяти метров пробил точно в угол.

За несколько секунд до финального свистка «желто-синие» остались в меньшинстве, так как Хорен Байрамян получил вторую желтую карточку.

Благодаря этой победе «Спартак» не только остался на втором месте в турнирной таблице РФПЛ (56 очков), но и обеспечил себе место в Лиге чемпионов. Ниже третьей строчки «красно-белые» уже не опустятся. «Ростов» занимает 12-е место (34 очка).