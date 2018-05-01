Пятой колонне придется постараться. «Локомотив» вряд ли упустит титул

Тренер не верит руководству

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер пишет о том, что между Юрием Семиным и Ильей Геркусом изначально сложились непростые отношения, которые в этот раз вышли на публику.

Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо» Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата «Семин – слишком опытный человек, чтобы не отличать откровенную чепуху от данных, в которых есть по крайней мере доля правды. И источников высокого уровня у него хватает. Не случайно на слова пресс-атташе "Локомотива" Андрея Бодрова: "Это все бред" тренер отреагировал: "Как бред? Эти же слухи появились перед матчем с 'Зенитом', появляются перед каждой игрой. Наверное, тут не все нормально". После чего и сделал заключение о пятой колонне. Подчеркнув: "У нас".

Можно ли допустить, что никаких переговоров с Анчелотти на самом деле не было? Можно. Хотя, по данным одного из моих источников, встреча точно имела место, хотя и не факт, что была посвящена именно трудоустройству. Но с учетом всех предыдущих событий за последние два года поверить в правдивость версии о переговорах тренеру было легко.

Все это происходит, несмотря на то, что Семину ставилась задача попасть в пятерку. Она давным-давно перевыполнена и по ходу сезона не менялась. Если кем-то при этом в разгар борьбы за золото даже в теоретической плоскости поднимается вопрос о смене тренера – иначе как вредительством для "Локо" это назвать нельзя. У тренера не должно быть сомнений, что клубный офис – на его стороне, не собирается воткнуть ему нож в спину, спокойствие в такой момент важнее всего. Очевидно, что такой веры у него нет.

Выиграть в такой внутриклубной обстановке чемпионат дорогого стоит. В отношениях между главным тренером и футболистами проблем, насколько мне известно, нет (хотя вбросы в СМИ периодически летят и в этом направлении) – как нет в команде и игроков, в чьей преданности общему делу и задачам у штаба возникали бы сомнения. А потому можно предполагать, что, загнав себя в непростое положение, на два последних тура команда все-таки соберется и доберет необходимые ей для золота два очка», — считает Рабинер.

Владимир Эштреков Бывший главный тренер «Локомотива» Ничего страшного не произошло. Есть еще две встречи в запасе. Все можно решить в следующем матче при своих болельщиках. А что касается игры, были две ошибки футболистов «Локомотива». Можно сказать, что соперник заставил ошибаться, и эти огрехи повлияли на матч. Но что случилось – то случилось. Не хочется сваливать все на Пейчиновича. «Локомотив» выглядел достойно. Единственное, не смог забить, хотя моменты были, но реализация подвела.

Уход от ответственности

Редактор отдела «Футбол» «Спорта День за Днем» Руслан Семенеев предположил, что Юрий Семин заговорил о пятой колонне лишь для того, чтобы переложить с себя ответственность за возможную потерю золота.

«Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву» Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ «Респект Семину, что в 70 лет он осваивает инстаграм и знает, что такое "фэйк", но 0:2 от "Краснодара" и "фэйк" про Анчелотти связаны друг с другом примерно так же, как Дмитрий Медведев и евро за 40 рублей. Тот же самый источник "отправлял" Анчелотти и в "Зенит", но сине-бело-голубым это не помешало провести сильный матч против ЦСКА, и даже Роберто Манчини, за которым никогда не заржавеет послать месседж "наверх", не сказал ни полслова.

В новостях о возможном трудоустройстве обычно заинтересованы сами безработные тренеры (или их представители). Источник новости об Анчелотти — Sky Sport Italia: вряд ли у кого-то в "Локомотива" есть влияние на столь мощный медиаресурс заграницей, иначе Илья Геркус менеджерил бы сейчас в "Торино" или "Аталанте".

"Локомотив" скорее всего станет чемпионом — в двух матчах достаточно двух ничьих. Просто пока есть право на осечку, Семин не упускает шанса "поддушить" своих боссов, переложить ответственность за возможное второе место на них, а не на себя. Его можно понять.

В истории клуба он абсолютно культовая личность, и 14 лет без чемпионского титула связаны с тем, что Семин и "Локомотив" так долго были друг без друга. Но в статусе "больше чем тренер" желательно все же быть меньше, чем совет директоров. Арсен Венгер тоже делал "Арсенал" чемпионом и был божеством на "Хайбери" и "Эмирейтс", пока не начал приносить убытки и не дождался отставки на 22-й год работы по призыву… болельщиков», — напоминает Семенеев.

Руслан Нигматуллин Бывший голкипер «Локомотива» Удивлен матчем в Краснодаре и финальным счетом. Чемпионами так не становятся. В последних трех матчах из девяти очков набрано всего два. Это не чемпионский график. Шансы у команды по-прежнему высоки — отрыв есть. Впереди нас ждет очень веселая концовка. «Локомотив» максимально усложнил себе задачу, но, с другой стороны, будет эффектно стать чемпионами страны в матче с «Зенитом». Матч будет очень интересный.

Не все так плохо

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров призвал не связывать слова Юрия Семина с его возможным конфликтом с руководством клуба. По его мнению, наставник имел ввиду совсем других лиц, которые ему мешают.

«Общаясь со мной неделю назад в программе "Едим спорт" на "Серебряном дожде" Семин уже озвучивал мысль о заговоре. Он не понимает, почему в России задвигают собственных тренеров – в частности, его или Газзаева. Он смущен почестями в адрес иностранцев, которые, как показывает время, крайне редко добиваются тех же успехов, что Бердыев, Семин, Слуцкий или Гончаренко. Он называет фамилии Уткина и нескольких других лидеров мнений, которые формируют враждебную среду. По мнению Семина, речь идет о продуманной кампании против отечественных специалистов.

Геркус и клуб, кстати, все это время готовились не к вбросам, а к чемпионству. Устроили открытый просмотр матча в "Черкизово" на большом экране — получилось классно. Забросали "Краснодар" райдерами о праздновании на стадионе — вышло бы всё равно не очень, потому что Галицкий в своем доме чужих гуляний не допускает.

Так что не ведитесь: слова про Анчелотти, заговоры и пятую колонну не имеют никакого отношения к руководству "Локо". И даже единственная причина конкретного поражения вовсе не в плохой готовности (команда Семина играла качественно), а в том, что "Краснодар" на своем поле был просто сильнее.

Болельщики "Спартака" и ЦСКА, конечно, все еще могут надеяться. Но лишь на чудо – ведь свое чемпионство они в этом сезоне давно проиграли», — убежден Егоров.

Анатолий Мещеряков Председатель совета директоров «Локомотива» Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего.

Роль личности на финише сезона

Автор «Советского спорта» Юрий Цыбанев не стал заострять внимание на словах Юрия Семина, рассказав о невероятной закрутке вверху таблицы на финише сезона РФПЛ.

Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы «Я ведь упомянул о шансах "Спартака" на чемпионство не ради красно-белого словца. Давайте прикинем. У "Локо" впереди матчи с "Зенитом" дома и с "Арсеналом" в Туле. Способен "Зенит", при всей его заурядности, организовать лидеру очередные 0:0? Легко. Что-что, а это нынешний Питер может.

И придется тогда команде Семина вымучивать еще одну ничью в Туле (при условии что "Спартак" дважды победит). А "Арсенал" у Божовича – с особинкой. Дома он обыграл и ЦСКА, и "Краснодар", сделал колоритную ничью с "Зенитом", который еще и на берегах Невы оставил ни с чем. Да и красно-зеленых в московском матче, вспомнить, еще как повозил.

И в "Арсенале" Дзюба. Нет, я не преувеличиваю нынешний чисто игровой потенциал опального форварда. Но в игре с "Зенитом" все увидели: Дзюба способен пустить искру по команде, за которую он сейчас играет. И если он проделает нечто подобное в оставшихся матчах с ЦСКА и "Локо" да еще и приложит к этому собственное голевое действо – ну нельзя будет не взять Дзюбу на чемпионат мира! Никому Черчесов тогда не сможет компетентно объяснить, почему оставляет сборную без такой зажигалки. Это не случай Денисова, знаете ли. Условные усы (помните?) не стоят радикального остракизма.

Но тут ведь есть и еще деталь. Как поведет себя Дзюба, человек, во многом питаемый эмоциями, перед лицом того возможного факта, что ему предоставляется возможность помочь "Спартаку" стать чемпионом? Конфликт интересов, понимаете ли…

А впрочем: в предпоследнем туре команде Каррере предстоит впервые сыграть против Карпина. Ну и? Может, до терзаний Дзюбы чемпионская интрига и не доживет, усилиями лично Валерия Георгиевича», — пишет Цыбанев.