Семин: У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы я продолжал работу

Главный тренерпрокомментировал информацию о том, что «железнодорожников» может возглавить

При этом Семин выразил мнение, что такие слухи распускает пятая колонна.

«Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Это все бред? Как бред? Эти же слухи появились перед матчем с "Зенитом", появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно», — сказал Семин, передает «Спорт-Экспресс».

«Вы смотрели матч "Интер" — "Ювентус"? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти, то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше. У кого у нас? У нас — это у нас», — отметил главный тренер «Локо».

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