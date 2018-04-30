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    Семин: У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы я продолжал работу

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о том, что «железнодорожников» может возглавить Карло Анчелотти.

    При этом Семин выразил мнение, что такие слухи распускает пятая колонна.

    «Фейковые новости все время появляются. Я спокоен в этом плане. Это все бред? Как бред? Эти же слухи появились перед матчем с "Зенитом", появляются перед каждой игрой, наверное, тут не все нормально. Но у меня настроение нормальное, на меня повлиять невозможно», — сказал Семин, передает «Спорт-Экспресс».

    «Вы смотрели матч "Интер" — "Ювентус"? Если бы наш тренер сделал замену, которую сделал Спаллетти, то, наверное, нашего тренера давно бы уже уволили. Это часть нашей жизни. У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше. У кого у нас? У нас — это у нас», — отметил главный тренер «Локо».

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