Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»

Бывший главный тренер «Баварии»может возглавить «Локомотив», сообщает RMC Sport.

Представители российского клуба уже встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве, утверждает источник.

В случае же, если президент «Локомотива» Илья Геркус ближайшим летом перейдет на работу в «Зенит», то 58-летний итальянский тренер может возглавить клуб из Санкт-Петербурга.

Накануне стало известно, что Анчелотти отказался возглавить сборную Италии. Анчелотти известен по работе с «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реалом» и «Баварией».

Напомним, что на вакантный пост в сборной Италии по-прежнему претендует наставник «Зенита» Роберто Манчини.