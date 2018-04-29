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    Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

    Сборная Италии Футбол Италии
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    Карло Анчелотти
    На фото:Карло Анчелотти
    Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Италии по футболу, информирует Corriere dello Sport.

    По сведениям издания, экс-тренер «Милана» и «Баварии» вел переговоры с чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, а также его помощником Алессандро Костакуртой.

    После этой встречи Анчелотти взял время на раздумье, но в итоге решил отказаться от работы.

    Вероятно, специалист не согласился по той причине, что клубная работа ему значительно ближе той, которая ждала бы его в сборной.

    СМИ: Анчелотти в шаге от сборной Италии

    Напомним, что на вакантный пост в сборной Италии по-прежнему претендует наставник «Зенита» Роберто Манчини.

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