Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

отказался от предложения возглавить сборную Италии по футболу, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, экс-тренер «Милана» и «Баварии» вел переговоры с чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола Роберто Фаббричини, а также его помощником Алессандро Костакуртой.

После этой встречи Анчелотти взял время на раздумье, но в итоге решил отказаться от работы.

Вероятно, специалист не согласился по той причине, что клубная работа ему значительно ближе той, которая ждала бы его в сборной.

СМИ: Анчелотти в шаге от сборной Италии

Напомним, что на вакантный пост в сборной Италии по-прежнему претендует наставник «Зенита» Роберто Манчини.