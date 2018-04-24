СМИ: Анчелотти в шаге от сборной Италии

очень близок к тому, чтобы стать главным тренером сборной Италии, утверждает Corriere dello Sport.

По информации источника, Анчелотти встретился с комиссионером Федерации футбола Италии Роберто Фаббричини и его заместителем Алессандро Костакуртой в одном из римских отелей.

Отмечается, что сторонам осталось урегулировать финансовый вопрос. При этом федерация ограничена в средствах, которые она может предложить главному тренеру. Зарплата нового наставника «Скуадры адзурры» составит 5 миллионов евро в год.

Чтобы компенсировать этот недостаток, Костакурта предложил Анчелотти свободу в выборе тренерского штаба. Вероятно, в него войдут Давиде Анчелотти (сын Карло), а также кто-то из бывших игроков «Милана» – Андреа Пирло или Массимо Амброзини.