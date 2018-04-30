В «Локомотиве» назвали бредом информацию об Анчелотти

Председатель совета директоров «Локомотива»опроверг информацию о переговорах с экс-наставником «Баварии»

Ранее RMC Sport сообщил, что представители российского клуба уже встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

«Анчелотти в "Локомотиве"? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров "Манчестер Сити" и "Челси". И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти — это бред. Мы не комментируем», — цитирует функционера «Р-Спорт».

«Юрий Павлович Семин и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон», — добавил Мещеряков.