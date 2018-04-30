ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В «Локомотиве» назвали бредом информацию об Анчелотти

    Локомотив РФПЛ Футбол России Зенит Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о переговорах с экс-наставником «Баварии» Карло Анчелотти.

    Ранее RMC Sport сообщил, что представители российского клуба уже встретились с Анчелотти в Турине и выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве.

    «Анчелотти в "Локомотиве"? А еще мы рассматриваем кандидатуры главных тренеров "Манчестер Сити" и "Челси". И они приняли наше предложение. Теперь выбираем. Если серьезно, то информация про Анчелотти — это бред. Мы не комментируем», — цитирует функционера «Р-Спорт».

    «Юрий Павлович Семин и команда выполнили все задачи, которые перед ними ставил совет директоров на этот сезон», — добавил Мещеряков.

    Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?«Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • 30/04
    • Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»
  • 29/04
    • «Зенит» разошелся миром с ЦСКА и лишился шансов на чемпионство
  • 29/04
    • Иванович получил травму в матче с ЦСКА и рискует пропустить ЧМ-2018
  • 29/04
    • «Спартак» в Перми одолел «Амкар»
  • 29/04
    • «Зенит» и ЦСКА назвали стартовые составы
  • 29/04
    • «Локомотиву» нужен Балотелли
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Франческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаХамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераЛионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием
    Подробный разбор
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
  • Спасение «Юве» на «Сан-Сиро». Судья помог туринцам сохранить лидерство
  • Победа «Ювентуса» над «Интером» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • Эмери: отпуск перед неизвестностью
  • Реакция прессы на уход Унаи Эмери из ПСЖ
    •
  • Он и есть футбол. Иньеста уходит
  • Обзор СМИ и комментарии после непростого решения капитана «Барселоны»
  • Привычная наивность «Арсенала», из-за которой уходит Венгер
  • Реакция прессы на матч «Арсенал» — «Атлетико»
    •
  • Упс-Чемберлен. Кто из звезд «сломался» перед ЧМ-2018
  • Окслейд-Чемберлен, Боатенг, Кокорин и другие звезды, которые пропустят или рискуют пропустить ЧМ-2018
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Помешает ли «Краснодар» оформить чемпионство «Локомотиву»?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • 1,53
    •
  • «Сан-Хосе» попробует сдержать «Вегас» на старте третьего матча
  • «Сан-Хосе» — «Вегас». Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ 1 мая
  • 2,11
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:51
    • Милнер отказался возвращаться в сборную Англии
  • 10:34
    • «Уфа» и «СКА-Хабарвоск» назвали составы
  • 10:25
    • Анчелотти может возглавить «Локомотив» или «Зенит»
  • 10:02
    • «Наполи» просит Зинченко и Браво за Жоржиньо
  • 09:47
    • «Томь» назвала имя нового тренера
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
    • 2,15Завтра в 21:45
  • 09:33
    • Салах может пропустить три матча из-за дисквалификации
  • 09:21
    • СМИ: У Салаха конфликт с египетской федерацией
  • 08:35
    • Бартомеу: Только легендарные команды способны повторить успехи «Барсы»
  • 08:23
    • Зеедорф пожелал «Депортиво» удачи в Сегунде
  • 08:12
    • Сарри стыдно перед болельщиками
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    • 01:42
  • 00:38
    • Парфенов: Пусть судья зайдет в раздевалку, посмотрит нам на ноги, в глаза
  • 00:16
    • Карпин: Мне некому что-то доказывать, тем более Федуну
  • 23:59
    • Дубль Кавани спас ПСЖ от поражения в игре с «Генгамом»
  • 23:52
    • «Лацио» взял верх над «Торино»
  • Примера. «Барселона» — чемпион, «Реал» обыграл «Леганес», «Атлетико» одолел «Алавес»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • Вчера в 23:48
  • 23:36
    • «Барселона» обыграла «Депортиво» и оформила чемпионство
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    • Вчера в 22:59
  • 21:35
    • «Валенсия» разошлась миром с «Эйбаром»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус