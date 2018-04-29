Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми

Обновленный «Спартак»

«Красно-белые же, после трех поражений подряд в чемпионате и Кубке взялись за мощные кадровые перестановки, похоже, явив в Перми прообраз команды следующего сезона.

Капитан Денис Глушаков, пропускавший в понедельник матч чемпионата с "Ахматом" (1:3) даже не полетел на игру с "Амкаром". Остался в запасе Дмитрий Комбаров, причастный к двум мячам, пропущенным от грозненцев. И это были еще далеко не все перестановки.

На скамейке запасных просидел Александр Самедов, а тренер-аналитик Роман Пилипчук, помогающий Каррере с оперативными тактическими перестроениями по ходу матчей, был отправлен в Ростов-на-Дону просматривать соперника по следующему туру: команда Валерия Карпина перед игрой со "Спартаком" принимает "Тосно". На матч в Перми красно-белых в роли капитана вывел Квинси Промес.

Массимо Каррера еще не раз услышит обвинения в потере связи с командой, но по крайней мере итальянец показал, что в его силах быстро реагировать на происходящие процессы. Поэтому Каррера пока остается хозяином ситуации. Его новый "Спартак" сделал главное: в ответ на разговоры о кризисе набрал три очка и вернулся на второе место», — заинтригован действиями итальянского тренера редактор отдела «Футбол» «Спорта День за Днем» Руслан Семенеев.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Мы встречались с командой, которая играла по схеме 3-5-2. Во втором тайме поменяли свой рисунок игры, потому что «Амкар» стал больше атаковать флангами. В четверг на тренировке Глушаков столкнулся с Лоренсо Мельгарехо и получил ушиб колена. В пятницу Глушаков не тренировался. В субботу у него еще болело колено. Так как нам предстояла игра на искусственном покрытии, я предпочел не брать Дениса на выезд. Он тренируется в Тарасовке индивидуально Конечно, силы на концовку остались. Наши игроки всё еще хотят доказать, что «Спартак» — действующий чемпион. Стремимся провести заключительные матчи как можно лучше. Победить в этих играх, не думая о результатах соперников. Давление всегда есть, это естественное явление. Сегодня мы победили. Но, по сути, ничего не совершили. Еще два матча впереди. И пока мы не занимаем второе место в таблице.

Три центральных от Карреры

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«Спартаковская трибуна снова была полна людьми в красно-белой атрибутике, которые не стали устраивать никаких акций протеста из-за последних результатов, а вывесили баннер "С тобой и в радости, и в горе" и все 90 минут гнали команду вперед. Это наверняка помогло "Спартаку" выдать относительно уверенный стартовый отрезок.

Каррера пошел как на кадровые, так и тактические перестановки, впервые с осени выставив трех центральных защитников. На левом фланге вместо Комбарова вышел Мельгарехо, в опорной зоне вместо Глушакова – Тимофеев, возвращению которого в строй итальянец так радовался на предыдущей пресс-конференции. Сыгранности, осмысленности, скорости и остроты в исполнении красно-белых наблюдалось на стартовом отрезке не так много, да и играть пытались гости строже, чем обычно, не рискуя в атаке с многочисленностью.

Однако главное, что "Спартаку" удалось выйти вперед в дебюте. Забит мяч был, правда, со "стандарта", а не с игры, а заодно стал следствием грубой ошибки обороны "Амкара", забывшей Боккетти на дальней штанге.

Только развить успех у "Спартака" не получилось. "Амкару" постепенно удалось отодвинуть игру от своих ворот и создать несколько перспективных подходов. Опасно бил головой Комолов, крутил, но не докрутил мяч в дальний угол Рязанцев. Слегка чудил на перехватах Селихов. При доле везения хозяева вполне могли уйти на перерыв при ничейном счете», — отмечает шаткое преимущество красно-белых автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Вадим Евсеев Главный тренер «Амкара» Пропущенный в дебюте гол всегда влияет на стратегию игры, к которой команда готовилась. При этом мы пропустили необязательный мяч со штрафного после подачи. Разбирали эти эпизоды, но получилось так, что пропустили. Пытались переломить исход встречи, но не вышло. Если не забиваем, тяжело добиться положительного результата.

У Зе Луиша снова травма

«В центре появилась троица, состоящая из Фернандо, Зобнина и Тимофеева. Роли у них были разные. Тимофеев делал свою, может быть, для кого-то не слишком броскую работу, Зобнин активно шел вперед при любой возможности, закрывая в основном правый фланг, Фернандо играл несколько сзади. К чему больше привык. Но в то же время исполнял штрафные и угловые. В начале матча именно он выполнил хороший навес от углового флажка на Боккетти, который оказавшись неожиданно у крайней стойки ворот "Амкара", головой точнехонько пробил. Защитники хозяев изобразили что-то похожее на сопротивление, но, итальянец, не забивавший с октября прошлого года, ничего этого не заметил и открыл счет. К неописуемой своей радости и партнеров в равной степени.

Без дисквалифицированного Луиза Адриано свободу впереди предоставили Промесу и Зе Луишу. Не сказать, что эта свобода "опьянила" их, но что-то у обоих явно не получалось. Зе Луиш, возможно, чувствовал, что искусственное поле ему совсем не подходит и уже где-то минут за десять до конца первого тайма начал просить замену. Промучился еще минут пять и, дождавшись Ханни, покинул поле в явно не лучшем расположении духа. А на второй тайм не вышел и Максимович, которого заменил Пашалич. Каррера объяснил эти потери коротко: "Мышечные травмы".

На то, чтобы привести себя в порядок тем, кто сейчас тренируется с болячками, есть, по сути, неделя», — огорчается автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин.

Роман Зобнин Хавбек «Спартака» Самое главное сейчас – это три очка. У нас имелось напряжение в команде, все прекрасно понимали, что нужно добиваться победы, чтобы продолжать бороться за второе место. Мы сегодня действовали больше от обороны, с оглядкой на свои ворота, не лезли вперед всеми силами. В первом тайме вообще вышли с пятью защитниками и тремя центральными хавбеками. Главной задачей сегодня было – не пропустить. «Локомотив» играет в понедельник. Будем смотреть. Если уступит, то будем думать. Может быть, и о чемпионстве в том числе. Эмоциональная разрядка точно произошла из-за набранных очков. Как происходит в команде процесс смены расстановки? Нормально. Мы к этому привыкли уже. В прошлом сезоне играли то с тремя центральными защитниками, то с двумя. Адаптация происходит быстро, никто не обращает на это внимания

Футбол будущего по Массимо Каррере

«Еще до перерыва Каррера заменил Зе Луиша на Софьяна Ханни и вновь перестроил игру команды, отрядив на острие Квинси Промеса. Голландец на левом фланге атаки нынешней весной выступает неубедительно, и итальянский специалист решил использовать скорость Квинси не на фланге, а в центре. Промес был, как всегда, активен, но за мяч зацепился считанное число раз.

Такое впечатление, что Каррера никак не может найти в сегодняшнем "Спартак" прошлогодний. В перерыве он вновь изменил расстановку, заменив Максимовича на Марио Пашалича, и красно-белые перешли на игру в два центральных защитника. Удивительно то, что гости отказались от игры с чистым нападающим. Промес стал регулярно сваливаться налево, и в центре нападения стало совсем пусто. Здесь по очереди появлялись разные футболисты атаки, но до 81-й минуты без особого успеха.

В одном из репортажей матча "Спартака" нынешней весной я оставил подзаголовок "Анархия – мать порядка". Не в первый раз уже москвичи стараются запутать оппонентов, перемешиваясь на чужой половине поля, как ингредиенты коктейля в смесителе. Наверное, такой универсализм футболистов (Зобнин слева, Зобнин справа, а вот уже Зобнин в центре и вновь по кругу) – огромное подспорье для тренера, и он строит в команде игру будущего, где каждый может оказаться на голевой позиции, а может сыграть в подыгрыше. Но пока это дается его подопечным очень тяжело. Все-таки эта кажущаяся спонтанность на поле должна быть идеально отработана на тренировках», — пытается понять замыслы спартаковского тренера обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак

Александр Селихов Голкипер «Спартака» Пермь для меня всегда была приятным выездом. Это почти мой родной дом, здесь я начал свою карьеру, и болельщики всегда встречают меня с большим теплом. Играть здесь – одно удовольствие. На самом деле, мы были только злыми сами на себя из-за того, что упустили победу в кубковом матче против «Тосно» и подарили чемпионство «Локомотиву». Но сегодняшняя игра показала: мы будем бороться и биться до конца. Все в наших руках. Когда «Спартак» проигрывает два матча, сразу все начинают говорить про кризис, накал обстановки, идет критика болельщиков. Это «Спартак» – нужно уже привыкнуть к этому. Все внимание на нашем клубе. Проиграли три игры, так получилось, но у всех ведь бывают взлеты и падения. Мы тоже очень сильно переживали, не могли места себе найти. Нужно не плакать и не извиняться перед кем-то, а до конца пытаться исправлять ситуацию.

Неуверенный Селихов

«Вся эта нервотрепка последних дней сказалась на Александре Селихове. Голкипер "Спартака" играл очень неуверенно, постоянно необоснованно покидал ворота и подскальзывался но ровном месте.

Уверенности игрокам обороны такое поведение вратаря не добавляло, хотя когда это было реально нужно, Селихов собирался и действовал отлично. На 66-й минуте, например, он бросился в ноги Костюкову, предотвратив опасный момент. Игрок "Амкара" мог расстреливать чужие ворота с пяти метров.

Грубую ошибку допустил другой вратарь. Спартаковцы провели быструю атаку, Пашалич сделал заброс во вратарскую, Нигматуллин неудачно скинул мяч на набежавшего Ханни, который пробил точно в нижний угол», — отмечает игру голкиперов корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.

Глобальная перестройка

«Массимо Каррера, похоже, начинает глобально перестраивать "Спартак" под себя. Итальянец сумел добиться важной победы в Перми, два раза по ходу матча менял тактику и не выпустил на поле двух ветеранов, Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

Как будет выглядеть команда в следующем сезоне, сейчас сказать трудно. Но если Каррере хватило смелости резать по живому, то и план дальнейшего развития команды у него уже должен быть. Интересно понаблюдать за тем, как "Спартак" будет избавляться от вчерашних героев. Истории ухода из клуба игроков, которые в какой-то момент были кумирами для болельщиков, демонстрируют — легким этот процесс вряд ли будет.

Если Каррера, Глушаков и Пилипчук за две недели не смогут найти общий язык и решить накопившиеся проблемы, в новом сезоне нас ждет абсолютно другой "Спартак", где все решения будет принимать один человек — Массимо Каррера. Если по каким-то причинам план Массимо не будет давать плоды, то уже в конце осени болельщики поменяют свое мнение о тренере. И тогда одной ссылкой всех неугодных подальше от команды будет уже не отделаться», оценивает процессы в стане чемпионов России автор Sport24 Максим Алланазаров.

С кем пора прощаться?

«Без Комбарова и Глушакова "Спартак" на своей половине сыграл спокойнее, "Амкар" так и не попал в створ ворот Селихова. Но чаще лимит работает на Комбарова, и бывший хавбек ломает структуру в защите. Теряет позицию, обожает работать в чужих зонах, когда не просят, и физически уступает сильнейшим соперникам. Нельзя "случайно" привозить рекордное количество голов не первый сезон подряд. Возможно, в России нет никого лучше Комбарова для игры слева, не исключено, что именно он будет рубиться с Салахом летом.

Но умение Дмитрия провести несколько матчей на высоком уровне не перевешивает стабильные ляпы. А если Комбарову подвезти конкурента – мог бы переосмыслить ленивые возвращения в защиту в стиле Глушакова. Фернандо ведь не хватило помощи при черновой работе. Бразилец был готов хуже, чем в чемпионском сезоне, и неумение Глушакова играть в опорной зоне дорого "Спартаку" обошлось. Быть может, даже в 12 миллионов евро, которые УЕФА дает за попадание в группу ЛЧ?», — готов обновить всю команду, вместе с тренером автор Soccer.ru Вадим Багров.